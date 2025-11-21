Барселона - Атлетик, 22 ноября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В 13-м туре Ла Лиги действующий чемпион Испании принимает дома «Атлетик» из Бильбао. Баски пока не входят в топ-5 таблицы, но нервы фавориту наверняка попортят. Рассмотрим субботнюю встречу сквозь призму коэффициентов букмекеров.
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 13-й тур
Стадион: «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|125
|40
|80
|456-349
|«Атлетик»
|80
|40
|125
|339-456
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Сельта»
2:4
«Барселона»
Ла Лига
|05.11.2025
|«Брюгге»
3:3
«Барселона»
Лига чемпионов
|02.11.2025
|Барселона»
3:1
«Эльче»
Ла Лига
|26.10.2025
|«Реал»
2:1
«Барселона»
Ла Лига
|21.10.2025
|«Барселона»
6:1
«Олимпиакос»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Атлетика»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Атлетик»
1:0
«Овьедо»
Ла Лига
|05.11.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Атлетик»
Лига чемпионов
|01.11.2025
|«Реал Сосьедад»
3:2
«Атлетик»
Ла Лига
|25.10.2025
|«Атлетик»
0:1
«Хетафе»
Ла Лига
|22.10.2025
|«Атлетик»
3:1
«Карабах»
Лига чемпионов
Чемпион пока отстает в таблице от своего самого главного противника на три очка. «Атлетик» идет по дистанции восьмым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Реал Мадрид
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|2. Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|3. Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|4. Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|5. Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|6. Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|7. Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|8. Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|9. Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|10. Алавес
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|11. Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|12. Райо Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|13. Сельта
|12
|2
|7
|3
|15-18
|13
|14. Реал Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|15. Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|16. Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|17. Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|18. Валенсия
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|19. Леванте
|12
|2
|3
|7
|16-23
|9
|20. Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
«Барселона» этом чемпионате еще не потеряла дома ни очка: пять матчей - пять побед с суммарным счетом 16:3.
«Атлетик» только раз за пять попыток выиграл на выезде в этом сезоне - еще в последний день лета у «Бетиса» в Севилье (2:1).
Каталонцы забивают и пропускают во всех турнирах 10 матчей подряд. При этом все эти игры были «верховыми».
Полагаем, что первая из этих двух серий имеет все шансы продлиться в субботу. Обилие потерь (минус восемь игроков основной обоймы!) не пройдет для хозяев бесследно.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Игру в Барселона покажет в прямом эфире канал «Матч! Футбол 2». Начало трансляции - в 18.10 по Москве.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 2»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Барселона»: де Йонг (дисквалификация), Рафинья, Гарсия, Касадо, Гави, Ямаль, тер Штеген, Педри (все — травмы)
«Атлетик»: Сансет, Уильямс, Саннади, Эгилус, Прадос (все — травмы)
Несмотря на множественные кадровые потери хозяев поля, аналитики считают их безоговорочными фаворитами. Коэффициент на победу «Атлетик» более чем в четыре раза превышает котировку на «Барселону» - соответственно, 6.70 и 1.46. Ничья идет в компании за 5.20.
💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «БЕТСИТИ»
Наиболее низкий коэффициент на маркете точного счета - 7.90 - «БЕТСИТИ» установила на сухую победу каталонцев - 2:0.
Следить за ходом матча онлайн можно на ресурсах «БЕТСИТИ».
По мнению аналитиков, «Барселона» является только вторым претендентом на победу в новом сезоне испанской Ла Лиги. Ставка на успех каталонской команды принимаются с коэффициентом 3.00. Поставить на триумф «Реала» сейчас предлагается по котировке 1.48.