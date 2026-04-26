Партнерский проект

Балтика – Акрон, 27 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Калининградцы продолжают борьбу за бронзу
Александр Бокулёв
Программу 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закроет матч в Калининграде между местной «Балтикой» и тольяттинским «Акроном». Какие коэффициенты предлагают букмекеры на эту встречу? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

27.04.2026, Пн

20:00 МСК

«Акрон» (Тольятти) 

П1 - 1,63

Х - 3,95

П2 - 5,50

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: Инал Танашев (главный), Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев (оба – ассистенты), Юрий Матвеев (резервный), Павел Шадыханов (VAR), Ранэль Зияков (AVAR)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика» 82123-8
«Акрон»1288-23

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2026«Ахмат»

1:1

«Балтика»

РПЛ

19.04.2026«Краснодар»

2:2

«Балтика»

РПЛ

11.04.2026«Балтика»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

05.04.2026«Динамо» (Махачкала)

2:2

«Балтика»

РПЛ

21.03.2026«Балтика»

4:0

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2026«Акрон»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.04.2026«Рубин»

1:1

«Акрон»

РПЛ

13.04.2026«Акрон»

2:3

«Динамо» (Москва)

РПЛ

04.04.2026«Акрон»

1:2

ЦСКА

РПЛ

22.03.2026«Локомотив»

5:1

«Акрон»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 26-го тура «Балтика» идет на четвертой позиции, а «Акрон» по дополнительным показателям находится в одной строчке от зоны стыковых матчей.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар26176353-2057
2Зенит26168245-1756
3Локомотив261310351-3349
4Балтика261113237-1646
5Спартак26136742-3545
6ЦСКА26135838-2844
7Рубин26108825-2638
8Динамо Москва2698944-3735
9Ахмат26881031-3532
10Ростов26691120-2827
11Акрон26591232-4524
12Динамо Махачкала26591216-3224
13Оренбург26581326-3823
14Крылья Советов26581327-4723
15Пари НН26641622-4222
16Сочи26531824-5418

Прогноз на матч

«Акрон» – худшая команда РПЛ после зимней паузы. На этом отрезке тольяттинцы не одержали ни одной победы при трех ничьих и пяти поражениях. Во всех этих матчах «Акрон» пропускал минимум раз. Оборона тольяттинцев зачастую действует слишком хаотично, регулярно случаются и индивидуальные ошибки.

«Балтика» выглядит гораздо более организованной командой. Именно калининградцы остаются лучшими по числу пропущенных мячей – 16. Вот только семь из них «Балтика» пропустила в последних четырех матчах – показательно, что все они завершились вничью. 

С учетом кадровых потерь калининградцы теперь не выглядят явными фаворитами на фоне «Акрона». Но уж точно сложно представить, что именно в предстоящем матче тольяттинцы прервут безвыигрышную серию. Да и «Балтика» в этом сезоне не знает поражений на своем стадионе в РПЛ. Резюмируя, попробуем комбинацию из «Двойного шанса» в пользу хозяев поля и ТБ (1,5).

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Балтика»: Хиль, Чивич, Йенне (все – травмы)

«Акрон»: Бистрович (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Акрон»:

Позиция«Балтика»«Акрон»Позиция
Вратарь67. Бориско88. ГудиевВратарь
Защитник25. Филин71. ПестряковЗащитник
Защитник16. Андраде24. НеделчаруЗащитник
Защитник2. Варатынов26. ЭшковалЗащитник
Защитник23. Бевеев21. ФернандесЗащитник
Защитник4. Гассама5. ДжурасовичПолузащитник
Полузащитник73. М. Петров15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник10. И. Петров6. КузьминПолузащитник
Полузащитник22. Титков11. БеншимолПолузащитник
Полузащитник8. Мендель91. БолдыревПолузащитник
Нападающий18. Ласерда22. ДзюбаНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков PARI, шансы калининградцев на победу значительно выше – коэффициент 1,63 на такой исход. Котировка на выигрыш сочинской команды – 5,50, а на ничью – 3,95.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
