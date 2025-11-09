Балтика — Краснодар, 9 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Ни один гость Калининграда не увез еще в этом чемпионате три очка из самой западной точки РПЛ. Из шести домашних матчей «Балтика» три выиграла и столько же свела вничью. Команда Талалаева в полной мере пользуется фактором своего поля. А для «Краснодара» ситуацию усугубляют огромные кадровые потери. В заключительном матче первого круга Мураду Мусаеву точно не помогут шесть футболистов основной обоймы - Кобнан и Жубал из-за травмы, Кордоба, Дуглас Аугусто, Коста и Кривцов - из-за дисквалификаций. Понятно, что сложнее всего тренеру будет заменить своего главного голеадора Кордобу. Но и в центре обороны в отсутствие Косты и Жубала намечаются проблемы.

Естественно, что в последнем матче круга, да еще и против чемпиона, «Балтика» постарается представить публике лучшую версию самой себя. Однако рассчитывать на голевой карнавал мы бы не стали. Обе команды часто играют на ноль (у хозяев за 10 матчей набралось семь «сухарей», у гостей - шесть). Полагаем, если в воскресенье гол или голы и случатся, то в исполнении одной команды. PARI присвоила такому исходу коэффициент 1.72.