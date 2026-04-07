Барселона - Атлетико, 8 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Среди четвертьфинальных пар Лиги чемпионов УЕФА есть и одна сугубо испанская. «Барселона» с «Атлетико» недавно выдали пару сногсшибательных шоу в национальном Кубке, а теперь продолжат выяснение отношений на международном уровне. Разбираем предстоящий матч в столице Каталонии в контексте предложений лучших легальных букмекеров.
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, первый матч
Стадион: «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|116
|57
|79
|475-365
|«Атлетико»
|79
|57
|116
|365-475
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Атлетико»
1:2
«Барселона»
Ла Лига
|222.03.2026
|«Барселона»
1:0
«Райо Вальекано»
Ла Лига
|18.03.2026
|«Барселона»
7:2
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|15.03.2026
|«Барселона»
5:2
«Севилья»
Ла Лига
|10.03.2026
|«Ньюкасл»
1:1
«Барселона»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Атлетико»
1:2
«Барселона»
Ла Лига
|22.03.2026
|«Реал»
3:2
«Атлетико»
Ла Лига
|18.03.2026
|«Тоттенхэм»
3:2
«Атлетико»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Атлетико»
1:0
«Хетафе»
Ла Лига
|10.03.2026
|«Атлетико»
5:2
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
1/4 финала
Первые матчи
07.04.2026, 22:00. «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – «Арсенал» (Лондон, Англия)
07.04.2026, 22:00. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)
08.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Ливерпуль» (Англия)
08.04.2026, 22:00. «Барселона» (Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)
Ответные матчи
14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)
14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания)
15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия)
15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)
В субботу в чемпионате Испании команды устроили огненное шоу. «Атлетико» еще до перерыва повел в счете (Симеоне-младший мастерски реализовал выход один на один), но дальше неприятности сыпались только на хозяев. Еще до перерыва мадридцы пропустили ответный мяч от Рашфорда и лишились Нико Гонсалеса, удаленного за фол последней надежды. Во втором тайме рефери Бускетс уравнял составы команд, но ненадолго. После просмотра VAR арбитр заменил красную карточку Херарду Мартину на желтую.
Вдобавок ко всем своим бедам «матрасники» получили еще один гол в концовке от Левандовского. Польский ветеран в буквальном смысле оказался в нужное время в нужном месте: мяч после неловкого сейва вратаря рикошетом от Роберта залетел в ворота. «Атлетико» потерпел третье подряд поражение, «Барса» одержала четвертую последовательную победу.
Чего ждать от новой встречи хорошо знакомых соперников, предугадать невозможно. В этом году они уже по разу громили друг друга в Кубке: 4:0 в Мадриде, 3:0 в Барселоне. И в целом игры этих команд зачастую проходят в результативном ключе. Из 10 последних матчей только два были «низовыми».
Учитывая форму команд, реалистичной тут выглядит комбинация из 1Х и тотал больше 2.5.
В «БЕТСИТИ» поставить на такой исход можно по котировке 1.67.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру в Барселоне покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Барселона»: Рафинья, Берналь, де Йонг, Кристенсен (все - травмы)
«Атлетико»: Облак, Мендоса, Барриос (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|13. Гарсия
|1. Муссо
|Вратарь
|Защитник
|2. Канселу
|17. Ганцко
|Защитник
|Защитник
|18. Мартин
|24. Ле Норман
|Защитник
|Защитник
|5. Кубарси
|18. Пубиль
|Защитник
|Защитник
|23. Кунде
|14. Льоренте
|Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
|6. Коке
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Гарсия
|5. Кардозо
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рэшфорд
|22. Лукман
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Фермин Лопес
|20. Симеоне
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Ямаль
|7. Гризманн
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
|19. Альварес
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Диего Симеоне
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» выплатит в пятикратном размере выигрыш по удачным ставкам на успех мадридского клуба. Коэффициент на победу хозяев поля более чем в три раза ниже (1.55). Наиболее интересно выглядит предложение на ничью (5.40).
Если вы хотите узнать, где получить фрибет за регистрацию в БК, сделать это можно на сайте «Советского спорта».