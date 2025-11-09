Балтика — Краснодар, 9 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
15-й тур и весь первый круг чемпионата страны по футболу увенчает потенциально увлекательнейший матч в Калининграде. В гости к команде-сенсации сезона едет действующий чемпион. Анализируем шансы сторон в противоборстве «Балтики» и «Краснодара».
Турнир: чемпионат России по футболу, 15-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: главный – Алексей Сухой, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Французов
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|1
|3
|2
|7-9
|«Краснодар»
|2
|3
|1
|9-7
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2025
|«Балтика»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|26.10.2025
|«Пари НН»
0:0
«Балтика»
РПЛ
|23.10.2025
|«Балтика»
1:2
«Локомотив»
Кубок России
|19.10.2025
|«Рубин»
0:3
«Балтика»
РПЛ
|05.10.2025
|«Балтика»
2:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.11.2025
|«Оренбург»
1:3
«Краснодар»
РПЛ
|02.11.2025
|«Краснодар»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|26.10.2025
|«Краснодар»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|23.10.2025
|«Краснодар»
3:0
«Сочи»
Кубок России
|18.10.2025
|«Динамо» Махачкала
0:2
«Краснодар»
РПЛ
Чемпион занимает подобающее ему по статусу место в таблице. А вот четвертая позиция в РПЛ победителя Лиги PARI - сюрприз.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|14
|10
|2
|2
|27-8
|32
|2. ЦСКА
|14
|9
|3
|2
|25-13
|30
|3. Зенит
|14
|8
|5
|1
|28-11
|29
|4. Балтика
|14
|7
|6
|1
|20-6
|27
|5. Локомотив
|14
|7
|6
|1
|30-19
|27
|6. Спартак
|14
|6
|4
|4
|22-20
|22
|7. Рубин
|14
|5
|4
|5
|15-19
|19
|8. Динамо Москва
|14
|4
|5
|5
|21-21
|17
|9. Ахмат
|14
|4
|4
|6
|18-21
|16
|10. Акрон
|14
|3
|6
|5
|16-19
|15
|11. Ростов
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12. Динамо Махачкала
|14
|3
|5
|6
|8-16
|14
|13. Крылья Советов
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|14. Оренбург
|14
|2
|5
|7
|17-25
|11
|15. Сочи
|14
|2
|2
|10
|12-33
|8
|16. Пари НН
|14
|2
|1
|11
|9-25
|7
Ни один гость Калининграда не увез еще в этом чемпионате три очка из самой западной точки РПЛ. Из шести домашних матчей «Балтика» три выиграла и столько же свела вничью. Команда Талалаева в полной мере пользуется фактором своего поля. А для «Краснодара» ситуацию усугубляют огромные кадровые потери. В заключительном матче первого круга Мураду Мусаеву точно не помогут шесть футболистов основной обоймы - Кобнан и Жубал из-за травмы, Кордоба, Дуглас Аугусто, Коста и Кривцов - из-за дисквалификаций. Понятно, что сложнее всего тренеру будет заменить своего главного голеадора Кордобу. Но и в центре обороны в отсутствие Косты и Жубала намечаются проблемы.
Естественно, что в последнем матче круга, да еще и против чемпиона, «Балтика» постарается представить публике лучшую версию самой себя. Однако рассчитывать на голевой карнавал мы бы не стали. Обе команды часто играют на ноль (у хозяев за 10 матчей набралось семь «сухарей», у гостей - шесть). Полагаем, если в воскресенье гол или голы и случатся, то в исполнении одной команды. PARI присвоила такому исходу коэффициент 1.72.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру в Калининграде покажет «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть ресурсах официального букмекера лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Балтика»: М. Петров, Мендель (оба - травмы)
«Краснодар»: Кобнан, Жубал (оба - травмы), Кордоба, Дуглас Аугусто, Коста, Кривцов (все - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|2. Варатынов
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|4. Луна
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|25. Филин
|17. Пальцев
|Защитник
|Полузащитник
|14. Ковач
|15. Оласа
|Защитник
|Полузащитник
|11. Ковалев
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Чивич
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Йенне
|11. Батчи
|Полузащитник
|Полузащитник
|69. Манелов
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Пряхин
|7. Са
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Хиль
|67. Мукаилов
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на все основные исходы бигмаркета. Победа хозяев котируется за 3.15, гостей - за 2.45, а ничья - за 3.05.
Получить до 25 000 рублей от PARI
В линии на точный счет самым низким коэффициентом - 6.00 - отмечена нулеая ничья.
Следить за игрой в Калининграде без оплаты можно на сайте официального букмекера РПЛ. По ТВ ее покажет федеральный «Матч».
Билеты на матч еще есть на официальном сайте «Балтики».