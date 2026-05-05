Авангард - Локомотив, прогноз на 4 мая: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

За две предыдущие стадии плей-офф действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги потерпел всего одно поражение, и то в овертайме - от «Спартака» в 1/8 финала. Но полуфинальная серия началась для «Локомотива» обескураживающе - с двойного удара дома от «Авангарда». С третьей попытки ярославцы все-таки одолели омичей, причем тоже в гостях, но следующим поражением поставили себя на грань досрочного вылета из турнира. Перед шестым матчем команда Ги Буше ведет в серии со счетом 3-2 и уже сегодня может оформить путевку в финал, куда уже пробился казанский «Ак Барс».

В историческом контексте в этой паре пока полное равенство: 26 побед одной команды, 26 - другой. При этом ни разу стороны не доводили дело до послематчевых буллитов.

Колоссальная ответственность за результат не предполагает легкой и искрометной игры с обеих сторон. Команды выйдут на лед «G-Drive Арены» биться за победу. В трех из пяти предыдущих матчей суммарное количество голов не превышало четырех. Ждем чего-то подобного и сегодня в Омске.

