Балтика – Акрон, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Программу 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закроет матч в Калининграде между местной «Балтикой» и тольяттинским «Акроном». Какие коэффициенты предлагают букмекеры на эту встречу?
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: Инал Танашев (главный), Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев (оба – ассистенты), Юрий Матвеев (резервный), Павел Шадыханов (VAR), Ранэль Зияков (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|8
|2
|1
|23-8
|«Акрон»
|1
|2
|8
|8-23
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2026
|«Ахмат»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|19.04.2026
|«Краснодар»
2:2
«Балтика»
РПЛ
|11.04.2026
|«Балтика»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
|05.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:2
«Балтика»
РПЛ
|21.03.2026
|«Балтика»
4:0
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2026
|«Акрон»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.04.2026
|«Рубин»
1:1
«Акрон»
РПЛ
|13.04.2026
|«Акрон»
2:3
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|04.04.2026
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|22.03.2026
|«Локомотив»
5:1
«Акрон»
РПЛ
После 26-го тура «Балтика» идет на четвертой позиции, а «Акрон» по дополнительным показателям находится в одной строчке от зоны стыковых матчей.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|8
|Динамо Москва
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|11
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|12
|Динамо Махачкала
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|13
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|14
|Крылья Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
«Акрон» – худшая команда РПЛ после зимней паузы. На этом отрезке тольяттинцы не одержали ни одной победы при трех ничьих и пяти поражениях. Во всех этих матчах «Акрон» пропускал минимум раз. Оборона тольяттинцев зачастую действует слишком хаотично, регулярно случаются и индивидуальные ошибки.
«Балтика» выглядит гораздо более организованной командой. Именно калининградцы остаются лучшими по числу пропущенных мячей – 16. Вот только семь из них «Балтика» пропустила в последних четырех матчах – показательно, что все они завершились вничью.
С учетом кадровых потерь калининградцы теперь не выглядят явными фаворитами на фоне «Акрона». Но уж точно сложно представить, что именно в предстоящем матче тольяттинцы прервут безвыигрышную серию. Да и «Балтика» в этом сезоне не знает поражений на своем стадионе в РПЛ. Резюмируя, попробуем комбинацию из «Двойного шанса» в пользу хозяев поля и ТБ (1,5).
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Хиль, Чивич, Йенне (все – травмы)
«Акрон»: Бистрович (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Акрон»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|88. Гудиев
|Вратарь
|Защитник
|25. Филин
|71. Пестряков
|Защитник
|Защитник
|16. Андраде
|24. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|2. Варатынов
|26. Эшковал
|Защитник
|Защитник
|23. Бевеев
|21. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|4. Гассама
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|73. М. Петров
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. И. Петров
|6. Кузьмин
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|11. Беншимол
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мендель
|91. Болдырев
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Ласерда
|22. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Заур Тедеев
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы калининградцев на победу значительно выше – коэффициент 1,63 на такой исход. Котировка на выигрыш сочинской команды – 5,50, а на ничью – 3,95.