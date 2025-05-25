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6 октября 5:46ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Балтика — Оренбург, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Первая встреча на высшем уровне
Валентин Васильев

В 2010-х и начале 2020-х “Балтика” с “Оренбургом” неоднократно соперничали в ФНЛ/Первой Лиге, а теперь впервые встретятся на высшем уровне. Чего ждать от субботнего матча? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград) 

07.10.2023, Сб

16:30 МСК

«Оренбург» 

П1 - 2.17

Х - 3.65

П2 - 3.35

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: главный – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»45615-18
«Оренбург»65418-15

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.10.2023«Зенит»

2:1

«Балтика»

Кубок России

30.09.2023ЦСКА

1:0

«Балтика»

РПЛ

23.09.2023«Балтика»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

19.09.2023«Балтика»

1:2

«Крылья Советов»

Кубок России

16.09.2023«Балтика»

2:2

«Ростов»

РПЛ

Последние пять игр «Оренбурга»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2023«Сочи»

1:2

«Оренбург»

Кубок России

30.09.2023«Оренбург»

3:1

«Зенит»

РПЛ

24.09.2023«Пари НН»

3:1

«Оренбург»

РПЛ

21.09.2023«Оренбург»

0:0 пен. 4:2

«Факел»

Кубок России

17.09.2023«Локомотив»

0:2

«Оренбург»

РПЛ

Место в турнирной таблице

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Обе команды пока располагаются в нижней половине таблицы. Но если “Балтике” сейчас хотя бы зону вылета покинуть, то для “Оренбурга” 11-е место точно не выглядит потолком. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1073016-324
2. Крылья Советов1063125-1221
3. Локомотив1053216-1418
4. Зенит1052320-1117
5. Спартак1051414-1616
6. ЦСКА1044220-1516
7. Динамо1044217-1516
8. Урал1043310-1215
9. Пари НН104249-914
10. Ахмат1033412-1112
11. Оренбург1032513-1711
12. Ростов1024415-2110
13. Рубин1023510-209
14. Факел102267-148
15. Балтика102179-167
16. Сочи102089-166

Прогноз на матч

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“Оренбург” очень похорошел при испанце Деограсии. За последнее время команда обыграла сразу двух претендентов на чемпионство - “Локомотив” в гостях и “Зенит” дома. 

“Балтика” тоже достойно выглядела на фоне обладателей главных трофеев российского футбола - ЦСКА и “Зенита”, - однако вернулась домой без очков. Набрать их команда Сергея Игнашевича постарается дома. Поддержка родных стен должна ей в этом помочь. Осторожно предположим, что “Балтике” воздастся за невезение в столицах.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Посмотреть игру «Балтики» и «Оренбурга» можно будет на платном канале «Матч Премьер» и на ресурсах некоторых букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Балтика»: Лазарев (травма)

«Оренбург»: Малых, Муро (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Оренбург»:

Позиция«Балтика»«Оренбург»Позиция
Вратарь1. Латышонок99. СысуевВратарь
Защитник4. Гассама6. АдамовЗащитник
Защитник2. Жиров15. ГойковичЗащитник
Защитник26. Радмановац3. СиваковЗащитник
Полузащитник3. Маляров81. СидоровЗащитник
Полузащитник7. Фернандес8. БашичПолузащитник
Полузащитник 17. Бистрович22. ПересПолузащитник 
Полузащитник6. Кузьмин23. ВераПолузащитник
Полузащитник5. Осипов80. МаринНападающий
Нападающий9. Гузина9. МансильяНападающий
Нападающий18. Энрикес13. ОбуховНападающий
Главный тренерСергей ИгнашевичДавид ДеограсияГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI предлагают высокие коэффициенты на все три исхода. Так, котировка на победу «Балтики» равна 2.17, на ничью можно поставить за 3.65, а на выигрыш «Оренбуга» - за 3.35. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Балтика» – «Оренбург»?

Высокие коэффициенты букмекеров на все три основных исхода говорят о высокой непредсказуемости матча. Но все-таки шансы хозяев аналитики считают чуть более предпочтительными. 

Где смотреть бесплатно матч «Балтика» – «Оренбург»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Оренбург»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростех Арена» или онлайн - на официальном сайте «Балтики». Стоимость - от 400 до 3 000 рублей (VIP). Для прохода на стадион потребуется предъявить Fan ID.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Балтика» одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Гузины на 23-й минуте.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных