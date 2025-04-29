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27 апреля 10:49ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Арсенал - Пари Сен-Жермен, 29 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Сафонов и Кварацхелия - в двух матчах от финала ЛЧ!
Валентин Васильев

До финиша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25 осталось всего пять матчей. На этой неделе пройдут первые полуфиналы. Небезразличный российским и грузинским болельщикам «ПСЖ» во вторник выступит в Лондоне. Пробуем предугадать, что светит команде Сафонова и Хвичи в английской столице.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон, Англия)

29.04.2025, Вт

22:00 МСК

ПСЖ (Париж, Франция)

П1 - 2.10

Х - 3.50

П2 - 3.45

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, первый полуфинал

Стадион: «Эмирейтс»  (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Арсенал»43014-6
ПСЖ0346-14

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2025«Арсенал»

2:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

20.04.2025«Ипсвич»

0:4

«Арсенал»

АПЛ

16.04.2025«Реал»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

12.04.2025«Арсенал»

1:1

«Брентфорд»

АПЛ

08.04.2025«Арсенал»

3:0

«Реал»

Лига чемпионов

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2025ПСЖ

1:3

«Ницца»

Лига 1

22.04.2025«Нант»

1:1

ПСЖ

Лига 1

19.04.2025ПСЖ

2:1

«Гавр»

Лига 1

15.04.2025«Астон Вилла»

3:2

ПСЖ

Лига чемпионов

09.04.2025ПСЖ

3:1

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Арсенала» и  ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.10.2025«Арсенал»

2:0

ПСЖ

Лига чемпионов

28.07.2018«Арсенал»

5:1

ПСЖ

Международный кубок

23.11.2016«Арсенал»

2:2

ПСЖ

Лига чемпионов

13.09.2016ПСЖ 

1:1

«Арсенал»

АПЛ

28.07.2007«Арсенал»

2:1

ПСЖ

Кубок Эмирейтс

Календарь игр

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1/2 финала. Первые матчи
29.04.2025.  22:00. «Арсенал»  – ПСЖ
30.04.2025.  22:00. «Барселона»  – «Интер»  

1/2 финала. Ответные матчи
06.05.2025.  22:00. «Интер»  – «Барселона» 
07.05.2025.  22:00. ПСЖ – «Арсенал» 

Финал
31.05.2025.  22:00

Прогноз на матч

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Обе команды подостыли к своим национальным лигам. «Арсенал» отчаялся догнать «Ливерпуль» в АПЛ и немного сбавил обороты на внутренней арене. А ПСЖ задолго до финиша выиграл чемпионат Франции и может себе позволить слегка расслабиться в оставшихся турах. Как результат - натужная победа дома над гаврским аутсайдером, ничья с «Нантом» и домашнее поражение от «Ниццы».

То ли дело - Лига чемпионов. К ней и одни, и другие испытывают самое трепетное отношение. Обе команды по разу достигали финала главного клубного турнира Европы, но главный приз до сих пор не брали. Сейчас же их от решающего матча отделяют всего три часа игрового времени. Максимум - три с половиной, если в ответной встрече дойдет до экстра-тайма. 

В этом розыгрыше соперники уже встречались - в начале Общего этапа. Лондонцы дома выиграли 2:0. Но тот, октябрьский ПСЖ, еще находился в стадии активной перестройки. Очевидно, что сегодня это более цельная и боеспособная команда.

Для парижан это третий подряд английский барьер в плей-офф. С «Ливерпулем» и «Астон Виллой» они не без труда, но справились. Так что аурой «Эмирейтс» гостей не испугать. Обе встречи ПСЖ с бирмингемцами выдались результативными, с голами в обе стороны. Вероятность обмена забитыми мячами во вторник, с нашей точки зрения, тоже довольно высока. Прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Матчи Лиги чемпионов легально транслирует онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Арсенал»: Жоржиньо, Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц  (все - травмы)

ПСЖ: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - ПСЖ:

Позиция«Арсенал»ПСЖПозиция
Вратарь22. Райя1. ДоннаруммаВратарь
Защитник49. Льюис-Скелли2. ХакимиЗащитник
Защитник15. Кивер25. МендешЗащитник
Защитник2. Салиба51. ПачоЗащитник
Защитник12. Тимбер87. НевешЗащитник
Полузащитник 5. Парти17. ВитиньяПолузащитник
Полузащитник 41. Райс8. РуисПолузащитник 
Полузащитник8. Эдегор10. ЛиПолузащитник
Полузащитник53. Нванери7. КварацхелияПолузащитник
Нападающий19. Троссард10. ДембелеПолузащитник
Нападающий30. Стерлинг29. БарколаНападающий
Главный тренерМикель АртетаЛуис ЭнрикеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI  оценила вероятность успеха хозяев в матче коэффициентом 2.10. Выигрыш парижан  котируется за 3.45, ничья - за 3.50.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Арсенал» - ПСЖ?

Статистика - против французского клуба. Из семи предыдущих встреч с «Арсеналом» в различных турнирах ПСЖ выиграл ни одного: три ничьи, четыре поражения. Неудивительно, что аналитики отдают предпочтение в игре англичанам.

Сыграют ли Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия?

В нынешней Лиге чемпионов российский вратарь выходил всего дважды, в последний раз - в ноябре прошлого года против «Баварии».  В Лондоне Сафонов, скорее всего, начнет матч в запасе. Хвича Кварацхелия ожидается на поле с первых минут.

Кто выйдет в финал?

Вероятность квалификации лондонцев в финал эксперты оценили коэффициентом 1.92. На парижан котировка чуть ниже - 1.88. 

С кем сыграет победитель пары «Арсенал» - ПСЖ в финале?

Во втором полуфинале соперничают «Барселона» и «Интер».

Когда и где финал ЛЧ?  

Решающий матч турнира примет «Альянц Арена» в Мюнхене. Финал пройдет в последний день весны, 31 мая.

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