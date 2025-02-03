Аталанта — Болонья, 4 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Италии прогноз, составы

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Во вторник, 4 февраля, в в четвертьфинале Кубка Италии по футболу встретятся «Аталанта» и «Болонья». Победитель в полуфинале встретится с сильнейшим из пары «Ювентус» - «Эмполи». Клуб из Бергамо в Серии А продолжает борьбу за место в призовой тройке, а проводящие хороший сезон болонцы по итогам национального чемпионата рассчитывают получить путевку в еврокубки.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аталанта» (Бергамо)
04.02.2025, Вт
23:00 МСК
«Болонья» (Болонья)
|П1 - 1.73
Турнир: Кубок Италии по футболу, четвертьфинал
Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|21
|17
|46
|78-124
|«Болонья»
|46
|17
|21
|124-78
Последние пять матчей «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Аталанта»
|1:1
|«Торино»
|Серия А
|29.01.2025
|«Барселона»
|2:2
|«Аталанта»
|Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Комо»
|1:2
|«Аталанта»
|Серия А
|21.01.2025
|«Аталанта»
|5:0
|«Штурм»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Аталанта»
|2:3
|«Наполи»
|Серия А
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2025
|«Болонья»
|2:0
|«Комо»
|Серия А
|29.01.2025
|«Спортинг»
1:1
«Болонья»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Эмполи»
1:1
«Болонья»
Серия А
|21.01.2025
|«Болонья»
2:1
«Боруссия Д»
Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Болонья»
3:1
«Монца»
Серия А
Последние пять матчей «Аталанты» и «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2024
|«Болонья»
|1:1
|«Аталанта»
|Серия А
|03.03.2024
|«Аталанта»
|1:2
|«Болонья»
|Серия А
|23.12.2023
|«Болонья»
|1:0
|«Аталанта»
|Серия А
|08.04.2023
|«Аталанта»
|0:2
|«Болонья»
|Серия А
|09.01.2023
|«Болонья»
1:2
«Аталанта»
Серия А
Не факт, что тренерские штабы соперников выставят на игру оптимальные составы, ведь основные задачи на сезон команд связаны в первую очередь с национальным чемпионатом. «Аталанта» еще недавно поднималась на верхнюю строчку турнирной таблицы, но сегодня в качестве претендента на победу в Серии А рассматривается скорей по привычке, чем реально. «Болонья» идет в противоположном направлении, вплотную приблизившись к квартету сильнейших. «Красно-синим» будет сложно пробиться в лигочемпионскую зону, ведь конкуренция в борьбе за путевку в главный европейский клубный турнир очень серьезная. Обскакать предстоит и «Ювентус», и «Лацио».
Последние результаты соперников не назвать выдающимися. «Аталанта» в последних шести матах Серии А одержала лишь одну победу, а если брать все турниры, то выиграла всего два матча из предыдущих девяти. При этом теряют очки бергамцы не только о встречах с грандами, вроде «Барселоны» и «Ювентуса», но и упускают победы с такими командами, как «Удинезе» и «Торино».
Не часто радуют болельщиков победами и болонцы. В последних шести матчах Серии А «красно-синие» выиграли только дважды, а во всех турнирах показатель - три из восьми. Но и проиграла «Болонья» на обозначенном временном отрезке лишь однажды.
Фаворитом этого четвертьфинала на бумаге несомненно является «Аталанта». Но хочется сделать немного рисковый выбор и поставить с приятным коэффициентом на ничью в основное время.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
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|Текстовая
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|Текстовая
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Потери:
«Аталанта»: Коссону, Лукман (оба - травма)
«Болонья»: Фергюсон, Орсолини (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Болонья»:
|Позиция
|«Аталанта»
|«Болонья»
|Позиция
|Вратарь
|28. Патрисиу
|1. Скоропуски
|Вратарь
|Защитник
|19. Джимсити
|33. Миранда
|Защитник
|Защитник
|23. Колашинац
|26. Лукуми
|Защитник
|Защитник
|4. Хин
|31. Бекема
|Защитник
|Полузащитник
|15. де Рон
|29. Де Сильвестри
|Защитник
|Полузащитник
|13. Эдерсон
|6. Моро
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Куадрадо
|8. Фройлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Самарджич
|21. Одгор
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Пашалич
|11. Ндой
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Де Кателаре
|30. Домингес
|Полузащитник
|Нападающий
|32. Ретеги
|24. Даллинга
|Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
|Винченцо Итальяно
|Главный тренер
Вероятность победы «Болоньи» аналитики БК PARI оценивают солидным коэффициентом 4.60. На ничью можно поставить за 3.90, а заключить пари на выигрыш «Аталанты» - за 1.73.
Самый скромный (7.50) коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1 или победу «Аталанты» со счетом 1:0. Заключить пари на выигрыш хозяев поля 2:0 или 2:1 можно за 8.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Абсолютным рекордсменом турнира является туринский «Ювентус», игроки которого 15 раз поднимали почетный трофей над головой. На счету «Ромы» и «Интера» по 9 побед. В прошлом году «Аталанта» дошла до финала национального кубка, но уступила в нем с минимальным счетом «Ювентусу» (0:1). Этот решающий матч стал уже пятым пргоиг7ранным для бергамцев в клубной истории. Побеждала же «Аталанта» в турнире лишь однажды - в 1963-м году. На счету «Болоньи» два завоеванных кубка. В 1970-м и 1974-м годах. При этом болонцы ни разу не уступали в финалах.
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