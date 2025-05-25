Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
24 мая 12:32ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Аталанта — Парма, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Гасперини прощается с Бергамо?
Руслан Ипполитов

Этот матч может стать последним у руля «Аталанты» для Джан Пьеро Гасперини. Контракт опытного специалиста с клубом из Бергамо рассчитан до лета следующего года, но тренер не раз намекал, что может покинуть команду уже сейчас. В двух предыдущих встречах соперников команды совместными усилиями забили 11 голов. Есть все основания рассчитывать, что и в этот раз зрители не будут разочарованы результативностью. Стоит обратить внимание, что «Парма» еще не гарантировала себе сохранение места в Серии А. Оцениваем баланс сил соперников и коэффициенты в линиях букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Аталанта» (Бергамо)

25.05.2025, Вс

21:45 МСК

«Парма» (Парма)  

П1 -1.75

Х - 3.55

П2 - 5.10

Турнир: Серия А, 38-й тур

Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)

Главный судья: Ливио Маринелли

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Аталанта»25221888-62
«Парма»18222562-88

Последние пять матчей «Аталанты»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2025«Дженоа»

2:3

«Аталанта»

Серия А

12.05.2025«Аталанта»

2:1

«Рома»

Серия А

04.05.2025«Монца»

0:4

«Аталанта»

Серия А

27.04.2025«Аталанта»

1:1

«Лечче»

Серия А

20.04.2025«Милан»

0:1

«Аталанта»

Серия А

Последние пять матчей «Пармы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.05.2025«Парма»

0:0

«Наполи»

Серия А

10.05.2025«Эмполи»

2:1

«Парма»

Серия А

03.05.2025«Парма»

0:1

«Комо»

Серия А

28.04.2025«Лацио»

2:2

«Парма»

Серия А

23.04.2025«Парма»

1:0

«Ювентус»

Серия А

Турнирное положение

Свернуть

За тур до завершения чемпионата «Аталанта» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, а «Парма» - 16-ю. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи382410459-2782
2. Интер38249579-3581
3. Аталанта37228776-3474
4. Ювентус371716455-3367
5. Рома37199954-3566
6. Лацио371811861-4865
7. Фиорентина371881157-3962
8. Болонья371614756-4462
9. Милан371791159-4360
10. Комо3813101549-5249
11. Торино3710141339-4344
12. Удинезе371281739-5344
13. Дженоа379131534-4840
14. Кальяри38992040-5636
15. Верона37972132-6534
16. Парма376151641-5633
17. Лечче377102026-5831
18. Эмполи376131832-5731
19. Венеция375141830-5329
20. Монца37392528-6718

Прогноз на матч

Свернуть

Для «Аталанты» результат предстоящей игры не имеет никакого турнирного значения. Покинуть 3-ю строчку клуб из Бергамо не сможет ни при каких условиях. А вот «Парме» есть за что сражаться.

Теоретически есть маршрут, который может привести «Парму» в зону вылета. Для этого команде Кристиана Киву необходимо самой проиграть в Бергамо, а затем дождаться побед в своих матчах «Эмполи» и «Лечче», играющих в этот вечер с «Вероной» и «Лацио» соответственно. При таком фантастическом раскладе «Парма» опустится в турнирной таблице на 18-е место.

Угадать, с каким настроем выйдет на поле сложно предсказуемая команда Киву, крайне проблематично. На финише сезона «Парма» одержала ряд ярких побед над именитыми соперниками, но и умение проиграть аутсайдеру демонстрировалось многократно. Переиграть «Аталанту» у гостей точно не получится. Станут ли пытаться перетерпеть? Рискнем предположить, что победу все же будут праздновать хозяева поля, а результативность превысит два гола на двоих.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

За ходом игры можно следить на сайтах некоторых официальных букмекеров. Текстовые трансляции доступны на спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Аталанта»: Скальвини, Скамакка, Колашинац, Куадрадо, Толой, Пош (все - травма)

«Парма»: Осорио, Ковальски, Канчелльери, Михэйлэ, Ман, Эрнани (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Парма»:

Позиция«Аталанта»

«Парма»

Позиция

Вратарь28. Патрисиу

31. Судзуки

Вратарь

Защитник3. Коссуну

39. Чиркати

Защитник

Защитник4. Хин

46. Леони

Защитник

Защитник19. Джимсити

5. Валенти

Защитник

Полузащитник27. Палестра

14. Валери

Защитник

Полузащитник 6. Сулемана

15. Дель Прато

Защитник

Полузащитник 44. Брешианини

16. Кейта

Полузащитник 

Полузащитник22. Руджери

19. Зом

Полузащитник

Нападающий24. Самарджич

10. Бернабе 

Полузащитник

Нападающий70. Мальдини

32. Пельегрино

Нападающий

Нападающий32. Ретеги

13. Бонни

Нападающий

Главный тренерДжан Пьеро Гасперини

Кристиан Киву

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу хозяев в PARI 1.75. Успех гостей в конторе котируется за 5.10, а ничья идет за 3.55.

🎁Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Аталанта» - «Парма»?

В линии на точный счет наименьший коэффициент 7.00 дают за ничью 1:1. 

Кто откроет счет в матче «Аталанта» - «Парма»?

2.75 предложено за то, что счет откроют гости. На хозяев котировка - 1.55.

Будет ли много голов в матче «Аталанта» - «Парма»?

Пару голов, если судить по котировкам, зрители точно дождутся. ТБ 2.5 предложен за 1.70, а ТМ 2.5 - за 2.15. Вариант, при котором отличаться игроки каждой из команд, котируется за 1.67.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer250 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer584 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer205 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betboom_freebet_cd0924ba51.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer219 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer584 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных