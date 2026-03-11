Байер - Арсенал, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Арсенал» со 100-процентным результатом выиграл Общий этап Лиги чемпионов и тем самым избавил себя от «лишних» стыковых матчей на пути к 1/8 финала. «Байеру» через них пройти пришлось. По сумме двух игр леверкузенцы предсказуемо прошли греческий «Олимпиакос».

Но в целом результаты «аспириновых» в последнее время вызывают серьезное беспокойство у их поклонников. Из пяти предыдущих матчей «Байер» выиграл только один, у «Гамбурга» в гостях (1:0). «Униону» он уступил, а еще с тремя соперниками разошелся миром, в том числе с «Олимпиакосом» дома (0:0).

Понятно, что фаворит в этой паре «Арсенал», но предугадать развитие событий на газоне «БайАрены» крайне сложно. Полагаем, что игра будет носить достаточно закрытый характер, и голом (голами) в лучшем случае отметится лишь одна из сторон.

В «БЕТСИТИ» поставить на такой исход предлагается по котировке 1.90.