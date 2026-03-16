Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Арсенал - Байер, 17 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Главный фаворит букмекеров подтвердит свой класс?
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Главный претендент на победу в турнире, согласно оценкам букмекеров, не сумел добиться в первой игре даже минимального преимущества над соперником. Рассмотрим повторное противостояние «Арсенала» и «Байера» через призму букмекерских коэффициентов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон, Англия) 

17.03.2026, Вт

23:00 МСК

«Байер» (Леверкузен, Германия) 

П1 - 1.29

Х - 5.90

П2 - 9.80

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Первый матч: 1:1

Стадион:  «Эмирейтс»   (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»22010-4
«Байер»0224-10

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Арсенал»

2:0

«Эвертон»

АПЛ

11.03.2026«Байер»

1:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

07.03.2026«Мансфилд»

1:2

«Арсенал»

Кубок Англии

04.03.2026«Брайтон»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

01.03.2026«Арсенал»

2:1

«Челси»

АПЛ

Последние пять матчей «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Байер»

1:1

«Бавария»

Бундеслига

11.03.2026«Байер»

1:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

07.03.2026«Фрайбург»

3:3

«Байер»

Бундеслига

04.03.2026«Гамбург»

0:1

«Байер»

Бундеслига

28.02.2026«Байер»

1:1

«Майнц»

Бундеслига

Календарь и результаты матчей

1/8 финала

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1

Прогноз на матч

Вопреки прогнозам экспертов, «Арсенал» не просто не выиграл неделю тому в Леверкузене, а едва избежал там поражения! Спасительный для фаворита гол соотечественникам Кай Хаверц забил на предпоследней минуте матча. А «Байер» подтвердил неслучайность этого результата в следующей же игре. В субботу уже «Бавария» едва избежала поражения на «БайАрене». И вновь хозяева открыли счет, а гости его во втором тайме сравняли.

1:1 - самый популярный результат у команды Каспера Юльманна в последнее время: три случая за пять матчей. И в целом «Байер» тяготеет к «низовым» исходам. Из 10 предыдущих матчей «аспириновых» восемь были на тотал меньше 2.5. Учитывая же высочайшую цену каждого момента и гола во вторничном противостоянии, можно осторожно предположить закрытый характер игры в Лондоне.

«БЕТСИТИ» установил очень высокий коэффициент на ТМ 2.5.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Okko проведет трансляцию из Лондона на территории РФ.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Арсенал»: Троссард,  Мерино (оба - травмы)

«Байер»: Флеккен, Васкес, Баде, Бен Сегир (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Байер»:

Позиция«Арсенал»«Байер»Позиция
Вратарь1. Райя28. БласвихВратарь
Защитник2. Салиба12. ТапсобаЗащитник
Защитник6. Габриэл8. АндрихЗащитник
Защитник12. Тимбер4. КуансаЗащитник
Полузащитник 5. Инкапье20. ГримальдоПолузащитник
Полузащитник 7. Сака24. ГарсияПолузащитник
Полузащитник 41. Райс6. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник36. Субименди19. ПокуПолузащитник
Полузащитник10. Эзе30. МазаПолузащитник
Полузащитник11. Мартинелли 11. ТерьеПолузащитник
Нападающий14. Дьекереш35. КофанеНападающий
Главный тренерМикель АртетаКаспер ЮльманнГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК «БЕТСИТИ» установила коэффициент 1.29 на победу лондонского клуба, 5.90 - на ничью и 9.80  - на успех хозяев поля.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Байер»?

Сыгравшая ставка на 2:0 сулит беттору шестикратный выигрыш. 

Будет ли много голов в матче «Арсенал» - «Байер»?

Коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.65. Предложение на противоположный вариант значительно выше - 2.24.

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Байер»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Топ главных фаворитов розыгрыша от «БЕТСИТИ» выглядит следующим образом: «Арсенал» - 3.50, «Бавария» - 4.40, «Барселона», «ПСЖ» - 7.00.

