Балтика – Пари НН, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

После рестарта сезона «Балтика» проиграла только «Зениту». Правда, дважды - в чемпионате и Кубке. Оба раза - минимально (0:1). За следующие четыре тура РПЛ калининградцы одержали две сухие победы дома и сделали столько же результативных ничьих в гостях. Определенная цикличность в результатах прослеживается. Если тенденция сохранится, нижегородского гостя балтийцы должны обыграть на ноль.

Но у «Пари НН» турнирное положение крайне тяжелое. Есть риск в любой момент упасть в зону вылета, откуда выбраться уже будет невероятно сложно. После двух поражений без забитых мячей Алексей Шпилевский настроит своих футболистов как на финал. Игра обещает быть вязкой, нервной и вряд ли результативной.

