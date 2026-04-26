Балтика – Акрон, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Акрон» – худшая команда РПЛ после зимней паузы. На этом отрезке тольяттинцы не одержали ни одной победы при трех ничьих и пяти поражениях. Во всех этих матчах «Акрон» пропускал минимум раз. Оборона тольяттинцев зачастую действует слишком хаотично, регулярно случаются и индивидуальные ошибки.

«Балтика» выглядит гораздо более организованной командой. Именно калининградцы остаются лучшими по числу пропущенных мячей – 16. Вот только семь из них «Балтика» пропустила в последних четырех матчах – показательно, что все они завершились вничью.

С учетом кадровых потерь калининградцы теперь не выглядят явными фаворитами на фоне «Акрона». Но уж точно сложно представить, что именно в предстоящем матче тольяттинцы прервут безвыигрышную серию. Да и «Балтика» в этом сезоне не знает поражений на своем стадионе в РПЛ. Резюмируя, попробуем комбинацию из «Двойного шанса» в пользу хозяев поля и ТБ (1,5).