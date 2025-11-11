Армения - Венгрия, 13 ноября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
Ноябрьский цикл отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2026 года откроет встреча в Ереване. Сборная Армении принимает команду Венгрии. Рассказываем о форме соперников и наиболее интересных предложениях букмекеров на игру.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа F, 5-й тур
Стадион: «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Армения
|0
|0
|2
|0-4
|Венгрия
|2
|0
|0
|4-0
Последние пять матчей сборной Армении:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.10.2025
|Ирландия
1:0
Армения
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2025
|Венгрия
2:0
Армения
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Армения
2:1
Ирландия
Отбор ЧМ-2026
|06.09.2025
|Армения
0:5
Португалия
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Черногория
2:2
Армения
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Венгрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.10.2025
|Португалия
2:2
Венгрия
Отбор ЧМ-2026
|11.10.2025
|Венгрия
2:0
Армения
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2025
|Венгрия
2:3
Португалия
Отбор ЧМ-2026
|06.09.2025
|Ирландия
2:2
Венгрия
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Азербайджан
1:2
Венгрия
Товарищеский матч
С победителем в этой группе все ясно, а вот за вторую позицию борьба, видимо, будет вестись до последнего тура.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Португалия
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|2. Венгрия
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|3. Ирландия
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|4. Армения
|4
|1
|0
|3
|2-9
|3
Присутствие в группе безоговорочного фаворита - это и минус, и плюс для его соседей. Первое место тебе заведомо не светит - зато «проходной балл» в стыковые матчи автоматически снижается. Наглядный пример - сборная Армении. Даже с тремя очками после четырех туров она сохраняет шансы на вторую позицию в группе. Но для этого ей обязательно нужно побеждать венгров дома и после уповать на благодушие португальцев в заключительном туре.
Венгры к плей-офф объективно ближе. В случае победы в Ереване они, скорее всего, займут второе место в группе досрочно. Команда Марко Росси сильно провела октябрьские матчи: обыграла дома армян и сенсационно сделала ничью в Португалии. Драгоценное очко гостям принес Доминик Собослаи уже в компенсированное время. Таким образом, венгры вернули Роналду и компании должок за упущенную ничью в Будапеште. На своем поле они вели в счете и отыгрались с 1:2, но все-таки пропустили роковой удар от Канселу на 86-й минуте. Ничья в Португалии автоматически сделала сборную Венгрии фаворитом №2 группы.
Ни один из участников ереванского противостояния не может похвастать надежной обороной. У хозяев за 10 последних матчей не случилось ни одного «сухого», у гостей - всего один. Вариант с обменом голами нам кажется реалистичным в данном случае.
Прямую трансляцию из столицы Армении проведет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Генри Авагян («Пюник»), Огньен Чанчаревич («Ноа»), Арсен Бегларян («Алашкерт»).
Защитники: Камо Оганесян («Арарат-Армения»), Сергей Мурадян («Ноа»), Степа Мкртчян («Осиек», Хорватия), Эрик Пилоян («Урарту»), Эдгар Григорян («Арарат-Армения»), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», Сербия).
Полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Угочукву Иву («Рубин», Россия),
Нарек Агасарян («Урарту»), Карен Мурадян («Арарат-Армения»), Гор Манвелян («Ноа»), Артём Бандикян (ЦСКА, Россия), Нарек Григорян («Фарул», Румыния), Карен Налбандян («Алашкерт»).
Нападающие: Грант-Леон Ранос («Боруссия» М, Германия), Жирайр Шагоян («Арарат-Армения»), Ваан Бичахчян («Легия», Польша), Артур Серобян («Арарат-Армения»), Араик Элоян («Арарат-Армения»), Эдгар Севикян («Акрон», Россия).
Главный тренер: Егише Меликян.
Вратари: Дэнеш Дибуш («Ференцварош»), Петер Саппанош («Пушкаш Академия»), Балаж Тот («Блэкберн Роверс», Англия).
Защитники: Ботонд Балог («Коджаэлиспор», Турция), Мартон Дардаи («Герта», Германия), Милош Керкез («Ливерпуль», Англия), Аттила Мочи («Ризеспор», Турция), Лоик Него («Гавр», Франция), Вилли Орбан («РБ Лейпциг», Германия), Аттила Осват («Пакш»),Аттила Салаи («Касымпаша», Турция).
Полузащитники: Бендегуз Болла («Рапид», Австрия), Арон Чонгваи (АИК, Швеция), Жолт Надь («Пушкаш Академия»), Бенце Этвеш («Ференцварош»), Андраш Шафер («Унион Берлин», Германия), Каллум Стайлз («Вест Бромвич», Англия), Доминик Собослаи («Ливерпуль», Англия), Алекс Тот («Ференцварош»), Милан Виталиc («ЭТО Дьер»).
Нападающие: Жомбор Грубер («Ференцварош»), Даниэль Лукач («Пушкаш Академия»), Раймунд Молнар («Погонь Щецин», Польша), Роланд Шаллаи («Галатасарай», Турция) ,Барна Тот («Пакш»), Барнабаш Варга («Ференцварош»)*.
* - не сыграет против Армении.
Главный тренер: Марко Росси.
PARI установила коэффициент 5.40 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 3.90, а победа гостей - за 1.65.
Аналитики отдают предпочтение в паре гостям. Коэффициент на Армению ровно в три раза выше, чем на соперника.
На рынке точного счета самый низкий коэффициент - 8.00 - установлен на два варианта гостевой победу - 1:0 и 2:0.
В России отборочные игры чемпионата мира 2026 года легально транслирует онлайн-кинотеатр Okko.
Чтобы сохранить шансы на второе место в группе и выход в плей-офф, армянам обязательно нужно побеждать венгров. Но и это не гарантирует им прорыва в стыки. При равенстве очков у двух или более команд в группе определяющей станет разница мячей, а она у команды Меликяна сильно отрицательная (минус 7). Поэтому Армении нужно будет изо всех сил цепляться за очки в Португалии.