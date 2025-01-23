Атлетик - Осасуна, 16 января: где смотреть матч на Кубок Испании, прогноз, составы

На своем поле «Атлетик» является бесспорным фаворитом встречи, что подтверждается и котировкой 1.55 на его победу. Соперники встречались в чемпионате Испании меньше месяца назад, и тогда на выезде выиграла команда из Бильбао (1:2). Тогда «Осасуне» удалось открыть счет, но гости были гораздо опасней в атаке и смогли склонить чашу весов в свою сторону.

Игру «Осасуны» открытой не назовешь. Команда Эрнесто Вальверде играет довольно рационально, не радуя публику высокой результативностью. Если это помножить на то, что оборонительная линия «Атлетика» является в Примере одной из самых надежных, то можно предположить, что в Бильбао будет не густо на голы.

По итогам первой половины национального чемпионата соперники считанное число раз в своих матчах превышали показатель в два забитых мяча. Есть все основания полагать, что и в кубковой встрече этих команд будет минимум голов. Выбираем ставку, что больше двух мячей в игре в Бильбао не случится.