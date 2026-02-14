Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 февраля 15:13ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Арсенал - Уиган, 15 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Матч года для «Уигана», а для кого-то - и всей жизни!
Валентин Васильев

Заключительный матч недели в британском футболе пройдет в Лондоне, в воскресенье вечером. В гости к лидеру АПЛ спешит аутсайдер Лиги 1 - третьего по счету национального дивизиона. Удастся ли «Уигану» достойно презентовать себя на легендарной арене? Рассмотрим матч на «Эмирейтс» с точки зрения перспективных вариантов для пари. Даже в заведомо классово неравном противостоянии их можно отыскать. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

15.02.2026, Вс

19:30 МСК

«Уиган»

П1 - 1.031

Х - 16.50

П2 - 41.00

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»153346-17
«Уиган»331517-46

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.02.2026«Брентфорд»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

07.02.2026«Арсенал»

3:0

«Сандерленд»

АПЛ

03.02.2026«Арсенал»

1:0

«Челси»

АПЛ

31.01.2026«Лидс»

0:4

«Арсенал»

АПЛ

28.01.2026«Арсенал»

3:2

«Кайрат»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Уигана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.02.2026«Уиган»

1:2

«Рединг»

Первая лига

07.02.2026«Питерборо»

6:1

«Уиган»

Первая лига

31.01.2026«Уиган»

0:1

«Линкольн»

Первая лига

27.01.2026«Уикомб»

2:0

«Уиган»

Первая лига

24.01.2026«Донкастер»

3:3

«Уиган»

Первая лига

Календарь матчей

Свернуть

1/16 финала

13.02.2026, 22:45. «Халл Сити» – «Челси»

13.02.2026, 22:45. «Рексем» – «Ипсвич Таун»

14.02.2026, 15:15. «Бертон Альбион» – «Вест Хэм Юнайтед»

14.02.2026, 18:00. «Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»

14.02.2026, 18:00. «Норвич Сити» – «Вест Бромвич Альбион»

14.02.2026, 18:00. «Саутгемптон» – «Лестер Сити»

14.02.2026, 18:00. «Порт Вейл» – «Бристоль Сити»

14.02.2026, 18:00. «Бернли» – «Мэнсфилд Таун»

14.02.2026, 20:45. «Астон Вилла» – «Ньюкасл Юнайтед»

14.02.2026, 23:00. «Ливерпуль» – «Брайтон энд Хоув Альбион»  

15.02.2026, 15:00. «Бирмингем Сити» – «Лидс Юнайтед»

15.02.2026, 16:30. «Гримсби Таун» – «Вулверхэмптон»

15.02.2026, 17:00. «Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»

15.02.2026, 17:00. «Сток Сити» – «Фулхэм»

15.02.2026, 19:30. «Арсенал» – «Уиган Атлетик»  

16.02.2026, 22:30. «Маклсфилд Таун» – «Брентфорд»

Прогноз на матч

Свернуть

В воскресенье вечером на «Эмирейтс» сойдутся представители разных футбольных планет: лидер Премьер-лиги примет одного из аутсайдеров третьего по счету дивизиона. Более разношерстную пару трудно представить. Но, при всей очевидности главного исхода встречи даже здесь возможны некоторые варианты. Не в итоговом результате, но в деталях.

«Уиган» проиграл в своей лиге пять из шести матчей, в том числе четыре последних. Последняя победа у клуба случилась еще 9 января - 1:0 над «Престоном». Но, так или иначе, три раунда кубкового турнира команда Гленна Уилана прошла; два первых - по пенальти.

Единственное, в чем гости могут и наверняка превзойдут вице-чемпиона Англии, так это в настрое. Для многих из них это матч года, если не пятилетки или даже жизни. На поле легендарной арены они будут, образно говоря, умирать. Тогда как фаворит постарается затратить для победы ровно столько сил, сколько для этого требуется, не больше. Настаивать на «хоккейном» счете лондонцы вряд ли станут. Поэтому наш прогноз на игру: победа хозяев с форой (-2.5).  «МАРАФОН» дает коэффициент 1.571 на этот исход.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 2 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Арсенал»: Доумен,  Хаверц, Сака, Мерино (все - травмы)

«Уиган Атлетик»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты «МАРАФОН» не сомневаются в победе хозяев поля, причем в основное время. Иначе не выкатили бы такой огромный коэффициент - 41.00 - на победу андердога. Котировка на ничью тоже впечатляет - 16.50. Успех фаворита идет в линии за 1.031.

Вопросы и ответы

Свернуть

Где играет «Уиган Атлетик»?

В настоящее время соперник «Арсенала» представляет третью по счету лигу в системе английского футбола, но вполне может спуститься и в четвертую.

«Уиган Атлетик» играл когда-то с «Арсеналом»?

У этих клубов достаточно богатая история взаимоотношений - 21 матч. Последний из них произошел в апреле 2014 года в полуфинале Кубка Англии. И тогда представитель АПЛ лишь в концовке основного времени сравнял счет, а билет в финал вырвал только в серии пенальти.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer14 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer45 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё