Спорт

Кай Асакура – Кэмерон Смазерман, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывший чемпион Rizin возвращается в легчайший вес
Александр Бокулёв
Титулованный японец Кай Асакура начал путь в UFC с двух поражений. Сумеет ли он прервать эту серию и победить американца Кэмерона Смазермана в рамках легчайшего дивизиона (до 61,2 кг)?

Асакура

 

Смазерман

Япония

Страна

США

32

Возраст

28

27

Бои

18

21 (13 / 3 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

12 (6 / 1 / 5)

6 (3 / 2 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (2 / 0 / 4)

173

Рост (см)

175

175

Размах рук (см)

175

94

Размах ног (см)

99

Кай Асакура

В профессиональных ММА дебютировал в 2012-м, но регулярно выступает с 2015-го. Всю предыдущую карьеру провел в азиатских промоушенах. В 2020 г. стал чемпионом Rizin FC в легчайшем весе, но не смог ни разу защитить его. В декабре 2023 г. вернул пояс, а освободил его при переходе в UFC. В сильнейшем промоушене дебютировал в декабре 2024 г. и уступил Александру Пантоже удушающим приемом во втором раунде в бою за чемпионский пояс. В последнем поединке в августе аналогичным методом проиграл Тиму Эллиотту.

Кэмерон Смазерман

В профессиональных ММА выступает с 2021 г. Был чемпионом Fury FC в легчайшем весе. В 2024 г. дебютировал в UFC с победы, но затем вышел на серию из двух поражений. В последнем поединке в июне единогласным решением судей уступил Рики Симону. 

 Победа АсакурыПобеда СмазерманаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,323,521,821,93

Карьера Асакуры в UFC началась ужасно, хотя приходил он сразу претендентом на титул. В итоге японец возвращается в легчайший дивизион и пробует вернуться на победную тропу. Соперник очень подходящий для этого. Смазерман толком ничем не выделяется, а его посредственный профессиональный рекорд говорит сам за себя. Американец в лучшем случае выглядит середняком UFC, тогда как потенциал Асакуры гораздо выше.

Полагаем, японец разберет соперника в стойке. Асакура специализируется именно на работе на верхнем этаже и является топовым панчером с выраженным нокаутирующим потенциалом. Нивелировать это можно качественной борьбой, но у Смазермана таковой нет. Так что ждем победу японца, но не ранее середины первого раунда. Полные коэффициенты появятся ближе к турниру.

Турнир UFC Fight Night 277 пройдет на «Galaxy Arena» в Макао. Шоу стартует в субботу, 30 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому бой Асакура – Смазерман стоит ожидать около 15:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 13:45 мск.

Основной кард

Прелимы

  • И Сак Ли (Южная Корея) – Луис Фелипе Диас (Бразилия). Средний вес;
  • Динг Менг (Китай) – Хосе Энрике (Бразилия). Полусредний вес;
  • Аори Кюиленг (Китай) – Коди Хэддон (Австралия). Легчайший вес;
  • Рэй Цуруя (Япония) – Хесус Агилар (Мексика). Легчайший вес;
  • Анджела Хилл (США) – Сюн Цзиннань (Китай). Женский минимальный вес;
  • Чжу Кангжи (Китай) – Рамон Таверас (США). Полулегкий вес;
  • Лома Локбунми (Таиланд) – Жаклин Аморим (Бразилия). Женский минимальный вес.

