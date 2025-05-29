Мирра Андреева — Юлия Путинцева, 31 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Партнерский проект
В субботу, 31 мая, Мирра Андреева проведет матч третьего круга на Открытом чемпионате Франции по теннису 2025 года. Первой ракетке России предстоит встреча с казахстанкой Юлией Путинцевой. Анализируем коэффициенты на это противостояние.
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 31.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Мирра Андреева (18 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева)
Юлия Путинцева (30 лет, 31-я ракетка мира, 32-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Дарья Касаткина (Австралия, 17) / Леолия Жанжан (Франция) — Паула Бадоса (Испания, 10)
Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, а на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме. На Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 29 побед при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в прошлом году, когда дошла до полуфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Выиграла три турнира WTA: два — на грунте, один — на траве. В нынешнем сезоне на харде дошла до полуфинала в Аделаиде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 14 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показала в 2016-м и 2018-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Ранее соперницы не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,14 на её победу и 5,80 на успех Путинцевой.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Букмекеры склоняются к тому, что матч продлится не более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,02 на ТБ (19,5) и 1,80 на ТМ (19,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Андреева надежнее выглядит на нынешнем «Ролан Гаррос». В обоих прошлых матчах она отдала соперницам по семь геймов, при этом сетка у неё была сложнее, чем у Путинцевой. Казахстанка же дважды встретилась с представительницами второй сотни мирового рейтинга, и в обоих случаях в первом сете дело доходило до тай-брейка.
Но, разумеется, опыта у Путинцевой гораздо больше. Это очень неуступчивая спортсменка с бойцовским характером. Если по каким-то причинам её игра не развалится на старте матча, Андреевой наверняка придется потратить немало сил. Полагаем, казахстанке вполне по силам удержать фору в 6,5 гейма, что удалось и двум прошлым соперницам россиянки.
Партнерский проект