Атлетик — Арсенал, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Лондонцы оправдают статус фаворитов?
Александр Бокулёв

Во вторник, 16 сентября, выступление на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА начнут испанский «Атлетик» и английский «Арсенал». Анализируем коэффициенты на их очный матч и выбираем вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик» (Бильбао, Испания)

16.09.2025, Вт

19:45 МСК

«Арсенал» (Лондон, Англия)

П1 - 4,20

Х - 3,55

П2 - 1,90

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур

Стадион: «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания)

Судьи: Донатас Румшас (главный), Александр Радиус, Довидас Сужеделис (ассистенты), Робертас Валиконис (резервный). Все — Литва

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетик»0010-3
«Арсенал»1003-0

Последние пять игр «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Атлетик»

0:1

«Алавес»

Ла Лига

04.09.2025«Атлетик»

0:1

«Осасуна»

Товарищеский матч

31.08.2025«Бетис»

1:2

«Атлетик»

Ла Лига

25.08.2025«Атлетик»

1:0

«Райо Вальекано»

Ла Лига

17.08.2025«Атлетик»

3:2

«Севилья»

Ла Лига

Последние пять игр «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Арсенал»

3:0

«Ноттингем Форест»

АПЛ

31.08.2025«Ливерпуль»

1:0

«Арсенал»

АПЛ

23.08.2025«Арсенал»

5:0

«Лидс»

АПЛ

17.08.2025«Манчестер Юнайтед»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

09.08.2025«Арсенал»

3:0

«Атлетик»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

«Атлетик» стартовал в Ла Лиге с трех побед. Давались они непросто, но результат был максимальным. Однако в последнем туре команда неожиданно проиграла «Алавесу» — причем на своем поле, где «Атлетик» обычно очень силен. Тем сложнее предположить, насколько баскам удастся конкурировать с «Арсеналом».

Запаса прочности у лондонцев, разумеется, больше. Их игра выглядит увереннее и качественнее. Вот только есть проблемы с травмированными, и на старте сезона это может сыграть особенно заметную роль.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают «Арсенал» фаворитом. Но матч наверняка получится конкурентным, и не удивит, если «Атлетик» зацепит, например, ничью. Впрочем, вряд ли больше. Так что попробуем комбинацию из двойного исхода в пользу лондонцев и ТМ (3,5) «Арсенал» в новом сезоне пока почти не пропускает, да и «Атлетик» обычно весьма организован в обороне.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Атлетиком» и «Арсеналом» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Атлетик»: Эгилус (травма)

«Арсенал»: Жезус, Сака, Хаверц, Эдегор (все — травмы), Нёргор, Салима (оба — под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик»«Арсенал»:

Позиция«Атлетик»«Арсенал»
Вратарь1. Симон1. Райя
Защитник12. Аресо12. Тимбер
Защитник3. Вивиан6. Габриэл
Защитник4. Паредес3. Москера
Защитник17. Берчиче33. Калафьори
Полузащитник6. Весга23. Мерино
Полузащитник 16. Руис36. Субименди
Полузащитник8. Сансет41. Райс
Нападающий9. Уильямс20. Мадуэке
Нападающий7. Беренгер10. Эзе
Нападающий11. Гурусета14. Дьёкереш
Главный тренерЭрнесто ВальвердеМикель Артета

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Арсенала» можно с котировкой 1,90. Ничья и выигрыш «Атлетика» идут за 3,55 и 4,20 соответственно.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Атлетик» — «Арсенал»?

В линии на точный счет у букмекера PARI наиболее вероятные варианты — ничья 1:1 и победа гостей 1:0 (с коэффициентом 7,00).

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Атлетик» — «Арсенал»?

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

