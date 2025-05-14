Бавария — Галатасарай, 8 ноября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Поражение от «Баварии» остается для «Галатасарая» единственным в нынешнем сезоне. Мюнхенцы во всех турнирах тоже проиграли лишь раз - сенсационно в Кубке Германии из третьего по силе дивизиона. В остальном соперники показывают великолепные результаты и действуют очень результативно.

Полагаем, в очном матче ни одна из команд вновь не сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Особенно когда в такой форме главные бомбардиры клубов - Харри Кейн и Мауро Икарди соответственно. Выбираем «Обе забьют».