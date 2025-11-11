Ведомости
Армения - Венгрия, 13 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Досрочный финал для Сперцяна и компании
Валентин Васильев

Ноябрьский цикл отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2026 года откроет встреча в Ереване. Сборная Армении принимает команду Венгрии. Рассказываем о форме соперников и наиболее интересных предложениях букмекеров на игру.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Армения

Место в рейтинге ФИФА: 104

13.11.2025, Чт

20:00 МСК

 Венгрия

Место в рейтинге ФИФА: 37

П1 - 5.40

Х - 3.90

П2 - 1.65

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа F, 5-й тур

Стадион: «Республиканский имени Вазгена Саркисяна»  (Ереван, Армения)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Армения0020-4
Венгрия2004-0

Последние пять матчей сборной Армении:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.10.2025Ирландия

1:0

Армения

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025Венгрия

2:0

Армения

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Армения

2:1

Ирландия

Отбор ЧМ-2026

06.09.2025Армения

0:5

Португалия

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Черногория

2:2

Армения

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Венгрии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.10.2025Португалия

2:2

Венгрия

Отбор ЧМ-2026

11.10.2025Венгрия

2:0

Армения

Отбор ЧМ-2026

09.09.2025Венгрия

2:3

Португалия

Отбор ЧМ-2026

06.09.2025Ирландия

2:2

Венгрия

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Азербайджан

1:2

Венгрия

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

С победителем в этой группе все ясно, а вот за вторую позицию борьба, видимо, будет вестись до последнего тура. 

КомандыИВНПМО
1. Португалия431011-410
2. Венгрия41218-75
3. Ирландия41124-54
4. Армения41032-93

Прогноз на матч

Свернуть

Присутствие в группе безоговорочного фаворита - это и минус, и плюс для его соседей. Первое место тебе заведомо не светит - зато «проходной балл» в стыковые матчи автоматически снижается. Наглядный пример - сборная Армении. Даже с тремя очками после четырех туров она сохраняет шансы на вторую позицию в группе. Но для этого ей обязательно нужно побеждать венгров дома и после уповать на благодушие португальцев в заключительном туре.

Венгры к плей-офф объективно ближе. В случае победы в Ереване они, скорее всего, займут второе место в группе досрочно. Команда Марко Росси сильно провела октябрьские матчи: обыграла дома армян и сенсационно сделала ничью в Португалии. Драгоценное очко гостям принес Доминик Собослаи уже в компенсированное время. Таким образом, венгры вернули Роналду и компании должок за упущенную ничью в Будапеште. На своем поле они вели в счете и отыгрались с 1:2, но все-таки пропустили роковой удар от Канселу на 86-й минуте. Ничья в Португалии автоматически сделала сборную Венгрии фаворитом №2 группы.

Ни один из участников ереванского противостояния не может похвастать надежной обороной. У хозяев за 10 последних матчей не случилось ни одного «сухого», у гостей - всего один. Вариант с обменом голами нам кажется реалистичным в данном случае.

Бонусы на матч

Свернуть
