Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



7 декабря 11:09ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Барселона - Айнтрахт, 9 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В столице Каталонии намечается «голеада»
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут последние матчи Лиги чемпионов в 2025 году. Один из фаворитов турнира, «Барселона», в шестом туре Общего этапа примет немецкий «Айнтрахт». Разбираем коэффициенты букмекеров на игру в столице Каталонии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Испания)

09.12.2025, Вт

23:00 МСК

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия)

П1 - 1.16

Х - 8.50

П2 - 14.00

Турнир:  Лига чемпионов УЕФА, Общий этап, 6-й тур

Стадион: «Спотифай Камп Ноу»    (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»1115-4
«Айнтрахт»1114-5

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Бетис»

3:5

«Барселона»

Ла Лига

02.12.2025«Барселона»

3:1

«Атлетико»

Ла Лига

29.11.2025«Барселона»

3:1

«Алавес»

Ла Лига

25.11.2025«Челси»

3:0

«Барселона»

Лига чемпионов

22.11.2025«Барселона»

4:0

«Атлетик»

Ла Лига

Последние пять матчей «Айнтрахта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«РБ Лейпциг»

6:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

30.11.2025«Айнтрахт»

1:1

«Вольфсбург»

Бундеслига

26.11.2025«Айнтрахт»

0:3

«Аталанта»

Лига чемпионов

22.11.2025«Кельн»

3:4

«Айнтрахт»

Бундеслига

09.11.2025«Айнтрахт»

1:0

«Майнц»

Бундеслига

Место в турнирной таблице

Свернуть

После пяти туров «Барселона» занимает более чем скромную для себя 18-ю позицию в таблице. На этом фоне 28-я позиция бронзового призера Бундеслиги не очень удивляет.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал550014-115
2. ПСЖ540119-812
3. Бавария540115-612
4. Интер540112-312
5. Реал Мадрид540112-512
6. Боруссия Д531117-1110
7. Челси531112-610
8. Спортинг531111-510
9. Манчестер Сити531110-510
10. Аталанта53116-510
11. Ньюкасл530211-49
12. Атлетико530212-109
13. Ливерпуль530210-89
14. Галатасарай53028-79
15. ПСВ522113-88
16. Тоттенхэм522110-78
17. Байер52218-108
18. Барселона521212-107
19. Карабах52128-97
20. Наполи52126-97
21. Марсель52038-66
22. Ювентус513110-106
23. Монако51316-86
24. Пафос51314-76
25. Юнион52035-126
26. Брюгге51138-134
27. Атлетик51134-94
28. Айнтрахт51137-144
29. Копенгаген51137-144
30. Бенфика51044-83
31. Славия Прага50322-83
32. Буде-Глимт50237-112
33. Олимпиакос50235-132
34. Вильярреал50142-101
35. Кайрат50144-141
36. Аякс50051-160

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды в субботу сыграли с редкими для футбола счетами. Но если «Барселона» в конечном итоге преуспела, то «Айнтрахт» по полной программе опозорился. Каталонцы первыми пропустили в «Севилье» от «Бетиса», но в ответ забили пять голов за час игрового времени и выиграли 5:3. Особенно расстарался Ферран Торрес, оформивший в Андалусии хет-трик. 20-летний швед Руни Барджи забил первый гол в Примере. В Лейпциге было забито на два мяча меньше, но все шесть - в ворота «Айнтрахта»! После такого потрясения прийти в себя и достойно выступить в Каталонии  парням Дино Топмеллера будет крайне непросто. А «Барса» точно не проявит снисходительности к гостю - ей нужно набирать очки и подниматься по таблице. Победа чемпиона Испании с форой (-1.5) выглядит вполне реалистичным сходом в этой паре.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Игру в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Барселона»: тер Штеген, де Йонг, Араухо, Ольмо (все - травмы)

«Айнтрахт»: Нганкам (не заявлен), Буркардт (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:

Позиция«Барселона»«Айнтрахт»Позиция
Вратарь13. Жоан Гарсия23. ЦеттерерВратарь
Защитник3. Бальде4. КохЗащитник
Защитник5. Кубарси3. ТеатеЗащитник
Защитник18. Мартин21. БраунЗащитник
Защитник23. Кунде13. КристенсенЗащитник
Полузащитник 8. Педри27. ГетцеПолузащитник
Полузащитник 21. де Йонг8. ШаибиПолузащитник 
Полузащитник24. Эрик Гарсия15. СкириПолузащитник
Полузащитник11. Рафинья20. ДоанНападающий
Полузащитник10. Ямаль7. КнауффНападающий
Нападающий9. Левандовски19. БаойяНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликДино ТопмеллерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Барселоны» чисто символическим коэффициентом 1.16. Два других популярных исхода выглядят гораздо более привлекательно. Удачная ставка на успех гостей  обещает 14-кратный выигрыш. Ничья котируется за 8.50.

Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт». 

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Айнтрахт»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу фаворита со счетом 3:0. В БК PARI  этот исход котируется за 8.50.

Будет ли матч «Барселона» - «Айнтрахт» результативным?

Коэффициент 1.25 на тотал больше 2.5 практически не оставляет в этом сомнений. 

Кто выиграет Ла Лигу?

В списке претендентов на победу в ЛЧ каталонцы пока занимают шестое место (коэффициент 11.00). Топ-3 фаворитов турнира от PARI  выглядит так:

  1. «Арсенал» - 4.50
  2. «Бавария»  - 6.00
  3. «ПСЖ» - 7.00

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer53 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer387 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer8 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer387 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer22 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё