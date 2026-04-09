Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Балтика – Пари НН, 11 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Чемпион первой лиги рвется в призеры РПЛ!
Калининградская «Балтика» продолжает упорно воплощать в жизнь свою мечту о медалях чемпионата России. У «Пари НН» задачи более приземленные, но не менее сложные. Чья же мотивация окажется сильнее в ближайшую субботу? Рассмотрим котировки лидеров беттингового рынка на предстоящий матч. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

11.04.2026, Сб

19:30 МСК

«Пари Нижний Новгород»  

П1 - 1.50

Х - 4.10

П2 - 7.20

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не определены

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»55412-11
«Пари НН»45511-12

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2026«Динамо» Мх

2:2

«Балтика»

РПЛ

21.03.2026«Балтика»

4:0

«Сочи»

РПЛ

14.03.2026«Балтика»

1:0

ЦСКА

РПЛ

07.03.2026«Ростов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

03.03.2026«Балтика»

0:1

«Зенит»

Кубок России

Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2026«Пари НН»

0:1

«Ростов»

РПЛ

21.03.2026«Краснодар»

5:0

«Пари НН»

РПЛ

15.03.2026«Пари НН»

3:0

«Крылья Советов»

РПЛ

07.03.2026«Пари НН»

2:1

«Сочи»

РПЛ

28.02.2026«Локомотив»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

Место в турнирной таблице

«Балтика» до одного очка сократила отставание от третьей позиции в таблице. «Пари НН» - третий с конца в классификации.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар23164348-1652
2Зенит23156243-1651
3Локомотив23128349-3244
4Балтика231110232-1143
5ЦСКА23133736-2542
6Спартак23125637-3141
7Рубин2396823-2533
8Динамо Москва2387840-3331
9Ахмат2386927-2930
10Ростов23671018-2525
11Акрон23571128-4022
12Динамо Махачкала23571114-2922
13Крылья Советов23561223-4221
14Пари НН23621518-3720
15Оренбург23471224-3619
16Сочи23231820-539

Прогноз на матч

После рестарта сезона «Балтика» проиграла только «Зениту». Правда, дважды - в чемпионате и Кубке. Оба раза - минимально (0:1). За следующие четыре тура РПЛ калининградцы одержали две сухие победы дома и сделали столько же результативных ничьих в гостях. Определенная цикличность в результатах прослеживается. Если тенденция сохранится, нижегородского гостя балтийцы должны обыграть на ноль. 

Но у «Пари НН» турнирное положение крайне тяжелое. Есть риск в любой момент упасть в зону вылета, откуда выбраться уже будет невероятно сложно. После двух поражений без забитых мячей Алексей Шпилевский настроит своих футболистов как на финал. Игра обещает быть вязкой, нервной и вряд ли результативной. 

Титульный спонсор «Пари НН» установил коэффициент 1.68 на тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Балтика»: Мендель (травма)

«Пари НН»: Эктов, Кирш (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Пари НН»:

Позиция«Балтика»«Пари НН»
Вратарь67. Бориско30. Медведев
Защитник23. Бевеев70. Шнапцев
Защитник16. Андраде22. Каккоев
Защитник4. Гассама24. Фаринья
Защитник2. Варатынов23. Кастильо
Защитник77. Чивич8. Майга
Полузащитник10. Петров6. Сарфо
Полузащитник22. Титков21. Сефас
Полузащитник15. Йенне88. Лесовой
Полузащитник68. Рядно27. Грулев
Нападающий91. Хиль10. Бальбоа
Главный тренерАндрей ТалалаевАлексей Шпилевский

Коэффициенты букмекеров

БК PARI в полтора раза умножит номинал сыгравших ставок на победу фаворита. Ничья в Калининграде котируется за 4.10.  Котировка на выигрыш нижегородской команды составляет 7.20.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Балтика» – «Пари НН»?

Аналитики считают хозяев поля явными фаворитами.

Где смотреть бесплатно матч «Балтика» – «Пари НН»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

Кто вылетит из РПЛ?

Один неудачник сезона практически известен: 11 очков отставания от 14-го места оставляют призрачные шансы на спасение «Сочи». Далее кандидатов на понижение эксперты PARI расположили в таком порядке: «Оренбург» (коэффициент на прямой вылет - 2.80), «Пари НН» (3.00), «Крылья Советов» (4.00).

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer82 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё