Арсенал — Бавария, 26 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Самый статусный матч пятого тура Общего этапа Лиги чемпионов не составляет никакого труда определить. Достаточно посмотреть на верхушку турнирной таблицы. «Арсенал» с «Баварией» еще не потеряли в этом розыгрыше ни одного очка. В среду, 26 ноября, в Лондоне чья-то победная серия гарантированно прервется - а, может быть, и обоих сразу - в случае ничьей.
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 5-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не определен
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|4
|4
|8
|18-32
|«Бавария»
|8
|4
|4
|32-18
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Арсенал»
4:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|08.11.2025
|«Сандерленд»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|04.11.2025
|«Славия»
0:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
|01.11.2025
|«Бернли»
0:2
«Арсенал»
АПЛ
|29.10.2025
|«Арсенал»
2:0
«Брайтон»
АПЛ
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Бавария»
6:2
«Фрайбург»
Бундеслига
|08.11.2025
|«Унион»
2:2
«Бавария»
Бундеслига
|04.11.2025
|«ПСЖ»
1:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|01.11.2025
|«Бавария»
3:0
«Байер»
Бундеслига
|29.10.2025
|«Кельн»
1:4
«Бавария»
Бундеслига
После четырех туров лишь три команды не потеряли ни очка на Общем этапе. Две из них сойдутся в английской столице.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|4
|4
|0
|0
|14-3
|12
|2. Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-0
|12
|3. Интер
|4
|4
|0
|0
|11-1
|12
|4. Манчестер Сити
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|5. ПСЖ
|4
|3
|0
|1
|14-5
|9
|6. Ньюкасл
|4
|3
|0
|1
|10-2
|9
|7. Реал Мадрид
|4
|3
|0
|1
|8-2
|9
|8. Ливерпуль
|4
|3
|0
|1
|9-4
|9
|9. Галатасарай
|4
|3
|0
|1
|8-6
|9
|10. Тоттенхэм
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|11. Барселона
|4
|2
|1
|1
|12-7
|7
|12. Челси
|4
|2
|1
|1
|9-6
|7
|13. Спортинг
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|14. Боруссия Д
|4
|2
|1
|1
|13-11
|7
|15. Карабах
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|16. Аталанта
|4
|2
|1
|1
|3-5
|7
|17. Атлетико
|4
|2
|0
|2
|10-9
|6
|18. ПСВ
|4
|1
|2
|1
|9-7
|5
|19. Монако
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|20. Пафос
|4
|1
|2
|1
|2-5
|5
|21. Байер
|4
|1
|2
|1
|6-10
|5
|22. Брюгге
|4
|1
|1
|2
|8-10
|4
|23. Айнтрахт
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|24. Наполи
|4
|1
|1
|2
|4-9
|4
|25. Марсель
|4
|1
|0
|3
|6-5
|3
|26. Ювентус
|4
|0
|3
|1
|7-8
|3
|27. Атлетик
|4
|1
|0
|3
|4-9
|3
|28. Юнион
|4
|1
|0
|3
|4-12
|3
|29. Буде-Глимт
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|30. Славия Прага
|4
|0
|2
|2
|2-8
|2
|31. Олимпиакос
|4
|0
|2
|2
|2-9
|2
|32. Вильярреал
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|33. Копенгаген
|4
|0
|1
|3
|4-12
|1
|34. Кайрат
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|35. Бенфика
|4
|0
|0
|4
|2-8
|0
|36. Аякс
|4
|0
|0
|4
|1-14
|0
«Арсенал» этой осенью еще не проигрывал. После минимального поражения от «Ливерпуля» в последний день лета (0:1) лондонцы уже 15 матчей не уступают никому и нигде. Серия парней Микеля Артеты включила всего две ничьи и 13 побед, в том числе 10 «сухих». В Лиге чемпионов вице-чемпион Англии не только не терял очков, но и не пропустил еще ни мяча - на ноль обыграл «Атлетик», «Олимпиакос», «Атлетико» и «Славию».
«Бавария» в этом евросезоне тоже очков еще не теряла, но всухую победила только раз - «Брюгге» (4:0). От «Челси», «Пафоса» и «ПСЖ» мюнхенцы по одному мячу пропустили, но в ответ забили больше.
Суммарная статистика «Баварии» в сезоне производит даже более сильное впечатление, чем у лондонцев. Лишь в ноябрьском матче против «Униона» банда Венсана Компани не сумела победить (2:2). Последнее поражение у чемпионов Германии случилось еще в начале июля - 0:2 от «ПСЖ» на Клубном чемпионате мира. Победой над «Фрайбургом» «Бавария» открыла третий десяток матчей без поражений.
Характерно, что у немцев все 10 последних матчей были «верховыми», тогда как у англичан - только четыре. На этот раз сохранить свои ворота в неприкосновенности «Арсеналу» будет особенно сложно. Наш прогноз на вторничный суперматч: обе забьют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Арсеналом» и «Баварией» будет доступна на платформе Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Арсенал»: Жезус, Магальянеш, Калафьори (все - травмы)
«Бавария»: Дэвис, Мусиала, Гнабри (все - травмы), Диас (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Бавария»
|Вратарь
|1. Райя
|1. Нойер
|Защитник
|12. Тимбер
|44. Станишич
|Защитник
|2. Салиба
|4. Та
|Защитник
|5. Инкапье
|2. Упамекано
|Защитник
|49. Льюис-Скелли
|27. Лаймер
|Полузащитник
|10. Эзе
|45. Павлович
|Полузащитник
|36. Субименди
|6. Киммих
|Полузащитник
|41. Райс
|42. Карл
|Полузащитник
|7. Сака
|17. Олисе
|Полузащитник
|19. Троссард
|36. Майк
|Нападающий
|23. Мерино
|9. Кейн
|Главный тренер
|Микель Артета
|Венсан Компани
Аналитики БК БЕТСИТИ установили коэффициент 2.27 на победу «Арсенала». Ничья оценивается за 3.60. На победу гостей можно поставить за 3.20.
В соответствующей линии БЕТСИТИ ниже всего котируется ничья 1:1. На этот счет можно поставить с коэффициентом 6.20.
На территории РФ матчи ЛЧ официально транслирует Okko. Онлайн можно следить за ходом матча на платформе БЕТСИТИ.
Эксперты относят «Арсенал» с «Баварией» к главным фаворитам розыгрыща. Коэффициент на триумф парней Артеты в ЛЧ составляет 5.50. Котировка на успех «Баварии» всего на 0.50 ниже.