Балтика - ЦСКА, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Шансы команд абсолютно равны!
Валентин Васильев

Ближайшая суббота в Премьер-лиге России будет невероятно насыщенной: три матча, и каждый по-своему интересен! Закроют игровой день «Балтика» с ЦСКА. Попробуем предугадать развитие событий в Калининграде, исходя из актуальных трендов и расчетов профессионалов букмекерской отрасли.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

14.03.2026, Сб

20:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 2.75

Х - 3.20

П2 - 2.75

Турнир: чемпионат России по футболу, 21-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судья: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»251010-20
ЦСКА105220-10

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Ростов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

03.03.2026«Балтика»

0:1

«Зенит»

Кубок России

27.02.2026«Зенит»

1:0

«Балтика»

РПЛ

22.02.2026«Крылья Советов»

0:1

«Балтика»

Товарищеский матч

18.02.2026«Балтика»

2:2

«Ахмат»

Товарищеский матч

Последние пять матчей  ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2026ЦСКА

1:4

«Динамо» М

РПЛ

04.03.2026ЦСКА

3:1

«Краснодар»

Кубок России

01.03.2026«Ахмат»

1:0

ЦСКА

РПЛ

21.02.2026ЦСКА

3:2

«Локомотив»

Товарищеский матч

18.02.2026ЦСКА

3:1

«Ростов»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 20 туров соперники стоят вровень в таблице: по 36 очков у обоих. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар20134340-1543
2Зенит20126236-1442
3Локомотив20118143-2641
4ЦСКА20113631-2236
5Балтика2099225-936
6Спартак20105533-2835
7Динамо2076735-2727
8Рубин2075819-2526
9Ахмат2075825-2726
10Ростов2057817-2322
11Акрон2056925-3221
12Крылья Советов20551022-3720
13Оренбург20461021-3018
14Динамо-Махачкала20461010-2418
15Пари НН20521315-3117
16Сочи20231519-469

Прогноз на матч

Свернуть

Команда-сенсация 2025 года в российском футболе после зимней паузы еще не выигрывала. Правда, и календарь матчей в начале 2026-го у «Балтики» тяжелейший: два подряд матча с «Зенитом» (оба - 0:1) и выезд в Ростов. На берегах Дона калининградцы были максимально близки к победе, но потеряли два очка на третьей компенсированной минуте после гола Роналдо. Все это в комплексе гарантирует балтийцам запредельный настрой на ЦСКА. 

У армейцев этой весной пока тоже больше огорчений, чем радостей. За два тура чемпионата ЦСКА не набрал ни одного очка (поражения от «Ахмата» и земляков-динамовцев). Единственный позитивный момент - кубковая победа над «Краснодаром».

В очной встрече Талалаев с Челестини наверняка постараются свести к минимуму риски в обороне. Вратарский фактор тоже примем во внимание: самый надежный вратарь осени РПЛ и легендарный Акинфеев не должны допустить голевого разгула в субботу. 

Наш прогноз на игру: тотал меньше 2.5. «БЕТСИТИ» оценил вероятность этого исхода коэффициентом 1.58.

Трансляции

Свернуть

Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline По ТВ игру покажет «Матч».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Балтика»: Беликов (дисквалификация), Оффор, Чивич (оба - травмы)

ЦСКА: Гонду (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - ЦСКА:

Позиция«Балтика»ЦСКАПозиция
Вратарь67. Бориско35. АкинфеевВратарь
Защитник2. Варатынов22. ГаичЗащитник
Защитник16. Андраде90. ЛукинЗащитник
Защитник25. Филин79. ДаниловЗащитник
Полузащитник23. Бевеев2. РейсЗащитник
Полузащитник15. Йенне31. КислякПолузащитник
Полузащитник 8. Мендель6. БариновПолузащитник 
Полузащитник73. М. Петров17. ГлебовПолузащитник
Полузащитник10. И. Петров3. КруговойПолузащитник
Полузащитник22. Титков18. КозловПолузащитник
Нападающий91. Хиль11. МусаевНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» установил одинаково высокие коэффициенты на победу обеих команд - 2.75. Ничья в конторе котируется за 3.20.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Балтика» - ЦСКА?

Профессионалы беттинга находят шансы сторон на успех абсолютно равными. 

Где бесплатно смотреть матч «Балтика» - ЦСКА?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в Калининграде  в прямом эфире. Увидеть ее также смогут зарегистрированные пользователи БК Winline.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Где купить билеты на матч «Балтика» - ЦСКА

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростех Арена» или онлайн - на официальном сайте калининградцев. Цены варьируются от 300 до 4 000 рублей (VIP). 

