Балтика – Рубин, 2 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Балтика» не оставляет надежд второй сезон подряд завершить в призерах. Но чтобы сделать это в РПЛ, команде Андрея Талалаева нужно срочно возвращаться на победную волну. В ближайшем туре калининградцев ждет крайне неуступчивый соперник - «Рубин». Попробуем предугадать развитие событий в субботнем противоборстве, исходя из актуальных трендов и коэффициентов крупнейших букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|4
|6
|7
|17-21
|«Рубин»
|7
|6
|4
|21-17
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2026
|«Балтика»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|23.04.2026
|«Ахмат»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|19.04.2026
|«Краснодар»
2:2
«Балтика»
РПЛ
|11.04.2026
|«Балтика»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
|05.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:2
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.04.2026
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|22.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:1
«Рубин»
РПЛ
|18.04.2026
|«Рубин»
1:1
«Акрон»
РПЛ
|11.04.2026
|«Рубин»
0:0
«Оренбург»
РПЛ
|06.04.2026
|«Сочи»
0:1
«Рубин»
РПЛ
За три тура до финиша сезона «Балтика» занимает пятое место в таблице. «Рубин» отстает от соперника на на семь очков и две позиции.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|27
|18
|6
|3
|55-21
|60
|2
|Зенит
|27
|17
|8
|2
|47-17
|59
|3
|Локомотив
|27
|13
|10
|4
|51-35
|49
|4
|Спартак
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|5
|Балтика
|27
|11
|13
|3
|37-17
|46
|6
|ЦСКА
|27
|13
|6
|8
|38-28
|45
|7
|Рубин
|27
|10
|9
|8
|25-26
|39
|8
|Динамо Москва
|27
|10
|8
|9
|46-37
|38
|9
|Ахмат
|27
|8
|8
|11
|31-37
|32
|10
|Акрон
|27
|6
|9
|12
|33-45
|27
|11
|Ростов
|27
|6
|9
|12
|20-29
|27
|12
|Оренбург
|27
|6
|8
|13
|27-38
|26
|13
|Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|29-47
|26
|14
|Динамо Махачкала
|27
|5
|9
|13
|17-34
|24
|15
|Пари НН
|27
|6
|4
|17
|23-44
|22
|16
|Сочи
|27
|5
|3
|19
|24-56
|18
Если бы чемпионат России проводился по прежней системе «весна-осень», «Балтика» сейчас была бы только восьмой, а «Рубин» - пятым. После зимней паузы казанцы набрали 16 очков, тогда как калининградцы - только 11. Но возврата к прежней формуле пока не планируется, а с учетом прошлого года ситуация для команды Андрея Талалаева выглядит более обнадеживающе. От призового третьего места балтийцев отделяет всего три очка. Нет сомнений, что они приложат максимум сил, чтобы после триумфа в Лиге PARI взойти на пьедестал дивизионом выше.
«Рубин» начале года выдал несколько результативных матчей, но в последнее время вернулся к уже привычным игровым паттернам. В шести играх подряд с участием казанцев забивалось не более двух мячей. Не ждем голевого всплеска и в субботу.
Прогноз на матч: «Балтика» не проиграет и тотал меньше 2.5.
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 000 рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 000 рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Бориско (травма)
«Рубин»: Вуячич (дисквалификация), Иву, Швец, Дрезгич (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Рубин»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|67. Бориско
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|25. Филин
|3. Мальдонадо
|Защитник
|Защитник
|16. Андраде
|2. Тесленко
|Защитник
|Защитник
|2. Варатынов
|98. Лобов
|Защитник
|Защитник
|23. Бевеев
|51. Рожков
|Полузащитник
|Защитник
|4. Гассама
|12. Арройо
|Полузащитник
|Полузащитник
|73. М. Петров
|7. Сааведра
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. И. Петров
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Титков
|11. Грипши
|Нападающий
|Полузащитник
|8. Мендель
|10. Даку
|Нападающий
|Нападающий
|91. Хиль
|99. Шабанхаджай
|Нападающий
|Главный тренер
|Андрей Талалаев
|Франк Артега
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы калининградцев коэффициентом 1.93. Котировка на успех казанцев более чем в два раза выше (4.10). Ничья идет в линии за 3.50.
Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля.
Проще всего это сделать онлайн на официальном сайте калининградского клуба. Минимальная стоимость билета на игру составляет 300 рублей.
