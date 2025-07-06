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1 ноября 8:07ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Балтика — Зенит, 4 ноября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Прошлый визит в Калининград чемпиону не удался
Валентин Васильев

До этого сезона “Балтика” с “Зенитом” не пересекались 11 лет. Теперь наверстывают упущенное. Предстоящая встреча станет для них уже третьей в 2023 году.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Балтика» (Калининград)

04.11.2023, Сб

19:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 5.10

Х - 3.95

П2 - 1.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 14-й тур

Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Балтика»73321-15
«Зенит»33715-21

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.10.2023«Балтика»

4:1

«Ахмат»

Кубок России

27.10.2023«Рубин»

1:0

«Балтика»

РПЛ

21.10.2023«Балтика»

2:2

«Краснодар»

РПЛ

07.10.2023«Балтика»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

03.10.2023«Зенит»

2:1

«Балтика»

Кубок России

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.10.2023«Зенит»

1:0

«Крылья Советов»

Кубок России

28.10.2023«Зенит»

2:1

«Ахмат»

РПЛ

22.10.2023«Зенит»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

07.10.2023«Сочи»

0:2

«Зенит»

РПЛ

03.10.2023«Зенит»

2:1

«Балтика»

Кубок России

Турнирная таблица

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После 12 тура “Зенит” до двух очков сократил отставание в таблице РПЛ от “Краснодара”, тогда как “Балтика” никак не может вырваться из зоны вылета. Ниже нее - только “Сочи”. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1384121-828
2. Зенит1382327-1326
3. Крылья Советов1364327-1822
4. Динамо1356219-1621
5. ЦСКА1356223-1721
6. Пари НН1362512-1120
7. Спартак1362518-2020
8. Локомотив1355318-1720
9. Ростов1344521-2416
10. Урал1344514-2016
11. Рубин1344512-2016
12. Факел1343611-1515
13. Ахмат1333713-1712
14. Оренбург1333715-2112
15. Балтика1332812-1911
16. Сочи13301013-209

Прогноз на матч

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В это трудно поверить, но у “Зенита” отрицательный баланс встреч с “Балтикой”, причем ощутимо отрицательный: всего три победы при семи поражениях. Правда, большинство этих матчей пришлось на прошлый век, поэтому придавать им серьезное значение здесь и сейчас нет смысла. 

Другое дело - свежие противостояния команд. В обоих “Зенит” испытал сложности: в Калининграде минимально уступил (0:1), а дома с трудом победил (2:1). Предстоящая встреча обещает быть не менее энергозатратной для чемпиона. “Балтике” нужно выбираться со дна таблицы, а разгром “Ахмата” в Кубке должен придать ей дополнительных сил.

Полагаем, что как минимум один мяч в ворота фаворита калининградцы отправят. Но и сами пропустят. Наш прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу в Калининграде покажет кабельный канал “Матч Премьер”. Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  Текстовую трансляцию матча читайте на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
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«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Балтика»: Лазарев (травма)

«Зенит»: Васильев, Фернандес (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Балтика» - «Зенит»:

Позиция«Балтика»«Зенит»
Вратарь1. Латышонок16. Адамов
Защитник4. Гассама55. Родригао
Защитник2. Жиров77. Ренан
Защитник26. Радмановац2. Чистяков
Полузащитник3. Маляров19. Сутормин
Полузащитник7. Фернандес3. Сантос
Полузащитник 17. Бистрович4. Круговой
Полузащитник6. Кузьмин8. Вендел
Полузащитник5. Осипов11. Клаудиньо
Нападающий9. Гузина10. Изидор
Нападающий18. Энрикес9. Кассьерра
Главный тренерСергей ИгнашевичСергей Семак

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты компании PARI оценили вероятность новой победы “Балтики” коэффициентом 5.10. Предложение на победу «Зенита» - в три раза ниже. На ничью можно поставить за 3.95.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Балтика» - «Зенит»?

Коэффициенты букмекеров намекают, что “Зенит” не повторит августовского провала в Калининграде. Но не стоит забывать, что ему исторически не очень даются матчи с “Балтикой”.

Где бесплатно смотреть матч «Балтика» - «Зенит»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру «Балтика» - «Зенит» в прямом эфире. Альтернативные бесплатные трансляции предлагают официальные сайты букмекерских контор.

Где купить билеты на матч «Балтика» - «Зенит»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Ростех Арена» или онлайн - на официальном сайте «Балтики». Цена - от 300 до 5 000 рублей. Дети до 7 лет, ветераны ВОВ и инвалиды I и II групп могут посетить матч бесплатно - при наличии Fan ID.

UPD: результат

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«Зенит» выиграл со счетом 2:0 благодаря голам Сергеева (63 минута) и Кассьерры (77).

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