Арсенал - Уиган, 15 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

В воскресенье вечером на «Эмирейтс» сойдутся представители разных футбольных планет: лидер Премьер-лиги примет одного из аутсайдеров третьего по счету дивизиона. Более разношерстную пару трудно представить. Но, при всей очевидности главного исхода встречи даже здесь возможны некоторые варианты. Не в итоговом результате, но в деталях.

«Уиган» проиграл в своей лиге пять из шести матчей, в том числе четыре последних. Последняя победа у клуба случилась еще 9 января - 1:0 над «Престоном». Но, так или иначе, три раунда кубкового турнира команда Гленна Уилана прошла; два первых - по пенальти.

Единственное, в чем гости могут и наверняка превзойдут вице-чемпиона Англии, так это в настрое. Для многих из них это матч года, если не пятилетки или даже жизни. На поле легендарной арены они будут, образно говоря, умирать. Тогда как фаворит постарается затратить для победы ровно столько сил, сколько для этого требуется, не больше. Настаивать на «хоккейном» счете лондонцы вряд ли станут. Поэтому наш прогноз на игру: победа хозяев с форой (-2.5). «МАРАФОН» дает коэффициент 1.571 на этот исход.