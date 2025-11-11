Армения - Венгрия, 13 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Присутствие в группе безоговорочного фаворита - это и минус, и плюс для его соседей. Первое место тебе заведомо не светит - зато «проходной балл» в стыковые матчи автоматически снижается. Наглядный пример - сборная Армении. Даже с тремя очками после четырех туров она сохраняет шансы на вторую позицию в группе. Но для этого ей обязательно нужно побеждать венгров дома и после уповать на благодушие португальцев в заключительном туре.

Венгры к плей-офф объективно ближе. В случае победы в Ереване они, скорее всего, займут второе место в группе досрочно. Команда Марко Росси сильно провела октябрьские матчи: обыграла дома армян и сенсационно сделала ничью в Португалии. Драгоценное очко гостям принес Доминик Собослаи уже в компенсированное время. Таким образом, венгры вернули Роналду и компании должок за упущенную ничью в Будапеште. На своем поле они вели в счете и отыгрались с 1:2, но все-таки пропустили роковой удар от Канселу на 86-й минуте. Ничья в Португалии автоматически сделала сборную Венгрии фаворитом №2 группы.

Ни один из участников ереванского противостояния не может похвастать надежной обороной. У хозяев за 10 последних матчей не случилось ни одного «сухого», у гостей - всего один. Вариант с обменом голами нам кажется реалистичным в данном случае.