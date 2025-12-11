Байер - Ньюкасл, 10 декабря: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 10 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА пройдет девять матчей шестого тура. «Байер» в Леверкузене примет «Ньюкасл». Вашему вниманию полные расклады перед немецко-английским противостоянием.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)
Главный арбитр: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Байер»
|0
|0
|2
|2-6
|«Ньюкасл»
|2
|0
|0
|6-2
Последние пять матчей «Байера»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
06.12.2025
«Аугсбург»
2:0
«Байер»
Бундеслига
02.12.2025
«Боруссия» Дортмунд
0:1
«Байер»
Кубок Германии
29.11.2025
«Байер
1:2
«Боруссия» Дортмунд
Бундеслига
25.11.2025
«Манчестер Сити»
0:2
«Байер»
Лига чемпионов
22.11.2025
«Вольсбург»
1:3
«Байер»
Бундеслига
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|02.12.2025
|«Ньюкасл»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|29.11.2025
|«Эвертон»
1:4
«Ньюкасл»
АПЛ
|25.11.2025
|«Марсель»
2:1
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
Посоле пяти матчей соперники расположились в середине таблицы на расстоянии одного очка друг от друга. Англичане пока стоят чуть выше.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|2. Бавария
|6
|5
|0
|1
|18-7
|15
|3. Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|4. ПСЖ
|5
|4
|0
|1
|19-8
|12
|5. Интер
|6
|4
|0
|2
|12-4
|12
|6. Реал Мадрид
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|7. Атлетико
|6
|4
|0
|2
|15-12
|12
|8. Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11-8
|12
|9. Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|10. Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|17-11
|10
|11. Челси
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|12. Манчестер Сити
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|13. Спортинг
|6
|3
|1
|2
|12-8
|10
|14. Барселона
|6
|3
|1
|2
|14-11
|10
|15. Ньюкасл
|5
|3
|0
|2
|11-4
|9
|16. Марсель
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|17. Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|18. Монако
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|19. ПСВ
|6
|2
|2
|2
|15-11
|8
|20. Байер
|5
|2
|2
|1
|8-10
|8
|21. Карабах
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|22. Наполи
|5
|2
|1
|2
|6-9
|7
|23. Ювентус
|5
|1
|3
|1
|10-10
|6
|24. Пафос
|5
|1
|3
|1
|4-7
|6
|25. Юнион
|6
|2
|0
|4
|7-15
|6
|26. Олимпиакос
|6
|1
|2
|3
|6-13
|5
|27. Брюгге
|5
|1
|1
|3
|8-13
|4
|28. Атлетик
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|29. Копенгаген
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|30. Айнтрахт
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|31. Бенфика
|5
|1
|0
|4
|4-8
|3
|32. Славия Прага
|6
|0
|3
|3
|2-11
|3
|33. Буде-Глимт
|5
|0
|2
|3
|7-11
|2
|34. Вильярреал
|5
|0
|1
|4
|2-10
|1
|35. Кайрат
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
|36. Аякс
|5
|0
|0
|5
|1-16
|0
Обе команды еще теоретически могут залезть даже в первую восьмерку таблицы, дающую право прямого выхода в 1/8 финала, без стыковых матчей. Естественно, они будут цепляться за эти шансы до последнего. Но не менее важно для них не выпасть за границы 24-го места - тогда их европоход закончится уже в январе.
«Байер» после сенсационной победы в Манчестере над «Сити» (2:0) дважды подряд сыграл с дортмундской «Боруссией»: дома в чемпионате проиграл - зато в гостях в Кубке Германии выиграли. На поражение в последнем туре чемпионата в Аугсбурге обращать серьезное внимание вряд ли стоит - мыслями команда явно была в Лиге чемпионов.
А у «Ньюкасла» потихоньку пошли на лад дела в АПЛ. За четыре последних тура «сороки» набрали 10 очков из 12 возможных, в числе прочих обыграв тот же «Ман Сити». В восьми из 10 последних матчей парни Эдди Хау забивали и пропускали. Ждем обмена голами и в эту среду в Леверкузене.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Легальная прямая видеотрансляция встречи в Леверкузене будет доступна на платформе Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|WINLINE
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Байер»: Андрих (дисквалификация), Хофман, Паласиос, Терье, Сарко (все - запрет на участие в матчах), Бласвич, Гримальдо, Васкес, Фернандес, Тапе (все - травмы)
«Ньюкасл»: Рудди, Гиллеспи, Лассельс, Эшби (все - запрет на участие в матчах), Триппьер, Ботман (оба - травмы)
Winline не поскупилась на коэффициенты в этой паре. Победа хозяев поля котируется за 3.30, ничья - за 3.60, а успех гостей - за 2.29.
На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.
Наиболее вероятным исходом называется ничья - 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 6.20.
Поставить на ТБ 2.5 в Winline можно за 1.63, а на ТМ 2.25 - за 2.27.
Следить за ходом событий в Леверкузене без оплаты можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, а также на ресурсах некоторых официальных букмекеров.