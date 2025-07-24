Арсенал - Шинник, 25 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды начали новый сезон дома, но ни одни, ни другие в полной мере фактор своего поля не использовали. «Арсенал» хотя бы одно очко зацепил в игре с «КАМАЗом», ярославцы же уступили «Уралу» (0:1). Естественно, что во втором туре команды будут стремиться к победе. Силы сторон плюс-минус равны, поэтому игра обещает быть крайне упорной и вряд ли слишком результативной. Тотал меньше 2.5 выглядит вполне адекватным прогнозом на футбольное противостояние Тулы с Ярославлем.