Авангард - Локомотив, прогноз на 4 мая: ставки и коэффициенты на матч плей-офф КХЛ

Чемпион досрочно сложит полномочия?
Валентин Васильев
Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В первый понедельник мая в Континентальной хоккейной лиге может определиться второй финалист Кубка Гагарина. «Авангард» с «Локомотивом» проведут шестой матч полуфинальной серии. Помогут ли омичам родные стены досрочно выйти в следующий раунд?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Авангард» (Омск) 

04.05.2026, Пн

16:30 МСК

«Локомотив» (Ярославль)

П1 - 2.17

Х - 3.98

П2 - 3.02

Турнир: FONBET КХЛ, 1/2 финала, шестой матч

Счет серии: 3:2

Стадион: «G-Drive Арена» (Омск)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Авангард»26026131-126
«Локомотив»26026126-131

Последние пять матчей «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026«Локомотив»

4:0

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

30.04.2026«Авангард»

2:0

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

28.04.2026«Авангард»

2:4

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

26.04.2026«Локомотив»

1:3

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

24.04.2026«Локомотив»

2:5

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026«Локомотив»

4:0

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

30.04.2026«Авангард»

2:0

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

28.04.2026«Авангард»

2:4

«Локомотив»

Плей-офф КХЛ

26.04.2026«Локомотив»

1:3

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

24.04.2026«Локомотив»

2:5

«Авангард»

Плей-офф КХЛ

Прогноз на матч

За две предыдущие стадии плей-офф действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги потерпел всего одно поражение, и то в овертайме - от «Спартака» в 1/8 финала. Но полуфинальная серия началась для «Локомотива» обескураживающе - с двойного удара дома от «Авангарда». С третьей попытки ярославцы все-таки одолели омичей, причем тоже в гостях, но следующим поражением поставили себя на грань досрочного вылета из турнира. Перед шестым матчем команда Ги Буше ведет в серии со счетом 3-2 и уже сегодня может оформить путевку в финал, куда уже пробился казанский «Ак Барс».

В историческом контексте в этой паре пока полное равенство: 26 побед одной команды, 26 - другой. При этом ни разу стороны не доводили дело до послематчевых буллитов. 

Колоссальная ответственность за результат не предполагает легкой и искрометной игры с обеих сторон. Команды выйдут на лед «G-Drive Арены» биться за победу. В трех из пяти предыдущих матчей суммарное количество голов не превышало четырех. Ждем чего-то подобного и сегодня в Омске. 

В линии БК «МАРАФОН» тотал меньше 4.5 котируется за 1.79.

Трансляции

Прямая видеотрансляция из Омска запланирована на «Матч ТВ», «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» предлагает повышенные коэффициенты на битву в Омске: 2.17 на хозяев льда, 3.02 - на гостей и 3.98 - на ничью.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Авангард» - «Локомотив»?

Аналитики в предстоящем матче отдают предпочтение омичам.  

Где купить билет на матч «Авангард» - «Локомотив»?

Билеты на игру  можно приобрести на официальном сайте омского клуба. Минимальная стоимость составляет 890 рублей, максимальная - 17 900. 

Кто выиграет Кубок Гагарина?

Прямо сейчас главным фаворитом розыгрыша считается «Ак Барс», уже ждущий соперника в финале. Удачная ставка на триумф казанцев обещает двукратный выигрыш относительно суммы номинала пари. Коэффициент на победу  «Авангарда» в турнире составляет 2.44, а «Локомотива» - 6.95.

