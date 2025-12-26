Ведомости
24 декабря 16:08ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Авангард - Металлург, прогноз на 26 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Топы «Востока» сразятся в Омске
Валентин Васильев

В пятницу, 26 декабря, в Омске сойдутся топы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Выбираем интересный вариант для прогноза на игру «Авангарда» с  «Металлургом».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Авангард» (Омск)

26.12.2025, Пт

16:30 МСК

«Металлург» (Магнитогорск)

П1 - 2.35

Х - 4.20

П2 - 2.55

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Авангард»49637260-226
«Металлург»37649226-260

Последние пять матчей  «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.12.2025«Авангард»

 

«Нефтехимик»

КХЛ

20.12.2025«Локомотив»

0:3

«Авангард»

КХЛ

18.12.2025«Нефтехимик»

0:3

«Авангард»

КХЛ

16.12.2025«Сибирь»

4:2

«Авангард»

КХЛ

07.12.2025«Авангард»

7:5

«Спартак»

КХЛ

Последние пять матчей  «Металлурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2025«Металлург»

4:3 Б

«Нефтехимик»

КХЛ

19.12.2025«Трактор»

4:7

«Металлург»

КХЛ

17.12.2025«Сочи»

1:6

«Металлург»

КХЛ

05.12.2025«Нефтехимик»

2:1 ОТ

«Металлург»

КХЛ

03.12.2025«Автомобилист»

5:6

«Металлург»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Авангард» пока третий на «Востоке», «Металлург» уверенно лидирует.

КомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Металлург Мг372323126148-10059
2Ак Барс3922121112116-10052
3Авангард362031039125-9151
4Автомобилист3816230314117-9645
5Нефтехимик3914312118105-12239
6Трактор3812313217120-12537
7Амур381311421785-10336
8Барыс39941421996-11834
9Салават Юлаев381311122094-10233
10Адмирал36822421881-10430
11Сибирь38508222183-12730

Прогноз на матч

Свернуть

«Авангард» посреди недели выдал яркое шоу на пару с «Нефтехимику»: омичи первыми вышли вперед, а затем дважды отыгрывались. На последней минуте матча Николай Прохоркин реализовал большинство, а уже в овертайме Василий Пономарев привел в восторг сибирскую публику, вырвав победу для хозяев площадки. За 12 последних матчей парни Ги Буше проиграли всего дважды. 

«Металлург» к концу года тоже прилично разогнался. Из шести матчей на рубеже осени и зимы нижнекамцы проиграли только один, да и тот - лишь в овертайме (1:2 с «Нефтехимиком»). Во всех пяти победных играх  команды Разина забивалось не менее шести шайб. Есть надежда, что и в Омске команды «пробьют верх».

Трансляции

Свернуть

Тематические каналы «KHL» и «KHL Prime» покажут игру в Омске в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: нет

«Металлург»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI установила близкие коэффициенты на успех обеих команд - 2.35 на первую и 2.55 на вторую. Успешный прогноз на ничью обещает более чем четырехкратный выигрыш относительно номинала ставки (4.20).

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Авангард» - «Металлург»?

Эксперты не видят в паре фаворита. Шансы практически равны. Месяц назад омичи достаточно уверенно обыграли «Магнитку» в гостях - 3:1.

Где купить билет на матч «Авангард» - «Металлург»?

Для приобретения билета надежнее всего воспользоваться официальным сайтом омского клуба. Стоимость начинается с 390 рублей.

Вопросы и ответы

