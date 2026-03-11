Ведомости
Байер - Арсенал, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Победитель Общего этапа стартует в плей-офф
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Лидер АПЛ посетит немецкий Леверкузен. Удастся ли «Байеру» создать неразрешимые проблемы «Арсеналу» на поле? Рассмотрим немецко-английское противостояние через призму букмекерских коэффициентов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Байер» (Леверкузен, Германия) 

11.03.2026, Ср

23:00 МСК

«Арсенал» (Лондон, Англия)

П1 - 5.90

Х - 4.20

П2 - 1.60

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион:  «БайАрена»   (Леверкузен, Германия)

Главный судья: Халил Мелер (Турция)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Байер»0123-9
«Арсенал»2109-3

Последние пять матчей «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Фрайбург»

3:3

«Байер»

Бундеслига

04.03.2026«Гамбург»

0:1

«Байер»

Бундеслига

28.02.2026«Байер»

1:1

«Майнц»

Бундеслига

24.02.2026«Байер»

0:0

«Олимпиакос»

Бундеслига

21.02.2026«Унион»

1:0

«Байер»

Бундеслига

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2026«Мансфилд»

1:2

«Арсенал»

Кубок Англии

04.03.2026«Брайтон»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

01.03.2026«Арсенал»

2:1

«Челси»

АПЛ

22.02.2026«Тоттенхэм»

1:4

«Арсенал»

АПЛ

18.02.2026«Вулверхэмптон»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

Календарь матчей

1/8 финала

Первые матчи

10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)  

10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)  

10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)  

11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)  

11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)  

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)  

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)  

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)  

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)  

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)

Прогноз на матч

«Арсенал» со 100-процентным результатом выиграл Общий этап Лиги чемпионов и тем самым избавил себя от «лишних» стыковых матчей на пути к 1/8 финала. «Байеру» через них пройти пришлось. По сумме двух игр леверкузенцы предсказуемо прошли греческий «Олимпиакос».

Но в целом результаты «аспириновых» в последнее время вызывают серьезное беспокойство у их поклонников. Из пяти предыдущих матчей «Байер» выиграл только один, у «Гамбурга» в гостях (1:0). «Униону» он уступил, а еще с тремя соперниками разошелся миром, в том числе с «Олимпиакосом» дома (0:0).

Понятно, что фаворит в этой паре «Арсенал», но предугадать развитие событий на газоне «БайАрены» крайне сложно. Полагаем, что игра будет носить достаточно закрытый характер, и голом (голами) в лучшем случае отметится лишь одна из сторон.   

В «БЕТСИТИ» поставить на такой исход предлагается по котировке 1.90.

Трансляции

Okko проведет трансляцию из Леверкузена на территории РФ.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Байер»: Флеккен, Траоре (оба - запрет на участие в матчах), Флеккен, Васкес, Шик, Баде, Телла, Бен Сегир, Артур (оба - травмы)

«Арсенал»: Эдегор, Салиба,  Мерино (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Байер» - «Арсенал»:

Позиция«Байер»«Арсенал»Позиция
Вратарь28. Бласвих1. РайяВратарь
Защитник12. Тапсоба3. МоскераЗащитник
Защитник8. Андрих6. ГабриэлЗащитник
Защитник4. Куанса12. ТимберЗащитник
Полузащитник 20. Гримальдо5. ИнкапьеЗащитник
Полузащитник 24. Гарсия7. СакаПолузащитник
Полузащитник 6. Фернандес41. РайсПолузащитник 
Полузащитник19. Поку36. СубимендиПолузащитник
Полузащитник30. Маза19. ТроссардПолузащитник
Полузащитник11. Терье14. ДьекерешПолузащитник
Нападающий35. Кофане11. МартинеллиНападающий
Главный тренерКаспер ЮльманМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК «БЕТСИТИ» установила коэффициент 1.60 на победу лондонского клуба, 4.20 - на ничью и 5.90 - на успех хозяев поля.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Байер» - «Арсенал»?

Ниже всего котируются два варианта победы англичан - 1:0 (6.40) и 2:0 (6.80).

Будет ли много голов в матче «Байер» - «Арсенал»?

Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 предельно близки - соответственно, 1.88 и 1.93.

Где бесплатно смотреть матч «Байер» - «Арсенал»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

