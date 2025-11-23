Ведомости
Арсенал - Рубин, 25 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Фавориту без Даку придется непросто
Валентин Васильев

На этой неделе стартуют игры на вылет в Пути регионов Кубка России по футболу. В Туле «Арсенал» примет казанский «Рубин».  Анализируем игровое состояние команд и коэффициенты легальных букмекеров, делаем прогноз на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Арсенал» (Тула) 

25.11.2025, Вт

20:30 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 3.95

Х - 3.40

П2 - 2.00

Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион:  «Арсенал» (Тула) 

Главный судья: Лапатухин (Москва)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»761327-33
«Рубин»136733-27

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Арсенал»

1:1

«Черноморец»

Лига PARI

16.11.2025«Уфа»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

08.11.2025«Арсенал»

1:0

«Чайка»

Лига PARI

03.11.2025«Ротор»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

30.10.2025«Факел»

2:3

«Арсенал»

Кубок России

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Рубин»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

08.11.2025«Пари НН»

0:0

«Рубин»

РПЛ

01.11.2025«Рубин»

0:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

26.10.2025«Краснодар»

1:0

«Рубин»

РПЛ

22.10.2025«Рубин»

3:3, пен. 4:3

«Ахмат»

Кубок России

Расписание и результаты матчей

1/4 финала

Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика»
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»  
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч -  3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо»   Мх. Первый матч -  0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч -  1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч -  3:1 

Прогноз на матч

Медали РПЛ «Рубину» объективно вряд ли светят, а вот за Кубок страны казанцы наверняка поборются. В четвертьфинале их ожидает не самый удачливый представитель Лиги PARI. В турнирной таблице первого дивизиона они занимают только девятое место. 

Понятно, что фаворит в паре - казанский клуб. Однако голы «Рубину» в последнее время даются с трудом. После кубковой «перестрелки» с «Ахматом» (3:3) команда Рахимова три матча подряд не поражала чужие ворота и только в последнем туре РПЛ вскрыла ворота все того же «Ахмата». Всего же за последние 10 игр у казанцев набралось семь «низовых». Наш выбор на этот матч - тотал меньше 2.5. Без травмированного Даку, да еще и на тяжелом газоне, взломать тульскую оборону гостям будет сложно.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Тулы пройдет на «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
 PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: нет

«Рубин»: Швец, Ломовицкий, Даку, Дрезгич, Иву (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу «Рубина». Котировка на успех «Арсенала» почти в два раза выше (3.95). Ничью в конторе можно взять за 3.40.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Рубин»? 

Эксперты считают счет 0:1 наиболее вероятным в Туле. Этот вариант котируется за 6.00.

Где смотреть бесплатно матч «Арсенал» - «Рубин»?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Арсенал» - «Рубин»?

Билеты поступили в продажу на официальном сайте тульского клуба. Диапазон цен - от 250 до 300 рублей.

