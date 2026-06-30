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Регистрация в БК Спортбет — пошаговая инструкция

Обновлено:
Хотите быстро пройти регистрацию в Спортбет? Мы расскажем, как это сделать буквально за 3 минуты. Большая анкета и верификация по WhatsApp остались в прошлом. Чтобы зарегистрироваться в БК, хватит и номера телефона.

Возраст

18+

Телефон

Требуется 

Паспорт

Требуется при верификации

Время

До 3 минут

Бонус

Регистрация в Спортбет за 3 минуты

В БК Спортбет регистрация занимает всего 3 минуты. Беттору следует:

  1. Перейти на сайт оператора.
  2. Нажать на «Регистрация».
  3. Внести данные в обязательные поля.
  4. Ввести одноразовый пароль из SMS.

Сегодня зарегистрироваться в БК Спортбет удастся гораздо быстрее, чем ранее. Еще в начале года букмекер требовал заполнять большую анкету и сразу проходить верификацию через мессенджеры. Сейчас контора отошла от такой практики.

Как зарегистрироваться в Спортбет с мобильного телефона

Зарегистрироваться в легальной букмекерской конторе со смартфона получится в течение 2-3 минут. Игроку необходимо:

1. Попасть на сайт букмекера.

2. Нажать на «Вход».

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3. Нажать на «Регистрация».

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4. Ввести номер телефона, email, пароль, согласиться с обработкой персональных данных и подтвердить совершеннолетие.

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5. Нажать на «Продолжить регистрацию».

6. Ввести код с картинки для прохождения антиспама.

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7. Нажать на «Продолжить регистрацию».

8. Ввести код из СМС в специальном поле.

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Иногда антиспам защиту не удается пройти с первого раза. Рекомендуем не отказываться от попыток и вводить капчу несколько раз.

Регистрация в Спортбет через приложение Android, iOS

БК пока не представила мобильного приложения.

Как зарегистрироваться в Спортбет с компьютера

В десктопной версии сайта вы можете создать аккаунт за те же 3 минуты. Беттору следует:

1. Зайти на сайт «Спортбет» с компьютера.

2. Кликнуть на «Регистрация».

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3. Заполнить анкету.

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4. Расставить галочки в пустых чекбоксах.

5. Кликнуть на «Продолжить регистрацию».

6. Пройти анти-спам-защиту.

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7. Подтвердить номер телефона.

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Бонус за регистрацию в Sportbet

Букмекерская контора пока не представила бонусов для новых игроков. Возможно, оператор предложит такие акции в будущем.

Идентификация в Sportbet

Раньше компания требовала подтверждать личность при заполнении регистрационной анкеты. Беттору следовало загрузить фото паспорта, выбрать способ прохождения видеоконференции и дождаться обратной связи. Сейчас ситуация изменилась, и БК предлагает классические варианты идентификации.

Способ

Время

Когда подходит

Т-ID

В течение 3 минутЕсли есть карта Т-Банка

Сбер-ID

В течение 3 минутЕсли есть карта Сбера

Госуслуги

В течение 3 минутЕсли есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах

Форма на сайте

В течение 3 минутВ остальных ситуациях

«Прежний подход БК отпугивал многих игроков. Теперь букмекер пересмотрел требования к новичкам, возможно, в будущем улучшится ситуация и с бонусами».

 

Регистрация иностранным гражданам

«Спортбет» не регистрирует иностранцев. Играть в БК могут только граждане Российской Федерации.

Возможные проблемы при регистрации

Выше мы детально разобрали, как проходит регистрация в конторе. Теперь детальнее расскажем о возможных ошибках. 

Проблема

Решение

❌ Не поступает SMS✔️ Исправьте ошибки в номере.
✔️ Проверьте подключение к мобильной сети.
✔️ Выключите режимы «В полете» и «Не беспокоить».
✔️ Отключите защиту от спама.
✔️ Запросите СМС второй раз.
✔️ Обратитесь в службу поддержки.
❌ Проблемы с верификацией✔️ Исправьте информацию в анкете.
✔️ Пройдите верификацию альтернативным способом.
✔️ Напишите в поддержку.

БК Sportbet предлагает игрокам 2 канала для связи: телефон 8 800 200 04 05 и электронную почту support@sportbet.ru.

Заключение

В БК Sportbet регистрация не даст никаких дополнительных преференций в виде бонусов, поэтому новичкам стоит рассматривать других букмекеров. Там они могут получить дополнительные бонусы при регистрации.

Теперь вы знаете, как зарегистрироваться в Sportbet. Однако ценность букмекера для игроков под вопросом, ведь компания пока не предлагает никаких бонусов и акций.

FAQ

Обязательно ли проходить верификацию в Спортбет?

Да. «Спортбет» требует прохождения верификации у всех новых клиентов. Игрокам, имеющим активный аккаунт в ЦУПИС, идентифицировать личность не нужно.  

Что делать, если не получилось пройти регистрацию? 

Исправьте ошибку, из-за которой возникла проблема, и повторите попытку.

Какой способ регистрации самый быстрый? 

Зарегистрироваться с ПК быстрее, так как букмекер предлагает более простой интерфейс.

Можно ли зарегистрироваться в БК Sportbet через соцсети? 

Нет, букмекерская контора не регистрирует игроков через аккаунты в соцсетях. 

Можно ли зарегистрировать несколько аккаунтов? 

Нет, вы не можете владеть несколькими аккаунтами.

Есть ли у Спортбет бонус при регистрации? 

Нет, букмекер не выдает приветственных бонусов.

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Валентин ВасильевАвтор

В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «СпортБет»

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