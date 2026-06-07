Армения - Молдова, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обе команды переживают непростые времена. Сборная Армении за последние 10 матчей выиграла только однажды - 2:1 у Ирландии в сентября 2025 года, молдаване - вообще ни разу. Безвыигрышная серия хозяев поля насчитывает шесть матчей, гостей - 14. При этом в начале лета команды синхронно сыграли вничью: Армения - с Казахстаном (1:1), Молдова - с Болгарией (2:2).

Полагаем, что поддержка своих трибун и суммарно более высокий класс исполнителей (в рейтинге ФИФА соперников разделяет более полусотни позиций) помогут парням Егише Меликяна одержать долгожданную победу.