Атлетик - Осасуна, 16 января: где смотреть матч на Кубок Испании, прогноз, составы

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16 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» примет в Бильбао «Осасуну». Во встрече четвертой команды испанского первенства с середняком Примеры будет разыграна путевка в четвертьфинал второго по значимости национального турнира.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Атлетик» (Бильбао)
16.01.2025, Чт
21:30 МСК
«Осасуна» (Памплона)
|П1 - 1.55
Турнир: Кубок Испании по футболу, 1/8 финала
Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)
Главный судья: еще не определен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетик»
|46
|28
|21
|160-98
|«Осасуна»
|21
|28
|46
|98-160
Последние пять матчей «Атлетик Б»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.01.2025
|«Атлетик»
|0:2
|«Барселона»
|Суперкубок Испании
|04.01.2025
|«Логроньес»
0:0 (3:4 - пен.)
«Атлетик»
Кубок Испании
|21.12.2024
|«Осасуна»
1:2
«Атлетик»
Примера
|15.12.2024
|«Алавес»
1:1
«Атлетик»
Примера
|11.12.2024
|«Фенербахче»
0:2
«Атлетик»
Лига Европы
Последние пять игр «Осасуны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Атлетико»
|1:0
|«Осасуна»
|Примера
|04.01.2025
|«Тенерифе»
1:2
«Осасуна»
Кубок Испании
|21.12.2024
|«Осасуна»
1:2
«Атлетик»
Примера
|14.12.2024
|«Эспаньол»
0:0
«Осасуна»
Примера
|08.12.2024
|«Осасуна»
2:2
«Алавес»
Примера
Последние пять матчей «Атлетик Б» и «Осасуны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2024
|«Осасуна»
|1:2
|«Атлетик»
|Примера
|11.05.2024
|«Атлетик»
|2:2
|«Осасуна»
|Примера
|19.08.2023
|«Осасуна»
0:2
«Атлетик»
Примера
|25.05.2023
|«Осасуна»
2:0
«Атлетик»
Примера
|04.04.2023
|«Атлетик»
1:1 ДВ
«Осасуна»
Кубок Испании
На своем поле «Атлетик» является бесспорным фаворитом встречи, что подтверждается и котировкой 1.55 на его победу. Соперники встречались в чемпионате Испании меньше месяца назад, и тогда на выезде выиграла команда из Бильбао (1:2). Тогда «Осасуне» удалось открыть счет, но гости были гораздо опасней в атаке и смогли склонить чашу весов в свою сторону.
Игру «Осасуны» открытой не назовешь. Команда Эрнесто Вальверде играет довольно рационально, не радуя публику высокой результативностью. Если это помножить на то, что оборонительная линия «Атлетика» является в Примере одной из самых надежных, то можно предположить, что в Бильбао будет не густо на голы.
По итогам первой половины национального чемпионата соперники считанное число раз в своих матчах превышали показатель в два забитых мяча. Есть все основания полагать, что и в кубковой встрече этих команд будет минимум голов. Выбираем ставку, что больше двух мячей в игре в Бильбао не случится.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу «Атлетик» - «Осасуна» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Атлетик»: Сансет (травма)
«Осасуна»: Сарагоса (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Осасуна»:
|Позиция
|«Атлетик»
|«Осасуна»
|Позиция
|Вратарь
|1. Симон
|1. Эррера
|Вратарь
|Защитник
|3. Вивиан
|15. Пенья
|Защитник
|Защитник
|4. Паредес
|22. Бойомо
|Защитник
|Защитник
|17. Берчиче
|24. Катена
|Защитник
|Защитник
|15. Лекуэ
|5. Эррандо
|Защитник
|Полузащитник
|23. Хаурехисар
|23. Бретонес
|Защитник
|Полузащитник
|24. Прадос
|14. Гарсия
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Иньяки Уильямс
|8. Ибаньес
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Беренгер
|6. Торро
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Гомес
|16. Гомес
|Полузащитник
|Нападающий
|12. Гурусета
|9. Рауль
|Нападающий
|Главный тренер
|Эрнесто Вальверде
|Висенте Морено
|Главный тренер
Вероятность победы хозяев поля аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.55. На ничью можно заключить пари за 3.90, а на выигрыш «Осасуны» - за 6.50.
Самый низкий коэффициент предлагается за победу «Атлетика» со счетом 1:0. Поставить на такой исход можно за 6.00. 2:0 - 6.50, нулевая ничья - 7.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу «Атлетик» - «Осасуна» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.
Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют «Реал», на который можно поставить за 1.65.
Партнерский проект