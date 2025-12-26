Авангард - Металлург, прогноз на 26 декабря: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Авангард» посреди недели выдал яркое шоу на пару с «Нефтехимику»: омичи первыми вышли вперед, а затем дважды отыгрывались. На последней минуте матча Николай Прохоркин реализовал большинство, а уже в овертайме Василий Пономарев привел в восторг сибирскую публику, вырвав победу для хозяев площадки. За 12 последних матчей парни Ги Буше проиграли всего дважды.

«Металлург» к концу года тоже прилично разогнался. Из шести матчей на рубеже осени и зимы нижнекамцы проиграли только один, да и тот - лишь в овертайме (1:2 с «Нефтехимиком»). Во всех пяти победных играх команды Разина забивалось не менее шести шайб. Есть надежда, что и в Омске команды «пробьют верх».