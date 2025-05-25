Аталанта — Парма, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Для «Аталанты» результат предстоящей игры не имеет никакого турнирного значения. Покинуть 3-ю строчку клуб из Бергамо не сможет ни при каких условиях. А вот «Парме» есть за что сражаться.

Теоретически есть маршрут, который может привести «Парму» в зону вылета. Для этого команде Кристиана Киву необходимо самой проиграть в Бергамо, а затем дождаться побед в своих матчах «Эмполи» и «Лечче», играющих в этот вечер с «Вероной» и «Лацио» соответственно. При таком фантастическом раскладе «Парма» опустится в турнирной таблице на 18-е место.

Угадать, с каким настроем выйдет на поле сложно предсказуемая команда Киву, крайне проблематично. На финише сезона «Парма» одержала ряд ярких побед над именитыми соперниками, но и умение проиграть аутсайдеру демонстрировалось многократно. Переиграть «Аталанту» у гостей точно не получится. Станут ли пытаться перетерпеть? Рискнем предположить, что победу все же будут праздновать хозяева поля, а результативность превысит два гола на двоих.