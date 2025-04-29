Арсенал - Пари Сен-Жермен, 29 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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До финиша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 осталось всего пять матчей. На этой неделе пройдут первые полуфиналы. Небезразличный российским и грузинским болельщикам «ПСЖ» во вторник выступит в Лондоне. Пробуем предугадать, что светит команде Сафонова и Хвичи в английской столице.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, первый полуфинал
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Арсенал»
|4
|3
|0
|14-6
|ПСЖ
|0
|3
|4
|6-14
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2025
|«Арсенал»
2:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|20.04.2025
|«Ипсвич»
0:4
«Арсенал»
АПЛ
|16.04.2025
|«Реал»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Арсенал»
1:1
«Брентфорд»
АПЛ
|08.04.2025
|«Арсенал»
3:0
«Реал»
Лига чемпионов
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2025
|ПСЖ
1:3
«Ницца»
Лига 1
|22.04.2025
|«Нант»
1:1
ПСЖ
Лига 1
|19.04.2025
|ПСЖ
2:1
«Гавр»
Лига 1
|15.04.2025
|«Астон Вилла»
3:2
ПСЖ
Лига чемпионов
|09.04.2025
|ПСЖ
3:1
«Астон Вилла»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Арсенала» и ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.10.2025
|«Арсенал»
2:0
ПСЖ
Лига чемпионов
|28.07.2018
|«Арсенал»
5:1
ПСЖ
Международный кубок
|23.11.2016
|«Арсенал»
2:2
ПСЖ
Лига чемпионов
|13.09.2016
|ПСЖ
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|28.07.2007
|«Арсенал»
2:1
ПСЖ
Кубок Эмирейтс
1/2 финала. Первые матчи
29.04.2025. 22:00. «Арсенал» – ПСЖ
30.04.2025. 22:00. «Барселона» – «Интер»
1/2 финала. Ответные матчи
06.05.2025. 22:00. «Интер» – «Барселона»
07.05.2025. 22:00. ПСЖ – «Арсенал»
Финал
31.05.2025. 22:00
Обе команды подостыли к своим национальным лигам. «Арсенал» отчаялся догнать «Ливерпуль» в АПЛ и немного сбавил обороты на внутренней арене. А ПСЖ задолго до финиша выиграл чемпионат Франции и может себе позволить слегка расслабиться в оставшихся турах. Как результат - натужная победа дома над гаврским аутсайдером, ничья с «Нантом» и домашнее поражение от «Ниццы».
То ли дело - Лига чемпионов. К ней и одни, и другие испытывают самое трепетное отношение. Обе команды по разу достигали финала главного клубного турнира Европы, но главный приз до сих пор не брали. Сейчас же их от решающего матча отделяют всего три часа игрового времени. Максимум - три с половиной, если в ответной встрече дойдет до экстра-тайма.
В этом розыгрыше соперники уже встречались - в начале Общего этапа. Лондонцы дома выиграли 2:0. Но тот, октябрьский ПСЖ, еще находился в стадии активной перестройки. Очевидно, что сегодня это более цельная и боеспособная команда.
Для парижан это третий подряд английский барьер в плей-офф. С «Ливерпулем» и «Астон Виллой» они не без труда, но справились. Так что аурой «Эмирейтс» гостей не испугать. Обе встречи ПСЖ с бирмингемцами выдались результативными, с голами в обе стороны. Вероятность обмена забитыми мячами во вторник, с нашей точки зрения, тоже довольно высока. Прогноз: обе забьют.
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Потери
«Арсенал»: Жоржиньо, Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)
ПСЖ: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - ПСЖ:
|Позиция
|«Арсенал»
|ПСЖ
|Позиция
|Вратарь
|22. Райя
|1. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|49. Льюис-Скелли
|2. Хакими
|Защитник
|Защитник
|15. Кивер
|25. Мендеш
|Защитник
|Защитник
|2. Салиба
|51. Пачо
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|87. Невеш
|Защитник
|Полузащитник
|5. Парти
|17. Витинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|8. Руис
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|10. Ли
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Нванери
|7. Кварацхелия
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Троссард
|10. Дембеле
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Стерлинг
|29. Баркола
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Луис Энрике
|Главный тренер
PARI оценила вероятность успеха хозяев в матче коэффициентом 2.10. Выигрыш парижан котируется за 3.45, ничья - за 3.50.
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Статистика - против французского клуба. Из семи предыдущих встреч с «Арсеналом» в различных турнирах ПСЖ выиграл ни одного: три ничьи, четыре поражения. Неудивительно, что аналитики отдают предпочтение в игре англичанам.
В нынешней Лиге чемпионов российский вратарь выходил всего дважды, в последний раз - в ноябре прошлого года против «Баварии». В Лондоне Сафонов, скорее всего, начнет матч в запасе. Хвича Кварацхелия ожидается на поле с первых минут.
Вероятность квалификации лондонцев в финал эксперты оценили коэффициентом 1.92. На парижан котировка чуть ниже - 1.88.
Во втором полуфинале соперничают «Барселона» и «Интер».
Решающий матч турнира примет «Альянц Арена» в Мюнхене. Финал пройдет в последний день весны, 31 мая.
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