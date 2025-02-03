Аталанта — Болонья, 4 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Италии прогноз, составы

Не факт, что тренерские штабы соперников выставят на игру оптимальные составы, ведь основные задачи на сезон команд связаны в первую очередь с национальным чемпионатом. «Аталанта» еще недавно поднималась на верхнюю строчку турнирной таблицы, но сегодня в качестве претендента на победу в Серии А рассматривается скорей по привычке, чем реально. «Болонья» идет в противоположном направлении, вплотную приблизившись к квартету сильнейших. «Красно-синим» будет сложно пробиться в лигочемпионскую зону, ведь конкуренция в борьбе за путевку в главный европейский клубный турнир очень серьезная. Обскакать предстоит и «Ювентус», и «Лацио».

Последние результаты соперников не назвать выдающимися. «Аталанта» в последних шести матах Серии А одержала лишь одну победу, а если брать все турниры, то выиграла всего два матча из предыдущих девяти. При этом теряют очки бергамцы не только о встречах с грандами, вроде «Барселоны» и «Ювентуса», но и упускают победы с такими командами, как «Удинезе» и «Торино».

Не часто радуют болельщиков победами и болонцы. В последних шести матчах Серии А «красно-синие» выиграли только дважды, а во всех турнирах показатель - три из восьми. Но и проиграла «Болонья» на обозначенном временном отрезке лишь однажды.

Фаворитом этого четвертьфинала на бумаге несомненно является «Аталанта». Но хочется сделать немного рисковый выбор и поставить с приятным коэффициентом на ничью в основное время.