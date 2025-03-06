Барселона — Осасуна, 8 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В матче первого круга «Осасуна» лихо разделалась с «Барсой» на своем поле (4:2). В той игре хозяева успели забить дважды еще в первые 30 минут, а избежать разгрома гости смогли лишь на предпоследней минуте, когда отличился Ламин Ямаль. Ждать повторения чуда от команды из Памплоны вряд ли стоит, а вот схожей общей результативности - вполне.

«Барселона» вернулась на первую строчку турнирной таблицы Примеры и вряд ли намерена уступать ее конкурентам. В предыдущем туре Ла Лиги каталонцы разгромили «Реал Сосьедад» (4:0). На неделе у «сине-гранатовых» был не самый простой выезд в Лиссабон, где в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов они с минимальным счетом (0:1) обыграли местную «Бенфику». Утомительной матч получился по той причине, что с 22-й минуты команда Флика играла в меньшинстве. Так что сил в Португалии игроки «Барсы» оставили довольно много.

Впрочем, на своем поле с командой значительно уступающей в классе «Барселона» будет несомненным фаворитом. Каталонцы с солидным отрывом возглавляют список самых результативных команд Примеры, забивая почти 3 усредненных мяча за игру. «Осасуна» же имеет не лучший показатель надежности в обороне даже среди команд из нижней части турнирной таблицы. Вполне вероятно, что «Барса» победит, а общая результативность встречи превысит планку в три гола.