Балтика – Рубин, 2 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Если бы чемпионат России проводился по прежней системе «весна-осень», «Балтика» сейчас была бы только восьмой, а «Рубин» - пятым. После зимней паузы казанцы набрали 16 очков, тогда как калининградцы - только 11. Но возврата к прежней формуле пока не планируется, а с учетом прошлого года ситуация для команды Андрея Талалаева выглядит более обнадеживающе. От призового третьего места балтийцев отделяет всего три очка. Нет сомнений, что они приложат максимум сил, чтобы после триумфа в Лиге PARI взойти на пьедестал дивизионом выше.

«Рубин» начале года выдал несколько результативных матчей, но в последнее время вернулся к уже привычным игровым паттернам. В шести играх подряд с участием казанцев забивалось не более двух мячей. Не ждем голевого всплеска и в субботу.

Прогноз на матч: «Балтика» не проиграет и тотал меньше 2.5.