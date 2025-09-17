Атлетик — Арсенал, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 16 сентября, выступление на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА начнут испанский «Атлетик» и английский «Арсенал». Анализируем коэффициенты на их очный матч и выбираем вариант для пари.
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, первый тур
Стадион: «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания)
Судьи: Донатас Румшас (главный), Александр Радиус, Довидас Сужеделис (ассистенты), Робертас Валиконис (резервный). Все — Литва
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетик»
|0
|0
|1
|0-3
|«Арсенал»
|1
|0
|0
|3-0
Последние пять игр «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Атлетик»
0:1
«Алавес»
Ла Лига
|04.09.2025
|«Атлетик»
0:1
«Осасуна»
Товарищеский матч
|31.08.2025
|«Бетис»
1:2
«Атлетик»
Ла Лига
|25.08.2025
|«Атлетик»
1:0
«Райо Вальекано»
Ла Лига
|17.08.2025
|«Атлетик»
3:2
«Севилья»
Ла Лига
Последние пять игр «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Арсенал»
3:0
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|31.08.2025
|«Ливерпуль»
1:0
«Арсенал»
АПЛ
|23.08.2025
|«Арсенал»
5:0
«Лидс»
АПЛ
|17.08.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|09.08.2025
|«Арсенал»
3:0
«Атлетик»
Товарищеский матч
«Атлетик» стартовал в Ла Лиге с трех побед. Давались они непросто, но результат был максимальным. Однако в последнем туре команда неожиданно проиграла «Алавесу» — причем на своем поле, где «Атлетик» обычно очень силен. Тем сложнее предположить, насколько баскам удастся конкурировать с «Арсеналом».
Запаса прочности у лондонцев, разумеется, больше. Их игра выглядит увереннее и качественнее. Вот только есть проблемы с травмированными, и на старте сезона это может сыграть особенно заметную роль.
Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают «Арсенал» фаворитом. Но матч наверняка получится конкурентным, и не удивит, если «Атлетик» зацепит, например, ничью. Впрочем, вряд ли больше. Так что попробуем комбинацию из двойного исхода в пользу лондонцев и ТМ (3,5) — «Арсенал» в новом сезоне пока почти не пропускает, да и «Атлетик» обычно весьма организован в обороне.
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Атлетиком» и «Арсеналом» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетик»: Эгилус (травма)
«Арсенал»: Жезус, Сака, Хаверц, Эдегор (все — травмы), Нёргор, Салима (оба — под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» — «Арсенал»:
|Позиция
|«Атлетик»
|«Арсенал»
|Вратарь
|1. Симон
|1. Райя
|Защитник
|12. Аресо
|12. Тимбер
|Защитник
|3. Вивиан
|6. Габриэл
|Защитник
|4. Паредес
|3. Москера
|Защитник
|17. Берчиче
|33. Калафьори
|Полузащитник
|6. Весга
|23. Мерино
|Полузащитник
|16. Руис
|36. Субименди
|Полузащитник
|8. Сансет
|41. Райс
|Нападающий
|9. Уильямс
|20. Мадуэке
|Нападающий
|7. Беренгер
|10. Эзе
|Нападающий
|11. Гурусета
|14. Дьёкереш
|Главный тренер
|Эрнесто Вальверде
|Микель Артета
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на все три исхода. Поставить на победу «Арсенала» можно с котировкой 1,90. Ничья и выигрыш «Атлетика» идут за 3,55 и 4,20 соответственно.
В линии на точный счет у букмекера PARI наиболее вероятные варианты — ничья 1:1 и победа гостей 1:0 (с коэффициентом 7,00).
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.