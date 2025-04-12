Арсенал - Брентфорд, 12 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Арсенал» в этом году уже разгромил двух чемпионов - Англии («Ман Сити» - 4:1) и Европы («Реал» - 3:0). Но предстоящая игра наверняка будет не проще для парней Артеты, а скорее, даже сложнее. После феерии в Лиге чемпионов «канонирам» будет невероятно сложно настроиться на середняка. Эмоционально хозяева, скорее всего, будут выхолощены. Гости же, напротив, постараются показать себя в лучшем свете. Вылет команде не грозит - можно расслабиться и доигрывать концовку сезона в свое удовольствие.

При этом домашние игры с этим соседом традиционно даются «Арсеналу» тяжелее выездных. Обратите внимание на последние исходы этого дерби на «Эмирейтс» - 2:1, 1:1, 2:1, 3:1. Что их объединяет? Правильно, забивали и те, и другие! Прогноз на обоюдное взятие ворот кажется вполне рабочим.