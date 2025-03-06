Барселона — Осасуна, 8 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В первый игровой день 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» встретится на своем поле с «Осасуной». Команда Ханса-Дитера Флика на один балл опережает в чемпионской гонке «Атлетико» и постарается сохранит лидерство. «Осасуна» занимает скромное 11-е место, но плотность в турнирной таблице настолько высокая, что от еврокубковой зоны команду отделяет шаг в одну победу. Добавляет перца и тот факт, что в первом круге «Барса» уступила в Памплоне, пропустив четыре мяча.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Барселона)
08.03.2025, Сб
23:00 МСК
«Осасуна» (Памплона)
|П1 - 1.20
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 27-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|«Барселона»
58
19
21
219-89
|«Осасуны»
21
19
58
89-219
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.03.2025
|«Бенфика»
0:1
«Барселона»
Лига чемпионов
|02.03.2025
|«Барселона»
4:0
«Реал Сосьедад»
Примера
|25.02.2025
|«Барселона»
4:4
«Атлетико»
Кубок Испании
|22.02.2025
|«Лас-Пальмас»
0:2
«Барселона»
Примера
|17.02.2025
|«Барселона»
1:0
«Райо Вальекано»
Примера
Последние пять матчей «Осасуны»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2025
|«Осасуна»
3:3
«Валенсия»
Примера
|21.02.2025
|«Сельта»
1:0
«Осасуна»
Примера
|15.02.2025
|«Осасуна»
1:1
«Реал»
Примера
10.02.2025
«Мальорка»
1:1
«Осасуна»
Примера
06.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
«Осасуна»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Барселоны» и «Осасуны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2024
|«Осасуна»
4:2
«Барселона»
Примера
|31.01.2024
|«Барселона»
1:0
«Осасуна»
Примера
|11.01.2024
|«Барселона»
2:0
«Осасуна»
Примера
|03.09.2023
|«Осасуна»
1:2
«Барселона»
Примера
|02.05.2023
|«Барселона»
1:0
«Осасуна»
Кубок Испании
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|26
|18
|3
|5
|71-25
|57
|2. Атлетико
|26
|16
|8
|2
|43-16
|56
|3. Реал Мадрид
|26
|16
|6
|4
|55-25
|54
|4. Атлетик
|26
|13
|9
|4
|44-23
|48
|5. Вильярреал
|25
|12
|8
|5
|48-35
|44
|6. Бетис
|26
|10
|8
|8
|34-33
|38
|7. Мальорка
|26
|10
|6
|10
|25-32
|36
|8. Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|28-27
|36
|9. Реал Сосьедад
|26
|10
|4
|12
|23-27
|34
|10. Сельта
|26
|9
|6
|11
|38-40
|33
|11. Севилья
|26
|8
|9
|9
|31-36
|33
|12. Осасуна
|26
|7
|12
|7
|32-37
|33
|13. Жирона
|26
|9
|5
|12
|34-39
|32
|14. Хетафе
|26
|7
|9
|10
|21-21
|30
|15. Эспаньол
|25
|7
|6
|12
|24-36
|27
|16. Леганес
|26
|6
|9
|11
|23-38
|27
|17. Лас-Пальмас
|26
|6
|6
|14
|30-44
|24
|18. Валенсия
|26
|5
|9
|12
|28-44
|24
|19. Алавес
|26
|5
|8
|13
|29-40
|23
|20. Вальядолид
|26
|4
|4
|18
|17-60
|16
В матче первого круга «Осасуна» лихо разделалась с «Барсой» на своем поле (4:2). В той игре хозяева успели забить дважды еще в первые 30 минут, а избежать разгрома гости смогли лишь на предпоследней минуте, когда отличился Ламин Ямаль. Ждать повторения чуда от команды из Памплоны вряд ли стоит, а вот схожей общей результативности - вполне.
«Барселона» вернулась на первую строчку турнирной таблицы Примеры и вряд ли намерена уступать ее конкурентам. В предыдущем туре Ла Лиги каталонцы разгромили «Реал Сосьедад» (4:0). На неделе у «сине-гранатовых» был не самый простой выезд в Лиссабон, где в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов они с минимальным счетом (0:1) обыграли местную «Бенфику». Утомительной матч получился по той причине, что с 22-й минуты команда Флика играла в меньшинстве. Так что сил в Португалии игроки «Барсы» оставили довольно много.
Впрочем, на своем поле с командой значительно уступающей в классе «Барселона» будет несомненным фаворитом. Каталонцы с солидным отрывом возглавляют список самых результативных команд Примеры, забивая почти 3 усредненных мяча за игру. «Осасуна» же имеет не лучший показатель надежности в обороне даже среди команд из нижней части турнирной таблицы. Вполне вероятно, что «Барса» победит, а общая результативность встречи превысит планку в три гола.
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Общедоступный для россиян телеканал «Матч!» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Кристенсен (все - травма)
«Осасуна»: нет травмированных
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Осасуна»:
|Позиция
|«Барселона»
«Осасуна»
Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
1. Эррера
Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
22. Бойомо
Защитник
|Защитник
|5. Мартинес
24. Катена
Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
12. Аресо
Защитник
|Защитник
|3. Бальде
3. Крус
Защитник
|Полузащитник
|8. Педри
14. Гарсия
Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
7. Монкайола
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
10. Орос
Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
6. Торро
Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
11. Борха
Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
17. Будимир
Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
Висенте Морено
Главный тренер
Самый скромный коэффициент (9.00) предлагается за победу хозяев со счетом 2:0 или 3:0. 2:1 и 3:1 котируется за 10.00.
Общедоступный для россиян телеканал «Матч!» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Тройка главных претендентов на титул от PARI выглядит следующим образом:
Партнерский проект