Балтика – Пари НН, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Калининградская «Балтика» продолжает упорно воплощать в жизнь свою мечту о медалях чемпионата России. У «Пари НН» задачи более приземленные, но не менее сложные. Чья же мотивация окажется сильнее в ближайшую субботу? Рассмотрим котировки лидеров беттингового рынка на предстоящий матч.
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|5
|5
|4
|12-11
|«Пари НН»
|4
|5
|5
|11-12
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2026
|«Динамо» Мх
2:2
«Балтика»
РПЛ
|21.03.2026
|«Балтика»
4:0
«Сочи»
РПЛ
|14.03.2026
|«Балтика»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|07.03.2026
|«Ростов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|03.03.2026
|«Балтика»
0:1
«Зенит»
Кубок России
Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2026
|«Пари НН»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|21.03.2026
|«Краснодар»
5:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.03.2026
|«Пари НН»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|07.03.2026
|«Пари НН»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|28.02.2026
|«Локомотив»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
«Балтика» до одного очка сократила отставание от третьей позиции в таблице. «Пари НН» - третий с конца в классификации.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
|8
|Динамо Москва
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|12
|Динамо Махачкала
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|13
|Крылья Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
После рестарта сезона «Балтика» проиграла только «Зениту». Правда, дважды - в чемпионате и Кубке. Оба раза - минимально (0:1). За следующие четыре тура РПЛ калининградцы одержали две сухие победы дома и сделали столько же результативных ничьих в гостях. Определенная цикличность в результатах прослеживается. Если тенденция сохранится, нижегородского гостя балтийцы должны обыграть на ноль.
Но у «Пари НН» турнирное положение крайне тяжелое. Есть риск в любой момент упасть в зону вылета, откуда выбраться уже будет невероятно сложно. После двух поражений без забитых мячей Алексей Шпилевский настроит своих футболистов как на финал. Игра обещает быть вязкой, нервной и вряд ли результативной.
Титульный спонсор «Пари НН» установил коэффициент 1.68 на тотал меньше 2.5.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Мендель (травма)
«Пари НН»: Эктов, Кирш (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Пари НН»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Пари НН»
|Вратарь
|67. Бориско
|30. Медведев
|Защитник
|23. Бевеев
|70. Шнапцев
|Защитник
|16. Андраде
|22. Каккоев
|Защитник
|4. Гассама
|24. Фаринья
|Защитник
|2. Варатынов
|23. Кастильо
|Защитник
|77. Чивич
|8. Майга
|Полузащитник
|10. Петров
|6. Сарфо
|Полузащитник
|22. Титков
|21. Сефас
|Полузащитник
|15. Йенне
|88. Лесовой
|Полузащитник
|68. Рядно
|27. Грулев
|Нападающий
|91. Хиль
|10. Бальбоа
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Алексей Шпилевский
БК PARI в полтора раза умножит номинал сыгравших ставок на победу фаворита. Ничья в Калининграде котируется за 4.10. Котировка на выигрыш нижегородской команды составляет 7.20.
Аналитики считают хозяев поля явными фаворитами.
Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.
Один неудачник сезона практически известен: 11 очков отставания от 14-го места оставляют призрачные шансы на спасение «Сочи». Далее кандидатов на понижение эксперты PARI расположили в таком порядке: «Оренбург» (коэффициент на прямой вылет - 2.80), «Пари НН» (3.00), «Крылья Советов» (4.00).