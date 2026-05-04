Арсенал - Атлетико, 5 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
До финиша сезона-2025/26 в Лиге чемпионов УЕФА осталось всего три матча. Во вторник, 5 мая, определится первый финалист турнира. С первой попытки определить сильнейшего «Атлетико» с «Арсеналом» не удалось. В столице Англии победитель в любом случае будет выявлен: не в игровое время, так в серии пенальти. Линии крупнейших букмекеров подскажут, чего ждать от противостояния в Лондоне.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/2 финала, ответный матч
Первый матч: 1:1
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|2
|3
|1
|9-5
|«Атлетико»
|1
|3
|2
|5-9
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|«Арсенал»
3:0
«Фулхэм»
АПЛ
|29.04.2026
|«Атлетико»
1:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|25.04.2026
|«Арсенал»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|19.04.2026
|«Манчестер Сити»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
|15.04.2026
|«Арсенал»
0:0
«Спортинг»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|«Валенсия»
0:2
«Атлетико»
Ла Лига
|29.04.2026
|«Атлетико»
1:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|25.04.2026
|«Атлетико»
3:2
«Атлетик»
Ла Лига
|22.04.2026
|«Эльче»
3:2
«Атлетико»
Ла Лига
|18.04.2026
|«Атлетико»
2:2, пен. 3:4
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
1/2 финала. Ответные матчи
05.05.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания). Первый матч - 1:1
06.05.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «ПСЖ» (Париж, Франция). Первый матч - 4:5
Финал
30.05.2026, 19:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
«Арсенал» продолжает гонку за двумя самыми ценными и желанными для себя трофеями. После двух подряд апрельских поражений в АПЛ лондонцы взяли себя в руки и дважды победили всухую - 1:0 «Ньюкасл» и 3:0 - «Фулхэм». Ничья в Мадриде в первом полуфинале ЛЧ - тоже положительный результат для парней Микеля Артеты. Все-таки дома они в этом евросезоне еще не уступали. Да и не только дома: «Арсенал» остается единственной непобедимой командой розыгрыша.
У «Атлетико» мощных турнирных стимулов в национальной лиге уже не осталось. Путевка в ЛЧ от мадридцев уже никуда не денется, а с какого места они туда попадут, третьего или четвертого, не так уж важно. Очевидно, что ставку на финише сезона Диего Симеоне сделал на континентальный турнир. Что, впрочем, не помешало его команде одержать две подряд победы в Примере над крепкими противниками - «Атлетиком» и «Валенсией». Перед путешествием в Великобританию дополнительная порция позитивных эмоций точно будет не лишней для «матрасников».
Учитывая колоссальную цену каждый ошибки на «Эмирейтс», можно предположить, что игра вряд ли восхитит ценителей высокого футбольного искусства. Артета и Симеоне призовут своих игроков к предельной собранности и бдительности в обороне.
Поэтому наиболее перспективным в линии «БЕТСИТИ» нам кажется исход тотал меньше 2.5 за 1.90.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру в Лондоне покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: Мерино, Хаверц, Тимбер (все - травмы)
«Атлетико»: Хименес, Гонсалес, Барриос (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|1. Райя
|1. Муссо
|Вратарь
|Защитник
|3. Москера
|32. Боньяр
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|24. Ле Норман
|Защитник
|Защитник
|6. Габриэл
|18. Пубиль
|Защитник
|Защитник
|5. Инкапье
|34. Диас
|Защитник
|Полузащитник
|41. Райс
|6. Коке
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|5. Кардозо
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Троссард
|22. Лукман
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сака
|20. Симеоне
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Эзе
|7. Гризманн
|Нападающий
|Нападающий
|14. Дьекереш
|19. Альварес
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Диего Симеоне
|Главный тренер
Аналитики «БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.66 на победу англичан и 5.50 - на их соперника. В случае ничьей букмекер выплатит в четырехкратном размере выигрыш по соответствующим пари.
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Эксперты отдают предпочтение в паре лондонцам.
Явным фаворитом в паре считается английский клуб. «БЕТСИТИ» снизил коэффициент на проход «Арсенала» в финал с 1.50 до 1.31. Суммарный успех «Атлетико» котируется за 3.50.
После первых полуфинальных матчей «БЕТСИТИ» скорректировала топ фаворитов розыгрыша. Одинаковый коэффициент 3.10 установлен на триумф «Баварии» и «ПСЖ». Котировка на успех «Арсенала» - на 0.10 выше. Виктория «Атлетико» сулит 10-кратный выигрыш относительно номинала долгосрочного пари.