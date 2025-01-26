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25 января 10:01ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона — Валенсия, 26 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

В столице Каталонии можно ждать обилия забитых мячей
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 26 января, в 21-м туре чемпионата Испании по футболу «Барселона» принимает «Валенсию». Хозяева поля в чемпионской гонке отстают от «Реала» уже на семь очков и терять зачетные баллы во встрече с командой из зоны вылета не имеют права.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» (Барселона)

26.01.2025, Вс

23:00 МСК

«Валенсия» (Валенсия)

П1 - 1.20

Х - 7.00

П2 - 12.50

Турнир: Чемпионат Испании, 21-й тур

Стадион: «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

Судьи: Сесар Сото Градо

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»1125759443-331
«Валенсия»5957112331-443

Последние пять матчей «Валенсии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.01.2025«Валенсия»1:0«Реал Сосьедад»Примера
14.01.2025«Оуренсе»0:2«Валенсия»Кубок Испании
11.01.2025«Севилья»1:1«Валенсия»Примера
07.01.2025«Эльденсе»0:2«Валенсия»Кубок Испании
03.01.2025«Валенсия»1:2«Реал»Примера

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.01.2025«Бенфика»4:5«Барселона»Лига чемпионов
18.01.2025«Хетафе»1:1«Барселона»Примера
15.01.2025«Барселона»5:1«Бетис»Кубок Испании
12.01.2025«Реал»2:5«Барселона»Суперкубок Испании. Финал
08.01.2025«Атлетик»0:2«Барселона»Суперкубок Испании. Полуфинал

Предыдущие встречи «Валенсии» и «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2024«Валенсия»1:2«Барселона»Примера
29.04.2024«Барселона»

4:2

«Валенсия»

Примера

16.12.2023«Валенсия»

1:1

«Барселона»

Примера

05.03.2023«Барселона»

1:0

«Валенсия»Примера
29.10.2022«Валенсия»0:1«Барселона»Примера

Прогноз на матч

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«Барселона» радует зрителей результативной игрой. Только за последние две недели каталонцы успели разгромить «Реал» в национальном Суперкубке, размазать в Кубке Испании «Бетис» и выдать шоу в лигочемпионской встрече с «Бенфикой». В каждой из этих игр команда Ханса-Дитера Флика забивала по пять голов. Оборону «Валенсии» в предстоящем матче ждет серьезное испытание. 

Но и «летучим мышам» есть чем похвастать. В предыдущем туре валенсийцы одержали крайне важную с турнирной и психологической точки победу, обыграв крепкий «Реал Сосьедад». Тот успех во встрече с командой из Сан-Себастьяна позволил подопечным  Карлоса Корберана покинуть последнюю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. «Валенсия» остается в зоне вылета, но положительными эмоциями игроки зарядились, что случается в текущем сезоне не так часто.

Фаворит предстоящего матча очевиден. Можно гадать, забьет «Валенсия» хотя бы один мяч, но проще поставить на общую результативность. «Барса» своей игрой в январе не оставляет сомнений, что мячей во встречах с ее участием будет довольно много.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Барселона» - «Валенсия» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Валенсия»: Москера (дисквалификация). Коррея, Дьякаби, Мир, Садик (все - травма)

«Барселона»:  Берналь, Тер Штеген, Мартинес, Ольмо (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бенфика» - «Барселона»:

Позиция«Барселона»«Валенсия»Позиция
Вратарь13. Пенья13. ДмитриевскиВратарь
Защитник23. Кунде20. ФулкьеЗащитник
Защитник4. Араухо15. ТаррегаЗащитник
Защитник2. Кубарси21. ВаскесЗащитник
Защитник3. Бальде24. ГонсеровскиЗащитник
Полузащитник 17. Касадо16. ЛопесПолузащитник
Полузащитник 8. Педри8. ГерраПолузащитник 
Полузащитник6. Гави5. БарренечеаПолузащитник
Нападающий19. Ямаль22. РиохаНападающий
Нападающий11. Рафинья10. АлмейдаНападающий
Нападающий9. Левандовски9. ДуроНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликКарлос КорберанГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI называют «Барселону» очевидным фаворитом в матче . Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 1.20. Заключить пари на ничью можно за 7.00, а выигрыш «Валенсии» идет за 12.50.

Вопросы и ответы

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С каким четом завершится матч «Барселона» - «Валенсия»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Барселоны» со счетом 2:0 или 3:0. Коэффициент при ставке на эти варианты 8.00. 

Где бесплатно смотреть матч «Барселона» - «Валенсия»?

Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Барселона» - «Валенсия» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет чемпионат Испании?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит следующим образом:

«Реал» - 1.35

«Барселона» - 5.00

«Атлетико» - 6.00

На победу «Валенсии» можно поставить за 5000.00.

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