Арсенал - Брентфорд, 12 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В Лондоне множество разнообразных футбольных дерби. В субботу, 12 апреля, пройдет очередное: «Арсенал» - «Брентфорд». Сумеет ли середняк что-то противопоставить второй команде прошлого и текущего сезона?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
12.04.2025, Сбт
19:30 МСК
«Брентфорд» (Лондон)
|П1 - 1.60
Турнир: английская Премьер-лига, 32-й тур
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Арсенал»
|10
|5
|6
|30-22
|«Брентфорд»
|6
|5
|10
|22-30
Последние пять матчей «Арсенала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
06.04.2025
«Брентфорд»
0:0
«Челси»
АПЛ
02.04.2025
«Ньюкасл»
2:1
«Брентфорд»
АПЛ
15.03.2024
«Борнмут»
1:2
«Брентфорд»
АПЛ
08.03.2025
«Брентфорд»
0:1
«Астон Вилла»
АПЛ
26.03.2025
«Брентфорд»
1:1
«Эвертон»
АПЛ
Последние пять матчей «Брентфорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2025
|«Арсенал»
3:0
«Реал»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Эвертон»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|01.04.2025
|«Арсенал»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
|16.03.2025
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
АПЛ
|12.03.2025
|«Арсенал»
2:2
ПСВ
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Арсенала» и «Брентфорда»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
01.01.2025
«Брентфорд»
1:3
«Арсенал»
АПЛ
09.03.2024
«Арсенал»
2:1
«Брентфорд»
АПЛ
25.11.2023
«Брентфорд»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
27.09.2023
«Брентфорд»
0:1
«Арсенал»
Кубок лиги
11.02.2023
«Арсенал»
1:1
«Брентфорд»
АПЛ
Перед очной встречей земляков разделяют в таблице 10 позиций и 17 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|72-30
|73
|2. Арсенал
|31
|17
|11
|3
|56-26
|62
|3. Ноттингем Форест
|31
|17
|6
|8
|51-37
|57
|4. Челси
|31
|15
|8
|8
|54-37
|53
|5. Ньюкасл
|30
|16
|5
|9
|52-39
|53
|6. Манчестер Сити
|31
|15
|7
|9
|57-40
|52
|7. Астон Вилла
|31
|14
|9
|8
|46-46
|51
|8. Фулхэм
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9. Брайтон
|31
|12
|11
|8
|49-47
|47
|10. Борнмут
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11. Кристал Пэлас
|30
|11
|10
|9
|39-35
|43
|12. Брентфорд
|31
|12
|6
|13
|51-47
|42
|13. Манчестер Юнайтед
|31
|10
|8
|13
|37-41
|38
|14. Тоттенхэм
|31
|11
|4
|16
|58-45
|37
|15. Эвертон
|31
|7
|14
|10
|33-38
|35
|16. Вест Хэм
|31
|9
|8
|14
|35-52
|35
|17. Вулверхэмптон
|31
|9
|5
|17
|43-59
|32
|18. Ипсвич
|31
|4
|8
|19
|31-65
|20
|19. Лестер
|31
|4
|5
|22
|25-70
|17
|20. Саутгемптон
|31
|2
|4
|25
|23-74
|10
«Арсенал» в этом году уже разгромил двух чемпионов - Англии («Ман Сити» - 4:1) и Европы («Реал» - 3:0). Но предстоящая игра наверняка будет не проще для парней Артеты, а скорее, даже сложнее. После феерии в Лиге чемпионов «канонирам» будет невероятно сложно настроиться на середняка. Эмоционально хозяева, скорее всего, будут выхолощены. Гости же, напротив, постараются показать себя в лучшем свете. Вылет команде не грозит - можно расслабиться и доигрывать концовку сезона в свое удовольствие.
При этом домашние игры с этим соседом традиционно даются «Арсеналу» тяжелее выездных. Обратите внимание на последние исходы этого дерби на «Эмирейтс» - 2:1, 1:1, 2:1, 3:1. Что их объединяет? Правильно, забивали и те, и другие! Прогноз на обоюдное взятие ворот кажется вполне рабочим.
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Российское ТВ АПЛ не транслирует. Текстовые и графические онлайн-трансляции ведут спортивные и беттинговые ресурсы.
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Потери
«Арсенал»: Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)
«Брентфорд»: Дасилва, Тьяго, Хики, Нунес, Карвальо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Брентфорд»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Брентфорд»
|Позиция
|Вратарь
|32. Нето
|1. Флеккен
|Вратарь
|Защитник
|49. Льюис-Скелли
|4. ван ден Берг
|Защитник
|Защитник
|15. Кивер
|22. Коллинз
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|20. Аер
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|6. Нергор
|Защитник
|Полузащитник
|5. Парти
|18. Ярмолюк
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|23. Льюис-Поттер
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|24. Дамсгор
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Нванери
|19. Мбемо
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Троссард
|11. Висса
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Стерлинг
|7. Шейд
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Томас Франк
|Главный тренер
Коэффициент на «Брентфорд» почти в три раза превышает котировку на победу хозяев - 5.40 против 1.60. В случае ничьей в Лондоне БК Winline умножит сумму удачной ставки на 4.20.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 6.80 зафиксирован на результате 1:0.
По расчетам аналитиков, голы в английской столице будут и, возможно, даже в немалом количестве. Котировка 2.06 на тотал меньше 2.5 обещает достаточно открытую и результативную игру.
Когда-нибудь наверняка станет, но вряд ли - этой весной. Эксперты оценивают вероятность триумфа «Арсенала» в нынешнем сезоне коэффициентом 30.00.
Партнерский проект