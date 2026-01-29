Атлетико - Буде-Глимт, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Как бы ни завершился групповой турнир Лиги чемпионов, норвежский клуб в любом случае вправе гордиться собой. Победа над «Манчестер Сити» вошла в историю «Буде-Глимт». Приятно, что свою лепту в нее внес и российский вратарь Хайкин. Но точно так же понятно, что после столь грандиозного локального успеха северяне преисполнены желания решить и глобальную задачу - пробиться в плей-офф. Для этого им нужно побеждать в Мадриде.

«Атлетико» тоже нуждается в победе. Первая восьмерка в таблице настолько близко, что за нее глупо не побороться. Турнирная целесообразность будет подталкивать обе команды к воротам друг друга. Есть надежда, что нули на табло «Сивитас Метрополитано» не доживут до финального свистка. В BETBOOM исход «обе забьют» котируется за 1.59.