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16 февраля 5:33ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Аталанта - Брюгге, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Черно-синие точно будут в 1/8 финала, но кто конкретно?
Валентин Васильев

На 18 февраля в Лиге чемпионов УЕФА запланировано четыре ответных стыковых матча. В Бергамо «Аталанта» примет «Брюгге». Интрига у матча - на высшем уровне: и близко ничего не решено.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо, Италия)

18.02.2025, Вт

20:45 МСК

«Брюгге» (Бельгия)

П1 - 1.53

Х - 4.40

П2 - 5.80

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, стыковые матчи, ответный матч

Стадион: Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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Последние пять игр «Аталанты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Аталанта»

0:0

«Кальяри»

Серия А

12.02.2025«Брюгге»

2:1

«Аталанта»

Лига чемпионов

08.02.2025«Верона»

0:5

«Аталанта»

Серия А

04.02.2025«Аталанта»

0:1

«Болонья»

Кубок Италии

01.02.2025«Аталанта»

1:1

«Торино»

Серия А

Последние пять игр «Брюгге»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Сент-Трюйден»

2:2

«Брюгге»

Лига Жюпиле

12.02.2025«Брюгге»

2:1

«Аталанта»

Лига чемпионов

08.02.2025«Брюгге»

1:0

«Ауд-Хеверле»

Лига Жюпиле

05.02.2025«Генк»

1:1

«Брюгге»

Кубок Бельгии

02.02.2025«Антверпен»

2:1

«Брюгге»

Лига Жюпиле

Расписание и результаты матчей

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Плей-офф. Ответные матчи

18.02.2025.  20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025.  23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025.  23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025.  23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025.  20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025.  23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2  
19.02.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025.  23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0

Прогноз на матч

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В первом матче бельгийцы достаточно неожиданно обыграли итальянцев. Судью ничейного по характеру поединка команд решил пенальти в компенсированное арбитром время. Теперь «Аталанте» нужно во что бы то ни стало побеждать дома. Но и «Брюгге» добровольно путевку в следующий раунд не отдаст. После реформы Кубка чемпионов в Лигу чемпионов  «черно-синие» только раз достигали стадии 1/8 финала, в 2023 году, и теперь преисполнены желания повторить этот результат. 

«Аталанте» в последнее время не очень-то помогают родные стены: ничьи с «Торино» и «Кальяри», поражение от «Болоньи». А в матчах «Брюгге» регулярно заходит ставка на «обе забьют»: шесть случаев за семь матчей. Можно предположить, что бергамаски устремятся в атаку ликвидировать дефицит первой игры, и гости получат возможность ловить соперника на контратаке. Предпосылки для обоюдного взятия ворот налицо.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России матч покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Аталанта»: Лукман, Коссуну, Скальвини, Колашинац, Скамакка, Карнезекки, Мальдини (все - травмы)

«Брюгге»: Мейер (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Брюгге» - «Аталанта»:

Позиция«Аталанта»«Брюгге»

Позиция

Вратарь28. Патрисиу22. Миньоле

Вратарь

Защитник5. Пош55. Де Кейпер

Защитник

Защитник19. Джимсити44. Мехеле

Защитник

Защитник4. Хин64. Саббе

Защитник

Защитник13. Эдерсон58. Спилерс

Полузащитник

Полузащитник 15. Де Рон15. Оньедика

Полузащитник 

Полузащитник 7. Куадрадо10. Ветлесен

Полузащитник 

Полузащитник24. Самарджич20. Ванакен

Полузащитник

Нападающий17. Де Кетеларе17. Верман

Нападающий

Нападающий77. Дзаппакоста8. Дзолис

Нападающий

Нападающий32. Ретеги19. Нильссон

Нападающий

Главный тренерДжан Пьеро ГаспериниНики Хайен

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Легальный букмекер Winline предлагает поставить на победу итальянцев по котировке 1.53. Предложение на гостей выглядит намного заманчивее (5.80). Впрочем, коэффициент на ничью в основное время тоже немаленький - 4.40.

Вопросы и ответы

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Кто выйдет в следующий раунд?

Аналитики считают шансы команд на выход в 1/8 финала плюс-минус равными. Квалификация «Аталанты» в следующий раунд котируется за 1.70, а «Брюгге» - за 2.15.

С кем сыграет победитель пары «Брюгге» - «Аталанта»?

Лучшая команда из бельгийско-итальянского противостояния попадет в 1/8 финала на «Лилль» или «Астон Виллу». Определенно посильные соперники для «Брюгге» и «Аталанты».

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