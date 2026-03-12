Балтика - ЦСКА, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команда-сенсация 2025 года в российском футболе после зимней паузы еще не выигрывала. Правда, и календарь матчей в начале 2026-го у «Балтики» тяжелейший: два подряд матча с «Зенитом» (оба - 0:1) и выезд в Ростов. На берегах Дона калининградцы были максимально близки к победе, но потеряли два очка на третьей компенсированной минуте после гола Роналдо. Все это в комплексе гарантирует балтийцам запредельный настрой на ЦСКА.

У армейцев этой весной пока тоже больше огорчений, чем радостей. За два тура чемпионата ЦСКА не набрал ни одного очка (поражения от «Ахмата» и земляков-динамовцев). Единственный позитивный момент - кубковая победа над «Краснодаром».

В очной встрече Талалаев с Челестини наверняка постараются свести к минимуму риски в обороне. Вратарский фактор тоже примем во внимание: самый надежный вратарь осени РПЛ и легендарный Акинфеев не должны допустить голевого разгула в субботу.

Наш прогноз на игру: тотал меньше 2.5. «БЕТСИТИ» оценил вероятность этого исхода коэффициентом 1.58.