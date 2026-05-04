Рейтинг букмекеров

Арсенал - Атлетико, 5 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Кто первым выйдет в финал?
Валентин Васильев
До финиша сезона-2025/26 в Лиге чемпионов УЕФА осталось всего три матча. Во вторник, 5 мая, определится первый финалист турнира. С первой попытки определить сильнейшего «Атлетико» с «Арсеналом» не удалось. В столице Англии победитель в любом случае будет выявлен: не в игровое время, так в серии пенальти. Линии крупнейших букмекеров подскажут, чего ждать от противостояния в Лондоне.

«Арсенал» (Лондон, Англия) 

05.05.2026, Вт
22:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид, Испания) 

П1 - 1.66

Х - 4.00

П2 - 5.50

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/2 финала, ответный матч

Первый матч: 1:1

Стадион: «Эмирейтс»   (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»2319-5
«Атлетико»1325-9

Последние пять матчей «Арсенала»:

02.05.2026«Арсенал»

3:0

«Фулхэм»

АПЛ

29.04.2026«Атлетико»

1:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

25.04.2026«Арсенал»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

19.04.2026«Манчестер Сити»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

15.04.2026«Арсенал»

0:0

«Спортинг»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Атлетико»:

02.05.2026«Валенсия» 

0:2

«Атлетико»

Ла Лига

29.04.2026«Атлетико»

1:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

25.04.2026«Атлетико» 

3:2

«Атлетик» 

Ла Лига

22.04.2026«Эльче» 

3:2

«Атлетико»

Ла Лига

18.04.2026«Атлетико» 

2:2, пен. 3:4

«Реал Сосьедад» 

Кубок Испании

Календарь матчей

1/2 финала. Ответные матчи

05.05.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания). Первый матч - 1:1

06.05.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «ПСЖ» (Париж, Франция). Первый матч - 4:5

Финал

30.05.2026, 19:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Прогноз на матч

«Арсенал» продолжает гонку за двумя самыми ценными и желанными для себя трофеями. После двух подряд апрельских поражений в АПЛ лондонцы взяли себя в руки и дважды победили всухую - 1:0 «Ньюкасл» и 3:0 - «Фулхэм». Ничья в Мадриде в первом полуфинале ЛЧ - тоже положительный результат для парней Микеля Артеты. Все-таки дома они в этом евросезоне еще не уступали. Да и не только дома: «Арсенал» остается единственной непобедимой командой розыгрыша. 

У «Атлетико» мощных турнирных стимулов в национальной лиге уже не осталось. Путевка в ЛЧ от мадридцев уже никуда не денется, а с какого места они туда попадут, третьего или четвертого, не так уж важно. Очевидно, что ставку на финише сезона Диего Симеоне сделал на континентальный турнир. Что, впрочем, не помешало его команде одержать две подряд победы в Примере над крепкими противниками - «Атлетиком» и «Валенсией». Перед путешествием в Великобританию дополнительная порция позитивных эмоций точно будет не лишней для «матрасников».

Учитывая колоссальную цену каждый ошибки на «Эмирейтс», можно предположить, что игра вряд ли восхитит ценителей высокого футбольного искусства. Артета и Симеоне призовут своих игроков к предельной собранности и бдительности в обороне. 

Поэтому наиболее перспективным  в линии «БЕТСИТИ» нам кажется исход тотал меньше 2.5 за 1.90.

Трансляции

В прямом эфире игру в Лондоне покажет Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: Мерино, Хаверц, Тимбер (все - травмы)

«Атлетико»: Хименес, Гонсалес, Барриос (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Арсенал» - «Атлетико»:

Позиция«Арсенал»«Атлетико»Позиция
Вратарь1. Райя1. МуссоВратарь
Защитник3. Москера32. БоньярЗащитник
Защитник2. Салиба24. Ле НорманЗащитник
Защитник6. Габриэл18. ПубильЗащитник
Защитник5. Инкапье34. ДиасЗащитник
Полузащитник 41. Райс6. КокеПолузащитник
Полузащитник 36. Субименди5. КардозоПолузащитник 
Полузащитник19. Троссард22. ЛукманПолузащитник
Полузащитник7.    Сака20. СимеонеНападающий
Полузащитник10. Эзе7. ГризманнНападающий
Нападающий14. Дьекереш19. АльваресНападающий
Главный тренерМикель АртетаДиего СимеонеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.66 на победу англичан и 5.50 - на их соперника. В случае ничьей букмекер выплатит в четырехкратном размере выигрыш по соответствующим пари.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Арсенал» - «Атлетико»?

Эксперты отдают предпочтение в паре лондонцам. 

Кто выйдет в финал?

Явным фаворитом в паре считается английский клуб. «БЕТСИТИ» снизил коэффициент на проход «Арсенала» в финал с 1.50 до 1.31. Суммарный успех «Атлетико» котируется за 3.50.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

После первых полуфинальных матчей «БЕТСИТИ» скорректировала топ фаворитов розыгрыша. Одинаковый коэффициент 3.10 установлен на триумф «Баварии» и «ПСЖ». Котировка на успех «Арсенала» - на 0.10 выше. Виктория «Атлетико» сулит 10-кратный выигрыш относительно номинала долгосрочного пари.

