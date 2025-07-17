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15 июля 13:55ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Элина Аванесян — Мария Карле, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Яссы

Армянская теннисистка на пути к первому в карьере титулу
Руслан Ипполитов

В четверг, 17 июля, во втором круге женского одиночного турнира в румынском Яссы Эвелина Аванесян сыграет с аргентинкой Марией Лурдес Карле. На счету армянской теннисистки пока нет ни одной победы на соревнованиях под эгидой WTA в одиночном разряде. На турнире в Румынии она получила первый номер посева и имеет все основания рассчитывать завоевать первый титул. Оцениваем шансы соперниц и привлекательность коэффициентов в букмекерских линиях.

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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 10:00 по московскому времени

Арена: «База Спортивик Чирик». Центральный корт

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Элина Аванесян (22 года, 53-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Андрея Присэкариу (Румыния, 474) — 6:3, 6:3

Мария Карле (25 лет, 124-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Патрисия-Мария Циг (Румыния, 210) — 2:6, 6:2, 6:2

Элина Аванесян (Армения)

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Профессионал с 2022 года. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 36. Еще год назад уроженка Пятигорска выступала за Россию, но теперь выходит на корт под флагом Армении. Титульных матчей под эгидой WTA не выигрывала. Полуфиналистка турнира в Мериде-2025 (хард), где проиграла Эмме Наварро. Полуфиналистка турнира в Хобарте (хард). На Уимблдоне уступила в первом круге Елене Рыбакиной (11-й номер посева). На «Ролан Гаррос» вылетела в первом круге.  На Australian Open сошла с турнирной дистанции по итогам первого круга.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мария Карле (Аргентина)

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Победительница одного турнира WTA 125 в одиночном разряде и трех - в парном. Победительница 13 турниров ITF в одиночном разряде. Двукратный призёр Панамериканских игр. Наивысшее место в мировом женском рейтинге - 71. В текущем сезоне провела 40 матчей: 21 победа - 19 поражений. На «Ролан Гаррос» и Australian Open вылетела в первом раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Дамы никогда прежде не встречались на корте.

Ставки на исход

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Аналитики полагают, что больше шансов на успех у теннисистки из Армении. На победу Элины ставки принимаются с коэффициентом 1.59, в то время как на аргентинскую спортсменку заключить пари предложено за 2.35.

Ставки на тотал

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Поставить на то, что соперницы сыграют не меньше 22 геймов (ТБ 21.5) можно с коэффициентом 1.93. ТМ 21.5 предложен в букмекерской линии за 1.87.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Победа Аванесян

Победа Карле

ТБ 21.5

ТМ 21.5

«Бетсити»

1.59

2.35

1.93

1.87

Прогноз и ставка

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Элина получила в Румынии отличный шанс выиграть свой первый титул. Первый номер посева намекает, что все соперницы ей по плечу. В первом круге Аванесян довольно уверенно обыграла конкурентку, а вот ее ближайшая соперница была вынуждена отыгрываться после проигрыша в первом сете.

Уровень аргентинской теннисистки остается загадкой даже после первого матча на турнире. Не станем рисковать и сделаем довольно осторожный выбор - победа Элины с любым счетом. 

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