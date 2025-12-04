Ведомости
Астон Вилла - Арсенал, 6 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Интеллектуальная дуэль испанских тренеров в Бирмингеме
Валентин Васильев

15-й тур английской Премьер-лиги откроет потенциально увлекательный матч в Бирмингеме. «Астон Вилла» принимает «Арсенал». Удастся ли нашему хорошему знакомому Унаи Эмери  удивить своего соотечественника Артету и тормознуть лидера? Скоро узнаем, а пока - коэффициенты на игру!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Астон Вилла» (Бирмингем)

06.12.2025, Сб

15:30 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 4.30

Х - 3.50

П2 - 1.93

Турнир:  английская Премьер-лига, 15-й тур 

Стадион: «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия)

Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Астон Вилла»714688283-333
«Арсенал»884671333-283

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.12.2025«Брайтон»

3:4

«Астон Вилла»

АПЛ

30.11.2025«Астон Вилла»

1:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

27.11.2025«Астон Вилла»

2:1

«Янг Бойз»

Лига Европы

23.11.2025«Лидс»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

09.11.2025«Астон Вилла»

4:0

«Борнмут»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.12.2025«Арсенал»

2:0

«Брентфорд»

АПЛ

30.11.2025«Челси»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

26.11.2025«Арсенал»

3:1

«Бавария»

Лига чемпионов

23.11.2025«Арсенал»

4:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

08.11.2025«Сандерленд»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Обе команды входят в топ-3 таблицы: хозяева под третьим номером, гости - под первым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал14103127-733
2. Манчестер Сити1491432-1628
3. Астон Вилла1483320-1427
4. Челси1473425-1524
5. Кристал Пэлас1465318-1123
6. Сандерленд1465318-1423
7. Брайтон1464424-2022
8. Ливерпуль1471621-2122
9. Манчестер Юнайтед1363421-2021
10. Эвертон1463515-1721
11. Тоттенхэм1454523-1819
12. Ньюкасл1454519-1819
13. Брентфорд1461721-2219
14. Борнмут1454521-2419
15. Фулхэм1452719-2217
16. Ноттингем Форест1443714-2215
17. Лидс1442816-2614
18. Вест Хэм1332815-2711
19. Бернли14311015-2810
20. Вулверхэмптон1402127-292

Прогноз на матч

К концу года «Вилла» набрала бешеную форму: шесть побед подряд во всех турнирах говорят сами за себя. У «Арсенала» недавно была еще более внушительная серия из 10 выигрышей, но она внезапно прервалась на «Сандерленде» (1:1).

В последний раз лондонцы уступали в последний день лета (0:1 от «Ливерпуля»). Осень-2025 вице-чемпион АПЛ преодолел без поражений. Любопытно, что и у бирмингемцев нынешняя полоса началась после поражения от «Ливерпуля» (0:2 1 ноября).

Команда Эмери уже 14 матчей обходится без ничьих - кажется, этот исход в субботу уже не рассматривать.

«Астон Вилла» одержала уже восемь побед дома кряду, пять из них - на ноль. Но от такого «Арсенала» ничего не пропустить - маленький подвиг. Полагаем, что в матче лидеров в атаке преуспеют обе стороны. Очень уж хорошо тренеры знают друг друга!

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Матч в Бирмингеме покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Астон Вилла»: Гарсия, Мингс (оба - травмы)

«Арсенал»: Троссард, Салиба, Магальянеш (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Астон Вилла» - «Арсенал»:

Позиция«Астон Вилла»«Арсенал»Позиция
Вратарь40. Бизот1. РайяВратарь
Защитник12. Динь4. УайтЗащитник
Защитник14. Пау Торрес12. ТимберЗащитник
Защитник4. Конса5. ИнкапьеЗащитник
Защитник2. Кэш33. КаласьориЗащитник
Полузащитник 8. Тилеманс8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник 44. Камара36. СубимендиПолузащитник 
Полузащитник27. Роджерс23. МериноПолузащитник
Полузащитник7. Макгинн7. СакаНападающий
Полузащитник10. Буэндиа14. ДьекерешНападающий
Нападающий11. Уоткинс10. ЭзеНападающий
Главный тренерУнаи ЭмериМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры БЕТСИТИ оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 4.30. Котировка на ничью составляет 3.50.  В случае же победы вице-чемпиона сыграет коэффициент 1.93.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Астон Вилла» - «Арсенал»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 6.00.

Будет ли матч «Астон Вилла» - «Арсенал» результативным?

Коэффициент 2.12 на тотал больше 2.5 вроде бы не предвещает голевой феерии в Бирмингеме. 

Кто выиграет АПЛ

После прошлого тура БЕТСИТИ понизила коэффициент на чемпионство «Манчестер Сити» с 4.20 до 4.00, а на «Челси», наоборот, повысила (было 15.00 - стало 17.00). Только котировка на триумф «Арсенала»  осталась неизменной - 1.45.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

