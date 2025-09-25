Мирра Андреева — Чжу Линь, 27 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

Россиянка Мирра Андреева стартует на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине со второго круга. Её соперницей на этой стадии будет китаянка Чжу Линь. Сумеет ли первая ракетка России оправдать статус фаворитки?

Дата / Время: 27.09.2025, не ранее 06:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр (Пекин, Китай)