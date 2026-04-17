Кубок Испании по футболу

Атлетико - Реал Сосьедад, 18 апреля: где смотреть финальный матч Кубка Испании, прогноз, составы

Обновлено:
Арсен Захарян близок к первому трофею в Испании
Валентин Васильев
В субботу, 18 апреля, в Испании определится обладатель второго по ценности трофея - национального Кубка. В финале «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна постарается что-то противопоставить полуфиналисту Лиги чемпионов - матерому «Атлетико». Легальные букмекерские компании подготовили богатые линии на один из важнейших матчей европейского уикенда. Подсветим самые интересные варианты для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид) 

14.04.2026, Вт
22:00 МСК

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 

П1 - 1.87

Х - 3.70

П2 - 4.40

Турнир: Кубок Испании, финал

Стадион: «Олимпико де Севилья - Ла Картуха»    (Севилья, Испания)

Главный судья: еще не назначен

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»854048310-211
«Реал Сосьедад»484085211-310

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.04.2026«Атлетико» 

1:2

«Барселона» 

Лига чемпионов

11.04.2026«Севилья» 

2:1

«Атлетико»

Ла Лига

08.04.2026«Барселона»

0:2

«Атлетико»

Лига чемпионов

04.04.2026«Атлетико» 

1:2

«Барселона» 

Ла Лига

22.03.2026«Реал» 

3:2

«Атлетико»

Ла Лига

Последние пять матчей «Реала Сосьедада»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2026«Реал Сосьедад»

3:3

«Алавес»

Ла Лига

04.04.2026«Реал Сосьедад»

2:0

«Леванте»

Ла Лига

20.03.2026«Вильярреал»

3:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

15.03.2026«Реал Сосьедад»

3:1

«Осасуна»

Ла Лига

07.03.2026«Атлетико»

3:2

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

Прогноз на матч

«Атлетико» из шести последних матчей проиграл пять, но единственная победа на этом отрезке стоила всех неудач, вместе взятых. Задела в два мяча, сделанного в Барселоне, мадридскому клубу в итоге хватило для прорыва в полуфинал Лиги чемпионов. На фоне этого успеха все локальные неудачи «матрасников» меркнут. Лишившись шансов на золото Примеры, команда Симеоне сохраняет шансы на два других трофея сезона. И первый из них может ей покориться уже в эту субботу в Севилье.

В начале марта финалисты Кубка Испании выдали яркое зрелище в Примере: «Реал Сосьедад» дважды сравнивал счет на «Метрополитано», но в итоге все же уступил - 2:3.

На исход субботнего противостояния может повлиять разность в эмоциональном и функциональном состоянии соперников. «Атлетико» после изнурительного сражения с «Барселоной» будет крайне сложно выдать свой максимум второй раз в течение недели. Для басков же нет ничего более важного на оставшейся дистанции сезона, чем предстоящий финал.

Рискнем предположить, что запредельный настрой и свежесть помогут команде Арсена Захаряна как минимум не уступить в основное время. 

В «БЕТСИТИ» двойной исход Х2 котируется за 1.95. 

Трансляции

В прямом эфире финал Кубка Испании покажет «Матч  ТВ

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч  ТВВидеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

«Атлетико»: Хименес, Ганцко, Барриос (все - травмы)

«Реал Сосьедад»: Одриосола, Горротчатеги (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч  «Атлетико» - «Реал Сосьедад»:

Позиция«Атлетико»«Реал Сосьедад»Позиция
Вратарь1. Муссо1. РемироВратарь
Защитник16. Молина2. АрамбуруЗащитник
Защитник24. Ле Норман16. Чалета-ЦарЗащитник
Защитник15. Ленгле6. ЭлустондоЗащитник
Защитник3. Руджери17. ГомесЗащитник
Полузащитник 6. Коке8. ТурриентесПолузащитник
Полузащитник 14. Льоренте18. СолерПолузащитник 
Полузащитник22. Лукман23. МендесПолузащитник
Полузащитник20. Симеоне7. БарренечеаПолузащитник
Нападающий7. Гризманн24. СучичПолузащитник
Нападающий19. Альварес9. ОскарссонНападающий
Главный тренерДиего СимеонеПеллегрино МатараццоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «БЕТСИТИ» оценили вероятность победы столичного клуба коэффициентом 1.87. На успех «Сосьедада» он более чем в два раза выше - 4.40. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.70.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Атлетико» - «Реал Сосьедад»?

Аналитики предсказуемо отдают предпочтение мадридскому клубу. Безвыигрышная серия «Реала Сосьедад» в этой паре насчитывает уже 10 матчей.

Будет ли играть Захарян?

В списке травмированных российский полузащитник отсутствует. В этом розыгрыше Кубка Испании Арсен четырежды появлялся на поле и, вполне возможно, получит от тренера игровые минуты и в финале. 

