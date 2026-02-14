Арсенал - Уиган, 15 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
Заключительный матч недели в британском футболе пройдет в Лондоне, в воскресенье вечером. В гости к лидеру АПЛ спешит аутсайдер Лиги 1 - третьего по счету национального дивизиона. Удастся ли «Уигану» достойно презентовать себя на легендарной арене? Рассмотрим матч на «Эмирейтс» с точки зрения перспективных вариантов для пари. Даже в заведомо классово неравном противостоянии их можно отыскать.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
15.02.2026, Вс
19:30 МСК
«Уиган»
|П1 - 1.031
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|15
|3
|3
|46-17
|«Уиган»
|3
|3
|15
|17-46
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.02.2026
|«Брентфорд»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|07.02.2026
|«Арсенал»
3:0
«Сандерленд»
АПЛ
|03.02.2026
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
АПЛ
|31.01.2026
|«Лидс»
0:4
«Арсенал»
АПЛ
|28.01.2026
|«Арсенал»
3:2
«Кайрат»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Уигана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.02.2026
|«Уиган»
1:2
«Рединг»
Первая лига
|07.02.2026
|«Питерборо»
6:1
«Уиган»
Первая лига
|31.01.2026
|«Уиган»
0:1
«Линкольн»
Первая лига
|27.01.2026
|«Уикомб»
2:0
«Уиган»
Первая лига
|24.01.2026
|«Донкастер»
3:3
«Уиган»
Первая лига
В воскресенье вечером на «Эмирейтс» сойдутся представители разных футбольных планет: лидер Премьер-лиги примет одного из аутсайдеров третьего по счету дивизиона. Более разношерстную пару трудно представить. Но, при всей очевидности главного исхода встречи даже здесь возможны некоторые варианты. Не в итоговом результате, но в деталях.
«Уиган» проиграл в своей лиге пять из шести матчей, в том числе четыре последних. Последняя победа у клуба случилась еще 9 января - 1:0 над «Престоном». Но, так или иначе, три раунда кубкового турнира команда Гленна Уилана прошла; два первых - по пенальти.
Единственное, в чем гости могут и наверняка превзойдут вице-чемпиона Англии, так это в настрое. Для многих из них это матч года, если не пятилетки или даже жизни. На поле легендарной арены они будут, образно говоря, умирать. Тогда как фаворит постарается затратить для победы ровно столько сил, сколько для этого требуется, не больше. Настаивать на «хоккейном» счете лондонцы вряд ли станут. Поэтому наш прогноз на игру: победа хозяев с форой (-2.5). «МАРАФОН» дает коэффициент 1.571 на этот исход.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Арсенал»: Доумен, Хаверц, Сака, Мерино (все - травмы)
«Уиган Атлетик»: нет
Эксперты «МАРАФОН» не сомневаются в победе хозяев поля, причем в основное время. Иначе не выкатили бы такой огромный коэффициент - 41.00 - на победу андердога. Котировка на ничью тоже впечатляет - 16.50. Успех фаворита идет в линии за 1.031.
В настоящее время соперник «Арсенала» представляет третью по счету лигу в системе английского футбола, но вполне может спуститься и в четвертую.
У этих клубов достаточно богатая история взаимоотношений - 21 матч. Последний из них произошел в апреле 2014 года в полуфинале Кубка Англии. И тогда представитель АПЛ лишь в концовке основного времени сравнял счет, а билет в финал вырвал только в серии пенальти.