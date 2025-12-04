Астон Вилла - Арсенал, 6 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
15-й тур английской Премьер-лиги откроет потенциально увлекательный матч в Бирмингеме. «Астон Вилла» принимает «Арсенал». Удастся ли нашему хорошему знакомому Унаи Эмери удивить своего соотечественника Артету и тормознуть лидера? Скоро узнаем, а пока - коэффициенты на игру!
Турнир: английская Премьер-лига, 15-й тур
Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Астон Вилла»
|71
|46
|88
|283-333
|«Арсенал»
|88
|46
|71
|333-283
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.12.2025
|«Брайтон»
3:4
«Астон Вилла»
АПЛ
|30.11.2025
|«Астон Вилла»
1:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|27.11.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Янг Бойз»
Лига Европы
|23.11.2025
|«Лидс»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|09.11.2025
|«Астон Вилла»
4:0
«Борнмут»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.12.2025
|«Арсенал»
2:0
«Брентфорд»
АПЛ
|30.11.2025
|«Челси»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
|26.11.2025
|«Арсенал»
3:1
«Бавария»
Лига чемпионов
|23.11.2025
|«Арсенал»
4:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|08.11.2025
|«Сандерленд»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
Обе команды входят в топ-3 таблицы: хозяева под третьим номером, гости - под первым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|14
|10
|3
|1
|27-7
|33
|2. Манчестер Сити
|14
|9
|1
|4
|32-16
|28
|3. Астон Вилла
|14
|8
|3
|3
|20-14
|27
|4. Челси
|14
|7
|3
|4
|25-15
|24
|5. Кристал Пэлас
|14
|6
|5
|3
|18-11
|23
|6. Сандерленд
|14
|6
|5
|3
|18-14
|23
|7. Брайтон
|14
|6
|4
|4
|24-20
|22
|8. Ливерпуль
|14
|7
|1
|6
|21-21
|22
|9. Манчестер Юнайтед
|13
|6
|3
|4
|21-20
|21
|10. Эвертон
|14
|6
|3
|5
|15-17
|21
|11. Тоттенхэм
|14
|5
|4
|5
|23-18
|19
|12. Ньюкасл
|14
|5
|4
|5
|19-18
|19
|13. Брентфорд
|14
|6
|1
|7
|21-22
|19
|14. Борнмут
|14
|5
|4
|5
|21-24
|19
|15. Фулхэм
|14
|5
|2
|7
|19-22
|17
|16. Ноттингем Форест
|14
|4
|3
|7
|14-22
|15
|17. Лидс
|14
|4
|2
|8
|16-26
|14
|18. Вест Хэм
|13
|3
|2
|8
|15-27
|11
|19. Бернли
|14
|3
|1
|10
|15-28
|10
|20. Вулверхэмптон
|14
|0
|2
|12
|7-29
|2
К концу года «Вилла» набрала бешеную форму: шесть побед подряд во всех турнирах говорят сами за себя. У «Арсенала» недавно была еще более внушительная серия из 10 выигрышей, но она внезапно прервалась на «Сандерленде» (1:1).
В последний раз лондонцы уступали в последний день лета (0:1 от «Ливерпуля»). Осень-2025 вице-чемпион АПЛ преодолел без поражений. Любопытно, что и у бирмингемцев нынешняя полоса началась после поражения от «Ливерпуля» (0:2 1 ноября).
Команда Эмери уже 14 матчей обходится без ничьих - кажется, этот исход в субботу уже не рассматривать.
«Астон Вилла» одержала уже восемь побед дома кряду, пять из них - на ноль. Но от такого «Арсенала» ничего не пропустить - маленький подвиг. Полагаем, что в матче лидеров в атаке преуспеют обе стороны. Очень уж хорошо тренеры знают друг друга!
Матч в Бирмингеме покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Астон Вилла»: Гарсия, Мингс (оба - травмы)
«Арсенал»: Троссард, Салиба, Магальянеш (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Астон Вилла»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|40. Бизот
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|12. Динь
|4. Уайт
|Защитник
|Защитник
|14. Пау Торрес
|12. Тимбер
|Защитник
|Защитник
|4. Конса
|5. Инкапье
|Защитник
|Защитник
|2. Кэш
|33. Каласьори
|Защитник
|Полузащитник
|8. Тилеманс
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Камара
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Роджерс
|23. Мерино
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Макгинн
|7. Сака
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Буэндиа
|14. Дьекереш
|Нападающий
|Нападающий
|11. Уоткинс
|10. Эзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Унаи Эмери
|Микель Артета
|Главный тренер
Трейдеры БЕТСИТИ оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 4.30. Котировка на ничью составляет 3.50. В случае же победы вице-чемпиона сыграет коэффициент 1.93.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 6.00.
Коэффициент 2.12 на тотал больше 2.5 вроде бы не предвещает голевой феерии в Бирмингеме.
После прошлого тура БЕТСИТИ понизила коэффициент на чемпионство «Манчестер Сити» с 4.20 до 4.00, а на «Челси», наоборот, повысила (было 15.00 - стало 17.00). Только котировка на триумф «Арсенала» осталась неизменной - 1.45.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».