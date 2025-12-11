Ведомости
Байер - Ньюкасл, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Топ-8 еще достижима для обоих клубов
Руслан Ипполитов

В среду, 10 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА пройдет девять матчей шестого тура. «Байер» в Леверкузене примет «Ньюкасл». Вашему вниманию полные расклады перед немецко-английским противостоянием.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Байер» (Леверкузен) 

10.12.2025, Ср

2330 МСК

«Ньюкасл» (Англия)

П1 - 3.30

Х - 3.60

П2 - 2.29

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 6-й тур

Стадион:  «БайАрена» (Леверкузен, Германия)

Главный арбитр: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Байер» 0022-6
«Ньюкасл»2006-2

Последние пять матчей «Байера»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025

«Аугсбург»

2:0

 «Байер» 

Бундеслига

02.12.2025

 «Боруссия» Дортмунд 

0:1

 «Байер» 

Кубок Германии

29.11.2025

«Байер

1:2

 «Боруссия» Дортмунд 

Бундеслига

25.11.2025

 «Манчестер Сити» 

0:2

 «Байер» 

Лига чемпионов

22.11.2025

 «Вольсбург» 

1:3

 «Байер» 

Бундеслига

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025«Ньюкасл»

2:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

02.12.2025«Ньюкасл»

2:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

29.11.2025«Эвертон»

1:4

«Ньюкасл»

АПЛ

25.11.2025«Марсель»

2:1

«Ньюкасл»

Лига чемпионов

22.11.2025«Ньюкасл»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

Турнирное положение

Свернуть

Посоле пяти матчей соперники расположились в середине таблицы на расстоянии одного очка друг от друга. Англичане пока стоят чуть выше.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал550014-115
2. Бавария650118-715
3. Аталанта64118-613
4. ПСЖ540119-812
5. Интер640212-412
6. Реал Мадрид540112-512
7. Атлетико640215-1212
8. Ливерпуль640211-812
9. Тоттенхэм632113-711
10. Боруссия Д531117-1110
11. Челси631213-810
12. Манчестер Сити531110-510
13. Спортинг631212-810
14. Барселона631214-1110
15. Ньюкасл530211-49
16. Марсель630311-89
17. Галатасарай63038-89
18. Монако62317-89
19. ПСВ622215-118
20. Байер52218-108
21. Карабах52128-97
22. Наполи52126-97
23. Ювентус513110-106
24. Пафос51314-76
25. Юнион62047-156
26. Олимпиакос61236-135
27. Брюгге51138-134
28. Атлетик51134-94
29. Копенгаген51137-144
30. Айнтрахт61148-164
31. Бенфика51044-83
32. Славия Прага60332-113
33. Буде-Глимт50237-112
34. Вильярреал50142-101
35. Кайрат60154-151
36. Аякс50051-160

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды еще теоретически могут залезть даже в первую восьмерку таблицы, дающую право прямого выхода в 1/8 финала, без стыковых матчей. Естественно, они будут цепляться за эти шансы до последнего. Но не менее важно для них не выпасть за границы 24-го места - тогда их европоход закончится уже в январе.

«Байер» после сенсационной победы в Манчестере над «Сити» (2:0) дважды подряд сыграл с дортмундской «Боруссией»: дома в чемпионате проиграл - зато в гостях в Кубке Германии выиграли. На поражение в последнем туре чемпионата в Аугсбурге обращать серьезное внимание вряд ли стоит - мыслями команда явно была в Лиге чемпионов. 

А у «Ньюкасла» потихоньку пошли на лад дела в АПЛ. За четыре последних тура «сороки» набрали 10 очков из 12 возможных, в числе прочих обыграв тот же «Ман Сити». В восьми из 10 последних матчей парни Эдди Хау забивали и пропускали. Ждем обмена голами и в эту среду в Леверкузене. 

Бонусы на матч

Свернуть
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи в Леверкузене будет доступна на платформе  Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидео, Full HDПлатная подписка
WINLINEГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Байер»: Андрих (дисквалификация), Хофман, Паласиос, Терье, Сарко (все - запрет на участие в матчах), Бласвич, Гримальдо, Васкес, Фернандес, Тапе  (все - травмы)

«Ньюкасл»: Рудди, Гиллеспи, Лассельс, Эшби  (все - запрет на участие в матчах), Триппьер, Ботман (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Winline не поскупилась на коэффициенты в этой паре. Победа хозяев поля котируется за 3.30, ничья - за 3.60, а успех гостей - за 2.29.

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Байер» - «Ньюкасл»?

Наиболее вероятным исходом называется ничья - 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 6.20.

Будет ли много голов в матче «Байер» - «Ньюкасл»?

Поставить на ТБ 2.5 в Winline можно за 1.63, а на ТМ 2.25 - за 2.27.

Где бесплатно смотреть матч «Байер» - «Ньюкасл»?

Следить за ходом событий в Леверкузене без оплаты можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, а также на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

