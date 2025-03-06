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6 марта 7:08ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Осасуна, 8 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

В первом круге «Барса» уступила в Памплоне
Руслан Ипполитов

В первый игровой день 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» встретится на своем поле с «Осасуной». Команда Ханса-Дитера Флика на один балл опережает в чемпионской гонке «Атлетико» и постарается сохранит лидерство. «Осасуна» занимает скромное 11-е место, но плотность в турнирной таблице настолько высокая, что от еврокубковой зоны команду отделяет шаг в одну победу. Добавляет перца и тот факт, что в первом круге «Барса» уступила в Памплоне, пропустив четыре мяча.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона)

08.03.2025, Сб

23:00 МСК

«Осасуна» (Памплона) 

П1 - 1.20

Х - 7.40

П2 - 11.00

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 27-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

«Барселона»

58

19

21

219-89

«Осасуны»

21

19

58

89-219

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.03.2025«Бенфика»

0:1

«Барселона»

Лига чемпионов

02.03.2025«Барселона» 

4:0

«Реал Сосьедад» 

Примера

25.02.2025«Барселона» 

4:4

«Атлетико» 

Кубок Испании

22.02.2025 «Лас-Пальмас»

 0:2

«Барселона» 

Примера

17.02.2025«Барселона»

1:0

«Райо Вальекано»

Примера

Последние пять матчей «Осасуны»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2025«Осасуна»

3:3

«Валенсия»

Примера

21.02.2025«Сельта»

1:0

«Осасуна»

Примера

15.02.2025«Осасуна»

1:1

«Реал»

Примера

10.02.2025

«Мальорка»

1:1

«Осасуна»

Примера

06.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

«Осасуна»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Барселоны» и «Осасуны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2024«Осасуна»

4:2

«Барселона» 

Примера

31.01.2024«Барселона» 

1:0

«Осасуна»

Примера

11.01.2024«Барселона» 

2:0

«Осасуна»

Примера

03.09.2023«Осасуна»

1:2

«Барселона» 

Примера

02.05.2023«Барселона» 

1:0

«Осасуна»

Кубок Испании

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона26183571-2557
2. Атлетико26168243-1656
3. Реал Мадрид26166455-2554
4. Атлетик26139444-2348
5. Вильярреал25128548-3544
6. Бетис26108834-3338
7. Мальорка261061025-3236
8. Райо Вальекано2699828-2736
9. Реал Сосьедад261041223-2734
10. Сельта26961138-4033
11. Севилья2689931-3633
12. Осасуна26712732-3733
13. Жирона26951234-3932
14. Хетафе26791021-2130
15. Эспаньол25761224-3627
16. Леганес26691123-3827
17. Лас-Пальмас26661430-4424
18. Валенсия26591228-4424
19. Алавес26581329-4023
20. Вальядолид26441817-6016

Прогноз на матч

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В матче первого круга «Осасуна» лихо разделалась с «Барсой» на своем поле (4:2). В той игре хозяева успели забить дважды еще в первые 30 минут, а избежать разгрома гости смогли лишь на предпоследней минуте, когда отличился Ламин Ямаль. Ждать повторения чуда от команды из Памплоны вряд ли стоит, а вот схожей общей результативности - вполне.

«Барселона» вернулась на первую строчку турнирной таблицы Примеры и вряд ли намерена уступать ее конкурентам. В предыдущем туре Ла Лиги каталонцы разгромили «Реал Сосьедад» (4:0). На неделе у «сине-гранатовых» был не самый простой выезд в Лиссабон, где в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов они с минимальным счетом (0:1) обыграли местную «Бенфику». Утомительной матч получился по той причине, что с 22-й минуты команда Флика играла в меньшинстве.  Так что сил в Португалии игроки «Барсы» оставили довольно много.

Впрочем, на своем поле с командой значительно уступающей в классе «Барселона» будет несомненным фаворитом. Каталонцы с солидным отрывом возглавляют список самых результативных команд Примеры, забивая почти 3 усредненных мяча за игру. «Осасуна» же имеет не лучший показатель надежности в обороне даже среди команд из нижней части турнирной таблицы. Вполне вероятно, что «Барса» победит, а общая результативность встречи превысит планку в три гола. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Общедоступный для россиян телеканал «Матч!» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч!»Видеотрансляция, HD-
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Барселона»:  Берналь, Тер Штеген, Кристенсен (все - травма) 

«Осасуна»: нет травмированных

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Осасуна»:

Позиция«Барселона»

«Осасуна»

Позиция

Вратарь25. Щенсны

1. Эррера

Вратарь

Защитник23. Кунде

22. Бойомо

Защитник

Защитник5. Мартинес

24. Катена

Защитник

Защитник2. Кубарси

12. Аресо

Защитник

Защитник3. Бальде

3. Крус

Защитник

Полузащитник8. Педри

14. Гарсия

Полузащитник

Полузащитник 21. де Йонг

7. Монкайола

Полузащитник 

Полузащитник6. Гави

10. Орос

Полузащитник

Нападающий19. Ямаль

6. Торро

Нападающий

Нападающий11. Рафинья

11. Борха

Нападающий

Нападающий9. Левандовски

17. Будимир

Нападающий

Главный тренерХанс-Дитер Флик

Висенте Морено

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Сыгравшую ставку на «Осасуну» PARI  умножит на 11.00. Победа хозяев поля оценена скромным коэффициентом 1.20. Заключить пари на мирный расход можно за 7.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Осасуна»?

Самый скромный коэффициент (9.00) предлагается за победу хозяев со счетом 2:0 или 3:0. 2:1 и 3:1 котируется за 10.00.

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Осасуна»?

Общедоступный для россиян телеканал «Матч!» покажет встречу в Барселоне в прямом эфире. Следить за ходом игры можно и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Кто выиграет чемпионат Испании?

Тройка главных претендентов на титул от PARI выглядит следующим образом:

  1. «Барселона» - 1.70
  2. «Реал» - 3.20
  3. «Атлетико» - 5.00
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