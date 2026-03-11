Байер - Арсенал, 11 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Лидер АПЛ посетит немецкий Леверкузен. Удастся ли «Байеру» создать неразрешимые проблемы «Арсеналу» на поле? Рассмотрим немецко-английское противостояние через призму букмекерских коэффициентов.
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)
Главный судья: Халил Мелер (Турция)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Байер»
|0
|1
|2
|3-9
|«Арсенал»
|2
|1
|0
|9-3
Последние пять матчей «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Фрайбург»
3:3
|«Байер»
Бундеслига
|04.03.2026
|«Гамбург»
0:1
|«Байер»
Бундеслига
|28.02.2026
|«Байер»
1:1
|«Майнц»
Бундеслига
|24.02.2026
|«Байер»
0:0
|«Олимпиакос»
Бундеслига
|21.02.2026
|«Унион»
1:0
|«Байер»
Бундеслига
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2026
|«Мансфилд»
1:2
«Арсенал»
Кубок Англии
|04.03.2026
|«Брайтон»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|01.03.2026
|«Арсенал»
2:1
«Челси»
АПЛ
|22.02.2026
|«Тоттенхэм»
1:4
«Арсенал»
АПЛ
|18.02.2026
|«Вулверхэмптон»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
Первые матчи
10.03.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ливерпуль» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Бавария» (Германия)
10.03.2026, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
10.03.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Барселона» (Испания)
11.03.2026, 20:45. «Байер» (Германия) – «Арсенал» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Челси» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
11.03.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Спортинг» (Португалия)
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия)
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания)
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция)
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция)
«Арсенал» со 100-процентным результатом выиграл Общий этап Лиги чемпионов и тем самым избавил себя от «лишних» стыковых матчей на пути к 1/8 финала. «Байеру» через них пройти пришлось. По сумме двух игр леверкузенцы предсказуемо прошли греческий «Олимпиакос».
Но в целом результаты «аспириновых» в последнее время вызывают серьезное беспокойство у их поклонников. Из пяти предыдущих матчей «Байер» выиграл только один, у «Гамбурга» в гостях (1:0). «Униону» он уступил, а еще с тремя соперниками разошелся миром, в том числе с «Олимпиакосом» дома (0:0).
Понятно, что фаворит в этой паре «Арсенал», но предугадать развитие событий на газоне «БайАрены» крайне сложно. Полагаем, что игра будет носить достаточно закрытый характер, и голом (голами) в лучшем случае отметится лишь одна из сторон.
В «БЕТСИТИ» поставить на такой исход предлагается по котировке 1.90.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
Okko проведет трансляцию из Леверкузена на территории РФ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Байер»: Флеккен, Траоре (оба - запрет на участие в матчах), Флеккен, Васкес, Шик, Баде, Телла, Бен Сегир, Артур (оба - травмы)
«Арсенал»: Эдегор, Салиба, Мерино (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Байер» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Байер»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|28. Бласвих
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|12. Тапсоба
|3. Москера
|Защитник
|Защитник
|8. Андрих
|6. Габриэл
|Защитник
|Защитник
|4. Куанса
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|20. Гримальдо
|5. Инкапье
|Защитник
|Полузащитник
|24. Гарсия
|7. Сака
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Фернандес
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Поку
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Маза
|19. Троссард
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Терье
|14. Дьекереш
|Полузащитник
|Нападающий
|35. Кофане
|11. Мартинелли
|Нападающий
|Главный тренер
|Каспер Юльман
|Микель Артета
|Главный тренер
БК «БЕТСИТИ» установила коэффициент 1.60 на победу лондонского клуба, 4.20 - на ничью и 5.90 - на успех хозяев поля.
Ниже всего котируются два варианта победы англичан - 1:0 (6.40) и 2:0 (6.80).
Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 предельно близки - соответственно, 1.88 и 1.93.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».