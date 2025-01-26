Барселона — Валенсия, 26 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

«Барселона» радует зрителей результативной игрой. Только за последние две недели каталонцы успели разгромить «Реал» в национальном Суперкубке, размазать в Кубке Испании «Бетис» и выдать шоу в лигочемпионской встрече с «Бенфикой». В каждой из этих игр команда Ханса-Дитера Флика забивала по пять голов. Оборону «Валенсии» в предстоящем матче ждет серьезное испытание.

Но и «летучим мышам» есть чем похвастать. В предыдущем туре валенсийцы одержали крайне важную с турнирной и психологической точки победу, обыграв крепкий «Реал Сосьедад». Тот успех во встрече с командой из Сан-Себастьяна позволил подопечным Карлоса Корберана покинуть последнюю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. «Валенсия» остается в зоне вылета, но положительными эмоциями игроки зарядились, что случается в текущем сезоне не так часто.

Фаворит предстоящего матча очевиден. Можно гадать, забьет «Валенсия» хотя бы один мяч, но проще поставить на общую результативность. «Барса» своей игрой в январе не оставляет сомнений, что мячей во встречах с ее участием будет довольно много.