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29 мая 19:03ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Мирра Андреева — Юлия Путинцева, 31 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России против опытной казахстанки
Александр Бокулёв

В субботу, 31 мая, Мирра Андреева проведет матч третьего круга на Открытом чемпионате Франции по теннису 2025 года. Первой ракетке России предстоит встреча с казахстанкой Юлией Путинцевой. Анализируем коэффициенты на это противостояние.

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Дата / Время: 31.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Мирра Андреева (18 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)

  • 1-й круг: Кристина Букша (Испания) — 6:4, 6:3
  • 2-й круг: Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 6:4

Юлия Путинцева (30 лет, 31-я ракетка мира, 32-й номер посева)

  • 1-й круг: Солана Сьерра (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:2
  • 2-й круг: Джоанна Гарлэнд (Китайский Тайбэй) — 7:6 (7:5), 6:3

Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Дарья Касаткина (Австралия, 17) / Леолия Жанжан (Франция) — Паула Бадоса (Испания, 10)

Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 29 побед при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до полуфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Юлия Путинцева

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Выиграла три турнира WTA: два — на грунте, один — на траве. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2016-м и 2018-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Ранее соперницы не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,14 на её победу и 5,80 на успех Путинцевой.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,02 на ТБ (19,5) и 1,80 на ТМ (19,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа АндреевойПобеда ПутинцевойТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1,145,802,021,80

Прогноз и ставка

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Андреева надежнее выглядит на нынешнем «Ролан Гаррос». В обоих прошлых матчах она отдала соперницам по семь геймов, при этом сетка у неё была сложнее, чем у Путинцевой. Казахстанка же дважды встретилась с представительницами второй сотни мирового рейтинга, и в обоих случаях в первом сете дело доходило до тай-брейка.

Но, разумеется, опыта у Путинцевой гораздо больше. Это очень неуступчивая спортсменка с бойцовским характером. Если по каким-то причинам её игра не развалится на старте матча, Андреевой наверняка придется потратить немало сил. Полагаем, казахстанке вполне по силам удержать фору в 6,5 гейма, что удалось и двум прошлым соперницам россиянки.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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