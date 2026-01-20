Авангард - ЦСКА, прогноз на 15 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
На четверг, 15 января, в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять матчей. Здесь разбираемся с шансами на успех участников встречи в Омске - «Авангарда» с ЦСКА.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Авангард»
|16
|4
|24
|87-106
|ЦСКА
|24
|4
|16
|106-87
Последние пять матчей «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|«Авангард»
3:4
«Салават Юлаев»
КХЛ
|08.01.2025
|«Металлург»
2:1
«Авангард»
КХЛ
|06.01.2025
|«Ак Барс»
1:2
«Авангард»
КХЛ
|04.01.2025
|«Сибирь»
2:5
«Авангард»
КХЛ
|30.12.2025
|«Авангард»
2:4
«Барыс»
КХЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2026
|ЦСКА
2:1
«Шанхайские драконы»
КХЛ
|09.01.2026
|ЦСКА
3:2
«Шанхайские драконы»
КХЛ
|06.01.2026
|ЦСКА
4:2
«Динамо» Мн
КХЛ
|04.01.2026
|ЦСКА
1:2 Б
«Локомотив»
КХЛ
|30.12.2025
|ЦСКА
5:1
«Динамо» М
КХЛ
|28.12.2025
|ЦСКА
2:1
«Спартак»
КХЛ
В сводной таблице чемпионата омичи идут пятыми, москвичи - восьмыми.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|27
|4
|3
|2
|2
|6
|182-115
|72
|2
|Северсталь
|46
|23
|5
|1
|2
|1
|14
|135-112
|61
|3
|Локомотив
|45
|21
|3
|4
|1
|4
|12
|125-95
|61
|4
|Ак Барс
|45
|25
|1
|3
|1
|1
|14
|132-110
|60
|5
|Авангард
|43
|22
|3
|3
|0
|3
|12
|144-108
|59
|6
|Динамо Мн
|43
|22
|2
|3
|3
|2
|11
|153-96
|59
|7
|Динамо М
|44
|17
|2
|7
|2
|1
|15
|122-110
|55
|8
|ЦСКА
|46
|22
|1
|0
|7
|1
|15
|118-111
|54
|9
|Торпедо
|44
|18
|4
|3
|2
|2
|15
|127-125
|54
|10
|Автомобилист
|45
|19
|3
|3
|0
|3
|17
|133-114
|53
|11
|СКА
|42
|17
|5
|1
|2
|3
|14
|124-113
|51
|12
|Нефтехимик
|46
|17
|4
|2
|2
|1
|20
|125-133
|49
|13
|Спартак
|43
|17
|2
|3
|2
|3
|16
|131-140
|49
|14
|Трактор
|46
|17
|3
|1
|3
|3
|19
|149-146
|48
|15
|Салават Юлаев
|45
|18
|1
|2
|1
|3
|20
|115-114
|46
|16
|Шанхайские Драконы
|43
|13
|3
|1
|6
|3
|17
|113-142
|43
|17
|Сибирь
|46
|8
|2
|8
|2
|3
|23
|106-149
|41
|18
|Амур
|44
|14
|1
|1
|4
|3
|21
|97-120
|39
|19
|Барыс
|46
|10
|4
|1
|4
|3
|24
|107-139
|37
|20
|Адмирал
|43
|9
|2
|2
|5
|3
|22
|95-127
|34
|21
|ХК Сочи
|42
|11
|0
|2
|0
|6
|23
|93-146
|32
|22
|Лада
|45
|10
|1
|1
|4
|2
|27
|102-163
|30
«Авангарду» в последнее время родные стены не очень-то помогают. По четыре шайбы омичи получили на своем льду от «Барыса» и «Салавата Юлаева». Итог - два подряд домашних поражения - 2:4 и 3:4.
А ЦСКА разогнался, вошел во вкус побед. После ноябрьской серии неудач (три поражения; два - по буллитам) армейцы резко прибавили. Из семи следующих встреч они выиграли шесть. Земляков-спартаковцев красно-синие за две недели одолели дважды.
Расклады вроде бы говорят в пользу москвичей. Однако в последнее время им матчи в Омске не даются: 1:4 в 2024 году, 0:4 - в 2025-м. Полагаем, что третьего подряд поражения на своей территории сибиряки не допустят. Прогноз: победа «Авангарда». Коэффициент на этот исход в «Марафоне» всего 0.01 не дотягивает до двойки.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Омска.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Букмекерская контора «МАРАФОН» установила коэффициент 1.99 на победу хозяев площадки. Котировка на успех гостей составляет 3.24. Ничья идет за 4.30.
Аналитики считают омский коллектив фаворитом в матче. Хотя в истории личных встреч перевес по числу побед пока на стороне москвичей - 24-17.
Для приобретения билета надежнее всего воспользоваться официальным сайтом омского клуба. Стоимость колеблется между 390 и 8 500 рублями.