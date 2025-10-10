Арсенал - Торпедо, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Арсенал» с «Торпедо» обладают большими армиями болельщиков, но в последнее время их совсем не радуют. В ближайшем туре Лиги PARI эти команды сойдутся в Туле. Анализируем форму соперников и коэффициенты легальных букмекеров.
Турнир: Лига PARI, 13-й тур
Стадион: «Арсенал» (Тула)
Главный судья: Карпов (Петрозаводск)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|5
|3
|4
|13-12
|«Торпедо»
|4
|3
|5
|12-13
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|«Сокол»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Нефтехимик»
1:0
«Арсенал»
Лига PARI
|25.09.2025
|«Волна» Ковернино
0:3
«Арсенал»
Кубок России
|20.09.2025
|«Арсенал»
2:2
«Уфа»
Лига PARI
|13.09.2025
|«Арсенал»
1:2
«Спартак» Кострома
Лига PARI
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|«Торпедо»
1:4
«Волга»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Енисей»
0:1
«Торпедо»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Кристалл-МЭЗТ»
1:3
«Торпедо»
Лига PARI
|20.09.2025
|«Сокол»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
|12.09.2025
|«Торпедо»
2:3
«Волга»
Лига PARI
После 13 туров «Арсенал» занимает только 11-е место в таблице. Но на фоне торпедовского 17-го оно еще выглядит довольно комфортным.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|13
|8
|4
|1
|21-12
|28
|2. Факел
|13
|8
|3
|2
|12-8
|27
|3. Урал
|13
|7
|3
|3
|21-15
|24
|4. Челябинск
|13
|6
|5
|2
|18-10
|23
|5. Ротор
|13
|6
|4
|3
|18-7
|22
|6. КАМАЗ
|13
|6
|4
|3
|21-14
|22
|7. Родина
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|8. СКА-Хабаровск
|13
|5
|4
|4
|15-14
|19
|9. Нефтехимик
|13
|4
|6
|3
|13-13
|18
|10. Шинник
|13
|4
|5
|4
|10-10
|17
|11. Арсенал
|13
|3
|6
|4
|18-16
|15
|12. Черноморец
|13
|4
|3
|6
|18-17
|15
|13. Волга
|13
|3
|3
|7
|13-23
|12
|14. Уфа
|13
|2
|6
|5
|13-14
|12
|15. Енисей
|13
|2
|5
|6
|7-14
|11
|16. Сокол
|13
|1
|6
|6
|6-14
|9
|17. Торпедо
|13
|2
|3
|8
|8-20
|9
|18. Чайка
|13
|1
|5
|7
|9-26
|8
К середине осени «Арсенал» забуксовал. За последние шесть матчей туляки выиграли только раз, и то - в Кубке России, у заведомо менее квалифицированного соперника - «Волги» из Ковернино. В чемпионате парни Дмитрия Гунько не побеждают с 3 сентября, когда одолели дома хабаровских армейцев.
У торпедовцев дела идут еще хуже. Две подряд победы после назначения Дмитрия Парфенова главным тренеров - в Кубке и первенстве - зарядили было болельщиков команды осторожным оптимизмом. Но последовавший тут же разгром от «Черноморца» (1:4) вновь поверг их в уныние. Видеть столь авторитетный клуб на предпоследнем месте в первом дивизионе - странно и грустно одновременно.
Исходя из турнирного положения, гости однозначно больше хозяев нуждаются в очках. Этим и объясняется наш прогноз на матч: ничья или победа «Торпедо».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из Тулы пройдет на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Арсенал»: нет
«Торпедо»: нет
Линию PARI на противостояние в Туле отличают повышенные коэффициенты: 2.25 на победу туляков, 2.95 - на ничью и 3.40 - на гостей.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Успешная ставка на нулевую ничью сулит шестикратный выигрыш относительно номинала пари.
Прямая трансляция из Ярославля пройдет на официальном сайте PARI .
Билет поступили в продажу официальном сайте ярославского клуба. Диапазон цен - от 200 до 700 рублей.