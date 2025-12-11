Байер - Ньюкасл, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обе команды еще теоретически могут залезть даже в первую восьмерку таблицы, дающую право прямого выхода в 1/8 финала, без стыковых матчей. Естественно, они будут цепляться за эти шансы до последнего. Но не менее важно для них не выпасть за границы 24-го места - тогда их европоход закончится уже в январе.

«Байер» после сенсационной победы в Манчестере над «Сити» (2:0) дважды подряд сыграл с дортмундской «Боруссией»: дома в чемпионате проиграл - зато в гостях в Кубке Германии выиграли. На поражение в последнем туре чемпионата в Аугсбурге обращать серьезное внимание вряд ли стоит - мыслями команда явно была в Лиге чемпионов.

А у «Ньюкасла» потихоньку пошли на лад дела в АПЛ. За четыре последних тура «сороки» набрали 10 очков из 12 возможных, в числе прочих обыграв тот же «Ман Сити». В восьми из 10 последних матчей парни Эдди Хау забивали и пропускали. Ждем обмена голами и в эту среду в Леверкузене.