Атлетико - Реал Сосьедад, 18 апреля: где смотреть финальный матч Кубка Испании, прогноз, составы

«Атлетико» из шести последних матчей проиграл пять, но единственная победа на этом отрезке стоила всех неудач, вместе взятых. Задела в два мяча, сделанного в Барселоне, мадридскому клубу в итоге хватило для прорыва в полуфинал Лиги чемпионов. На фоне этого успеха все локальные неудачи «матрасников» меркнут. Лишившись шансов на золото Примеры, команда Симеоне сохраняет шансы на два других трофея сезона. И первый из них может ей покориться уже в эту субботу в Севилье.

В начале марта финалисты Кубка Испании выдали яркое зрелище в Примере: «Реал Сосьедад» дважды сравнивал счет на «Метрополитано», но в итоге все же уступил - 2:3.

На исход субботнего противостояния может повлиять разность в эмоциональном и функциональном состоянии соперников. «Атлетико» после изнурительного сражения с «Барселоной» будет крайне сложно выдать свой максимум второй раз в течение недели. Для басков же нет ничего более важного на оставшейся дистанции сезона, чем предстоящий финал.

Рискнем предположить, что запредельный настрой и свежесть помогут команде Арсена Захаряна как минимум не уступить в основное время.

