Барселона — Валенсия, 26 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

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В воскресенье, 26 января, в 21-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» принимает «Валенсию». Хозяева поля в чемпионской гонке отстают от «Реала» уже на семь очков и терять зачетные баллы во встрече с командой из зоны вылета не имеют права.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона» (Барселона)
26.01.2025, Вс
23:00 МСК
«Валенсия» (Валенсия)
|П1 - 1.20
Турнир: Чемпионат Испании, 21-й тур
Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
Судьи: Сесар Сото Градо
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|112
|57
|59
|443-331
|«Валенсия»
|59
|57
|112
|331-443
Последние пять матчей «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.01.2025
|«Валенсия»
|1:0
|«Реал Сосьедад»
|Примера
|14.01.2025
|«Оуренсе»
|0:2
|«Валенсия»
|Кубок Испании
|11.01.2025
|«Севилья»
|1:1
|«Валенсия»
|Примера
|07.01.2025
|«Эльденсе»
|0:2
|«Валенсия»
|Кубок Испании
|03.01.2025
|«Валенсия»
|1:2
|«Реал»
|Примера
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.01.2025
|«Бенфика»
|4:5
|«Барселона»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Хетафе»
|1:1
|«Барселона»
|Примера
|15.01.2025
|«Барселона»
|5:1
|«Бетис»
|Кубок Испании
|12.01.2025
|«Реал»
|2:5
|«Барселона»
|Суперкубок Испании. Финал
|08.01.2025
|«Атлетик»
|0:2
|«Барселона»
|Суперкубок Испании. Полуфинал
Предыдущие встречи «Валенсии» и «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2024
|«Валенсия»
|1:2
|«Барселона»
|Примера
|29.04.2024
|«Барселона»
4:2
«Валенсия»
Примера
|16.12.2023
|«Валенсия»
1:1
«Барселона»
Примера
|05.03.2023
|«Барселона»
1:0
|«Валенсия»
|Примера
|29.10.2022
|«Валенсия»
|0:1
|«Барселона»
|Примера
«Барселона» радует зрителей результативной игрой. Только за последние две недели каталонцы успели разгромить «Реал» в национальном Суперкубке, размазать в Кубке Испании «Бетис» и выдать шоу в лигочемпионской встрече с «Бенфикой». В каждой из этих игр команда Ханса-Дитера Флика забивала по пять голов. Оборону «Валенсии» в предстоящем матче ждет серьезное испытание.
Но и «летучим мышам» есть чем похвастать. В предыдущем туре валенсийцы одержали крайне важную с турнирной и психологической точки победу, обыграв крепкий «Реал Сосьедад». Тот успех во встрече с командой из Сан-Себастьяна позволил подопечным Карлоса Корберана покинуть последнюю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. «Валенсия» остается в зоне вылета, но положительными эмоциями игроки зарядились, что случается в текущем сезоне не так часто.
Фаворит предстоящего матча очевиден. Можно гадать, забьет «Валенсия» хотя бы один мяч, но проще поставить на общую результативность. «Барса» своей игрой в январе не оставляет сомнений, что мячей во встречах с ее участием будет довольно много.
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Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Барселона» - «Валенсия» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Валенсия»: Москера (дисквалификация). Коррея, Дьякаби, Мир, Садик (все - травма)
«Барселона»: Берналь, Тер Штеген, Мартинес, Ольмо (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Барселона»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Валенсия»
|Позиция
|Вратарь
|13. Пенья
|13. Дмитриевски
|Вратарь
|Защитник
|23. Кунде
|20. Фулкье
|Защитник
|Защитник
|4. Араухо
|15. Таррега
|Защитник
|Защитник
|2. Кубарси
|21. Васкес
|Защитник
|Защитник
|3. Бальде
|24. Гонсеровски
|Защитник
|Полузащитник
|17. Касадо
|16. Лопес
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Педри
|8. Герра
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Гави
|5. Барренечеа
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Ямаль
|22. Риоха
|Нападающий
|Нападающий
|11. Рафинья
|10. Алмейда
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
|9. Дуро
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Карлос Корберан
|Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Барселоны» со счетом 2:0 или 3:0. Коэффициент при ставке на эти варианты 8.00.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу «Барселона» - «Валенсия» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:
«Реал» - 1.35
«Барселона» - 5.00
«Атлетико» - 6.00
На победу «Валенсии» можно поставить за 5000.00.
Партнерский проект