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24 июля 8:52ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Арсенал - Шинник, 25 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Тульские болельщики уже знают, чем заняться в пятницу вечером
Валентин Васильев

Второй тур Лиги PARI по футболу откроется в пятницу игрой в Туле.  «Арсенал» принимает «Шинника». Анализируем шансы сторон на успех, выбираем ставку на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Тула) 

25.07.2025, Пт

19:45 МСК

«Шинник» (Ярославль) 

П1 - 1.72

Х - 3.40

П2 - 5.20

Турнир: Лига PARI, 2-й тур

Стадион: «Арсенал» (Тула)

Главный судья: Коротченко (Салават)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»851234-39
«Шинник»125839-34

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Арсенал»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

07.07.2025«Акрон»

0:2

«Арсенал»

Товарищеский матч

24.05.2025«Арсенал»

0:0

«Балтика»

Первая лига

18.05.2025«Уфа»

1:2

«Арсенал»

Первая лига

10.05.2025«Арсенал»

0:1

«Родина»

Первая лига

Последние пять матчей «Шинника»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Шинник»

0:1

«Урал»

Лига PARI

24.05.2025«Родина»

6:2

«Шинник»

Первая лига

18.05.2025«Шинник»

0:4

«Сокол»

Первая лига

11.05.2025«Торпедо»

1:0

«Шинник»

Первая лига

03.05.2025«Шинник»

0:2

«Черноморец»

Первая лига

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Чайка11003-03
2. Челябинск11003-23
3. Ротор11002-13
4. Урал11001-03
5. Факел11001-03
6. КАМАЗ10101-11
7. СКА-Хабаровск10101-11
8. Черноморец10101-11
9. Арсенал10101-11
10. Уфа10101-11
11. Родина10101-11
12. Нефтехимик10100-01
13. Сокол10100-01
14. Торпедо10012-30
15. Волга10011-20
16. Шинник10010-10
17. Спартак Кострома10010-10
18. Енисей10010-30

Прогноз на матч

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Обе команды начали новый сезон дома, но ни одни, ни другие в полной мере фактор своего поля не использовали. «Арсенал» хотя бы одно очко зацепил в игре с «КАМАЗом», ярославцы же уступили «Уралу» (0:1). Естественно, что во втором туре команды будут стремиться к победе. Силы сторон плюс-минус равны, поэтому игра обещает быть крайне упорной и вряд ли слишком результативной. Тотал меньше 2.5 выглядит вполне адекватным прогнозом на футбольное противостояние Тулы с Ярославлем.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Увидеть игру в Туле в прямом эфире можно на сайте «Матч ТВ», а также на ресурсах БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Арсенал»: нет

«Шинник»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает поставить на победу тульского клуба с коэффициентом 1.72. Успех гостей котируется за 5.20, ничья - за 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Шинник»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент (5.50) установлен на минимальную победу туляков - 1:0.

Кто тренирует  «Арсенал» и «Шинник»?

Тульский клуб в межсезонье возглавил Дмитрий Гунько, хорошо знакомый болельщикам по работе в  «Спартаке». У руля «Шинника» стоит белорусский специалист Артем Булойчик.

Где бесплатно смотреть матч «Арсенал» - «Шинник»?

Прямая трансляция из Тулы доступна на официальной платформе БК PARI.

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