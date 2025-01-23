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15 января 16:59ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Атлетик - Осасуна, 16 января: где смотреть матч на Кубок Испании, прогноз, составы

Бильбао и Памплона сразятся за путевку в четвертьфинал
Руслан Ипполитов

16 января в рамках 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» примет в Бильбао «Осасуну». Во встрече четвертой команды испанского первенства с середняком Примеры будет разыграна путевка в четвертьфинал второго по значимости национального турнира. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетик» (Бильбао)

16.01.2025, Чт

21:30 МСК

«Осасуна» (Памплона)

П1 - 1.55

Х - 3.90

П2 - 6.50

Турнир: Кубок Испании по футболу, 1/8 финала

Стадион: «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетик»462821160-98
«Осасуна»21284698-160

Последние пять матчей «Атлетик Б»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.01.2025«Атлетик»0:2«Барселона»Суперкубок Испании
04.01.2025«Логроньес»

0:0 (3:4 - пен.)

«Атлетик»

Кубок Испании

21.12.2024«Осасуна»

1:2

«Атлетик»

Примера

15.12.2024«Алавес»

1:1

«Атлетик»

Примера

11.12.2024«Фенербахче»

0:2

«Атлетик»

Лига Европы

Последние пять игр «Осасуны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Атлетико»1:0«Осасуна»Примера
04.01.2025«Тенерифе»

1:2

«Осасуна»

Кубок Испании

21.12.2024«Осасуна»

1:2

«Атлетик»

Примера

14.12.2024«Эспаньол»

0:0

«Осасуна»

Примера

08.12.2024«Осасуна»

2:2

«Алавес»

Примера

Последние пять матчей «Атлетик Б» и «Осасуны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2024«Осасуна»1:2«Атлетик»Примера
11.05.2024«Атлетик»2:2«Осасуна»Примера
19.08.2023«Осасуна»

0:2

«Атлетик»

Примера

25.05.2023«Осасуна»

2:0

«Атлетик»

Примера

04.04.2023«Атлетик»

1:1 ДВ

«Осасуна»

Кубок Испании

Прогноз на матч

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На своем поле «Атлетик» является бесспорным фаворитом встречи, что подтверждается и котировкой 1.55 на его победу. Соперники встречались в чемпионате Испании меньше месяца назад, и тогда на выезде выиграла команда из Бильбао (1:2). Тогда «Осасуне» удалось открыть счет, но гости были гораздо опасней в атаке и смогли склонить чашу весов в свою сторону.

Игру «Осасуны» открытой не назовешь. Команда Эрнесто Вальверде играет довольно рационально, не радуя публику высокой результативностью. Если это помножить на то, что оборонительная линия «Атлетика» является в Примере одной из самых надежных, то можно предположить, что в Бильбао будет не густо на голы.

По итогам первой половины национального чемпионата соперники считанное число раз в своих матчах превышали показатель в два забитых мяча. Есть все основания полагать, что и в кубковой встрече этих команд будет минимум голов. Выбираем ставку, что больше двух мячей в игре в Бильбао не случится.     

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет встречу «Атлетик» - «Осасуна» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Атлетик»: Сансет (травма)

«Осасуна»: Сарагоса (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетик» - «Осасуна»:

Позиция«Атлетик»«Осасуна»Позиция
Вратарь1. Симон1. ЭррераВратарь
Защитник3. Вивиан15. ПеньяЗащитник
Защитник4. Паредес22. БойомоЗащитник
Защитник17. Берчиче24. КатенаЗащитник
Защитник15. Лекуэ5. ЭррандоЗащитник
Полузащитник 23. Хаурехисар23. БретонесЗащитник
Полузащитник 24. Прадос14. Гарсия Полузащитник 
Полузащитник9. Иньяки Уильямс8. ИбаньесПолузащитник
Полузащитник7. Беренгер6. ТорроПолузащитник
Полузащитник20. Гомес16. ГомесПолузащитник
Нападающий12. Гурусета9. РаульНападающий
Главный тренерЭрнесто ВальвердеВисенте МореноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы хозяев поля аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.55. На ничью можно заключить пари за 3.90, а на выигрыш «Осасуны» - за 6.50.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Атлетик» - «Осасуна»?

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Самый низкий коэффициент предлагается за победу «Атлетика» со счетом 1:0. Поставить на такой исход можно за 6.00. 2:0 - 6.50, нулевая ничья - 7.50.

Где смотреть матч «Атлетик» - «Осасуна»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3»  покажет встречу «Атлетик» - «Осасуна» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.

Кто станет чемпионом Испании?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют «Реал», на который можно поставить за 1.65. 

 

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