Аталанта - Брюгге, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На 18 февраля в Лиге чемпионов УЕФА запланировано четыре ответных стыковых матча. В Бергамо «Аталанта» примет «Брюгге». Интрига у матча - на высшем уровне: и близко ничего не решено.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Аталанта» (Бергамо, Италия)
18.02.2025, Вт
20:45 МСК
«Брюгге» (Бельгия)
|П1 - 1.53
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, стыковые матчи, ответный матч
Стадион: Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)
Главный судья: еще не определен
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Последние пять игр «Аталанты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Аталанта»
0:0
«Кальяри»
Серия А
|12.02.2025
|«Брюгге»
2:1
«Аталанта»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Верона»
0:5
«Аталанта»
Серия А
|04.02.2025
|«Аталанта»
0:1
«Болонья»
Кубок Италии
|01.02.2025
|«Аталанта»
1:1
«Торино»
Серия А
Последние пять игр «Брюгге»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Сент-Трюйден»
2:2
«Брюгге»
Лига Жюпиле
|12.02.2025
|«Брюгге»
2:1
«Аталанта»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Брюгге»
1:0
«Ауд-Хеверле»
Лига Жюпиле
|05.02.2025
|«Генк»
1:1
«Брюгге»
Кубок Бельгии
|02.02.2025
|«Антверпен»
2:1
«Брюгге»
Лига Жюпиле
18.02.2025. 20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025. 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025. 23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025. 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025. 20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025. 23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2
19.02.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025. 23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0
В первом матче бельгийцы достаточно неожиданно обыграли итальянцев. Судью ничейного по характеру поединка команд решил пенальти в компенсированное арбитром время. Теперь «Аталанте» нужно во что бы то ни стало побеждать дома. Но и «Брюгге» добровольно путевку в следующий раунд не отдаст. После реформы Кубка чемпионов в Лигу чемпионов «черно-синие» только раз достигали стадии 1/8 финала, в 2023 году, и теперь преисполнены желания повторить этот результат.
«Аталанте» в последнее время не очень-то помогают родные стены: ничьи с «Торино» и «Кальяри», поражение от «Болоньи». А в матчах «Брюгге» регулярно заходит ставка на «обе забьют»: шесть случаев за семь матчей. Можно предположить, что бергамаски устремятся в атаку ликвидировать дефицит первой игры, и гости получат возможность ловить соперника на контратаке. Предпосылки для обоюдного взятия ворот налицо.
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Потери:
«Аталанта»: Лукман, Коссуну, Скальвини, Колашинац, Скамакка, Карнезекки, Мальдини (все - травмы)
«Брюгге»: Мейер (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Брюгге» - «Аталанта»:
|Позиция
|«Аталанта»
|«Брюгге»
Позиция
|Вратарь
|28. Патрисиу
|22. Миньоле
Вратарь
|Защитник
|5. Пош
|55. Де Кейпер
Защитник
|Защитник
|19. Джимсити
|44. Мехеле
Защитник
|Защитник
|4. Хин
|64. Саббе
Защитник
|Защитник
|13. Эдерсон
|58. Спилерс
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Де Рон
|15. Оньедика
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Куадрадо
|10. Ветлесен
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Самарджич
|20. Ванакен
Полузащитник
|Нападающий
|17. Де Кетеларе
|17. Верман
Нападающий
|Нападающий
|77. Дзаппакоста
|8. Дзолис
Нападающий
|Нападающий
|32. Ретеги
|19. Нильссон
Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
|Ники Хайен
Главный тренер
Легальный букмекер Winline предлагает поставить на победу итальянцев по котировке 1.53. Предложение на гостей выглядит намного заманчивее (5.80). Впрочем, коэффициент на ничью в основное время тоже немаленький - 4.40.
Аналитики считают шансы команд на выход в 1/8 финала плюс-минус равными. Квалификация «Аталанты» в следующий раунд котируется за 1.70, а «Брюгге» - за 2.15.
Лучшая команда из бельгийско-итальянского противостояния попадет в 1/8 финала на «Лилль» или «Астон Виллу». Определенно посильные соперники для «Брюгге» и «Аталанты».
Партнерский проект