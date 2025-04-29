Арсенал - Пари Сен-Жермен, 29 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обе команды подостыли к своим национальным лигам. «Арсенал» отчаялся догнать «Ливерпуль» в АПЛ и немного сбавил обороты на внутренней арене. А ПСЖ задолго до финиша выиграл чемпионат Франции и может себе позволить слегка расслабиться в оставшихся турах. Как результат - натужная победа дома над гаврским аутсайдером, ничья с «Нантом» и домашнее поражение от «Ниццы».

То ли дело - Лига чемпионов. К ней и одни, и другие испытывают самое трепетное отношение. Обе команды по разу достигали финала главного клубного турнира Европы, но главный приз до сих пор не брали. Сейчас же их от решающего матча отделяют всего три часа игрового времени. Максимум - три с половиной, если в ответной встрече дойдет до экстра-тайма.

В этом розыгрыше соперники уже встречались - в начале Общего этапа. Лондонцы дома выиграли 2:0. Но тот, октябрьский ПСЖ, еще находился в стадии активной перестройки. Очевидно, что сегодня это более цельная и боеспособная команда.

Для парижан это третий подряд английский барьер в плей-офф. С «Ливерпулем» и «Астон Виллой» они не без труда, но справились. Так что аурой «Эмирейтс» гостей не испугать. Обе встречи ПСЖ с бирмингемцами выдались результативными, с голами в обе стороны. Вероятность обмена забитыми мячами во вторник, с нашей точки зрения, тоже довольно высока. Прогноз: обе забьют.