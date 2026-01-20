Авангард - ЦСКА, прогноз на 15 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Авангарду» в последнее время родные стены не очень-то помогают. По четыре шайбы омичи получили на своем льду от «Барыса» и «Салавата Юлаева». Итог - два подряд домашних поражения - 2:4 и 3:4.

А ЦСКА разогнался, вошел во вкус побед. После ноябрьской серии неудач (три поражения; два - по буллитам) армейцы резко прибавили. Из семи следующих встреч они выиграли шесть. Земляков-спартаковцев красно-синие за две недели одолели дважды.

Расклады вроде бы говорят в пользу москвичей. Однако в последнее время им матчи в Омске не даются: 1:4 в 2024 году, 0:4 - в 2025-м. Полагаем, что третьего подряд поражения на своей территории сибиряки не допустят. Прогноз: победа «Авангарда». Коэффициент на этот исход в «Марафоне» всего 0.01 не дотягивает до двойки.