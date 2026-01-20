Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 января 17:59ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Авангард - ЦСКА, прогноз на 15 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Третьего поражения подряд дома омичи не допустят?
Валентин Васильев

На четверг, 15 января, в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять матчей. Здесь разбираемся с шансами на успех участников встречи в Омске - «Авангарда» с ЦСКА. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Авангард» (Омск)

15.01.2025, Чт

16:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 1.99

Х - 4.30

П2 - 3.24

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)

Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Авангард»1642487-106
ЦСКА24416106-87

Последние пять матчей  «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.12.2025«Авангард»

3:4

«Салават Юлаев»

КХЛ

08.01.2025«Металлург»

2:1

«Авангард»

КХЛ

06.01.2025«Ак Барс»

1:2

«Авангард»

КХЛ

04.01.2025«Сибирь»

2:5

«Авангард»

КХЛ

30.12.2025«Авангард»

2:4

«Барыс»

КХЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2026ЦСКА

2:1

«Шанхайские драконы»

КХЛ

09.01.2026ЦСКА

3:2

«Шанхайские драконы»

КХЛ

06.01.2026ЦСКА

4:2

«Динамо» Мн

КХЛ

04.01.2026ЦСКА

1:2 Б

«Локомотив»

КХЛ

30.12.2025ЦСКА

5:1 

«Динамо» М

КХЛ

28.12.2025ЦСКА

2:1 

«Спартак»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В сводной таблице чемпионата омичи идут пятыми, москвичи - восьмыми.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Металлург Мг442743226182-11572
2Северсталь4623512114135-11261
3Локомотив4521341412125-9561
4Ак Барс4525131114132-11060
5Авангард4322330312144-10859
6Динамо Мн4322233211153-9659
7Динамо М4417272115122-11055
8ЦСКА4622107115118-11154
9Торпедо4418432215127-12554
10Автомобилист4519330317133-11453
11СКА4217512314124-11351
12Нефтехимик4617422120125-13349
13Спартак4317232316131-14049
14Трактор4617313319149-14648
15Салават Юлаев4518121320115-11446
16Шанхайские Драконы4313316317113-14243
17Сибирь468282323106-14941
18Амур441411432197-12039
19Барыс4610414324107-13937
20Адмирал43922532295-12734
21ХК Сочи421102062393-14632
22Лада4510114227102-16330

Прогноз на матч

Свернуть

«Авангарду» в последнее время родные стены не очень-то помогают. По четыре шайбы омичи получили на своем льду от «Барыса» и «Салавата Юлаева». Итог - два подряд домашних поражения - 2:4 и 3:4. 

А ЦСКА разогнался, вошел во вкус побед. После ноябрьской серии неудач (три поражения; два - по буллитам) армейцы резко прибавили. Из семи следующих встреч они выиграли шесть. Земляков-спартаковцев красно-синие за две недели одолели дважды. 

Расклады вроде бы говорят в пользу москвичей. Однако в последнее время  им матчи в Омске не даются: 1:4 в 2024 году, 0:4 - в 2025-м. Полагаем, что третьего подряд поражения на своей территории сибиряки не допустят. Прогноз: победа «Авангарда». Коэффициент на этот исход в «Марафоне» всего 0.01 не дотягивает до двойки.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Омска.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора «МАРАФОН» установила коэффициент 1.99 на победу хозяев площадки. Котировка на успех гостей составляет 3.24. Ничья идет за 4.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Авангард» - ЦСКА?

Аналитики считают омский коллектив фаворитом в матче. Хотя в истории личных встреч перевес по числу побед пока на стороне москвичей - 24-17.

Где купить билет на матч «Авангард» - ЦСКА?

Для приобретения билета надежнее всего воспользоваться официальным сайтом омского клуба. Стоимость колеблется между 390 и 8 500 рублями.

Вопросы и ответы

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё