Арсенал - Шинник, 25 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Второй тур Лиги PARI по футболу откроется в пятницу игрой в Туле. «Арсенал» принимает «Шинника». Анализируем шансы сторон на успех, выбираем ставку на игру.
Турнир: Лига PARI, 2-й тур
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Главный судья: Коротченко (Салават)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|8
|5
|12
|34-39
|«Шинник»
|12
|5
|8
|39-34
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Арсенал»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|07.07.2025
|«Акрон»
0:2
«Арсенал»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Арсенал»
0:0
«Балтика»
Первая лига
|18.05.2025
|«Уфа»
1:2
«Арсенал»
Первая лига
|10.05.2025
|«Арсенал»
0:1
«Родина»
Первая лига
Последние пять матчей «Шинника»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Шинник»
0:1
«Урал»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Родина»
6:2
«Шинник»
Первая лига
|18.05.2025
|«Шинник»
0:4
«Сокол»
Первая лига
|11.05.2025
|«Торпедо»
1:0
«Шинник»
Первая лига
|03.05.2025
|«Шинник»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Чайка
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3. Ротор
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4. Урал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5. Факел
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. КАМАЗ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. СКА-Хабаровск
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Уфа
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11. Родина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12. Нефтехимик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13. Сокол
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14. Торпедо
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|15. Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16. Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17. Спартак Кострома
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18. Енисей
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Обе команды начали новый сезон дома, но ни одни, ни другие в полной мере фактор своего поля не использовали. «Арсенал» хотя бы одно очко зацепил в игре с «КАМАЗом», ярославцы же уступили «Уралу» (0:1). Естественно, что во втором туре команды будут стремиться к победе. Силы сторон плюс-минус равны, поэтому игра обещает быть крайне упорной и вряд ли слишком результативной. Тотал меньше 2.5 выглядит вполне адекватным прогнозом на футбольное противостояние Тулы с Ярославлем.
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Увидеть игру в Туле в прямом эфире можно на сайте «Матч ТВ», а также на ресурсах БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: нет
«Шинник»: нет
Букмекерская контора PARI предлагает поставить на победу тульского клуба с коэффициентом 1.72. Успех гостей котируется за 5.20, ничья - за 3.40.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент (5.50) установлен на минимальную победу туляков - 1:0.
Тульский клуб в межсезонье возглавил Дмитрий Гунько, хорошо знакомый болельщикам по работе в «Спартаке». У руля «Шинника» стоит белорусский специалист Артем Булойчик.
Прямая трансляция из Тулы доступна на официальной платформе БК PARI.