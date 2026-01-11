Авангард - Салават Юлаев, прогноз на 13 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Команды преследуют разные задачи, и турнирная таблица это наглядно отображает. Фаворит, к тому же, играет дома - еще один козырь в омской колоде. Но есть основания полагать, что легкой жизни у одного из лидеров конференции не предвидится.

Вот они: «Авангард» натужно проводил последние матчи на своем льду: «Ладу» дожал только в серии буллитов, а «Барысу» и вовсе уступил - при том, что оба клуба к топам КХЛ сегодня объективно не относятся. Между тем «Салават» разогнался: одержал четыре победы в пяти матчах, а единственное поражение - от мощного в этом сезоне минского «Динамо» - потерпел только в овертайме. Нет сомнений, что в Сибири уфимцы дадут бой хозяевам.

Обращает на себя внимание умеренная результативность последних игр представителя Башкортостана: за пять матчей она ни разу не дошла до шести шайб в сумме. Поэтому наш прогноз на вторничную игру: тотал меньше 5.5.