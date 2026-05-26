Кай Асакура – Кэмерон Смазерман, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Титулованный японец Кай Асакура начал путь в UFC с двух поражений. Сумеет ли он прервать эту серию и победить американца Кэмерона Смазермана в рамках легчайшего дивизиона (до 61,2 кг)?
Асакура
Смазерман
|Япония
Страна
США
|32
Возраст
28
|27
Бои
18
|21 (13 / 3 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
12 (6 / 1 / 5)
|6 (3 / 2 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (2 / 0 / 4)
|173
Рост (см)
175
|175
Размах рук (см)
175
|94
Размах ног (см)
99
В профессиональных ММА дебютировал в 2012-м, но регулярно выступает с 2015-го. Всю предыдущую карьеру провел в азиатских промоушенах. В 2020 г. стал чемпионом Rizin FC в легчайшем весе, но не смог ни разу защитить его. В декабре 2023 г. вернул пояс, а освободил его при переходе в UFC. В сильнейшем промоушене дебютировал в декабре 2024 г. и уступил Александру Пантоже удушающим приемом во втором раунде в бою за чемпионский пояс. В последнем поединке в августе аналогичным методом проиграл Тиму Эллиотту.
В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Был чемпионом Fury FC в легчайшем весе. В 2024 г. дебютировал в UFC с победы, но затем вышел на серию из двух поражений. В последнем поединке в июне единогласным решением судей уступил Рики Симону.
Карьера Асакуры в UFC началась ужасно, хотя приходил он сразу претендентом на титул. В итоге японец возвращается в легчайший дивизион и пробует вернуться на победную тропу. Соперник очень подходящий для этого. Смазерман толком ничем не выделяется, а его посредственный профессиональный рекорд говорит сам за себя. Американец в лучшем случае выглядит середняком UFC, тогда как потенциал Асакуры гораздо выше.
Полагаем, японец разберет соперника в стойке. Асакура специализируется именно на работе на верхнем этаже и является топовым панчером с выраженным нокаутирующим потенциалом. Нивелировать это можно качественной борьбой, но у Смазермана таковой нет. Так что ждем победу японца, но не ранее середины первого раунда. Полные коэффициенты появятся ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 277 пройдет на «Galaxy Arena» в Макао. Шоу стартует в субботу, 30 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому бой Асакура – Смазерман стоит ожидать около 15:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 13:45 мск.
Основной кард
Прелимы