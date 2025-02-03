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3 февраля 10:58ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Италии по футболу

Аталанта — Болонья, 4 февраля: где смотреть четвертьфинал Кубка Италии прогноз, составы

Команды Гасперини и Итальяно сразятся за путевку в полуфинал
Руслан Ипполитов

Во вторник, 4 февраля, в в четвертьфинале Кубка Италии по футболу встретятся «Аталанта» и «Болонья». Победитель в полуфинале встретится с сильнейшим из пары «Ювентус» - «Эмполи». Клуб из Бергамо в Серии А продолжает борьбу за место в призовой тройке, а проводящие хороший сезон болонцы по итогам национального чемпионата рассчитывают получить путевку в еврокубки.

 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо)

04.02.2025, Вт

23:00 МСК

«Болонья» (Болонья)

П1 - 1.73

Х - 3.90

П2 - 4.60

Турнир: Кубок Италии по футболу, четвертьфинал

Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аталанта»21174678-124
«Болонья»461721124-78

Последние пять матчей «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Аталанта»1:1«Торино»Серия А
29.01.2025«Барселона»2:2«Аталанта»Лига чемпионов
25.01.2025«Комо»1:2«Аталанта»Серия А
21.01.2025«Аталанта»5:0«Штурм»Лига чемпионов
18.01.2025«Аталанта»2:3«Наполи»Серия А

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2025«Болонья»2:0«Комо»Серия А
29.01.2025«Спортинг»

1:1

«Болонья»

Лига чемпионов

25.01.2025«Эмполи»

1:1

«Болонья»

Серия А

21.01.2025«Болонья»

2:1

«Боруссия Д»

Лига чемпионов

18.01.2025«Болонья»

3:1

«Монца»

Серия А

Последние пять матчей «Аталанты» и «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2024«Болонья»1:1«Аталанта»Серия А
03.03.2024«Аталанта»1:2«Болонья»Серия А
23.12.2023«Болонья»1:0«Аталанта»Серия А
08.04.2023«Аталанта»0:2«Болонья»Серия А
09.01.2023«Болонья»

1:2

«Аталанта»

Серия А

Прогноз на матч

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Не факт, что тренерские штабы соперников выставят на игру оптимальные составы, ведь основные задачи на сезон команд связаны в первую очередь с национальным чемпионатом. «Аталанта» еще недавно поднималась на верхнюю строчку турнирной таблицы, но сегодня в качестве претендента на победу в Серии А рассматривается скорей по привычке, чем реально. «Болонья» идет в противоположном направлении, вплотную приблизившись к квартету сильнейших. «Красно-синим» будет сложно пробиться в лигочемпионскую зону, ведь конкуренция в борьбе за путевку в главный европейский клубный турнир очень серьезная. Обскакать предстоит и «Ювентус», и «Лацио».

Последние результаты соперников не назвать выдающимися. «Аталанта» в последних шести матах Серии А одержала лишь одну победу, а если брать все турниры, то выиграла всего два матча из предыдущих девяти. При этом теряют очки бергамцы не только о встречах с грандами, вроде «Барселоны» и «Ювентуса», но и упускают победы с такими командами, как «Удинезе» и «Торино».

Не часто радуют болельщиков победами и болонцы. В последних шести матчах Серии А «красно-синие» выиграли только дважды, а во всех турнирах показатель - три из восьми. Но и проиграла «Болонья» на обозначенном временном отрезке лишь однажды. 

Фаворитом этого четвертьфинала на бумаге несомненно является «Аталанта». Но хочется сделать немного рисковый выбор и поставить с приятным коэффициентом на ничью в основное время.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Кальяри» - «Лацио» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Аталанта»: Коссону, Лукман (оба - травма)

«Болонья»: Фергюсон, Орсолини (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Болонья»:

Позиция«Аталанта»«Болонья»Позиция
Вратарь28. Патрисиу1. СкоропускиВратарь
Защитник19. Джимсити33. МирандаЗащитник
Защитник23. Колашинац26. ЛукумиЗащитник
Защитник4. Хин31. БекемаЗащитник
Полузащитник15. де Рон29. Де СильвестриЗащитник
Полузащитник13. Эдерсон6. МороПолузащитник
Полузащитник 7. Куадрадо8. Фройлер Полузащитник 
Полузащитник24. Самарджич21. ОдгорПолузащитник
Полузащитник8. Пашалич11. НдойПолузащитник
Нападающий17. Де Кателаре30. ДомингесПолузащитник
Нападающий32. Ретеги24. ДаллингаНападающий
Главный тренерДжан Пьеро ГаспериниВинченцо ИтальяноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Болоньи» аналитики БК PARI оценивают солидным коэффициентом 4.60. На ничью можно поставить за 3.90, а заключить пари на выигрыш «Аталанты» - за 1.73.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Аталанта» - «Болонья»?

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Самый скромный (7.50) коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1 или победу «Аталанты» со счетом 1:0.  Заключить пари на выигрыш хозяев поля 2:0 или 2:1 можно за 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Аталанта» - «Болонья»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто чаще всего выигрывал Кубок Италии?

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Абсолютным рекордсменом турнира является туринский «Ювентус», игроки которого 15 раз поднимали почетный трофей над головой. На счету «Ромы» и «Интера» по 9 побед. В прошлом году «Аталанта» дошла до финала национального кубка, но уступила в нем с минимальным счетом «Ювентусу» (0:1). Этот решающий матч стал уже пятым пргоиг7ранным для бергамцев в клубной истории. Побеждала же «Аталанта» в турнире лишь однажды - в 1963-м году. На счету «Болоньи» два завоеванных кубка. В 1970-м и 1974-м годах. При этом болонцы ни разу не уступали в финалах.

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