Барселона - Атлетик, 22 ноября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Чемпион без половины своих звезд - шансы басков растут?
Валентин Васильев

В 13-м туре Ла Лиги действующий чемпион Испании принимает дома «Атлетик» из Бильбао. Баски пока не входят в топ-5 таблицы, но нервы фавориту наверняка попортят. Рассмотрим субботнюю встречу сквозь призму коэффициентов букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона»

22.11.2025, Сб

18:15 МСК

«Атлетик» (Бильбао)

П1 - 1.46

Х - 5.20

П2 - 6.70

Турнир: чемпионат Испании по футболу, 13-й тур

Стадион: «Спотифай Камп Ноу»  (Барселона, Испания)

Судьи: еще не назначены

История матчей:

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»1254080456-349
«Атлетик»8040125339-456

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Сельта»

2:4

«Барселона»

Ла Лига

05.11.2025«Брюгге»

3:3

«Барселона»

Лига чемпионов

02.11.2025Барселона»

3:1

«Эльче»

Ла Лига

26.10.2025«Реал»

2:1

«Барселона»

Ла Лига

21.10.2025«Барселона»

6:1

«Олимпиакос»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Атлетика»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Атлетик»

1:0

«Овьедо»

Ла Лига

05.11.2025«Ньюкасл»

2:0

«Атлетик»

Лига чемпионов

01.11.2025«Реал Сосьедад»

3:2

«Атлетик»

Ла Лига

25.10.2025«Атлетик»

0:1

«Хетафе»

Ла Лига

22.10.2025«Атлетик»

3:1

«Карабах»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

Чемпион пока отстает в таблице от своего самого главного противника на три очка. «Атлетик» идет по дистанции восьмым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Реал Мадрид12101126-1031
2. Барселона1291232-1528
3. Вильярреал1282224-1026
4. Атлетико1274124-1125
5. Бетис1255219-1320
6. Эспаньол1253415-1518
7. Хетафе1252512-1417
8. Атлетик1252512-1317
9. Севилья1251618-1916
10. Алавес1243511-1115
11. Эльче1236313-1415
12. Райо Вальекано1243512-1415
13. Сельта1227315-1813
14. Реал Сосьедад1234514-1713
15. Мальорка1233612-1812
16. Осасуна123279-1311
17. Жирона1224611-2410
18. Валенсия1224611-2110
19. Леванте1223716-239
20. Овьедо122287-208

Прогноз на матч

«Барселона» этом чемпионате еще не потеряла дома ни очка: пять матчей - пять побед с суммарным счетом 16:3.

«Атлетик» только раз за пять попыток выиграл на выезде в этом сезоне - еще в последний день лета у «Бетиса» в Севилье (2:1).

Каталонцы забивают и пропускают во всех турнирах 10 матчей подряд. При этом все эти игры были «верховыми».

Полагаем, что первая из этих двух серий имеет все шансы продлиться в субботу. Обилие потерь (минус восемь игроков основной обоймы!) не пройдет для хозяев бесследно.

Трансляции

Игру в Барселона покажет в прямом эфире канал «Матч! Футбол 2». Начало трансляции - в 18.10 по Москве.

ВещательТип трансляцииУсловия
 «Матч! Футбол 2»ВидеотрансляцияПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Барселона»: де Йонг (дисквалификация), Рафинья, Гарсия, Касадо, Гави, Ямаль, тер Штеген, Педри (все — травмы)

«Атлетик»: Сансет, Уильямс, Саннади, Эгилус, Прадос (все — травмы)

Коэффициенты букмекеров

Несмотря на множественные кадровые потери хозяев поля, аналитики считают их безоговорочными фаворитами. Коэффициент на победу «Атлетик» более чем в четыре раза превышает котировку на «Барселону» - соответственно, 6.70 и 1.46.  Ничья идет в компании за 5.20.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Реал Сосьедад»?

Наиболее низкий коэффициент на маркете точного счета - 7.90 - «БЕТСИТИ» установила на сухую победу каталонцев - 2:0.

Где смотреть матч «Барселона» - «Реал Сосьедад»?

Следить за ходом матча онлайн можно на ресурсах «БЕТСИТИ»

Кто станет чемпионом Испании?

По мнению аналитиков, «Барселона» является только вторым претендентом на победу в новом сезоне испанской Ла Лиги. Ставка на успех каталонской команды принимаются с коэффициентом 3.00. Поставить на триумф «Реала» сейчас предлагается по котировке 1.48.

