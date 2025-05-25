Аталанта — Парма, 25 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Этот матч может стать последним у руля «Аталанты» для Джан Пьеро Гасперини. Контракт опытного специалиста с клубом из Бергамо рассчитан до лета следующего года, но тренер не раз намекал, что может покинуть команду уже сейчас. В двух предыдущих встречах соперников команды совместными усилиями забили 11 голов. Есть все основания рассчитывать, что и в этот раз зрители не будут разочарованы результативностью. Стоит обратить внимание, что «Парма» еще не гарантировала себе сохранение места в Серии А. Оцениваем баланс сил соперников и коэффициенты в линиях букмекеров.
Турнир: Серия А, 38-й тур
Стадион: «Джевисс» (Бергамо, Италия)
Главный судья: Ливио Маринелли
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Аталанта»
|25
|22
|18
|88-62
|«Парма»
|18
|22
|25
|62-88
Последние пять матчей «Аталанты»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2025
|«Дженоа»
2:3
«Аталанта»
Серия А
|12.05.2025
|«Аталанта»
2:1
«Рома»
Серия А
|04.05.2025
|«Монца»
0:4
«Аталанта»
Серия А
|27.04.2025
|«Аталанта»
1:1
«Лечче»
Серия А
|20.04.2025
|«Милан»
0:1
«Аталанта»
Серия А
Последние пять матчей «Пармы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.05.2025
|«Парма»
0:0
«Наполи»
Серия А
|10.05.2025
|«Эмполи»
2:1
«Парма»
Серия А
|03.05.2025
|«Парма»
0:1
«Комо»
Серия А
|28.04.2025
|«Лацио»
2:2
«Парма»
Серия А
|23.04.2025
|«Парма»
1:0
«Ювентус»
Серия А
За тур до завершения чемпионата «Аталанта» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, а «Парма» - 16-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|38
|24
|10
|4
|59-27
|82
|2. Интер
|38
|24
|9
|5
|79-35
|81
|3. Аталанта
|37
|22
|8
|7
|76-34
|74
|4. Ювентус
|37
|17
|16
|4
|55-33
|67
|5. Рома
|37
|19
|9
|9
|54-35
|66
|6. Лацио
|37
|18
|11
|8
|61-48
|65
|7. Фиорентина
|37
|18
|8
|11
|57-39
|62
|8. Болонья
|37
|16
|14
|7
|56-44
|62
|9. Милан
|37
|17
|9
|11
|59-43
|60
|10. Комо
|38
|13
|10
|15
|49-52
|49
|11. Торино
|37
|10
|14
|13
|39-43
|44
|12. Удинезе
|37
|12
|8
|17
|39-53
|44
|13. Дженоа
|37
|9
|13
|15
|34-48
|40
|14. Кальяри
|38
|9
|9
|20
|40-56
|36
|15. Верона
|37
|9
|7
|21
|32-65
|34
|16. Парма
|37
|6
|15
|16
|41-56
|33
|17. Лечче
|37
|7
|10
|20
|26-58
|31
|18. Эмполи
|37
|6
|13
|18
|32-57
|31
|19. Венеция
|37
|5
|14
|18
|30-53
|29
|20. Монца
|37
|3
|9
|25
|28-67
|18
Для «Аталанты» результат предстоящей игры не имеет никакого турнирного значения. Покинуть 3-ю строчку клуб из Бергамо не сможет ни при каких условиях. А вот «Парме» есть за что сражаться.
Теоретически есть маршрут, который может привести «Парму» в зону вылета. Для этого команде Кристиана Киву необходимо самой проиграть в Бергамо, а затем дождаться побед в своих матчах «Эмполи» и «Лечче», играющих в этот вечер с «Вероной» и «Лацио» соответственно. При таком фантастическом раскладе «Парма» опустится в турнирной таблице на 18-е место.
Угадать, с каким настроем выйдет на поле сложно предсказуемая команда Киву, крайне проблематично. На финише сезона «Парма» одержала ряд ярких побед над именитыми соперниками, но и умение проиграть аутсайдеру демонстрировалось многократно. Переиграть «Аталанту» у гостей точно не получится. Станут ли пытаться перетерпеть? Рискнем предположить, что победу все же будут праздновать хозяева поля, а результативность превысит два гола на двоих.
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За ходом игры можно следить на сайтах некоторых официальных букмекеров. Текстовые трансляции доступны на спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Аталанта»: Скальвини, Скамакка, Колашинац, Куадрадо, Толой, Пош (все - травма)
«Парма»: Осорио, Ковальски, Канчелльери, Михэйлэ, Ман, Эрнани (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Парма»:
|Позиция
|«Аталанта»
«Парма»
Позиция
|Вратарь
|28. Патрисиу
31. Судзуки
Вратарь
|Защитник
|3. Коссуну
39. Чиркати
Защитник
|Защитник
|4. Хин
46. Леони
Защитник
|Защитник
|19. Джимсити
5. Валенти
Защитник
|Полузащитник
|27. Палестра
14. Валери
Защитник
|Полузащитник
|6. Сулемана
15. Дель Прато
Защитник
|Полузащитник
|44. Брешианини
16. Кейта
Полузащитник
|Полузащитник
|22. Руджери
19. Зом
Полузащитник
|Нападающий
|24. Самарджич
10. Бернабе
Полузащитник
|Нападающий
|70. Мальдини
32. Пельегрино
Нападающий
|Нападающий
|32. Ретеги
13. Бонни
Нападающий
|Главный тренер
|Джан Пьеро Гасперини
Кристиан Киву
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в PARI 1.75. Успех гостей в конторе котируется за 5.10, а ничья идет за 3.55.
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В линии на точный счет наименьший коэффициент 7.00 дают за ничью 1:1.
2.75 предложено за то, что счет откроют гости. На хозяев котировка - 1.55.
Пару голов, если судить по котировкам, зрители точно дождутся. ТБ 2.5 предложен за 1.70, а ТМ 2.5 - за 2.15. Вариант, при котором отличаться игроки каждой из команд, котируется за 1.67.
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