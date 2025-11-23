Арсенал - Рубин, 25 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Медали РПЛ «Рубину» объективно вряд ли светят, а вот за Кубок страны казанцы наверняка поборются. В четвертьфинале их ожидает не самый удачливый представитель Лиги PARI. В турнирной таблице первого дивизиона они занимают только девятое место.

Понятно, что фаворит в паре - казанский клуб. Однако голы «Рубину» в последнее время даются с трудом. После кубковой «перестрелки» с «Ахматом» (3:3) команда Рахимова три матча подряд не поражала чужие ворота и только в последнем туре РПЛ вскрыла ворота все того же «Ахмата». Всего же за последние 10 игр у казанцев набралось семь «низовых». Наш выбор на этот матч - тотал меньше 2.5. Без травмированного Даку, да еще и на тяжелом газоне, взломать тульскую оборону гостям будет сложно.