Мирра Андреева — Чжу Линь, 27 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

Россиянка сыграет впервые после US Open
Александр Бокулёв

Россиянка Мирра Андреева стартует на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине со второго круга. Её соперницей на этой стадии будет китаянка Чжу Линь. Сумеет ли первая ракетка России оправдать статус фаворитки?

Дата / Время: 27.09.2025, не ранее 06:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр (Пекин, Китай)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Турнирная сетка

Мирра Андреева (18 лет, 5-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: —

Чжу Линь (31 год, 253-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Моюка Утидзима (Япония) — 6:1, 6:3

Победительница этого матча в третьем круге сыграет с сильнейшей из пары Джессика Бузас Манейро (Испания) — Даяна Ястремская (Украина, 29)

Мирра Андреева

Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году на харде выиграла соревнования в Дубае и Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала в Брисбене, на грунте пробилась в четвертьфинал в Мадриде и Риме, на траве — в Бад-Хомбурге. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне пробилась в четвертьфинал, на Australian Open вылетела в четвертом круге, а на US Open — в третьем. Всего в нынешнем сезоне одержала 38 побед при 13 поражениях. На турнире в Пекине лучший результат показала в прошлом сезоне, когда дошла до четвертьфинала. 

Чжу Линь

Не поднималась выше 31-го места в мировом рейтинге. Единственный титул на уровне WTA выиграла в 2023 году на хардовом турнире в Хуахине. В нынешнем сезоне на Уимблдоне и US Open вылетела в первом круге. Всего в 2025 году одержала 19 побед при 13 поражениях. На турнире в Пекине уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в 2014-м.

Личные встречи

Ранее спортсменки не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают россиянку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,14 на её победу и 5,70 на успех китаянки.

Ставки на тоталы

Букмекеры ждут, что матч продлится не более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,82 на ТБ (18,5) и 1,98 на ТМ (18,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа АндреевойПобеда ЛиньТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE1,145,701,821,98

Прогноз и ставка

Линь максимально вкладывается в домашнюю серию турниров. В Пекине она получила wild card и уже повторила личный рекорд. В первом круге относительно повезло с соперницей, поэтому получилось не просто добиться победы, но и оформить разгром. Сэкономив силы, китаянка наверняка поборется и с Андреевой.

Россиянка же выйдет на корт впервые после US Open. Классическая нехватка соревновательного тонуса может сказаться. Рискнем предположить, что как минимум в одном сете Линь сумеет навязать конкурентную игру, но в итоге Андреева одержит победу в двух партиях. Пробуем комбинацию исхода и тотала.

