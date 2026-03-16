Арсенал - Байер, 17 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Главный претендент на победу в турнире, согласно оценкам букмекеров, не сумел добиться в первой игре даже минимального преимущества над соперником. Рассмотрим повторное противостояние «Арсенала» и «Байера» через призму букмекерских коэффициентов.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Первый матч: 1:1
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|2
|2
|0
|10-4
|«Байер»
|0
|2
|2
|4-10
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Арсенал»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
|11.03.2026
|«Байер»
1:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Мансфилд»
1:2
«Арсенал»
Кубок Англии
|04.03.2026
|«Брайтон»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|01.03.2026
|«Арсенал»
2:1
«Челси»
АПЛ
Последние пять матчей «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Байер»
1:1
«Бавария»
Бундеслига
|11.03.2026
|«Байер»
1:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Фрайбург»
3:3
«Байер»
Бундеслига
|04.03.2026
|«Гамбург»
0:1
«Байер»
Бундеслига
|28.02.2026
|«Байер»
1:1
«Майнц»
Бундеслига
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1
Вопреки прогнозам экспертов, «Арсенал» не просто не выиграл неделю тому в Леверкузене, а едва избежал там поражения! Спасительный для фаворита гол соотечественникам Кай Хаверц забил на предпоследней минуте матча. А «Байер» подтвердил неслучайность этого результата в следующей же игре. В субботу уже «Бавария» едва избежала поражения на «БайАрене». И вновь хозяева открыли счет, а гости его во втором тайме сравняли.
1:1 - самый популярный результат у команды Каспера Юльманна в последнее время: три случая за пять матчей. И в целом «Байер» тяготеет к «низовым» исходам. Из 10 предыдущих матчей «аспириновых» восемь были на тотал меньше 2.5. Учитывая же высочайшую цену каждого момента и гола во вторничном противостоянии, можно осторожно предположить закрытый характер игры в Лондоне.
«БЕТСИТИ» установил очень высокий коэффициент на ТМ 2.5.
Okko проведет трансляцию из Лондона на территории РФ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: Троссард, Мерино (оба - травмы)
«Байер»: Флеккен, Васкес, Баде, Бен Сегир (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Байер»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Байер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Райя
|28. Бласвих
|Вратарь
|Защитник
|2. Салиба
|12. Тапсоба
|Защитник
|Защитник
|6. Габриэл
|8. Андрих
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|4. Куанса
|Защитник
|Полузащитник
|5. Инкапье
|20. Гримальдо
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Сака
|24. Гарсия
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|6. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|19. Поку
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Эзе
|30. Маза
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Мартинелли
|11. Терье
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дьекереш
|35. Кофане
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Каспер Юльманн
|Главный тренер
БК «БЕТСИТИ» установила коэффициент 1.29 на победу лондонского клуба, 5.90 - на ничью и 9.80 - на успех хозяев поля.
Сыгравшая ставка на 2:0 сулит беттору шестикратный выигрыш.
Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.65. Предложение на противоположный вариант значительно выше - 2.24.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».
Топ главных фаворитов розыгрыша от «БЕТСИТИ» выглядит следующим образом: «Арсенал» - 3.50, «Бавария» - 4.40, «Барселона», «ПСЖ» - 7.00.