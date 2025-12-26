Авангард - Металлург, прогноз на 26 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
В пятницу, 26 декабря, в Омске сойдутся топы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Выбираем интересный вариант для прогноза на игру «Авангарда» с «Металлургом».
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Авангард»
|49
|6
|37
|260-226
|«Металлург»
|37
|6
|49
|226-260
Последние пять матчей «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.12.2025
|«Авангард»
«Нефтехимик»
КХЛ
|20.12.2025
|«Локомотив»
0:3
«Авангард»
КХЛ
|18.12.2025
|«Нефтехимик»
0:3
«Авангард»
КХЛ
|16.12.2025
|«Сибирь»
4:2
«Авангард»
КХЛ
|07.12.2025
|«Авангард»
7:5
«Спартак»
КХЛ
Последние пять матчей «Металлурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2025
|«Металлург»
4:3 Б
«Нефтехимик»
КХЛ
|19.12.2025
|«Трактор»
4:7
«Металлург»
КХЛ
|17.12.2025
|«Сочи»
1:6
«Металлург»
КХЛ
|05.12.2025
|«Нефтехимик»
2:1 ОТ
«Металлург»
КХЛ
|03.12.2025
|«Автомобилист»
5:6
«Металлург»
КХЛ
«Авангард» пока третий на «Востоке», «Металлург» уверенно лидирует.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Металлург Мг
|37
|23
|2
|3
|1
|2
|6
|148-100
|59
|2
|Ак Барс
|39
|22
|1
|2
|1
|1
|12
|116-100
|52
|3
|Авангард
|36
|20
|3
|1
|0
|3
|9
|125-91
|51
|4
|Автомобилист
|38
|16
|2
|3
|0
|3
|14
|117-96
|45
|5
|Нефтехимик
|39
|14
|3
|1
|2
|1
|18
|105-122
|39
|6
|Трактор
|38
|12
|3
|1
|3
|2
|17
|120-125
|37
|7
|Амур
|38
|13
|1
|1
|4
|2
|17
|85-103
|36
|8
|Барыс
|39
|9
|4
|1
|4
|2
|19
|96-118
|34
|9
|Салават Юлаев
|38
|13
|1
|1
|1
|2
|20
|94-102
|33
|10
|Адмирал
|36
|8
|2
|2
|4
|2
|18
|81-104
|30
|11
|Сибирь
|38
|5
|0
|8
|2
|2
|21
|83-127
|30
«Авангард» посреди недели выдал яркое шоу на пару с «Нефтехимику»: омичи первыми вышли вперед, а затем дважды отыгрывались. На последней минуте матча Николай Прохоркин реализовал большинство, а уже в овертайме Василий Пономарев привел в восторг сибирскую публику, вырвав победу для хозяев площадки. За 12 последних матчей парни Ги Буше проиграли всего дважды.
«Металлург» к концу года тоже прилично разогнался. Из шести матчей на рубеже осени и зимы нижнекамцы проиграли только один, да и тот - лишь в овертайме (1:2 с «Нефтехимиком»). Во всех пяти победных играх команды Разина забивалось не менее шести шайб. Есть надежда, что и в Омске команды «пробьют верх».
Тематические каналы «KHL» и «KHL Prime» покажут игру в Омске в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Металлург»: нет
Букмекерская контора PARI установила близкие коэффициенты на успех обеих команд - 2.35 на первую и 2.55 на вторую. Успешный прогноз на ничью обещает более чем четырехкратный выигрыш относительно номинала ставки (4.20).
Эксперты не видят в паре фаворита. Шансы практически равны. Месяц назад омичи достаточно уверенно обыграли «Магнитку» в гостях - 3:1.
Для приобретения билета надежнее всего воспользоваться официальным сайтом омского клуба. Стоимость начинается с 390 рублей.