Балтика — Краснодар, 9 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команда-сенсация против чемпиона - чем не матч тура?!
Валентин Васильев

15-й тур и весь первый круг чемпионата страны по футболу увенчает потенциально увлекательнейший матч в Калининграде. В гости к команде-сенсации сезона едет действующий чемпион. Анализируем шансы сторон в противоборстве «Балтики» и «Краснодара».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

09.11.2025, Вс

19:45 МСК

«Краснодар»

П1 - 3.15

Х - 3.05

П2 - 2.45

Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: главный – Алексей Сухой, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»1327-9
«Краснодар»2319-7

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2025«Балтика»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

26.10.2025«Пари НН»

0:0

«Балтика»

РПЛ

23.10.2025«Балтика»

1:2

«Локомотив»

Кубок России

19.10.2025«Рубин»

0:3

«Балтика»

РПЛ

05.10.2025«Балтика»

2:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.11.2025«Оренбург»

1:3

«Краснодар»

РПЛ

02.11.2025«Краснодар»

2:1

«Спартак» 

РПЛ

26.10.2025«Краснодар»

1:0

«Рубин» 

РПЛ

23.10.2025«Краснодар»

3:0

«Сочи»

Кубок России

18.10.2025«Динамо» Махачкала

0:2

«Краснодар»

РПЛ

Чемпион занимает подобающее ему по статусу место в таблице. А вот четвертая позиция в РПЛ победителя Лиги PARI - сюрприз.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар14102227-832
2. ЦСКА1493225-1330
3. Зенит1485128-1129
4. Балтика1476120-627
5. Локомотив1476130-1927
6. Спартак1464422-2022
7. Рубин1454515-1919
8. Динамо Москва1445521-2117
9. Ахмат1444618-2116
10. Акрон1436516-1915
11. Ростов1436511-1515
12. Динамо Махачкала143568-1614
13. Крылья Советов1434717-2513
14. Оренбург1425717-2511
15. Сочи14221012-338
16. Пари НН1421119-257

Ни один гость Калининграда не увез еще в этом чемпионате три очка из самой западной точки РПЛ. Из шести домашних матчей «Балтика» три выиграла и столько же свела вничью. Команда Талалаева в полной мере пользуется фактором своего поля. А для «Краснодара» ситуацию усугубляют огромные кадровые потери. В заключительном матче первого круга Мураду Мусаеву точно не помогут шесть футболистов основной обоймы - Кобнан и Жубал из-за травмы, Кордоба, Дуглас Аугусто, Коста и Кривцов - из-за дисквалификаций. Понятно, что сложнее всего тренеру будет заменить своего главного голеадора Кордобу. Но и в центре обороны в отсутствие Косты и Жубала намечаются проблемы. 

Естественно, что в последнем матче круга, да еще и против чемпиона, «Балтика» постарается представить публике лучшую версию самой себя. Однако рассчитывать на голевой карнавал мы бы не стали. Обе команды часто играют на ноль (у хозяев за 10 матчей набралось семь «сухарей», у гостей - шесть). Полагаем, если в воскресенье гол или голы и случатся, то в исполнении одной команды. PARI присвоила такому исходу коэффициент 1.72. 

В прямом эфире игру в Калининграде покажет «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Потери

«Балтика»: М. Петров, Мендель (оба - травмы)

«Краснодар»: Кобнан, Жубал (оба - травмы), Кордоба, Дуглас Аугусто, Коста, Кривцов (все - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ахмат»:

Позиция«Балтика»«Краснодар»Позиция
Вратарь67. Бориско1. АгкацевВратарь
Защитник2. Варатынов98. ПетровЗащитник
Защитник4. Луна3. ТорменаЗащитник
Защитник25. Филин17. ПальцевЗащитник
Полузащитник14. Ковач15. ОласаЗащитник
Полузащитник11. Ковалев6. ЛениниПолузащитник 
Полузащитник 77. Чивич53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник15. Йенне11. БатчиПолузащитник
Полузащитник69. Манелов10. СперцянПолузащитник
Полузащитник19. Пряхин7. СаПолузащитник
Нападающий91. Хиль67. МукаиловНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевМурад МусаевГлавный тренер

Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета.  Победа хозяев котируется за 3.15, гостей - за 2.45, а ничья - за 3.05.

С каким счетом завершится матч «Балтика» - «Краснодар»?

В линии на точный счет самым низким коэффициентом - 6.00 - отмечена нулеая ничья.

Где бесплатно смотреть матч «Балтика» - «Краснодар»?

Следить за игрой в Калининграде без оплаты можно на сайте официального букмекера РПЛ. По ТВ ее покажет федеральный «Матч».

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Краснодар»

Билеты на матч еще есть на официальном сайте «Балтики». 

