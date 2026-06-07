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ГлавнаяПрогнозыАрмения - Молдова, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Армения - Молдова, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обновлено:
Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру в Ереване
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Июньское окно ФИФА сборная Армении по футболу заполнила встречами с собратьями по бывшему Советскому Союзу. Следом за командой Казахстана Ереван посетят молдаване. Анализируем форму соперников и выделяем наиболее интересные предложения букмекеров на игру.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

Армения

Место в рейтинге ФИФА: 106

09.06.2025, Ср

18:00 МСК

 Молдова

Место в рейтинге ФИФА: 159

П1 - 1.58

Х - 3.80

П2 - 5.80

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Республиканский имени Вазгена Саркисяна»  (Ереван, Армения)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Армения1315-7
Молдова1317-5

Последние пять матчей сборной Армении:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.06.2026Армения

1:1

Казахстан

Товарищеский матч

29.03.2026Армения

1:2

Беларусь

Товарищеский матч

16.11.2025Португалия

9:1

Армения

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Армения

0:1

Венгрия

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025Ирландия

1:0

Армения

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Молдовы:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.06.2026Молдова

2:2

Болгария

Товарищеский матч

30.03.2026Кипр

3:2

Молдова

Товарищеский матч

26.03.2026Молдова

0:2

Литва

Товарищеский матч

16.11.2025Израиль

4:1

Молдова

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Молдова

0:2

Италия

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

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Обе команды переживают непростые времена. Сборная Армении за последние 10 матчей выиграла только однажды - 2:1 у Ирландии в сентября 2025 года, молдаване - вообще ни разу. Безвыигрышная серия хозяев поля насчитывает шесть матчей, гостей - 14. При этом в начале лета команды синхронно сыграли вничью: Армения - с Казахстаном (1:1), Молдова - с Болгарией (2:2).

Полагаем, что поддержка своих трибун и суммарно более высокий класс исполнителей (в рейтинге ФИФА соперников разделяет более полусотни позиций) помогут парням Егише Меликяна одержать долгожданную победу.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В Молдове игру покажет телеканал Moldova 1, в Армении - Первый канал (H1) и сервис FastSport. 

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Сборная Армении

Вратари: Генри Авакян («Пюник»), Огнен Чанчаревич («ИМТ», Сербия), Арман Нерсесян («Арарат-Армения»), Александр Мишиев («Урарту»).

Защитники: Камо Оганесян, Эдгар Григорян, Хулио Буэно («Арарат-Армения»), Арман Казарян, Эрик Пилоян («Урарту»), Аргишти Петросян (ЦСКА), Георгий Арутюнян («Пушкаш Академия», Венгрия), Наир Тикнизян («Црвена Звезда», Сербия), Артем Бандикян (ЦСКА, Россия), Давид Давидян («Ротор», Россия).

Полузащитники: Арам Хамоян, Гор Манвелян («Ноа»), Карлен Оганесян («Пюник»), Эдуард Сперцян («Краснодар», Россия), Тигран Аванесов («Оренбург», Россия), Эдгар Севикян («Акрон», Россия).

Нападающие: Жирайр Шагоян, Артур Серопян («Арарат-Армения»), Нарек Оганесян (ЦСКА), Грант-Леон Ранос («Айнтрахт Брауншвейг», Германия), Нарек Григорян («Фарул», Румыния), Артур Миронян («Бней Сахнин», Израиль), Давид Акопян («Подбрезова», Словакия).

Главный тренер: Егише Меликян.

Сборная Молдовы

Вратари: Думитру Челядник («Кызылжар», Казахстан), Андрей Кожухарь («Верес», Украина), Эмиль Тымбур («Шериф», Молдова).

Защитники: Иоан-Кэлин Ревенко («Татран», Словакия), Владислав Бабогло («Карпаты», Украина), Ион Борш («Петрокуб», Молдова), Михаил Герасименков («Ванкувер Уайткэпс», Канада), Михаил Штефан («Зимбру», Молдова), Юрие Йову («Данди Юнайтед», Шотландия), Кэтэлин Кукош («Петрокуб», Молдова), Леонард Сака («Барселона» U-19, Испания).

Полузащитники: Никита Моцпан («Факел», Россия), Виктор Стынэ («Бней-Иегуда», Израиль), Виктор Богачук («Петрокуб», Молдова), Штефан Бодиштяну (ФК «Ботошань», Румыния), Серджиу Перчун («Торино», Италия), Ники Клещенко («Килмарнок», Шотландия), Данила Форов («Шериф», Молдова), Дан Пушкаш («Петрокуб», Молдова), Теодор Лунгу («Униря Слобозия», Румыния), Штефан Бытка («Залаэгерсег», Венгрия), Овидиу Давид («Петрокуб», Молдова).

Нападающие: Виталий Дамашкан («Маккаби» Бней-Рейне, Израиль), Вирджилиу Постолаки («Университатя», Румыния), Петру Попеску («Петрокуб», Молдова), Виктор Чумашу («Дачия Буюкань», Молдова).

Главный тренер: Лилиан Попеску.

Коэффициенты букмекеров

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PARI установила коэффициент 1.58 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 3.80, а успех гостей - за 5.80.

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