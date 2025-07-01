Виктория Азаренко — Анастасия Захарова, 1 июля: прогноз на матч 1-го круга Уимблдона

Анастасии Захаровой жребий определил в соперницы по первому кругу Уимблдона Викторию Азаренко. Опытнейшая теннисистка на данный момент занимает довольно скромное место в рейтинге, но вряд ли кто сомневается в способностях белорусской спортсменки, многократно свою состоятельность подтверждавшую на самых разных уровнях.

Дата / Время: 01.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

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