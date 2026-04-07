ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Барселона - Атлетико, 8 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
Четвертая встреча команд в 2026 году и вторая - подряд
Валентин Васильев

Среди четвертьфинальных пар Лиги чемпионов УЕФА есть и одна сугубо испанская. «Барселона» с «Атлетико» недавно выдали пару сногсшибательных шоу в национальном Кубке, а теперь продолжат выяснение отношений на международном уровне. Разбираем предстоящий матч в столице Каталонии в контексте предложений лучших легальных букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» 

08.04.2026, Ср
22:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид)

П1 - 1.55

Х - 5.40

П2 - 5.00

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, первый матч

Стадион: «Спотифай Камп Ноу»   (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»1165779475-365
«Атлетико»7957116365-475

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Атлетико» 

1:2

«Барселона» 

Ла Лига

222.03.2026«Барселона» 

1:0

«Райо Вальекано»  

Ла Лига

18.03.2026«Барселона» 

7:2

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

15.03.2026«Барселона» 

5:2

«Севилья»  

Ла Лига

10.03.2026«Ньюкасл»

1:1

«Барселона» 

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Атлетико» 

1:2

«Барселона» 

Ла Лига

22.03.2026«Реал» 

3:2

«Атлетико»

Ла Лига

18.03.2026«Тоттенхэм»

3:2

«Атлетико»

Лига чемпионов

14.03.2026«Атлетико»

1:0

«Хетафе»

Ла Лига

10.03.2026«Атлетико»

5:2

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

Календарь матчей

1/4 финала

Первые матчи

07.04.2026, 22:00. «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – «Арсенал» (Лондон, Англия)

07.04.2026, 22:00. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)

08.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Ливерпуль» (Англия)

08.04.2026, 22:00. «Барселона» (Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)

Ответные матчи

14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)

14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания)

15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)

Прогноз на матч

В субботу в чемпионате Испании команды устроили огненное шоу. «Атлетико» еще до перерыва повел в счете (Симеоне-младший мастерски реализовал выход один на один), но дальше неприятности сыпались только на хозяев. Еще до перерыва мадридцы пропустили ответный мяч от Рашфорда и лишились Нико Гонсалеса, удаленного за фол последней надежды. Во втором тайме рефери Бускетс уравнял составы команд, но ненадолго. После просмотра VAR  арбитр заменил красную карточку Херарду Мартину на желтую. 

Вдобавок ко всем своим бедам «матрасники» получили еще один гол в концовке от Левандовского. Польский ветеран в буквальном смысле оказался в нужное время в нужном месте: мяч после неловкого сейва вратаря рикошетом от Роберта залетел в ворота. «Атлетико» потерпел третье подряд поражение, «Барса» одержала четвертую последовательную победу.

Чего ждать от новой встречи хорошо знакомых соперников, предугадать невозможно. В этом году они уже по разу громили друг друга в Кубке: 4:0 в Мадриде, 3:0 в Барселоне. И в целом игры этих команд зачастую проходят в результативном ключе. Из 10 последних матчей только два были «низовыми».

Учитывая форму команд, реалистичной тут выглядит комбинация из 1Х и тотал больше 2.5.

В «БЕТСИТИ» поставить на такой исход можно по котировке 1.67.

Трансляции

В прямом эфире игру в Барселоне покажет Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Барселона»: Рафинья, Берналь, де Йонг, Кристенсен (все - травмы)

«Атлетико»: Облак, Мендоса, Барриос (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:

Позиция«Барселона»«Атлетико»Позиция
Вратарь13. Гарсия1. МуссоВратарь
Защитник2. Канселу17. ГанцкоЗащитник
Защитник18. Мартин24. Ле НорманЗащитник
Защитник5. Кубарси18. ПубильЗащитник
Защитник23. Кунде14. ЛьорентеЗащитник
Полузащитник 8. Педри6. КокеПолузащитник
Полузащитник 24. Гарсия5. КардозоПолузащитник 
Полузащитник14. Рэшфорд22. ЛукманПолузащитник
Полузащитник16. Фермин Лопес20. СимеонеНападающий
Полузащитник10. Ямаль7. ГризманнНападающий
Нападающий9. Левандовски19. АльваресНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликДиего СимеонеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» выплатит в пятикратном размере выигрыш по удачным ставкам на успех мадридского клуба. Коэффициент на победу хозяев поля более чем в три раза ниже (1.55). Наиболее интересно выглядит предложение на ничью (5.40).

