Кай Асакура – Кэмерон Смазерман, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Карьера Асакуры в UFC началась ужасно, хотя приходил он сразу претендентом на титул. В итоге японец возвращается в легчайший дивизион и пробует вернуться на победную тропу. Соперник очень подходящий для этого. Смазерман толком ничем не выделяется, а его посредственный профессиональный рекорд говорит сам за себя. Американец в лучшем случае выглядит середняком UFC, тогда как потенциал Асакуры гораздо выше.

Полагаем, японец разберет соперника в стойке. Асакура специализируется именно на работе на верхнем этаже и является топовым панчером с выраженным нокаутирующим потенциалом. Нивелировать это можно качественной борьбой, но у Смазермана таковой нет. Так что ждем победу японца, но не ранее середины первого раунда. Полные коэффициенты появятся ближе к турниру.