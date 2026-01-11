Авангард - Салават Юлаев, прогноз на 13 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
На вторник, 13 января, в Континентальной хоккейной лиге запланировано три матча. Игровой день откроют омский «Авангард» с уфимским «Салаватом Юлаевым». Выбираем перспективный вариант для прогноза на игру.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Авангард»
|37
|11
|41
|235-245
|«Салават Юлаев»
|41
|11
|37
|245-235
Последние пять матчей «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.01.2025
|«Металлург»
2:1
«Авангард»
КХЛ
|06.01.2025
|«Ак Барс»
1:2
«Авангард»
КХЛ
|04.01.2025
|«Сибирь»
2:5
«Авангард»
КХЛ
|30.12.2025
|«Авангард»
2:4
«Барыс»
КХЛ
|28.12.2025
|«Авангард»
4:3 Б
«Лада»
КХЛ
Последние пять матчей «Салавата Юлаева»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2026
|«Салават Юлаев»
3:1
«Барыс»
КХЛ
|08.01.2026
|«Салават Юлаев»
4:1
«Автомобилист»
КХЛ
|05.01.2026
|«Салават Юлаев»
2:1
«Нефтехимик»
КХЛ
|30.12.2025
|«Салават Юлаев»
2:3 ОТ
«Динамо» Минск
КХЛ
|28.12.2025
|«Салават Юлаев»
2:1
«Северсталь»
КХЛ
«Авангард» идет третьим на «Востоке». «Салават» отстает от соперника на 15 очков.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|26
|4
|3
|2
|2
|6
|173-115
|70
|2
|Ак Барс
|44
|25
|1
|3
|1
|1
|13
|132-108
|60
|3
|Авангард
|42
|22
|3
|3
|0
|3
|11
|141-104
|59
|4
|Автомобилист
|43
|18
|2
|3
|0
|3
|17
|127-112
|49
|5
|Трактор
|45
|17
|3
|1
|3
|3
|18
|148-142
|48
|6
|Нефтехимик
|45
|16
|4
|2
|2
|1
|20
|123-133
|47
|7
|Салават Юлаев
|44
|17
|1
|2
|1
|3
|20
|111-111
|44
|8
|Амур
|44
|14
|1
|1
|4
|3
|21
|97-120
|39
|9
|Сибирь
|45
|7
|2
|8
|2
|3
|23
|103-147
|39
|10
|Барыс
|45
|10
|4
|1
|4
|2
|24
|106-137
|36
|11
|Адмирал
|42
|9
|2
|2
|5
|3
|21
|94-125
|34
Команды преследуют разные задачи, и турнирная таблица это наглядно отображает. Фаворит, к тому же, играет дома - еще один козырь в омской колоде. Но есть основания полагать, что легкой жизни у одного из лидеров конференции не предвидится.
Вот они: «Авангард» натужно проводил последние матчи на своем льду: «Ладу» дожал только в серии буллитов, а «Барысу» и вовсе уступил - при том, что оба клуба к топам КХЛ сегодня объективно не относятся. Между тем «Салават» разогнался: одержал четыре победы в пяти матчах, а единственное поражение - от мощного в этом сезоне минского «Динамо» - потерпел только в овертайме. Нет сомнений, что в Сибири уфимцы дадут бой хозяевам.
Обращает на себя внимание умеренная результативность последних игр представителя Башкортостана: за пять матчей она ни разу не дошла до шести шайб в сумме. Поэтому наш прогноз на вторничную игру: тотал меньше 5.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Омска.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Букмекерская контора PARI установила коэффициент 1.60 на победу хозяев площадки. Котировка на успех гостей и на ничью составляет 4.70.
Аналитики считают омский коллектив явным фаворитом в матче. Хотя в истории личных встреч перевес по числу побед пока на стороне уфимцев - 41-37.
Для приобретения билета надежнее всего воспользоваться официальным сайтом омского клуба. Стоимость начинается с 190 рублей.