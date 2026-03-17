Барселона - Ньюкасл, 18 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В среду, 18 марта, окончательно сформируется состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Откроет игровой день - точнее вечер - противостояние в столице Каталонии. Первый матч «Барселоны» и «Ньюкасла» не выявил сильнейшего. Теперь-то он точно будет определен.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Стадион: «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|4
|1
|1
|11-6
|«Ньюкасл»
|1
|1
|4
|6-11
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2026
|«Барселона»
5:2
«Севилья»
Ла Лига
|10.03.2026
|«Ньюкасл»
1:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Атлетик»
0:1
«Барселона»
Ла Лига
|03.03.2026
|«Барселона»
3:0
«Атлетико»
Кубок Испании
|28.02.2026
|«Барселона»
4:1
«Вильярреал»
Ла Лига
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Челси»
0:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|10.03.2026
|«Ньюкасл»
1:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Ньюкасл»
1:3
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|04.03.2026
|«Ньюкасл»
2:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|28.08.2026
|«Ньюкасл»
2:3
«Эвертон»
АПЛ
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1
Первый матч в Англии одному из фаворитов Лиги чемпионов явно не удался. На 86-й минуте «Ньюкасл» повел в счете, и «Барселоне» пришлось приложить огромные усилия, чтобы отыграться. Помог «поздний», уже в компенсированное время, пенальти и точный удар с 11 метров Ламина Ямаля. Таким образом, на «Камп Ноу» команды начнут, по сути, с нуля.
Каталонцы в преддверии еврокубковой игры неплохо размялись в национальной лиге. «Барса» разгромила дома «Севилью» (5:2), а Рафинья оформил хет-трик.
Впрочем, «Ньюкасл» тоже воодушевленным подходит к матчу среды. «Сороки» на выходные вывезли три очка в АПЛ с поля «Челси» - серьезное достижение. Интересно, что эта игра стала первой для них на выезде после пяти подряд выступлений дома.
У обеих команд из 10 последних матчей восемь были «верховыми». Учитывая, что «Барса» играет дома, рискнем предположить, что хозяева как минимум не уступят при тотал больше 2.5 голов.
В прямом эфире игру в Барселона покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Барселона»: Кунде, Бальде, де Йонг, Кристенсен (все - травмы)
«Ньюкасл»: Гимарайнш, Майли, Шер, Крафт (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Ньюкасл»
|Позиция
|Вратарь
|13. Ж. Гарсия
|1. Поуп
|Вратарь
|Защитник
|24. Э. Гарсия
|2. Триппьер
|Защитник
|Защитник
|18. Мартин
|33. Берн
|Защитник
|Защитник
|5. Кубарси
|4. Ботман
|Защитник
|Защитник
|2. Канселу
|3. Холл
|Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
|7. Жоэлинтон
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
|8. Тонали
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рэшфорд
|28. Уиллок
|Полузащитник
|Нападающий
|16. Фермин Лопес
|11. Барнс
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Ямаль
|9. Висса
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Левандовски
|23. Мерфи
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Эдди Хау
|Главный тренер
Пятикратный выигрыш относительно номинала пари обещает в «Бетсити» ставка на выигрыш англичан. Коэффициент на успех хозяев поля в три раза ниже. Ничья котируется за 4.90.
На тотал больше 2.5 больше дают коэффициент 1.39. Это значит, что вероятность результативного футбола очень высока.
В России Лигу чемпионов можно смотреть на Okko.