Арсенал — Бавария, 26 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Эти двое очков еще не теряли
Валентин Васильев

Самый статусный матч пятого тура Общего этапа Лиги чемпионов не составляет никакого труда определить. Достаточно посмотреть на верхушку турнирной таблицы.  «Арсенал» с «Баварией» еще не потеряли в этом розыгрыше ни одного очка. В среду, 26 ноября, в Лондоне чья-то победная серия гарантированно прервется - а, может быть, и обоих сразу - в случае ничьей.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон, Англия)

26.11.2025, Ср

23:00 МСК

«Бавария» (Мюнхен, Германия) 

П1 - 2.27

Х - 3.60

П2 - 3.20

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 5-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»44818-32
«Бавария»84432-18

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Арсенал»

4:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

08.11.2025«Сандерленд»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

04.11.2025«Славия»

0:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

01.11.2025«Бернли»

0:2

«Арсенал»

АПЛ

29.10.2025«Арсенал»

2:0

«Брайтон»

АПЛ

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Бавария»

6:2

«Фрайбург»

Бундеслига

08.11.2025«Унион»

2:2

«Бавария»

Бундеслига

04.11.2025«ПСЖ»

1:2

«Бавария»

Лига чемпионов

01.11.2025«Бавария»

3:0

«Байер»

Бундеслига

29.10.2025«Кельн»

1:4

«Бавария»

Бундеслига

Место в турнирной таблице

После четырех туров лишь три команды не потеряли ни очка на Общем этапе. Две из них сойдутся в английской столице.

КомандаИВНПМО
1. Бавария440014-312
2. Арсенал440011-012
3. Интер440011-112
4. Манчестер Сити431010-310
5. ПСЖ430114-59
6. Ньюкасл430110-29
7. Реал Мадрид43018-29
8. Ливерпуль43019-49
9. Галатасарай43018-69
10. Тоттенхэм42207-28
11. Барселона421112-77
12. Челси42119-67
13. Спортинг42118-57
14. Боруссия Д421113-117
15. Карабах42118-77
16. Аталанта42113-57
17. Атлетико420210-96
18. ПСВ41219-75
19. Монако41214-65
20. Пафос41212-55
21. Байер41216-105
22. Брюгге41128-104
23. Айнтрахт41127-114
24. Наполи41124-94
25. Марсель41036-53
26. Ювентус40317-83
27. Атлетик41034-93
28. Юнион41034-123
29. Буде-Глимт40225-82
30. Славия Прага40222-82
31. Олимпиакос40222-92
32. Вильярреал40132-61
33. Копенгаген40134-121
34. Кайрат40132-111
35. Бенфика40042-80
36. Аякс40041-140

Прогноз на матч

«Арсенал» этой осенью еще не проигрывал. После минимального поражения от «Ливерпуля» в последний день лета (0:1) лондонцы уже 15 матчей не уступают никому и нигде. Серия парней Микеля Артеты включила всего две ничьи и 13 побед, в том числе 10 «сухих». В Лиге чемпионов вице-чемпион Англии не только не терял очков, но и не пропустил еще ни мяча - на ноль обыграл «Атлетик», «Олимпиакос», «Атлетико» и «Славию».

«Бавария» в этом евросезоне тоже очков еще не теряла, но всухую победила только раз - «Брюгге» (4:0). От «Челси», «Пафоса» и «ПСЖ» мюнхенцы по одному мячу пропустили, но в ответ забили больше. 

Суммарная статистика «Баварии» в сезоне производит даже более сильное впечатление, чем у лондонцев. Лишь в ноябрьском матче против «Униона» банда Венсана Компани не сумела победить (2:2). Последнее поражение у чемпионов Германии случилось еще в начале июля - 0:2 от «ПСЖ» на Клубном чемпионате мира. Победой над «Фрайбургом» «Бавария» открыла третий десяток матчей без поражений.  

Характерно, что у немцев все 10 последних матчей были «верховыми», тогда как у англичан - только четыре. На этот раз сохранить свои ворота в неприкосновенности «Арсеналу» будет особенно сложно. Наш прогноз на вторничный суперматч: обе забьют.   

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Арсеналом» и «Баварией» будет доступна на платформе  Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Арсенал»: Жезус, Магальянеш, Калафьори (все - травмы)

«Бавария»: Дэвис, Мусиала, Гнабри (все - травмы), Диас (дисквалификация) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал»«Тоттенхэм»:

Позиция«Арсенал»«Бавария»
Вратарь1. Райя1. Нойер
Защитник12. Тимбер44. Станишич
Защитник2. Салиба4. Та
Защитник5. Инкапье2. Упамекано
Защитник49. Льюис-Скелли27. Лаймер
Полузащитник10. Эзе45. Павлович
Полузащитник 36. Субименди6. Киммих
Полузащитник41. Райс42. Карл
Полузащитник7. Сака17. Олисе
Полузащитник19. Троссард36. Майк
Нападающий23. Мерино9. Кейн
Главный тренерМикель АртетаВенсан Компани

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК БЕТСИТИ установили коэффициент 2.27 на победу «Арсенала». Ничья оценивается за 3.60. На победу гостей можно поставить за 3.20.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Арсенал» — «Бавария»?

В соответствующей линии БЕТСИТИ ниже всего котируется ничья 1:1. На этот счет можно поставить с коэффициентом 6.20.

Где смотреть матч «Арсенал» — «Бавария»?

На территории РФ матчи ЛЧ официально транслирует Okko. Онлайн можно следить за ходом матча на платформе БЕТСИТИ.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Эксперты относят «Арсенал» с «Баварией» к главным фаворитам розыгрыща. Коэффициент на триумф парней Артеты в ЛЧ составляет 5.50. Котировка на успех «Баварии» всего на 0.50 ниже.

