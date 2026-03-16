Арсенал - Байер, 17 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Вопреки прогнозам экспертов, «Арсенал» не просто не выиграл неделю тому в Леверкузене, а едва избежал там поражения! Спасительный для фаворита гол соотечественникам Кай Хаверц забил на предпоследней минуте матча. А «Байер» подтвердил неслучайность этого результата в следующей же игре. В субботу уже «Бавария» едва избежала поражения на «БайАрене». И вновь хозяева открыли счет, а гости его во втором тайме сравняли.

1:1 - самый популярный результат у команды Каспера Юльманна в последнее время: три случая за пять матчей. И в целом «Байер» тяготеет к «низовым» исходам. Из 10 предыдущих матчей «аспириновых» восемь были на тотал меньше 2.5. Учитывая же высочайшую цену каждого момента и гола во вторничном противостоянии, можно осторожно предположить закрытый характер игры в Лондоне.

