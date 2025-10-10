Ведомости
Арсенал - Торпедо, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Взыграет ли наконец самолюбие у автозаводцев?
Валентин Васильев

«Арсенал» с «Торпедо» обладают большими армиями болельщиков, но в последнее время их совсем не радуют. В ближайшем туре Лиги PARI эти команды сойдутся в Туле. Анализируем форму соперников и коэффициенты легальных букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Арсенал» (Тула) 

11.10.2025, Сб

14:30 МСК

«Торпедо» (Москва) 

П1 - 2.25

Х - 2.95

П2 - 3.40

Турнир: Лига PARI, 13-й тур

Стадион: «Арсенал» (Тула) 

Главный судья: Карпов (Петрозаводск)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»53413-12
«Торпедо»43512-13

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025«Сокол»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

29.09.2025«Нефтехимик»

1:0

«Арсенал»

Лига PARI

25.09.2025«Волна» Ковернино

0:3

«Арсенал»

Кубок России

20.09.2025«Арсенал»

2:2

«Уфа»

Лига PARI

13.09.2025«Арсенал»

1:2

«Спартак» Кострома

Лига PARI

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025«Торпедо»

1:4

«Волга»

Лига PARI

29.09.2025«Енисей»

0:1

«Торпедо»

Лига PARI

24.09.2025«Кристалл-МЭЗТ»

1:3

«Торпедо»

Лига PARI

20.09.2025«Сокол»

1:0

«Торпедо»

Лига PARI

12.09.2025«Торпедо»

2:3

«Волга»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После 13 туров «Арсенал» занимает только 11-е место в таблице. Но на фоне торпедовского 17-го оно еще выглядит довольно комфортным.

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1384121-1228
2. Факел1383212-827
3. Урал1373321-1524
4. Челябинск1365218-1023
5. Ротор1364318-722
6. КАМАЗ1364321-1422
7. Родина1355319-1320
8. СКА-Хабаровск1354415-1419
9. Нефтехимик1346313-1318
10. Шинник1345410-1017
11. Арсенал1336418-1615
12. Черноморец1343618-1715
13. Волга1333713-2312
14. Уфа1326513-1412
15. Енисей132567-1411
16. Сокол131666-149
17. Торпедо132388-209
18. Чайка131579-268

Прогноз на матч

К середине осени «Арсенал» забуксовал. За последние шесть матчей туляки выиграли только раз, и то - в Кубке России, у заведомо менее квалифицированного соперника - «Волги» из Ковернино. В чемпионате парни Дмитрия Гунько не побеждают с 3 сентября, когда одолели дома хабаровских армейцев.

У торпедовцев дела идут еще хуже. Две подряд победы после назначения Дмитрия Парфенова главным тренеров - в Кубке и первенстве - зарядили было болельщиков команды осторожным оптимизмом. Но последовавший тут же разгром от «Черноморца» (1:4) вновь поверг их в уныние. Видеть столь авторитетный клуб на предпоследнем месте в первом дивизионе - странно и грустно одновременно.

Исходя из турнирного положения, гости однозначно больше хозяев нуждаются в очках. Этим и объясняется наш прогноз на матч: ничья или победа «Торпедо».

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Тулы пройдет на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: нет

«Торпедо»: нет

Коэффициенты букмекеров

Линию PARI на противостояние в Туле отличают повышенные коэффициенты: 2.25 на победу туляков, 2.95 - на ничью и 3.40 - на гостей.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Арсенал» - «Торпедо»? 

Успешная ставка на нулевую ничью сулит шестикратный выигрыш относительно номинала пари.

Где смотреть бесплатно матч «Арсенал» - «Торпедо»?

Прямая трансляция из Ярославля пройдет на официальном сайте PARI .

Где купить билеты на матч «Арсенал» - «Торпедо»?

Билет поступили в продажу официальном сайте ярославского клуба. Диапазон цен - от 200 до 700 рублей.

