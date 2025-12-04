Астон Вилла - Арсенал, 6 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

К концу года «Вилла» набрала бешеную форму: шесть побед подряд во всех турнирах говорят сами за себя. У «Арсенала» недавно была еще более внушительная серия из 10 выигрышей, но она внезапно прервалась на «Сандерленде» (1:1).

В последний раз лондонцы уступали в последний день лета (0:1 от «Ливерпуля»). Осень-2025 вице-чемпион АПЛ преодолел без поражений. Любопытно, что и у бирмингемцев нынешняя полоса началась после поражения от «Ливерпуля» (0:2 1 ноября).

Команда Эмери уже 14 матчей обходится без ничьих - кажется, этот исход в субботу уже не рассматривать.

«Астон Вилла» одержала уже восемь побед дома кряду, пять из них - на ноль. Но от такого «Арсенала» ничего не пропустить - маленький подвиг. Полагаем, что в матче лидеров в атаке преуспеют обе стороны. Очень уж хорошо тренеры знают друг друга!