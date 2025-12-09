Барселона - Айнтрахт, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обе команды в субботу сыграли с редкими для футбола счетами. Но если «Барселона» в конечном итоге преуспела, то «Айнтрахт» по полной программе опозорился. Каталонцы первыми пропустили в «Севилье» от «Бетиса», но в ответ забили пять голов за час игрового времени и выиграли 5:3. Особенно расстарался Ферран Торрес, оформивший в Андалусии хет-трик. 20-летний швед Руни Барджи забил первый гол в Примере. В Лейпциге было забито на два мяча меньше, но все шесть - в ворота «Айнтрахта»! После такого потрясения прийти в себя и достойно выступить в Каталонии парням Дино Топмеллера будет крайне непросто. А «Барса» точно не проявит снисходительности к гостю - ей нужно набирать очки и подниматься по таблице. Победа чемпиона Испании с форой (-1.5) выглядит вполне реалистичным сходом в этой паре.