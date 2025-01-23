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13 января 16:29ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Байер — Майнц, 14 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

В Леверкузене встретятся команды из первой пятерки чемпионата Германии
Руслан Ипполитов

Во вторник, 14 января, в 17-м туре чемпионата Германии по футболу «Байер» примет «Майнц». Команда из Леверкузена занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка. «Майнц» расположился на пятой строчке.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Байер» (Леверкузен)

14.01.2025, Вт

22:30 МСК

«Майнц» (Майнц)

П1 - 1.40

Х - 5.10

П2 - 7.30

Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 17-й тур

Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)

Главный арбитр: Тобиас Вельц

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Байер»2051263-46
«Майнц»1252046-63

Последние пять игр «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2025«Боруссия Д»

2:3

«Байер»

Бундеслига

21.12.2024«Байер»

5:1

«Фрайбург»

Бундеслига

14.12.2024«Аугсбург»

0:2

«Байер»

Бундеслига

10.12.2024«Байер»

1:0

«Интер»

Лига чемпионов

07.12.2024«Байер»

2:1

«Санкт-Паули»

Бундеслига

Последние пять игр «Майнца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.01.2025«Майнц»

2:0

«Бохум»

Бундеслига

21.12.2024«Айнтрахт»

1:3

«Майнц»

Бундеслига

14.12.2024«Майнц»

2:1

«Бавария»

Бундеслига

08.12.2024«Вольфсбург»

4:3

«Майнц»

Бундеслига

01.12.2024«Майнц»

2:0

«Хоффенхайм»

Бундеслига

Последние пять игр «Байера» и «Майнца»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2024«Байер»

2:1

«Майнц»

Бундеслига

30.09.2023«Майнц»

0:3

«Байер»

Бундеслига

19.02.2023«Байер»

2:3

«Майнц»

Бундеслига

27.08.2022«Майнц»

0:3

«Байер»

Бундеслига

18.02.2022«Майнц»

3:2

«Байер»

Бундеслига

Турнирное положение

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КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария16123148-1339
2. Байер16105140-2335
3. Айнтрахт1693436-2330
4. Лейпциг1693428-2230
5. Майнц1684430-2028
6. Фрайбург1683524-2627
7. Штутгарт1675430-2526
8. Боруссия Д1674530-2525
9. Вердер1674528-2925
10. Вольфсбург1673633-2824
11. Боруссия М1673625-2124
12. Унион1645714-2117
13. Аугсбург1644817-3316
14. Санкт-Паули16421012-2014
15. Хоффенхайм1635820-2914
16. Хайденхайм16411120-3313
17. Хольштайн16221221-418
18. Бохум16131213-376

Прогноз на матч

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В зимний отпуск «Байер» уходил с пятиматчевой победной серией в Бундеслиге за плечами и памятью о красивой победе в Лиге чемпионов над «Интером». Первая январская игра показала, что игроки форму не растеряли - «Боруссия» была уверенно обыграна в Дортмунде, причем, подопечные Хаби Алонсо успели трижды поразить ворота Грегора Кобеля уже в первые 20 игровых минут.

«Майнц» тоже заканчивал календарный год в приподнятом расположении духа. В последних перед перерывом шести встречах команда Бо Хенриксена набрала 15 баллов, а поражение в Вольфсбурге, ставшее единственной очковой потерей на обозначенной турнирной дистанции, вышло не только драматичным, но и красивым. В первом новогоднем туре «Майнц» довольно легко разобрался на своем поле с «Бохумом», так что и у гостей в предстоящей встрече в Леверкузене с настроением полный порядок.

В плане результативности «Байер» уступает в Бундеслиге лишь «Баварии», да и «Майнц» выдает гроссмейстерские полтора гола за игру. Статус фаворита, естественно, принадлежит хозяевам, о чем кричит и скромный кэф на их победу. Но, как минимум, на выездной гол гости наиграть на поле «БайАрены» должны.  

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Байер»: Адли, Белосьян (оба - травма)

«Майнц»: Амирни (дисквалификация), Видович (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Байер» - «Майнц»:

Позиция«Байер»

«Майнц»

Позиция

Вратарь1. Градецки

27. Центнер

Вратарь

Защитник20. Гримальдо

21. Да Коста

Защитник

Защитник3. Инкапье

16. Белл

Защитник

Защитник4. Та

3. Йенц

Защитник

Защитник12. Тапсоба

19. Каси

Защитник

Защитник30. Фримпонг

2. Мвене

Защитник

Полузащитник 25. Паласиос

31. Кор

Полузащитник 

Полузащитник34. Джака

7. Сон

Полузащитник

Полузащитник10. Вирц

6. Сано

Полузащитник

Нападающий11. Терье

14. Хон

Полузащитник

Нападающий14. Шик

29. Буркардт

Нападающий

Главный тренерХаби Алонсо

Бо Хенриксен

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI видит явным фаворитом матча «Челси». Котировки на победу хозяев в этой встрече составляют 1.40. На ничью можно поставить за 5.10, а выигрыш «Майнца» идет за 7.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Байер» - «Майнц»?

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Байера» со счетом 2:0, предлагая за это коэффициент - 7.50. Выигрыш хозяев поля со счетом 1:0 и 2:1 идут за 9.00. 

Где смотреть бесплатно матч «Байер» - «Майнц»?

Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто выиграет чемпионат Германии?

Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:

«Бавария» - 1.11

«Байер» - 5.50

«Лейпциг» - 100.00

На чемпионство «Майнца» можно поставить за 4000.00.

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