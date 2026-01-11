Ведомости
Авангард - Салават Юлаев, прогноз на 13 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Легкой прогулки у фаворита не предвидится
Валентин Васильев

На вторник, 13 января, в Континентальной хоккейной лиге запланировано три матча. Игровой день откроют омский «Авангард» с уфимским «Салаватом Юлаевым». Выбираем перспективный вариант для прогноза на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Авангард» (Омск)

13.01.2025, Вт

16:30 МСК

«Салават Юлаев» (Уфа)

П1 - 1.60

Х - 4.70

П2 - 4.70

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «G-Drive Арена» (Омск, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Авангард»371141235-245
«Салават Юлаев»411137245-235

Последние пять матчей  «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.01.2025«Металлург»

2:1

«Авангард»

КХЛ

06.01.2025«Ак Барс»

1:2

«Авангард»

КХЛ

04.01.2025«Сибирь»

2:5

«Авангард»

КХЛ

30.12.2025«Авангард»

2:4

«Барыс»

КХЛ

28.12.2025«Авангард»

4:3 Б

«Лада»

КХЛ

Последние пять матчей «Салавата Юлаева»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2026«Салават Юлаев»

3:1

«Барыс»

КХЛ

08.01.2026«Салават Юлаев»

4:1

«Автомобилист»

КХЛ

05.01.2026«Салават Юлаев»

2:1

«Нефтехимик»

КХЛ

30.12.2025«Салават Юлаев»

2:3 ОТ

«Динамо» Минск

КХЛ

28.12.2025«Салават Юлаев»

2:1

«Северсталь»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Авангард» идет третьим на «Востоке». «Салават» отстает от соперника на 15 очков.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Металлург Мг432643226173-11570
2Ак Барс4425131113132-10860
3Авангард4222330311141-10459
4Автомобилист4318230317127-11249
5Трактор4517313318148-14248
6Нефтехимик4516422120123-13347
7Салават Юлаев4417121320111-11144
8Амур441411432197-12039
9Сибирь457282323103-14739
10Барыс4510414224106-13736
11Адмирал42922532194-12534

Прогноз на матч

Свернуть

Команды преследуют разные задачи, и турнирная таблица это наглядно отображает. Фаворит, к тому же, играет дома - еще один козырь в омской колоде. Но есть основания полагать, что легкой жизни у одного из лидеров конференции не предвидится.

Вот они: «Авангард» натужно проводил последние матчи на своем льду:  «Ладу» дожал только в серии буллитов, а «Барысу» и вовсе уступил - при том, что оба клуба к топам КХЛ сегодня объективно не относятся. Между тем «Салават» разогнался: одержал четыре победы в пяти матчах, а единственное поражение - от мощного в этом сезоне минского «Динамо» - потерпел только в овертайме. Нет сомнений, что в Сибири уфимцы дадут бой хозяевам.

Обращает на себя внимание умеренная результативность последних игр представителя Башкортостана: за пять матчей она ни разу не дошла до шести шайб в сумме. Поэтому наш прогноз на вторничную игру: тотал меньше 5.5.

Трансляции

Свернуть

«Матч ТВ» проведет бесплатную трансляцию из Омска.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекерская контора PARI установила коэффициент 1.60 на победу хозяев площадки. Котировка на успех гостей и на ничью составляет 4.70.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Авангард» - «Салават Юлаев»?

Аналитики считают омский коллектив явным фаворитом в матче. Хотя в истории личных встреч перевес по числу побед пока на стороне уфимцев - 41-37.

Где купить билет на матч «Авангард» - «Салават Юлаев»?

Для приобретения билета надежнее всего воспользоваться официальным сайтом омского клуба. Стоимость начинается с 190 рублей.

Вопросы и ответы

