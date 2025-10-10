Арсенал - Торпедо, 11 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

К середине осени «Арсенал» забуксовал. За последние шесть матчей туляки выиграли только раз, и то - в Кубке России, у заведомо менее квалифицированного соперника - «Волги» из Ковернино. В чемпионате парни Дмитрия Гунько не побеждают с 3 сентября, когда одолели дома хабаровских армейцев.

У торпедовцев дела идут еще хуже. Две подряд победы после назначения Дмитрия Парфенова главным тренеров - в Кубке и первенстве - зарядили было болельщиков команды осторожным оптимизмом. Но последовавший тут же разгром от «Черноморца» (1:4) вновь поверг их в уныние. Видеть столь авторитетный клуб на предпоследнем месте в первом дивизионе - странно и грустно одновременно.

Исходя из турнирного положения, гости однозначно больше хозяев нуждаются в очках. Этим и объясняется наш прогноз на матч: ничья или победа «Торпедо».