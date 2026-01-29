Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



26 января 17:35ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Атлетико - Буде-Глимт, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команда Никиты Хайкина сохраняет шансы на плей-офф
Валентин Васильев

На этой неделе завершится Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Норвежский «Буде-Глимт» проведет заключительный матч стадии в столице Испании. Удастся ли Хайкину и компании еще одно маленькое чудо вслед за сенсационной победой над «Ман Сити»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид)

28.01.2025, Ср

23:00 МСК

«Буде-Глимт» (Норвегия)

П1 - 1.28

Х - 6.40

П2 - 9.00

Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 8-й тур

Стадион: «Сивитас Метрополитано»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТБУМ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»0000-0
«Буде-Глимт»0000-0

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2026«Атлетико»

3:0

«Мальорка»

Ла Лига

21.01.2026«Галатасарай»

1:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

18.01.2026«Атлетико»

1:0

«Алавес»

Ла Лига

13.01.2026«Депортиво»

0:1

«Атлетико»

Кубок Испании

08.01.2026«Атлетико»

1:2

«Реал»

Суперкубок Испании

Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.01.2026«Буде-Глимт»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

13.01.2026«Буде-Глимт»

4:1

«Диошдьер»

Товарищеский матч

06.01.2026«Гронинген»

0:4

«Буде-Глимт»

Товарищеский матч

10.12.2025«Боруссия» Д

2:2

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

30.11.2025«Буде-Глимт»

5:0

«Фредрикстад»

Чемпионат Норвегии

Место в турнирной таблице

Свернуть

За тур до финиша групповой стадии мадридский клуб занимает 12-е место, а его соперник - 28-е.

МестоКомандаИВНПМО
1Арсенал770020-221
2Бавария760120-718
3Реал Мадрид750219-815
4Ливерпуль750214-815
5Тоттенхэм742115-714
6ПСЖ741220-1013
7Ньюкасл741216-613
8Челси741214-813
9Барселона741218-1313
10Спортинг741214-913
11Манчестер Сити741213-913
12Атлетико741216-1313
13Аталанта741210-913
14Интер740313-712
15Ювентус733114-1012
16Боруссия Д732219-1511
17Галатасарай73139-910
18Карабах731313-1510
19Марсель730411-119
20Байер723210-149
21Монако72328-149
22ПСВ722315-148
23Атлетик72237-118
24Олимпиакос72238-138
25Наполи72237-128
26Копенгаген722311-178
27Брюгге721412-177
28Буде-Глимт713312-146
29Бенфика72056-106
30Пафос71334-106
31Юнион72057-176
32Аякс72057-196
33Айнтрахт711510-194
34Славия Прага70344-153
35Вильярреал70165-151
36Кайрат70165-191

Прогноз на матч

Свернуть

Как бы ни завершился групповой турнир Лиги чемпионов, норвежский клуб в любом случае вправе гордиться собой. Победа над «Манчестер Сити» вошла в историю «Буде-Глимт». Приятно, что свою лепту в нее внес и российский вратарь Хайкин. Но точно так же понятно, что после столь грандиозного локального успеха северяне преисполнены желания решить и глобальную задачу - пробиться в плей-офф. Для этого им нужно побеждать в Мадриде.

«Атлетико» тоже нуждается в победе. Первая восьмерка в таблице настолько близко, что за нее глупо не побороться. Турнирная целесообразность будет подталкивать обе команды к воротам друг друга. Есть надежда, что нули на табло «Сивитас Метрополитано» не доживут до финального свистка. В BETBOOM исход «обе забьют» котируется за 1.59.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
BETBOOMДо 10 тысяч рублей Приветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
BETBOOMГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Атлетико»: Гризманн (травма)

«Буде-Глимт»: Алесами (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Буде-Глимт»:

Позиция«Атлетико»«Буде-Глимт»Позиция
Вратарь13. Облак12. ХайкинВратарь
Защитник3. Руджери15. БьерканЗащитник
Защитник17. Ганцко4. БьортуфтЗащитник
Защитник18. Пубиль2. НильсенЗащитник
Защитник14. Льоренте20. СьоволдЗащитник
Полузащитник 6. Коке7. БергПолузащитник
Полузащитник 8. Барриос19. ФетПолузащитник 
Полузащитник14. Льоренте26. ЭвьенПолузащитник
Полузащитник10. Баена10. ХаугеПолузащитник
Полузащитник19. Альварес11. БломбергПолузащитник
Нападающий9. Сорлот9. ХегНападающий
Главный тренерДиего СимеонеКьетиль КнутсенГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры BETBOOM установили привлекательные коэффициенты на ничью (6.40) и победу гостей - 9.00.  Выигрыш испанцев идет в линии букмекера за 1.28.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer151 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 23 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer335 дней 23 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё