Элина Аванесян — Мария Карле, 17 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Яссы

В четверг, 17 июля, во втором круге женского одиночного турнира в румынском Яссы Эвелина Аванесян сыграет с аргентинкой Марией Лурдес Карле. На счету армянской теннисистки пока нет ни одной победы на соревнованиях под эгидой WTA в одиночном разряде. На турнире в Румынии она получила первый номер посева и имеет все основания рассчитывать завоевать первый титул. Оцениваем шансы соперниц и привлекательность коэффициентов в букмекерских линиях.

Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 10:00 по московскому времени

Арена: «База Спортивик Чирик». Центральный корт

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Элина Аванесян (22 года, 53-я ракетка мира)

1-й круг: Андрея Присэкариу (Румыния, 474) — 6:3, 6:3

Мария Карле (25 лет, 124-я ракетка мира)