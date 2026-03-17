Барселона - Ньюкасл, 18 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Первый матч в Англии одному из фаворитов Лиги чемпионов явно не удался. На 86-й минуте «Ньюкасл» повел в счете, и «Барселоне» пришлось приложить огромные усилия, чтобы отыграться. Помог «поздний», уже в компенсированное время, пенальти и точный удар с 11 метров Ламина Ямаля. Таким образом, на «Камп Ноу» команды начнут, по сути, с нуля.

Каталонцы в преддверии еврокубковой игры неплохо размялись в национальной лиге. «Барса» разгромила дома «Севилью» (5:2), а Рафинья оформил хет-трик.

Впрочем, «Ньюкасл» тоже воодушевленным подходит к матчу среды. «Сороки» на выходные вывезли три очка в АПЛ с поля «Челси» - серьезное достижение. Интересно, что эта игра стала первой для них на выезде после пяти подряд выступлений дома.

У обеих команд из 10 последних матчей восемь были «верховыми». Учитывая, что «Барса» играет дома, рискнем предположить, что хозяева как минимум не уступят при тотал больше 2.5 голов.