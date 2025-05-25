Балтика — Оренбург, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В 2010-х и начале 2020-х “Балтика” с “Оренбургом” неоднократно соперничали в ФНЛ/Первой Лиге, а теперь впервые встретятся на высшем уровне. Чего ждать от субботнего матча?
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: главный – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|4
|5
|6
|15-18
|«Оренбург»
|6
|5
|4
|18-15
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.10.2023
|«Зенит»
2:1
«Балтика»
Кубок России
|30.09.2023
|ЦСКА
1:0
«Балтика»
РПЛ
|23.09.2023
|«Балтика»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|19.09.2023
|«Балтика»
1:2
«Крылья Советов»
Кубок России
|16.09.2023
|«Балтика»
2:2
«Ростов»
РПЛ
Последние пять игр «Оренбурга»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2023
|«Сочи»
1:2
«Оренбург»
Кубок России
|30.09.2023
|«Оренбург»
3:1
«Зенит»
РПЛ
|24.09.2023
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|21.09.2023
|«Оренбург»
0:0 пен. 4:2
«Факел»
Кубок России
|17.09.2023
|«Локомотив»
0:2
«Оренбург»
РПЛ
Обе команды пока располагаются в нижней половине таблицы. Но если “Балтике” сейчас хотя бы зону вылета покинуть, то для “Оренбурга” 11-е место точно не выглядит потолком.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|2. Крылья Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|3. Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|4. Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|5. Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|6. ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|7. Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|8. Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|9. Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|10. Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|11. Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|12. Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|13. Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|14. Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|15. Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|16. Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
“Оренбург” очень похорошел при испанце Деограсии. За последнее время команда обыграла сразу двух претендентов на чемпионство - “Локомотив” в гостях и “Зенит” дома.
“Балтика” тоже достойно выглядела на фоне обладателей главных трофеев российского футбола - ЦСКА и “Зенита”, - однако вернулась домой без очков. Набрать их команда Сергея Игнашевича постарается дома. Поддержка родных стен должна ей в этом помочь. Осторожно предположим, что “Балтике” воздастся за невезение в столицах.
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Посмотреть игру «Балтики» и «Оренбурга» можно будет на платном канале «Матч Премьер» и на ресурсах некоторых букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Балтика»: Лазарев (травма)
«Оренбург»: Малых, Муро (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Оренбург»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Оренбург»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|99. Сысуев
|Вратарь
|Защитник
|4. Гассама
|6. Адамов
|Защитник
|Защитник
|2. Жиров
|15. Гойкович
|Защитник
|Защитник
|26. Радмановац
|3. Сиваков
|Защитник
|Полузащитник
|3. Маляров
|81. Сидоров
|Защитник
|Полузащитник
|7. Фернандес
|8. Башич
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Бистрович
|22. Перес
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|23. Вера
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Осипов
|80. Марин
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гузина
|9. Мансилья
|Нападающий
|Нападающий
|18. Энрикес
|13. Обухов
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Игнашевич
|Давид Деограсия
|Главный тренер
Аналитики компании PARI предлагают высокие коэффициенты на все три исхода. Так, котировка на победу «Балтики» равна 2.17, на ничью можно поставить за 3.65, а на выигрыш «Оренбуга» - за 3.35.
Высокие коэффициенты букмекеров на все три основных исхода говорят о высокой непредсказуемости матча. Но все-таки шансы хозяев аналитики считают чуть более предпочтительными.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростех Арена» или онлайн - на официальном сайте «Балтики». Стоимость - от 400 до 3 000 рублей (VIP). Для прохода на стадион потребуется предъявить Fan ID.
Наша ставка выиграла. «Балтика» одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Гузины на 23-й минуте.
Партнерский проект