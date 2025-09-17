Атлетик — Арсенал, 16 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Атлетик» стартовал в Ла Лиге с трех побед. Давались они непросто, но результат был максимальным. Однако в последнем туре команда неожиданно проиграла «Алавесу» — причем на своем поле, где «Атлетик» обычно очень силен. Тем сложнее предположить, насколько баскам удастся конкурировать с «Арсеналом».

Запаса прочности у лондонцев, разумеется, больше. Их игра выглядит увереннее и качественнее. Вот только есть проблемы с травмированными, и на старте сезона это может сыграть особенно заметную роль.

Резюмируя, согласимся с букмекерами, которые считают «Арсенал» фаворитом. Но матч наверняка получится конкурентным, и не удивит, если «Атлетик» зацепит, например, ничью. Впрочем, вряд ли больше. Так что попробуем комбинацию из двойного исхода в пользу лондонцев и ТМ (3,5) — «Арсенал» в новом сезоне пока почти не пропускает, да и «Атлетик» обычно весьма организован в обороне.