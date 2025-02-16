Аталанта - Брюгге, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В первом матче бельгийцы достаточно неожиданно обыграли итальянцев. Судью ничейного по характеру поединка команд решил пенальти в компенсированное арбитром время. Теперь «Аталанте» нужно во что бы то ни стало побеждать дома. Но и «Брюгге» добровольно путевку в следующий раунд не отдаст. После реформы Кубка чемпионов в Лигу чемпионов «черно-синие» только раз достигали стадии 1/8 финала, в 2023 году, и теперь преисполнены желания повторить этот результат.

«Аталанте» в последнее время не очень-то помогают родные стены: ничьи с «Торино» и «Кальяри», поражение от «Болоньи». А в матчах «Брюгге» регулярно заходит ставка на «обе забьют»: шесть случаев за семь матчей. Можно предположить, что бергамаски устремятся в атаку ликвидировать дефицит первой игры, и гости получат возможность ловить соперника на контратаке. Предпосылки для обоюдного взятия ворот налицо.