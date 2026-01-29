Атлетико - Буде-Глимт, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе завершится Общий этап Лиги чемпионов УЕФА. Норвежский «Буде-Глимт» проведет заключительный матч стадии в столице Испании. Удастся ли Хайкину и компании еще одно маленькое чудо вслед за сенсационной победой над «Ман Сити»?
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 8-й тур
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТБУМ
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|0
|0
|0
|0-0
|«Буде-Глимт»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2026
|«Атлетико»
3:0
«Мальорка»
Ла Лига
|21.01.2026
|«Галатасарай»
1:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
|18.01.2026
|«Атлетико»
1:0
«Алавес»
Ла Лига
|13.01.2026
|«Депортиво»
0:1
«Атлетико»
Кубок Испании
|08.01.2026
|«Атлетико»
1:2
«Реал»
Суперкубок Испании
Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.01.2026
|«Буде-Глимт»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|13.01.2026
|«Буде-Глимт»
4:1
«Диошдьер»
Товарищеский матч
|06.01.2026
|«Гронинген»
0:4
«Буде-Глимт»
Товарищеский матч
|10.12.2025
|«Боруссия» Д
2:2
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
|30.11.2025
|«Буде-Глимт»
5:0
«Фредрикстад»
Чемпионат Норвегии
За тур до финиша групповой стадии мадридский клуб занимает 12-е место, а его соперник - 28-е.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20-2
|21
|2
|Бавария
|7
|6
|0
|1
|20-7
|18
|3
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19-8
|15
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|14-8
|15
|5
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20-10
|13
|7
|Ньюкасл
|7
|4
|1
|2
|16-6
|13
|8
|Челси
|7
|4
|1
|2
|14-8
|13
|9
|Барселона
|7
|4
|1
|2
|18-13
|13
|10
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|14-9
|13
|11
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|12
|Атлетико
|7
|4
|1
|2
|16-13
|13
|13
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|14
|Интер
|7
|4
|0
|3
|13-7
|12
|15
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|14-10
|12
|16
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19-15
|11
|17
|Галатасарай
|7
|3
|1
|3
|9-9
|10
|18
|Карабах
|7
|3
|1
|3
|13-15
|10
|19
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|11-11
|9
|20
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10-14
|9
|21
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8-14
|9
|22
|ПСВ
|7
|2
|2
|3
|15-14
|8
|23
|Атлетик
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|24
|Олимпиакос
|7
|2
|2
|3
|8-13
|8
|25
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7-12
|8
|26
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11-17
|8
|27
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12-17
|7
|28
|Буде-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12-14
|6
|29
|Бенфика
|7
|2
|0
|5
|6-10
|6
|30
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|4-10
|6
|31
|Юнион
|7
|2
|0
|5
|7-17
|6
|32
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7-19
|6
|33
|Айнтрахт
|7
|1
|1
|5
|10-19
|4
|34
|Славия Прага
|7
|0
|3
|4
|4-15
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5-15
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
Как бы ни завершился групповой турнир Лиги чемпионов, норвежский клуб в любом случае вправе гордиться собой. Победа над «Манчестер Сити» вошла в историю «Буде-Глимт». Приятно, что свою лепту в нее внес и российский вратарь Хайкин. Но точно так же понятно, что после столь грандиозного локального успеха северяне преисполнены желания решить и глобальную задачу - пробиться в плей-офф. Для этого им нужно побеждать в Мадриде.
«Атлетико» тоже нуждается в победе. Первая восьмерка в таблице настолько близко, что за нее глупо не побороться. Турнирная целесообразность будет подталкивать обе команды к воротам друг друга. Есть надежда, что нули на табло «Сивитас Метрополитано» не доживут до финального свистка. В BETBOOM исход «обе забьют» котируется за 1.59.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|BETBOOM
|До 10 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру в Мадриде покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|BETBOOM
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: Гризманн (травма)
«Буде-Глимт»: Алесами (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Буде-Глимт»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Буде-Глимт»
|Позиция
|Вратарь
|13. Облак
|12. Хайкин
|Вратарь
|Защитник
|3. Руджери
|15. Бьеркан
|Защитник
|Защитник
|17. Ганцко
|4. Бьортуфт
|Защитник
|Защитник
|18. Пубиль
|2. Нильсен
|Защитник
|Защитник
|14. Льоренте
|20. Сьоволд
|Защитник
|Полузащитник
|6. Коке
|7. Берг
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Барриос
|19. Фет
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Льоренте
|26. Эвьен
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Баена
|10. Хауге
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Альварес
|11. Бломберг
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Сорлот
|9. Хег
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Кьетиль Кнутсен
|Главный тренер
Трейдеры BETBOOM установили привлекательные коэффициенты на ничью (6.40) и победу гостей - 9.00. Выигрыш испанцев идет в линии букмекера за 1.28.
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».