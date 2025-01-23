Байер — Майнц, 14 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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Во вторник, 14 января, в 17-м туре чемпионата Германии по футболу «Байер» примет «Майнц». Команда из Леверкузена занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка. «Майнц» расположился на пятой строчке.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Байер» (Леверкузен)
14.01.2025, Вт
22:30 МСК
«Майнц» (Майнц)
|П1 - 1.40
Турнир: Чемпионат Германии по футболу, 17-й тур
Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)
Главный арбитр: Тобиас Вельц
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Байер»
|20
|5
|12
|63-46
|«Майнц»
|12
|5
|20
|46-63
Последние пять игр «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2025
|«Боруссия Д»
2:3
«Байер»
Бундеслига
|21.12.2024
|«Байер»
5:1
«Фрайбург»
Бундеслига
|14.12.2024
|«Аугсбург»
0:2
«Байер»
Бундеслига
|10.12.2024
|«Байер»
1:0
«Интер»
Лига чемпионов
|07.12.2024
|«Байер»
2:1
«Санкт-Паули»
Бундеслига
Последние пять игр «Майнца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.01.2025
|«Майнц»
2:0
«Бохум»
Бундеслига
|21.12.2024
|«Айнтрахт»
1:3
«Майнц»
Бундеслига
|14.12.2024
|«Майнц»
2:1
«Бавария»
Бундеслига
|08.12.2024
|«Вольфсбург»
4:3
«Майнц»
Бундеслига
|01.12.2024
|«Майнц»
2:0
«Хоффенхайм»
Бундеслига
Последние пять игр «Байера» и «Майнца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2024
|«Байер»
2:1
«Майнц»
Бундеслига
|30.09.2023
|«Майнц»
0:3
«Байер»
Бундеслига
|19.02.2023
|«Байер»
2:3
«Майнц»
Бундеслига
|27.08.2022
|«Майнц»
0:3
«Байер»
Бундеслига
|18.02.2022
|«Майнц»
3:2
«Байер»
Бундеслига
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|16
|12
|3
|1
|48-13
|39
|2. Байер
|16
|10
|5
|1
|40-23
|35
|3. Айнтрахт
|16
|9
|3
|4
|36-23
|30
|4. Лейпциг
|16
|9
|3
|4
|28-22
|30
|5. Майнц
|16
|8
|4
|4
|30-20
|28
|6. Фрайбург
|16
|8
|3
|5
|24-26
|27
|7. Штутгарт
|16
|7
|5
|4
|30-25
|26
|8. Боруссия Д
|16
|7
|4
|5
|30-25
|25
|9. Вердер
|16
|7
|4
|5
|28-29
|25
|10. Вольфсбург
|16
|7
|3
|6
|33-28
|24
|11. Боруссия М
|16
|7
|3
|6
|25-21
|24
|12. Унион
|16
|4
|5
|7
|14-21
|17
|13. Аугсбург
|16
|4
|4
|8
|17-33
|16
|14. Санкт-Паули
|16
|4
|2
|10
|12-20
|14
|15. Хоффенхайм
|16
|3
|5
|8
|20-29
|14
|16. Хайденхайм
|16
|4
|1
|11
|20-33
|13
|17. Хольштайн
|16
|2
|2
|12
|21-41
|8
|18. Бохум
|16
|1
|3
|12
|13-37
|6
В зимний отпуск «Байер» уходил с пятиматчевой победной серией в Бундеслиге за плечами и памятью о красивой победе в Лиге чемпионов над «Интером». Первая январская игра показала, что игроки форму не растеряли - «Боруссия» была уверенно обыграна в Дортмунде, причем, подопечные Хаби Алонсо успели трижды поразить ворота Грегора Кобеля уже в первые 20 игровых минут.
«Майнц» тоже заканчивал календарный год в приподнятом расположении духа. В последних перед перерывом шести встречах команда Бо Хенриксена набрала 15 баллов, а поражение в Вольфсбурге, ставшее единственной очковой потерей на обозначенной турнирной дистанции, вышло не только драматичным, но и красивым. В первом новогоднем туре «Майнц» довольно легко разобрался на своем поле с «Бохумом», так что и у гостей в предстоящей встрече в Леверкузене с настроением полный порядок.
В плане результативности «Байер» уступает в Бундеслиге лишь «Баварии», да и «Майнц» выдает гроссмейстерские полтора гола за игру. Статус фаворита, естественно, принадлежит хозяевам, о чем кричит и скромный кэф на их победу. Но, как минимум, на выездной гол гости наиграть на поле «БайАрены» должны.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Байер»: Адли, Белосьян (оба - травма)
«Майнц»: Амирни (дисквалификация), Видович (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Байер» - «Майнц»:
|Позиция
|«Байер»
«Майнц»
Позиция
|Вратарь
|1. Градецки
27. Центнер
Вратарь
|Защитник
|20. Гримальдо
21. Да Коста
Защитник
|Защитник
|3. Инкапье
16. Белл
Защитник
|Защитник
|4. Та
3. Йенц
Защитник
|Защитник
|12. Тапсоба
19. Каси
Защитник
|Защитник
|30. Фримпонг
2. Мвене
Защитник
|Полузащитник
|25. Паласиос
31. Кор
Полузащитник
|Полузащитник
|34. Джака
7. Сон
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Вирц
6. Сано
Полузащитник
|Нападающий
|11. Терье
14. Хон
Полузащитник
|Нападающий
|14. Шик
29. Буркардт
Нападающий
|Главный тренер
|Хаби Алонсо
Бо Хенриксен
Главный тренер
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу «Байера» со счетом 2:0, предлагая за это коэффициент - 7.50. Выигрыш хозяев поля со счетом 1:0 и 2:1 идут за 9.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу в прямом эфире. Найти трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Тройка фаворитов (по котировкам букмекеров) на титул выглядит так:
«Бавария» - 1.11
«Байер» - 5.50
«Лейпциг» - 100.00
На чемпионство «Майнца» можно поставить за 4000.00.
Партнерский проект