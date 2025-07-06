Балтика — Зенит, 4 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

В это трудно поверить, но у “Зенита” отрицательный баланс встреч с “Балтикой”, причем ощутимо отрицательный: всего три победы при семи поражениях. Правда, большинство этих матчей пришлось на прошлый век, поэтому придавать им серьезное значение здесь и сейчас нет смысла.

Другое дело - свежие противостояния команд. В обоих “Зенит” испытал сложности: в Калининграде минимально уступил (0:1), а дома с трудом победил (2:1). Предстоящая встреча обещает быть не менее энергозатратной для чемпиона. “Балтике” нужно выбираться со дна таблицы, а разгром “Ахмата” в Кубке должен придать ей дополнительных сил.

Полагаем, что как минимум один мяч в ворота фаворита калининградцы отправят. Но и сами пропустят. Наш прогноз: обе забьют.