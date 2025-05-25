Балтика — Оренбург, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

“Оренбург” очень похорошел при испанце Деограсии. За последнее время команда обыграла сразу двух претендентов на чемпионство - “Локомотив” в гостях и “Зенит” дома.

“Балтика” тоже достойно выглядела на фоне обладателей главных трофеев российского футбола - ЦСКА и “Зенита”, - однако вернулась домой без очков. Набрать их команда Сергея Игнашевича постарается дома. Поддержка родных стен должна ей в этом помочь. Осторожно предположим, что “Балтике” воздастся за невезение в столицах.