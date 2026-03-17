Партнерский проект

Барселона - Ньюкасл, 18 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обе команды на подъеме - намечается бодрая игра!
Валентин Васильев

В среду, 18 марта, окончательно сформируется состав участников 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Откроет игровой день - точнее вечер - противостояние в столице Каталонии. Первый матч «Барселоны» и «Ньюкасла» не выявил сильнейшего. Теперь-то он точно будет определен.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона»  (Испания) 

18.03.2026, Ср
20:45 МСК

«Ньюкасл» (Англия) 

П1 - 1.60

Х - 4.90

П2 - 5.00

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: «Спотифай Камп Ноу»   (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»41111-6
«Ньюкасл»1146-11

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2026«Барселона» 

5:2

«Севилья»  

Ла Лига

10.03.2026«Ньюкасл»

1:1

«Барселона» 

Лига чемпионов

07.03.2026«Атлетик» 

0:1

«Барселона» 

Ла Лига

03.03.2026«Барселона» 

3:0

«Атлетико» 

Кубок Испании

28.02.2026«Барселона» 

4:1

«Вильярреал»  

Ла Лига

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Челси»

0:1

«Ньюкасл»

АПЛ

10.03.2026«Ньюкасл»

1:1

«Барселона» 

Лига чемпионов

07.03.2026«Ньюкасл»

1:3

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

04.03.2026«Ньюкасл»

2:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

28.08.2026«Ньюкасл»

2:3

«Эвертон»

АПЛ

Календарь и результаты матчей

1/8 финала

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1

Прогноз на матч

Первый матч в Англии одному из фаворитов Лиги чемпионов явно не удался. На 86-й минуте «Ньюкасл» повел в счете, и «Барселоне» пришлось приложить огромные усилия, чтобы отыграться. Помог  «поздний», уже в компенсированное время, пенальти и точный удар с 11 метров Ламина Ямаля. Таким образом, на «Камп Ноу» команды начнут, по сути, с нуля.

Каталонцы в преддверии еврокубковой игры неплохо размялись в национальной лиге. «Барса» разгромила дома «Севилью» (5:2), а Рафинья оформил хет-трик.

Впрочем, «Ньюкасл» тоже воодушевленным подходит к матчу среды. «Сороки» на выходные вывезли три очка в АПЛ с поля «Челси» - серьезное достижение. Интересно, что эта игра стала первой для них на выезде после пяти подряд выступлений дома.

У обеих команд из 10 последних матчей восемь были «верховыми». Учитывая, что «Барса» играет дома, рискнем предположить, что хозяева как минимум не уступят при тотал больше 2.5 голов.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

В прямом эфире игру в Барселона покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Барселона»: Кунде, Бальде, де Йонг, Кристенсен (все - травмы)

«Ньюкасл»: Гимарайнш, Майли, Шер, Крафт (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Ньюкасл»:

Позиция«Барселона»«Ньюкасл»Позиция
Вратарь13. Ж. Гарсия1. ПоупВратарь
Защитник24. Э. Гарсия2. ТриппьерЗащитник
Защитник18. Мартин33. БернЗащитник
Защитник5. Кубарси4. БотманЗащитник
Защитник2. Канселу3. ХоллЗащитник
Полузащитник 8. Педри7. ЖоэлинтонПолузащитник
Полузащитник 6. Гави8. ТоналиПолузащитник 
Полузащитник14. Рэшфорд28. УиллокПолузащитник
Нападающий16. Фермин Лопес11. БарнсПолузащитник
Нападающий10. Ямаль9. ВиссаПолузащитник
Нападающий9. Левандовски23. МерфиНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликЭдди ХауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Пятикратный выигрыш относительно номинала пари обещает в «Бетсити» ставка на выигрыш англичан. Коэффициент на успех хозяев поля в три раза ниже. Ничья котируется за 4.90.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Барселона» - «Ньюкасл»?

На тотал больше 2.5 больше дают коэффициент 1.39. Это значит, что вероятность результативного футбола очень высока. 

Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт». 

Где смотреть матч «Барселона» - «Ньюкасл»?

Онлайн-трансляцию матча своим клиентам предложат крупнейшие букмекерские компании. В России Лигу чемпионов можно смотреть на Okko.

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё