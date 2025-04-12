Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
11 апреля 13:26ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Арсенал - Брентфорд, 12 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

С середняком АПЛ «Арсеналу» будет не проще, чем с чемпионом Европы
Валентин Васильев

В Лондоне множество разнообразных футбольных дерби. В субботу, 12 апреля, пройдет очередное: «Арсенал» - «Брентфорд». Сумеет ли середняк что-то противопоставить второй команде прошлого и текущего сезона?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

12.04.2025, Сбт

19:30 МСК

«Брентфорд» (Лондон)

П1 - 1.60

Х - 4.20

П2 - 5.40

Турнир: английская Премьер-лига, 32-й тур

Стадион: «Эмирейтс»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)

Прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Арсенал»105630-22
«Брентфорд»651022-30

Последние пять матчей «Арсенала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025

«Брентфорд»

0:0

«Челси»

АПЛ

02.04.2025

«Ньюкасл»

2:1

«Брентфорд»

АПЛ

15.03.2024

«Борнмут»

1:2

«Брентфорд»

АПЛ

08.03.2025

«Брентфорд»

0:1

«Астон Вилла»

АПЛ

26.03.2025

«Брентфорд»

1:1

 «Эвертон»

АПЛ

Последние пять матчей «Брентфорда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2025«Арсенал»

3:0

«Реал»

Лига чемпионов

05.04.2025«Эвертон»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

01.04.2025«Арсенал»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

16.03.2025«Арсенал»

1:0

«Челси»

АПЛ

12.03.2025«Арсенал»

2:2

 ПСВ

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Арсенала» и «Брентфорда»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.01.2025

«Брентфорд»

1:3

«Арсенал»

АПЛ

09.03.2024

«Арсенал»

2:1

«Брентфорд»

АПЛ

25.11.2023

«Брентфорд»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

27.09.2023

«Брентфорд»

0:1

«Арсенал»

Кубок лиги

11.02.2023

«Арсенал»

1:1

«Брентфорд»

АПЛ

Место в таблице

Свернуть

Перед очной встречей земляков разделяют в таблице 10 позиций и 17 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль31227272-3073
2. Арсенал311711356-2662
3. Ноттингем Форест31176851-3757
4. Челси31158854-3753
5. Ньюкасл30165952-3953
6. Манчестер Сити31157957-4052
7. Астон Вилла31149846-4651
8. Фулхэм31139947-4248
9. Брайтон311211849-4747
10. Борнмут311291051-4045
11. Кристал Пэлас301110939-3543
12. Брентфорд311261351-4742
13. Манчестер Юнайтед311081337-4138
14. Тоттенхэм311141658-4537
15. Эвертон317141033-3835
16. Вест Хэм31981435-5235
17. Вулверхэмптон31951743-5932
18. Ипсвич31481931-6520
19. Лестер31452225-7017
20. Саутгемптон31242523-7410

Прогноз на матч

Свернуть

«Арсенал» в этом году уже разгромил двух чемпионов - Англии («Ман Сити» - 4:1) и Европы («Реал» - 3:0). Но предстоящая игра наверняка будет не проще для парней Артеты, а скорее, даже сложнее. После феерии в Лиге чемпионов «канонирам» будет невероятно сложно настроиться на середняка. Эмоционально хозяева, скорее всего, будут выхолощены. Гости же, напротив, постараются показать себя в лучшем свете. Вылет команде не грозит - можно расслабиться и доигрывать концовку сезона в свое удовольствие. 

При этом домашние игры  с этим соседом традиционно даются «Арсеналу» тяжелее выездных. Обратите внимание на последние исходы этого дерби на «Эмирейтс» - 2:1, 1:1, 2:1, 3:1. Что их объединяет? Правильно, забивали и те, и другие! Прогноз на обоюдное взятие ворот кажется вполне рабочим.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Российское ТВ АПЛ не транслирует. Текстовые и графические онлайн-трансляции ведут спортивные и беттинговые ресурсы.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Арсенал»: Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц  (все - травмы)

«Брентфорд»: Дасилва, Тьяго, Хики, Нунес, Карвальо  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Брентфорд»:

Позиция«Арсенал»«Брентфорд»Позиция
Вратарь32. Нето1. ФлеккенВратарь
Защитник49. Льюис-Скелли4. ван ден БергЗащитник
Защитник15. Кивер22. КоллинзЗащитник
Защитник2. Салиба20. АерЗащитник
Защитник12. Тимбер6. НергорЗащитник
Полузащитник 5. Парти18. ЯрмолюкПолузащитник
Полузащитник 41. Райс23. Льюис-ПоттерПолузащитник 
Полузащитник8. Эдегор24. ДамсгорПолузащитник
Полузащитник53. Нванери19. МбемоПолузащитник
Полузащитник19. Троссард11. ВиссаПолузащитник
Нападающий30. Стерлинг7. ШейдНападающий
Главный тренерМикель АртетаТомас ФранкГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на «Брентфорд» почти в три раза превышает котировку на победу хозяев - 5.40 против 1.60. В случае ничьей в Лондоне БК Winline  умножит сумму удачной ставки на 4.20.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Арсенал» - «Брентфорд»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 6.80 зафиксирован на результате 1:0.

Будет ли много голов в матче «Арсенал» - «Брентфорд»?

По расчетам аналитиков, голы в английской столице будут и, возможно, даже в немалом количестве. Котировка 2.06 на тотал меньше 2.5 обещает достаточно открытую и результативную игру.

«Арсенал» станет чемпионом Англии?

Когда-нибудь наверняка станет, но вряд ли - этой весной. Эксперты оценивают вероятность триумфа «Арсенала» в нынешнем сезоне коэффициентом 30.00. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров