Арсенал — Бавария, 26 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Арсенал» этой осенью еще не проигрывал. После минимального поражения от «Ливерпуля» в последний день лета (0:1) лондонцы уже 15 матчей не уступают никому и нигде. Серия парней Микеля Артеты включила всего две ничьи и 13 побед, в том числе 10 «сухих». В Лиге чемпионов вице-чемпион Англии не только не терял очков, но и не пропустил еще ни мяча - на ноль обыграл «Атлетик», «Олимпиакос», «Атлетико» и «Славию».

«Бавария» в этом евросезоне тоже очков еще не теряла, но всухую победила только раз - «Брюгге» (4:0). От «Челси», «Пафоса» и «ПСЖ» мюнхенцы по одному мячу пропустили, но в ответ забили больше.

Суммарная статистика «Баварии» в сезоне производит даже более сильное впечатление, чем у лондонцев. Лишь в ноябрьском матче против «Униона» банда Венсана Компани не сумела победить (2:2). Последнее поражение у чемпионов Германии случилось еще в начале июля - 0:2 от «ПСЖ» на Клубном чемпионате мира. Победой над «Фрайбургом» «Бавария» открыла третий десяток матчей без поражений.

Характерно, что у немцев все 10 последних матчей были «верховыми», тогда как у англичан - только четыре. На этот раз сохранить свои ворота в неприкосновенности «Арсеналу» будет особенно сложно. Наш прогноз на вторничный суперматч: обе забьют.