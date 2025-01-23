Байер — Майнц, 14 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

В зимний отпуск «Байер» уходил с пятиматчевой победной серией в Бундеслиге за плечами и памятью о красивой победе в Лиге чемпионов над «Интером». Первая январская игра показала, что игроки форму не растеряли - «Боруссия» была уверенно обыграна в Дортмунде, причем, подопечные Хаби Алонсо успели трижды поразить ворота Грегора Кобеля уже в первые 20 игровых минут.

«Майнц» тоже заканчивал календарный год в приподнятом расположении духа. В последних перед перерывом шести встречах команда Бо Хенриксена набрала 15 баллов, а поражение в Вольфсбурге, ставшее единственной очковой потерей на обозначенной турнирной дистанции, вышло не только драматичным, но и красивым. В первом новогоднем туре «Майнц» довольно легко разобрался на своем поле с «Бохумом», так что и у гостей в предстоящей встрече в Леверкузене с настроением полный порядок.

В плане результативности «Байер» уступает в Бундеслиге лишь «Баварии», да и «Майнц» выдает гроссмейстерские полтора гола за игру. Статус фаворита, естественно, принадлежит хозяевам, о чем кричит и скромный кэф на их победу. Но, как минимум, на выездной гол гости наиграть на поле «БайАрены» должны.