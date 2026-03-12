Балтика - ЦСКА, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Ближайшая суббота в Премьер-лиге России будет невероятно насыщенной: три матча, и каждый по-своему интересен! Закроют игровой день «Балтика» с ЦСКА. Попробуем предугадать развитие событий в Калининграде, исходя из актуальных трендов и расчетов профессионалов букмекерской отрасли.
Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судья: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|2
|5
|10
|10-20
|ЦСКА
|10
|5
|2
|20-10
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Ростов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|03.03.2026
|«Балтика»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.02.2026
|«Зенит»
1:0
«Балтика»
РПЛ
|22.02.2026
|«Крылья Советов»
0:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|18.02.2026
|«Балтика»
2:2
«Ахмат»
Товарищеский матч
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2026
|ЦСКА
1:4
«Динамо» М
РПЛ
|04.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Краснодар»
Кубок России
|01.03.2026
|«Ахмат»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|21.02.2026
|ЦСКА
3:2
«Локомотив»
Товарищеский матч
|18.02.2026
|ЦСКА
3:1
«Ростов»
Товарищеский матч
После 20 туров соперники стоят вровень в таблице: по 36 очков у обоих.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|20
|13
|4
|3
|40-15
|43
|2
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|36-14
|42
|3
|Локомотив
|20
|11
|8
|1
|43-26
|41
|4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|31-22
|36
|5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|6
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-28
|35
|7
|Динамо
|20
|7
|6
|7
|35-27
|27
|8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|9
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|25-27
|26
|10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|11
|Акрон
|20
|5
|6
|9
|25-32
|21
|12
|Крылья Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|13
|Оренбург
|20
|4
|6
|10
|21-30
|18
|14
|Динамо-Махачкала
|20
|4
|6
|10
|10-24
|18
|15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|16
|Сочи
|20
|2
|3
|15
|19-46
|9
Команда-сенсация 2025 года в российском футболе после зимней паузы еще не выигрывала. Правда, и календарь матчей в начале 2026-го у «Балтики» тяжелейший: два подряд матча с «Зенитом» (оба - 0:1) и выезд в Ростов. На берегах Дона калининградцы были максимально близки к победе, но потеряли два очка на третьей компенсированной минуте после гола Роналдо. Все это в комплексе гарантирует балтийцам запредельный настрой на ЦСКА.
У армейцев этой весной пока тоже больше огорчений, чем радостей. За два тура чемпионата ЦСКА не набрал ни одного очка (поражения от «Ахмата» и земляков-динамовцев). Единственный позитивный момент - кубковая победа над «Краснодаром».
В очной встрече Талалаев с Челестини наверняка постараются свести к минимуму риски в обороне. Вратарский фактор тоже примем во внимание: самый надежный вратарь осени РПЛ и легендарный Акинфеев не должны допустить голевого разгула в субботу.
Наш прогноз на игру: тотал меньше 2.5. «БЕТСИТИ» оценил вероятность этого исхода коэффициентом 1.58.
Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. По ТВ игру покажет «Матч».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Беликов (дисквалификация), Оффор, Чивич (оба - травмы)
ЦСКА: Гонду (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - ЦСКА:
|Позиция
|«Балтика»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|2. Варатынов
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|16. Андраде
|90. Лукин
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|79. Данилов
|Защитник
|Полузащитник
|23. Бевеев
|2. Рейс
|Защитник
|Полузащитник
|15. Йенне
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мендель
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|73. М. Петров
|17. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. И. Петров
|3. Круговой
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|18. Козлов
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Хиль
|11. Мусаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Фабио Челестини
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» установил одинаково высокие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75. Ничья в конторе котируется за 3.20.
Профессионалы беттинга находят шансы сторон на успех абсолютно равными.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в Калининграде в прямом эфире. Увидеть ее также смогут зарегистрированные пользователи БК Winline.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростех Арена» или онлайн - на официальном сайте калининградцев. Цены варьируются от 300 до 4 000 рублей (VIP).