Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Атлетико - Барселона, 14 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
Пятый матч команд в 2026 году
Валентин Васильев

Неделю назад «Атлетико» выдал, пожалуй, главную сенсацию четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА, всухую обыграв «Барселону» на ее территории. Теперь от каталонцев требуется не менее убедительный камбэк, чтобы пробиться в следующий раунд. Способен ли на него сильнейший клуб Испании? У экспертов букмекерских компаний есть большие сомнения на этот счет.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид, Испания) 

14.04.2026, Вт
22:00 МСК

«Барселона» (Испания)

П1 - 3.80

Х - 4.60

П2 - 1.82

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, ответный матч

Первый матч: 2:0

Стадион: «Сивитас Метрополитано»   (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»8057116367-475
«Барселона»1165780475-367

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2026«Севилья» 

2:1

«Атлетико»

Ла Лига

08.04.2026«Барселона»

0:2

«Атлетико»

Лига чемпионов

04.04.2026«Атлетико» 

1:2

«Барселона» 

Ла Лига

22.03.2026«Реал» 

3:2

«Атлетико»

Ла Лига

18.03.2026«Тоттенхэм»

3:2

«Атлетико»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2026«Барселона» 

4:1

«Эспаньол»  

Ла Лига

08.04.2026«Барселона»

0:2

«Атлетико»

Лига чемпионов

04.04.2026«Атлетико» 

1:2

«Барселона» 

Ла Лига

22.03.2026«Барселона» 

1:0

«Райо Вальекано»  

Ла Лига

18.03.2026«Барселона» 

7:2

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

Календарь матчей

Свернуть

1/4 финала. Ответные матчи

14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция). Первый матч - 0:2

14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания). Первый матч - 2:0

15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия). Первый матч - 1:0

15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Первый матч - 2:1

Прогноз на матч

Свернуть

Судя по результатам весенних матчей, Лига чемпионов сейчас вдохновляет игроков и тренеров «Атлетико» гораздо сильнее Примеры. В национальном первенстве мадридцы потерпели три поражения подряд и спустились на четвертое место. Понять их можно: лидера сезона все равно уже не догнать, а чтобы вывалиться из лигочемпионского квартета в таблице, надо очень сильно постараться. Если есть реальный шанс побороться за трофей в Европе, почему бы не сфокусировать все внимание на нем? Победой на «Камп Ноу» со счетом 2:0 команда Симеоне сделала серьезную заявку на выход в полуфинал.

Естественно, «Барселона» еще не капитулировала. Во вторник каталонцы приложат максимум усилий ради камбэка с необходимым результатом. Счет первого матча вынуждает гостей атаковать со стартового свистка. Соответственно, шансы на обоюдоострый и результативный футбол возрастают. 

Из обилия исходов в линии «БЕТСИТИ» наиболее перспективным нам кажется комбо: «Барселона» не проиграет и тотал больше 2.5.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Атлетико»: Пубиль (дисквалификация), Облак, Мендоса, Барриос (все - травмы)

«Барселона»: Кубарси  (дисквалификация), Рафинья, Берналь, Кристенсен (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Атлетико» - «Барселона»:

Позиция«Атлетико»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Муссо13. Жоан ГарсияВратарь
Защитник14. Льоренте2. КанселуЗащитник
Защитник24. Ле Норман18. МартинЗащитник
Защитник17. Ганцко24. Эрик ГарсияЗащитник
Защитник3. Руджери23. КундеЗащитник
Полузащитник 6. Коке8. ПедриПолузащитник
Полузащитник 5. Кардозо24. ГарсияПолузащитник 
Полузащитник22. Лукман14. РэшфордПолузащитник
Полузащитник20. Симеоне16. Фермин ЛопесНападающий
Полузащитник7. Гризманн10. ЯмальНападающий
Нападающий19. Альварес9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерДиего СимеонеХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы хозяев поля высоким коэффициентом 3.80. На успех «Барсы» он более чем в два раза ниже - 1.82. Ничья по итогам 90 минут котируется за 4.60.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Атлетико» - «Барселона»?

Аналитики считают шансы гостей на успех в матче (но не стадии целиком) более предпочтительными. Меньше двух недель назад в Примере каталонцы обыграли «Атлетико» в Мадриде со счетом 2:1.

Кто выйдет в полуфинал?

А вот здесь  фаворитом считается столичный клуб. «БЕТСИТИ» принимает ставки на проход «Атлетико» в полуфинал с коэффициентом 1.32. Если в четверку лучших пробьется «Барселона», букмекер умножит номинал соответствующих пари на 3.50.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Топ фаворитов ЛЧ от «БЕТСИТИ» возглавляет «Арсенал» (коэффициент на победу - 3.10). Далее идут «Бавария» (3.50) и «ПСЖ» (4.00).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

