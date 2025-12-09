Барселона - Айнтрахт, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут последние матчи Лиги чемпионов в 2025 году. Один из фаворитов турнира, «Барселона», в шестом туре Общего этапа примет немецкий «Айнтрахт». Разбираем коэффициенты букмекеров на игру в столице Каталонии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Испания)
09.12.2025, Вт
23:00 МСК
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия)
|П1 - 1.16
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|1
|1
|1
|5-4
|«Айнтрахт»
|1
|1
|1
|4-5
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Бетис»
3:5
«Барселона»
Ла Лига
|02.12.2025
|«Барселона»
3:1
«Атлетико»
Ла Лига
|29.11.2025
|«Барселона»
3:1
«Алавес»
Ла Лига
|25.11.2025
|«Челси»
3:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Барселона»
4:0
«Атлетик»
Ла Лига
Последние пять матчей «Айнтрахта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«РБ Лейпциг»
6:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
|30.11.2025
|«Айнтрахт»
1:1
«Вольфсбург»
Бундеслига
|26.11.2025
|«Айнтрахт»
0:3
«Аталанта»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Кельн»
3:4
«Айнтрахт»
Бундеслига
|09.11.2025
|«Айнтрахт»
1:0
«Майнц»
Бундеслига
После пяти туров «Барселона» занимает более чем скромную для себя 18-ю позицию в таблице. На этом фоне 28-я позиция бронзового призера Бундеслиги не очень удивляет.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|2. ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19-8
|12
|3. Бавария
|5
|4
|0
|1
|15-6
|12
|4. Интер
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|5. Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|6. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17-11
|10
|7. Челси
|5
|3
|1
|1
|12-6
|10
|8. Спортинг
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|9. Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|10. Аталанта
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|11. Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11-4
|9
|12. Атлетико
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|13. Ливерпуль
|5
|3
|0
|2
|10-8
|9
|14. Галатасарай
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|15. ПСВ
|5
|2
|2
|1
|13-8
|8
|16. Тоттенхэм
|5
|2
|2
|1
|10-7
|8
|17. Байер
|5
|2
|2
|1
|8-10
|8
|18. Барселона
|5
|2
|1
|2
|12-10
|7
|19. Карабах
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|20. Наполи
|5
|2
|1
|2
|6-9
|7
|21. Марсель
|5
|2
|0
|3
|8-6
|6
|22. Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|23. Монако
|5
|1
|3
|1
|6-8
|6
|24. Пафос
|5
|1
|3
|1
|4-7
|6
|25. Юнион
|5
|2
|0
|3
|5-12
|6
|26. Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8-13
|4
|27. Атлетик
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|28. Айнтрахт
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|29. Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|30. Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4-8
|3
|31. Славия Прага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|32. Буде-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7-11
|2
|33. Олимпиакос
|5
|0
|2
|3
|5-13
|2
|34. Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Кайрат
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
|36. Аякс
|5
|0
|0
|5
|1-16
|0
Обе команды в субботу сыграли с редкими для футбола счетами. Но если «Барселона» в конечном итоге преуспела, то «Айнтрахт» по полной программе опозорился. Каталонцы первыми пропустили в «Севилье» от «Бетиса», но в ответ забили пять голов за час игрового времени и выиграли 5:3. Особенно расстарался Ферран Торрес, оформивший в Андалусии хет-трик. 20-летний швед Руни Барджи забил первый гол в Примере. В Лейпциге было забито на два мяча меньше, но все шесть - в ворота «Айнтрахта»! После такого потрясения прийти в себя и достойно выступить в Каталонии парням Дино Топмеллера будет крайне непросто. А «Барса» точно не проявит снисходительности к гостю - ей нужно набирать очки и подниматься по таблице. Победа чемпиона Испании с форой (-1.5) выглядит вполне реалистичным сходом в этой паре.
Игру в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Барселона»: тер Штеген, де Йонг, Араухо, Ольмо (все - травмы)
«Айнтрахт»: Нганкам (не заявлен), Буркардт (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Айнтрахт»
|Позиция
|Вратарь
|13. Жоан Гарсия
|23. Цеттерер
|Вратарь
|Защитник
|3. Бальде
|4. Кох
|Защитник
|Защитник
|5. Кубарси
|3. Теате
|Защитник
|Защитник
|18. Мартин
|21. Браун
|Защитник
|Защитник
|23. Кунде
|13. Кристенсен
|Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
|27. Гетце
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
|8. Шаиби
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Эрик Гарсия
|15. Скири
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Рафинья
|20. Доан
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Ямаль
|7. Кнауфф
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
|19. Баойя
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Дино Топмеллер
|Главный тренер
Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Барселоны» чисто символическим коэффициентом 1.16. Два других популярных исхода выглядят гораздо более привлекательно. Удачная ставка на успех гостей обещает 14-кратный выигрыш. Ничья котируется за 8.50.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу фаворита со счетом 3:0. В БК PARI этот исход котируется за 8.50.
Коэффициент 1.25 на тотал больше 2.5 практически не оставляет в этом сомнений.
В списке претендентов на победу в ЛЧ каталонцы пока занимают шестое место (коэффициент 11.00).