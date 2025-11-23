Арсенал - Рубин, 25 ноября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе стартуют игры на вылет в Пути регионов Кубка России по футболу. В Туле «Арсенал» примет казанский «Рубин». Анализируем игровое состояние команд и коэффициенты легальных букмекеров, делаем прогноз на игру.
Турнир: FONBET Кубок России, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Главный судья: Лапатухин (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|7
|6
|13
|27-33
|«Рубин»
|13
|6
|7
|33-27
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Арсенал»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|16.11.2025
|«Уфа»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|08.11.2025
|«Арсенал»
1:0
«Чайка»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Ротор»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|30.10.2025
|«Факел»
2:3
«Арсенал»
Кубок России
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Рубин»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|08.11.2025
|«Пари НН»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|01.11.2025
|«Рубин»
0:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|26.10.2025
|«Краснодар»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|22.10.2025
|«Рубин»
3:3, пен. 4:3
«Ахмат»
Кубок России
1/4 финала
Путь регионов
25.11.2025, 18:00. «Торпедо» – «Балтика»
25.11.2025, 20:30. «Арсенал Т» – «Рубин»
26.11.2025, 20:30. «Нефтехимик» – «Ростов»
27.11.2025, 18:00. «КАМАЗ» – «Крылья Советов»
Путь РПЛ. Ответные матчи
26.11.2025, 18:00. «Краснодар» – «Оренбург». Первый матч - 3:1
26.11.2025, 18:00. ЦСКА – «Динамо» Мх. Первый матч - 0:1
26.11.2025, 20:30. «Локомотив» – «Спартак». Первый матч - 1:3
27.11.2025, 20:30. «Динамо» М – «Зенит». Первый матч - 3:1
Медали РПЛ «Рубину» объективно вряд ли светят, а вот за Кубок страны казанцы наверняка поборются. В четвертьфинале их ожидает не самый удачливый представитель Лиги PARI. В турнирной таблице первого дивизиона они занимают только девятое место.
Понятно, что фаворит в паре - казанский клуб. Однако голы «Рубину» в последнее время даются с трудом. После кубковой «перестрелки» с «Ахматом» (3:3) команда Рахимова три матча подряд не поражала чужие ворота и только в последнем туре РПЛ вскрыла ворота все того же «Ахмата». Всего же за последние 10 игр у казанцев набралось семь «низовых». Наш выбор на этот матч - тотал меньше 2.5. Без травмированного Даку, да еще и на тяжелом газоне, взломать тульскую оборону гостям будет сложно.
Прямой эфир из Тулы пройдет на «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: нет
«Рубин»: Швец, Ломовицкий, Даку, Дрезгич, Иву (все - травмы)
PARI удвоит номинал сыгравшей ставки на победу «Рубина». Котировка на успех «Арсенала» почти в два раза выше (3.95). Ничью в конторе можно взять за 3.40.
Эксперты считают счет 0:1 наиболее вероятным в Туле. Этот вариант котируется за 6.00.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты поступили в продажу на официальном сайте тульского клуба. Диапазон цен - от 250 до 300 рублей.