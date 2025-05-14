Бавария — Галатасарай, 8 ноября: прогноз на матч Лиги чемпионов, трансляция, составы

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В среду, 8 ноября, мюнхенская «Бавария» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со стамбульским «Галатасараем». Сумеет ли турецкая команда остановить немецкого града?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен, Германия)
08.11.2023, Ср
23:00 МСК
«Галатасарай» (Стамбул, Турция)
|П1 - 1,19
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, группа A, четвертый тур
Стадион: «Альянц-Арена» (Мюнхен, Германия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Бавария»
|2
|1
|0
|10-2
|«Галатасарай»
|0
|1
|2
|2-10
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.11.2023
|«Боруссия» (Дортмунд)
0:4
«Бавария»
Бундеслига
|01.11.2023
|«Саарбрюккен»
2:1
«Бавария»
Кубок Германии
|28.10.2023
|«Бавария»
8:0
«Дармштадт»
Бундеслига
|24.10.2023
|«Галатасарай»
1:3
«Бавария»
Лига чемпионов
|21.10.2023
|«Майнц»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять игр «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.11.2023
|«Галатасарай»
2:1
«Касымпаша»
Чемпионат Турции
|28.10.2023
|«Ризеспор»
0:1
«Галатасарай»
Чемпионат Турции
|24.10.2023
|«Галатасарай»
1:3
«Бавария»
Лига чемпионов
|21.10.2023
|«Галатасарай»
2:1
«Бешикташ»
Чемпионат Турции
|07.10.2023
|«Антальяспор»
0:2
«Галатасарай»
Чемпионат Турции
Положение в группе А после трех туров:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|3
|3
|0
|0
|9-5
|9
|2. Галатасарай
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|3. Манчестер Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|4. Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
Поражение от «Баварии» остается для «Галатасарая» единственным в нынешнем сезоне. Мюнхенцы во всех турнирах тоже проиграли лишь раз - сенсационно в Кубке Германии из третьего по силе дивизиона. В остальном соперники показывают великолепные результаты и действуют очень результативно.
Полагаем, в очном матче ни одна из команд вновь не сможет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Особенно когда в такой форме главные бомбардиры клубов - Харри Кейн и Мауро Икарди соответственно. Выбираем «Обе забьют».
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БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ
В прямом эфире встречу «Баварии» и «Галатасарая» покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции - 22:45 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|-
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Бавария»: Хюльсманн, Геррейру, де Лигт, Бухманн (все - травмы), Киммих (под вопросом)
«Галатасарай»: Муслера (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Галатасарай»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Галатасарай»
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|19. Гювенч
|Вратарь
|Защитник
|40. Мазрауи
|93. Боэ
|Защитник
|Защитник
|3. Ким
|6. Санчес
|Защитник
|Защитник
|2. Упамекано
|25. Нельссон
|Защитник
|Защитник
|19. Дэвис
|42. Бардакчи
|Защитник
|Полузащитник
|27. Лаймер
|23. Айхан
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Горецка
|34. Торрейра
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Мусиала
|22. Зиеш
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Коман
|14. Заа
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Зане
|7. Артюкоглу
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|9. Икарди
|Нападающий
|Главный тренер
|Томас Тухель
|Окан Бурук
|Главный тренер
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи.
Игру между «Баварией» и «Галатасараем» покажет бесплатно федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:45 по московскому времени.
В 1/8 финала турнира попадут две сильнейшие команды каждой из восьми групп.
Наша ставка выиграла. «Бавария» одержала победу со счетом 2:1 благодаря дублю Кейна (80 и 86 минуты). У «Галатасарая» отличился Бакамбу (90+3).
Партнерский проект