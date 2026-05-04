Арсенал - Атлетико, 5 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Арсенал» продолжает гонку за двумя самыми ценными и желанными для себя трофеями. После двух подряд апрельских поражений в АПЛ лондонцы взяли себя в руки и дважды победили всухую - 1:0 «Ньюкасл» и 3:0 - «Фулхэм». Ничья в Мадриде в первом полуфинале ЛЧ - тоже положительный результат для парней Микеля Артеты. Все-таки дома они в этом евросезоне еще не уступали. Да и не только дома: «Арсенал» остается единственной непобедимой командой розыгрыша.

У «Атлетико» мощных турнирных стимулов в национальной лиге уже не осталось. Путевка в ЛЧ от мадридцев уже никуда не денется, а с какого места они туда попадут, третьего или четвертого, не так уж важно. Очевидно, что ставку на финише сезона Диего Симеоне сделал на континентальный турнир. Что, впрочем, не помешало его команде одержать две подряд победы в Примере над крепкими противниками - «Атлетиком» и «Валенсией». Перед путешествием в Великобританию дополнительная порция позитивных эмоций точно будет не лишней для «матрасников».

Учитывая колоссальную цену каждый ошибки на «Эмирейтс», можно предположить, что игра вряд ли восхитит ценителей высокого футбольного искусства. Артета и Симеоне призовут своих игроков к предельной собранности и бдительности в обороне.

