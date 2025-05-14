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6 ноября 14:25ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Бавария — Галатасарай, 8 ноября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

Вновь результативный футбол?
Александр Бокулёв

В среду, 8 ноября, мюнхенская «Бавария» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со стамбульским «Галатасараем». Сумеет ли турецкая команда остановить немецкого града?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

08.11.2023, Ср

23:00 МСК

«Галатасарай» (Стамбул, Турция)

П1 - 1,19

Х - 7,90

П2 - 12,75

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа A, четвертый тур

Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Бавария»21010-2
«Галатасарай»0122-10

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.11.2023«Боруссия» (Дортмунд)

0:4

«Бавария»

Бундеслига

01.11.2023«Саарбрюккен»

2:1

«Бавария»

Кубок Германии

28.10.2023«Бавария»

8:0

«Дармштадт»

Бундеслига

24.10.2023«Галатасарай»

1:3

«Бавария»

Лига чемпионов

21.10.2023«Майнц»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять игр «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.11.2023«Галатасарай»

2:1

«Касымпаша»

Чемпионат Турции

28.10.2023«Ризеспор»

0:1

«Галатасарай»

Чемпионат Турции

24.10.2023«Галатасарай»

1:3

«Бавария»

Лига чемпионов

21.10.2023«Галатасарай»

2:1

«Бешикташ»

Чемпионат Турции

07.10.2023«Антальяспор»

0:2

«Галатасарай»

Чемпионат Турции

Место в турнирной таблице

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Положение в группе А после трех туров:

КомандаИВНПМО
1. Бавария33009-59
2. Галатасарай31116-74
3. Манчестер Юнайтед31026-73
4. Копенгаген30123-51

Прогноз на матч

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Поражение от «Баварии» остается для «Галатасарая» единственным в нынешнем сезоне. Мюнхенцы во всех турнирах тоже проиграли лишь раз - сенсационно в Кубке Германии из третьего по силе дивизиона. В остальном соперники показывают великолепные результаты и действуют очень результативно. 

Полагаем, в очном матче ни одна из команд вновь не сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Особенно когда в такой форме главные бомбардиры клубов - Харри Кейн и Мауро Икарди соответственно. Выбираем «Обе забьют».

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Фонбет»

До 15 тысяч рублей

Приветственный
«Олимп»До 30,5 тысячи рублейПриветственный
«Марафон»До 10,5 тысячи рублейСтраховка
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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Баварии» и «Галатасарая» покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции - 22:45 по московскому времени.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HD-
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Бавария»: Хюльсманн, Геррейру, де Лигт, Бухманн (все - травмы), Киммих (под вопросом)

«Галатасарай»: Муслера (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Галатасарай»:

Позиция«Бавария»«Галатасарай»Позиция
Вратарь1. Нойер19. ГювенчВратарь
Защитник40. Мазрауи93. БоэЗащитник
Защитник3. Ким6. СанчесЗащитник
Защитник2. Упамекано25. НельссонЗащитник
Защитник19. Дэвис42. БардакчиЗащитник
Полузащитник27. Лаймер23. АйханПолузащитник
Полузащитник 8. Горецка34. ТоррейраПолузащитник 
Полузащитник42. Мусиала22. ЗиешПолузащитник
Нападающий11. Коман14. ЗааПолузащитник
Нападающий10. Зане7. АртюкоглуНападающий
Нападающий9. Кейн9. ИкардиНападающий
Главный тренерТомас ТухельОкан БурукГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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 Победа «Баварии»НичьяПобеда «Галатасарая»
«Марафон»1,197,9012,75
«Фонбет»1,207,8012,50
«Олимп»1,218,0012,00

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Бавария» – «Галатасарай»?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи.

Где смотреть бесплатно матч «Бавария» – «Галатасарай»?

Игру между «Баварией» и «Галатасараем» покажет бесплатно федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:45 по московскому времени.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. «Бавария» одержала победу со счетом 2:1 благодаря дублю Кейна (80 и 86 минуты). У «Галатасарая» отличился Бакамбу (90+3).

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных