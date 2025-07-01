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30 июня 14:50ГлавнаяПрогнозыТеннисУимблдон

Виктория Азаренко — Анастасия Захарова, 1 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

Ждем чуда от Насти?
Руслан Ипполитов

Анастасии Захаровой жребий определил в соперницы по первому кругу Уимблдона Викторию Азаренко. Опытнейшая теннисистка на данный момент занимает довольно скромное место в рейтинге, но вряд ли кто сомневается в способностях белорусской спортсменки, многократно свою состоятельность подтверждавшую на самых разных уровнях.

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Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Виктория Азаренко (35 лет, Беларусь, 87-я ракетка мира)

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Экс-первая ракетка мира. Олимпийская чемпионка 2012 года в миксте с Максимом Мирным. Бронзовый призёр в одиночном разряде. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2012, -2013). Финалистка трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2012, 2013, 2020). Победительница двух турниров Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат США-2007 c Мирным и Открытый чемпионат Франции-2008 с Бобом Брайаном). Победительница 31 турнира WTA (из них 21 в одиночном разряде). В текущем сезоне выиграла 9 матчей при 10 поражениях.

На «Ролан Гаррос» дошла до четвертьфинала в парном разряде и до третьего круга в одиночном. На Australian Open проиграла в четвертом круге Элине Свитолиной.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Анастасия Захарова (23 год, Россия, 95-я ракетка мира )

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Финалистка трёх турниров WTA и одного в парном разряде. Победительница двадцати четырёх турниров ITF (16 — в одиночном разряде). В 2025 году одержала 17 побед при 17 поражениях. На «Ролан Гаррос» вылетела во втором круге. В основную сетку Уимблдона пробилась через квалификацию.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Спортсменки никогда не пересекались ни на одном из турниров.

Ставки на исход

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WINLINE предлагает предельно скромный коэффициент (1,15) на выигрыш опытной Азаренко. Вероятность победы Захаровой котируется за солидные 5.30.

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Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает  установила коэффициент 1.84 за тотал больше 19.5 и тотал меньше 19.5 - 1,96.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа АзаренкоПобеда ЗахаровойТБ (19,5)ТМ (19,5)
WINLINE1.155.301.841.96

Прогноз и ставка

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Настя прошла через сложнейший квалификационный турнир Уимблдона, в котором она одержала три победы, в каждом из матчей отдавая по одному сету. Эти результаты говорят, что характер у девушки имеется, а вот стабильности и уверенности не хватает.

Представлять белорусскую спортсменку лишний раз не имеет смысла. Одна из лучших теннисисток последних лет пятнадцати прекрасно знакома не только любителям спорта, но и всем, кто не выпадает из информационного поля. Конечно, мы остановим свой выбор на успехе Виктории, но без борьбы россиянка на сдастся. Выбираем не итоговый счет, а тотал больше 19.5. Ждем напряженную борьбу. 

Вопросы и ответы

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