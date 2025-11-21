Барселона - Атлетик, 22 ноября: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Барселона» этом чемпионате еще не потеряла дома ни очка: пять матчей - пять побед с суммарным счетом 16:3.

«Атлетик» только раз за пять попыток выиграл на выезде в этом сезоне - еще в последний день лета у «Бетиса» в Севилье (2:1).

Каталонцы забивают и пропускают во всех турнирах 10 матчей подряд. При этом все эти игры были «верховыми».

Полагаем, что первая из этих двух серий имеет все шансы продлиться в субботу. Обилие потерь (минус восемь игроков основной обоймы!) не пройдет для хозяев бесследно.