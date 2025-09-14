Арсенал - Спартак Кострома, 13 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Всего один матч десятого тура Лиги PARI состоится в субботу, 13 сентября. «Арсенал» принимает сенсацию сезона - костромской «Спартак». Проанализируем форму соперников и коэффициенты трейдеров БК.
Турнир: Лига PARI, 10-й тур
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|3
|1
|4
|6-10
|«Спартак»
|4
|1
|3
|10-6
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.09.2025
|«Факел»
1:0
«Арсенал»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Арсенал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Волга»
2:1
«Арсенал»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Чайка»
0:3
«Арсенал»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Арсенал»
2:2
«Енисей»
Лига PARI
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.09.2025
|«Спартак»
2:1
«Сокол»
Лига PARI
|04.09.2025
|«Спартак»
1:1
«Урал»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Ротор»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
|24.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Спартак»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Спартак»
2:1
«Челябинск»
Лига PARI
После девяти туров «Факел» «Арсенал» идет восьмым, «Спартак» - третьим.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|9
|7
|1
|1
|9-4
|22
|2. Урал
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|3. Спартак Кострома
|9
|6
|2
|1
|14-8
|20
|4. КАМАЗ
|9
|5
|3
|1
|16-9
|18
|5. Челябинск
|9
|5
|2
|2
|13-9
|17
|6. Ротор
|9
|5
|2
|2
|15-5
|17
|7. Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|8. Арсенал
|9
|3
|4
|2
|14-10
|13
|9. Шинник
|9
|3
|3
|3
|7-7
|12
|10. Уфа
|9
|2
|3
|4
|9-9
|9
|11. СКА-Хабаровск
|9
|2
|3
|4
|8-11
|9
|12. Енисей
|9
|2
|3
|4
|6-11
|9
|13. Волга
|9
|2
|2
|5
|7-14
|8
|14. Нефтехимик
|9
|1
|5
|3
|7-12
|8
|15. Черноморец
|9
|1
|3
|5
|9-14
|6
|16. Торпедо
|9
|1
|3
|5
|4-12
|6
|17. Чайка
|9
|1
|3
|5
|6-18
|6
|18. Сокол
|9
|0
|4
|5
|4-11
|4
За последние 10 матчей у обеих команд набралось по семь игр с обоюдным взятием ворот. Вряд ли они станут отсиживаться в обороне и на этот раз. Наш прогноз: обе забьют.
Прямой эфир из Тулы запланирован на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: нет
«Спартак»: Лях, Рубцов (оба - травмы)
PARI установила коэффициент 1.90 на победу туляков и 3.10 на ничью. Успешная ставка на гостей сулит пятикратный выигрыш.
