Мирра Андреева — Юлия Путинцева, 31 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

В субботу, 31 мая, Мирра Андреева проведет матч третьего круга на Открытом чемпионате Франции по теннису 2025 года. Первой ракетке России предстоит встреча с казахстанкой Юлией Путинцевой. Анализируем коэффициенты на это противостояние.

Дата / Время: 31.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)