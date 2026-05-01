Балтика – Рубин, 2 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Безвыигрышная серия калининградцев затянулась
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

«Балтика» не оставляет надежд второй сезон подряд завершить в призерах. Но чтобы сделать это в РПЛ, команде Андрея Талалаева нужно срочно возвращаться на победную волну. В ближайшем туре калининградцев ждет крайне неуступчивый соперник - «Рубин». Попробуем предугадать развитие событий в субботнем противоборстве, исходя из актуальных трендов и коэффициентов крупнейших букмекеров. 

«Балтика» (Калининград)

02.05.2026, Сб

16:30 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 1.93

Х - 3.50

П2 - 4.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика» 46717-21
«Рубин»76421-17

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2026«Балтика»

0:1

«Акрон»

РПЛ

23.04.2026«Ахмат»

1:1

«Балтика»

РПЛ

19.04.2026«Краснодар»

2:2

«Балтика»

РПЛ

11.04.2026«Балтика»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

05.04.2026«Динамо» (Махачкала)

2:2

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.04.2026«Рубин»

0:0

ЦСКА

РПЛ

22.04.2026«Динамо» (Москва)

0:1

«Рубин»

РПЛ

18.04.2026«Рубин»

1:1

«Акрон»

РПЛ

11.04.2026«Рубин»

0:0

«Оренбург»

РПЛ

06.04.2026«Сочи»

0:1

«Рубин»

РПЛ

Место в турнирной таблице

За три тура до финиша сезона «Балтика» занимает пятое место в таблице. «Рубин» отстает от соперника на на семь очков и две позиции.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар27186355-2160
2Зенит27178247-1759
3Локомотив271310451-3549
4Спартак27146744-3648
5Балтика271113337-1746
6ЦСКА27136838-2845
7Рубин27109825-2639
8Динамо Москва27108946-3738
9Ахмат27881131-3732
10Акрон27691233-4527
11Ростов27691220-2927
12Оренбург27681327-3826
13Крылья Советов27681329-4726
14Динамо Махачкала27591317-3424
15Пари НН27641723-4422
16Сочи27531924-5618

Прогноз на матч

Если бы чемпионат России проводился по прежней системе «весна-осень», «Балтика» сейчас была бы только восьмой, а «Рубин» - пятым. После зимней паузы казанцы набрали 16 очков, тогда как калининградцы - только 11. Но возврата к прежней формуле пока не планируется, а с учетом прошлого года ситуация для команды Андрея Талалаева выглядит более обнадеживающе.  От призового третьего места балтийцев отделяет всего три очка. Нет сомнений, что они приложат максимум сил, чтобы после триумфа в Лиге PARI взойти на пьедестал дивизионом выше.

«Рубин» начале года выдал несколько результативных матчей, но в последнее время вернулся к уже привычным игровым паттернам. В шести играх подряд с участием казанцев забивалось не более двух мячей. Не ждем голевого всплеска и в субботу.  

Прогноз на матч: «Балтика» не проиграет и тотал меньше 2.5. 

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Балтика»: Бориско (травма)

«Рубин»: Вуячич (дисквалификация),  Иву, Швец, Дрезгич (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» – «Рубин»:

Позиция«Балтика»«Рубин»Позиция
Вратарь67. Бориско38. СтаверВратарь
Защитник25. Филин3. МальдонадоЗащитник
Защитник16. Андраде2. ТесленкоЗащитник
Защитник2. Варатынов98. ЛобовЗащитник
Защитник23. Бевеев51. РожковПолузащитник
Защитник4. Гассама12. АрройоПолузащитник
Полузащитник73. М. Петров7. СааведраПолузащитник
Полузащитник10. И. Петров22. ХоджаПолузащитник
Полузащитник22. Титков11. ГрипшиНападающий
Полузащитник8. Мендель10. ДакуНападающий
Нападающий91. Хиль99. ШабанхаджайНападающий
Главный тренерАндрей ТалалаевФранк АртегаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы калининградцев коэффициентом 1.93. Котировка на успех казанцев более чем в два раза выше (4.10). Ничья идет в линии за 3.50.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Балтика» – «Рубин»?

Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля.

Где купить билет на матч «Балтика» – «Рубин»?

Проще всего это сделать онлайн на официальном сайте калининградского клуба. Минимальная стоимость билета на игру составляет 300 рублей.

Где смотреть бесплатно матч «Балтика» – «Рубин»?

Winline предоставляет своим пользователям легальную альтернативу телевизионной трансляции.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 14 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading