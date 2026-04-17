Атлетико - Реал Сосьедад, 18 апреля: где смотреть финальный матч Кубка Испании, прогноз, составы

В субботу, 18 апреля, в Испании определится обладатель второго по ценности трофея - национального Кубка. В финале «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна постарается что-то противопоставить полуфиналисту Лиги чемпионов - матерому «Атлетико». Легальные букмекерские компании подготовили богатые линии на один из важнейших матчей европейского уикенда. Подсветим самые интересные варианты для пари.
Турнир: Кубок Испании, финал
Стадион: «Олимпико де Севилья - Ла Картуха» (Севилья, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|85
|40
|48
|310-211
|«Реал Сосьедад»
|48
|40
|85
|211-310
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.04.2026
|«Атлетико»
1:2
«Барселона»
Лига чемпионов
|11.04.2026
|«Севилья»
2:1
«Атлетико»
Ла Лига
|08.04.2026
|«Барселона»
0:2
«Атлетико»
Лига чемпионов
|04.04.2026
|«Атлетико»
1:2
«Барселона»
Ла Лига
|22.03.2026
|«Реал»
3:2
«Атлетико»
Ла Лига
Последние пять матчей «Реала Сосьедада»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Реал Сосьедад»
3:3
«Алавес»
Ла Лига
|04.04.2026
|«Реал Сосьедад»
2:0
«Леванте»
Ла Лига
|20.03.2026
|«Вильярреал»
3:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|15.03.2026
|«Реал Сосьедад»
3:1
«Осасуна»
Ла Лига
|07.03.2026
|«Атлетико»
3:2
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
«Атлетико» из шести последних матчей проиграл пять, но единственная победа на этом отрезке стоила всех неудач, вместе взятых. Задела в два мяча, сделанного в Барселоне, мадридскому клубу в итоге хватило для прорыва в полуфинал Лиги чемпионов. На фоне этого успеха все локальные неудачи «матрасников» меркнут. Лишившись шансов на золото Примеры, команда Симеоне сохраняет шансы на два других трофея сезона. И первый из них может ей покориться уже в эту субботу в Севилье.
В начале марта финалисты Кубка Испании выдали яркое зрелище в Примере: «Реал Сосьедад» дважды сравнивал счет на «Метрополитано», но в итоге все же уступил - 2:3.
На исход субботнего противостояния может повлиять разность в эмоциональном и функциональном состоянии соперников. «Атлетико» после изнурительного сражения с «Барселоной» будет крайне сложно выдать свой максимум второй раз в течение недели. Для басков же нет ничего более важного на оставшейся дистанции сезона, чем предстоящий финал.
Рискнем предположить, что запредельный настрой и свежесть помогут команде Арсена Захаряна как минимум не уступить в основное время.
В «БЕТСИТИ» двойной исход Х2 котируется за 1.95.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире финал Кубка Испании покажет «Матч ТВ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: Хименес, Ганцко, Барриос (все - травмы)
«Реал Сосьедад»: Одриосола, Горротчатеги (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Атлетико» - «Реал Сосьедад»:
|Позиция
|«Атлетико»
|«Реал Сосьедад»
|Позиция
|Вратарь
|1. Муссо
|1. Ремиро
|Вратарь
|Защитник
|16. Молина
|2. Арамбуру
|Защитник
|Защитник
|24. Ле Норман
|16. Чалета-Цар
|Защитник
|Защитник
|15. Ленгле
|6. Элустондо
|Защитник
|Защитник
|3. Руджери
|17. Гомес
|Защитник
|Полузащитник
|6. Коке
|8. Турриентес
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Льоренте
|18. Солер
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Лукман
|23. Мендес
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Симеоне
|7. Барренечеа
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Гризманн
|24. Сучич
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Альварес
|9. Оскарссон
|Нападающий
|Главный тренер
|Диего Симеоне
|Пеллегрино Матараццо
|Главный тренер
Аналитики «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы столичного клуба коэффициентом 1.87. На успех «Сосьедада» он более чем в два раза выше - 4.40. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.70.
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Аналитики предсказуемо отдают предпочтение мадридскому клубу. Безвыигрышная серия «Реала Сосьедад» в этой паре насчитывает уже 10 матчей.
Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта».
В списке травмированных российский полузащитник отсутствует. В этом розыгрыше Кубка Испании Арсен четырежды появлялся на поле и, вполне возможно, получит от тренера игровые минуты и в финале.