Атлетико - Барселона, 14 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Неделю назад «Атлетико» выдал, пожалуй, главную сенсацию четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА, всухую обыграв «Барселону» на ее территории. Теперь от каталонцев требуется не менее убедительный камбэк, чтобы пробиться в следующий раунд. Способен ли на него сильнейший клуб Испании? У экспертов букмекерских компаний есть большие сомнения на этот счет.
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, ответный матч
Первый матч: 2:0
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|80
|57
|116
|367-475
|«Барселона»
|116
|57
|80
|475-367
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Севилья»
2:1
«Атлетико»
Ла Лига
|08.04.2026
|«Барселона»
0:2
«Атлетико»
Лига чемпионов
|04.04.2026
|«Атлетико»
1:2
«Барселона»
Ла Лига
|22.03.2026
|«Реал»
3:2
«Атлетико»
Ла Лига
|18.03.2026
|«Тоттенхэм»
3:2
«Атлетико»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Барселона»
4:1
«Эспаньол»
Ла Лига
|08.04.2026
|«Барселона»
0:2
«Атлетико»
Лига чемпионов
|04.04.2026
|«Атлетико»
1:2
«Барселона»
Ла Лига
|22.03.2026
|«Барселона»
1:0
«Райо Вальекано»
Ла Лига
|18.03.2026
|«Барселона»
7:2
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
1/4 финала. Ответные матчи
14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция). Первый матч - 0:2
14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания). Первый матч - 2:0
15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия). Первый матч - 1:0
15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Первый матч - 2:1
Судя по результатам весенних матчей, Лига чемпионов сейчас вдохновляет игроков и тренеров «Атлетико» гораздо сильнее Примеры. В национальном первенстве мадридцы потерпели три поражения подряд и спустились на четвертое место. Понять их можно: лидера сезона все равно уже не догнать, а чтобы вывалиться из лигочемпионского квартета в таблице, надо очень сильно постараться. Если есть реальный шанс побороться за трофей в Европе, почему бы не сфокусировать все внимание на нем? Победой на «Камп Ноу» со счетом 2:0 команда Симеоне сделала серьезную заявку на выход в полуфинал.
Естественно, «Барселона» еще не капитулировала. Во вторник каталонцы приложат максимум усилий ради камбэка с необходимым результатом. Счет первого матча вынуждает гостей атаковать со стартового свистка. Соответственно, шансы на обоюдоострый и результативный футбол возрастают.
Из обилия исходов в линии «БЕТСИТИ» наиболее перспективным нам кажется комбо: «Барселона» не проиграет и тотал больше 2.5.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: Пубиль (дисквалификация), Облак, Мендоса, Барриос (все - травмы)
«Барселона»: Кубарси (дисквалификация), Рафинья, Берналь, Кристенсен (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Барселона»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Муссо
|13. Жоан Гарсия
|Вратарь
|Защитник
|14. Льоренте
|2. Канселу
|Защитник
|Защитник
|24. Ле Норман
|18. Мартин
|Защитник
|Защитник
|17. Ганцко
|24. Эрик Гарсия
|Защитник
|Защитник
|3. Руджери
|23. Кунде
|Защитник
|Полузащитник
|6. Коке
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Кардозо
|24. Гарсия
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Лукман
|14. Рэшфорд
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Симеоне
|16. Фермин Лопес
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Гризманн
|10. Ямаль
|Нападающий
|Нападающий
|19. Альварес
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Аналитики «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы хозяев поля высоким коэффициентом 3.80. На успех «Барсы» он более чем в два раза ниже - 1.82. Ничья по итогам 90 минут котируется за 4.60.
Аналитики считают шансы гостей на успех в матче (но не стадии целиком) более предпочтительными. Меньше двух недель назад в Примере каталонцы обыграли «Атлетико» в Мадриде со счетом 2:1.
А вот здесь фаворитом считается столичный клуб. «БЕТСИТИ» принимает ставки на проход «Атлетико» в полуфинал с коэффициентом 1.32. Если в четверку лучших пробьется «Барселона», букмекер умножит номинал соответствующих пари на 3.50.
Топ фаворитов ЛЧ от «БЕТСИТИ» возглавляет «Арсенал» (коэффициент на победу - 3.10). Далее идут «Бавария» (3.50) и «ПСЖ» (4.00).