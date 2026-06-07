Армения - Молдова, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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Июньское окно ФИФА сборная Армении по футболу заполнила встречами с собратьями по бывшему Советскому Союзу. Следом за командой Казахстана Ереван посетят молдаване. Анализируем форму соперников и выделяем наиболее интересные предложения букмекеров на игру.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Армения
|1
|3
|1
|5-7
|Молдова
|1
|3
|1
|7-5
Последние пять матчей сборной Армении:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2026
|Армения
1:1
Казахстан
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Армения
1:2
Беларусь
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Португалия
9:1
Армения
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Армения
0:1
Венгрия
Отбор ЧМ-2026
|14.10.2025
|Ирландия
1:0
Армения
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Молдовы:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.06.2026
|Молдова
2:2
Болгария
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Кипр
3:2
Молдова
Товарищеский матч
|26.03.2026
|Молдова
0:2
Литва
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Израиль
4:1
Молдова
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Молдова
0:2
Италия
Отбор ЧМ-2026
Обе команды переживают непростые времена. Сборная Армении за последние 10 матчей выиграла только однажды - 2:1 у Ирландии в сентября 2025 года, молдаване - вообще ни разу. Безвыигрышная серия хозяев поля насчитывает шесть матчей, гостей - 14. При этом в начале лета команды синхронно сыграли вничью: Армения - с Казахстаном (1:1), Молдова - с Болгарией (2:2).
Полагаем, что поддержка своих трибун и суммарно более высокий класс исполнителей (в рейтинге ФИФА соперников разделяет более полусотни позиций) помогут парням Егише Меликяна одержать долгожданную победу.
|Букмекер
|Сумма бонуса
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Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В Молдове игру покажет телеканал Moldova 1, в Армении - Первый канал (H1) и сервис FastSport.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Генри Авакян («Пюник»), Огнен Чанчаревич («ИМТ», Сербия), Арман Нерсесян («Арарат-Армения»), Александр Мишиев («Урарту»).
Защитники: Камо Оганесян, Эдгар Григорян, Хулио Буэно («Арарат-Армения»), Арман Казарян, Эрик Пилоян («Урарту»), Аргишти Петросян (ЦСКА), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», Сербия), Артем Бандикян (ЦСКА, Россия), Давид Давидян («Ротор», Россия).
Полузащитники: Арам Хамоян, Гор Манвелян («Ноа»), Карлен Оганесян («Пюник»), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Тигран Аванесов («Оренбург», Россия), Эдгар Севикян («Акрон», Россия).
Нападающие: Жирайр Шагоян, Артур Серопян («Арарат-Армения»), Нарек Оганесян (ЦСКА), Грант-Леон Ранос («Айнтрахт Брауншвейг», Германия), Нарек Григорян («Фарул», Румыния), Артур Миронян («Бней Сахнин», Израиль), Давид Акопян («Подбрезова», Словакия).
Главный тренер: Егише Меликян.
Вратари: Думитру Челядник («Кызылжар», Казахстан), Андрей Кожухарь («Верес», Украина), Эмиль Тымбур («Шериф», Молдова).
Защитники: Иоан-Кэлин Ревенко («Татран», Словакия), Владислав Бабогло («Карпаты», Украина), Ион Борш («Петрокуб», Молдова), Михаил Герасименков («Ванкувер Уайткэпс», Канада), Михаил Штефан («Зимбру», Молдова), Юрие Йову («Данди Юнайтед», Шотландия), Кэтэлин Кукош («Петрокуб», Молдова), Леонард Сака («Барселона» U-19, Испания).
Полузащитники: Никита Моцпан («Факел», Россия), Виктор Стынэ («Бней-Иегуда», Израиль), Виктор Богачук («Петрокуб», Молдова), Штефан Бодиштяну (ФК «Ботошань», Румыния), Серджиу Перчун («Торино», Италия), Ники Клещенко («Килмарнок», Шотландия), Данила Форов («Шериф», Молдова), Дан Пушкаш («Петрокуб», Молдова), Теодор Лунгу («Униря Слобозия», Румыния), Штефан Бытка («Залаэгерсег», Венгрия), Овидиу Давид («Петрокуб», Молдова).
Нападающие: Виталий Дамашкан («Маккаби» Бней-Рейне, Израиль), Вирджилиу Постолаки («Университатя», Румыния), Петру Попеску («Петрокуб», Молдова), Виктор Чумашу («Дачия Буюкань», Молдова).
Главный тренер: Лилиан Попеску.
PARI установила коэффициент 1.58 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 3.80, а успех гостей - за 5.80.
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