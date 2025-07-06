Балтика — Зенит, 4 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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До этого сезона “Балтика” с “Зенитом” не пересекались 11 лет. Теперь наверстывают упущенное. Предстоящая встреча станет для них уже третьей в 2023 году.
Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Балтика»
|7
|3
|3
|21-15
|«Зенит»
|3
|3
|7
|15-21
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.10.2023
|«Балтика»
4:1
«Ахмат»
Кубок России
|27.10.2023
|«Рубин»
1:0
«Балтика»
РПЛ
|21.10.2023
|«Балтика»
2:2
«Краснодар»
РПЛ
|07.10.2023
|«Балтика»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|03.10.2023
|«Зенит»
2:1
«Балтика»
Кубок России
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.10.2023
|«Зенит»
1:0
«Крылья Советов»
Кубок России
|28.10.2023
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|22.10.2023
|«Зенит»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|07.10.2023
|«Сочи»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|03.10.2023
|«Зенит»
2:1
«Балтика»
Кубок России
После 12 тура “Зенит” до двух очков сократил отставание в таблице РПЛ от “Краснодара”, тогда как “Балтика” никак не может вырваться из зоны вылета. Ниже нее - только “Сочи”.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|2. Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|3. Крылья Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|4. Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|5. ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|6. Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|7. Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|8. Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|9. Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|10. Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|11. Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|12. Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|13. Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|14. Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|15. Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|16. Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
В это трудно поверить, но у “Зенита” отрицательный баланс встреч с “Балтикой”, причем ощутимо отрицательный: всего три победы при семи поражениях. Правда, большинство этих матчей пришлось на прошлый век, поэтому придавать им серьезное значение здесь и сейчас нет смысла.
Другое дело - свежие противостояния команд. В обоих “Зенит” испытал сложности: в Калининграде минимально уступил (0:1), а дома с трудом победил (2:1). Предстоящая встреча обещает быть не менее энергозатратной для чемпиона. “Балтике” нужно выбираться со дна таблицы, а разгром “Ахмата” в Кубке должен придать ей дополнительных сил.
Полагаем, что как минимум один мяч в ворота фаворита калининградцы отправят. Но и сами пропустят. Наш прогноз: обе забьют.
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В прямом эфире встречу в Калининграде покажет кабельный канал “Матч Премьер”. Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую трансляцию матча читайте на специализированных сайтах:
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|Текстовая
|-
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Потери
«Балтика»: Лазарев (травма)
«Зенит»: Васильев, Фернандес (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Зенит»:
|Позиция
|«Балтика»
|«Зенит»
|Вратарь
|1. Латышонок
|16. Адамов
|Защитник
|4. Гассама
|55. Родригао
|Защитник
|2. Жиров
|77. Ренан
|Защитник
|26. Радмановац
|2. Чистяков
|Полузащитник
|3. Маляров
|19. Сутормин
|Полузащитник
|7. Фернандес
|3. Сантос
|Полузащитник
|17. Бистрович
|4. Круговой
|Полузащитник
|6. Кузьмин
|8. Вендел
|Полузащитник
|5. Осипов
|11. Клаудиньо
|Нападающий
|9. Гузина
|10. Изидор
|Нападающий
|18. Энрикес
|9. Кассьерра
|Главный тренер
|Сергей Игнашевич
|Сергей Семак
Эксперты компании PARI оценили вероятность новой победы “Балтики” коэффициентом 5.10. Предложение на победу «Зенита» - в три раза ниже. На ничью можно поставить за 3.95.
Коэффициенты букмекеров намекают, что “Зенит” не повторит августовского провала в Калининграде. Но не стоит забывать, что ему исторически не очень даются матчи с “Балтикой”.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру «Балтика» - «Зенит» в прямом эфире. Альтернативные бесплатные трансляции предлагают официальные сайты букмекерских контор.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростех Арена» или онлайн - на официальном сайте «Балтики». Цена - от 300 до 5 000 рублей. Дети до 7 лет, ветераны ВОВ и инвалиды I и II групп могут посетить матч бесплатно - при наличии Fan ID.
«Зенит» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Сергеева (63 минута) и Кассьерры (77).