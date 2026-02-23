Байер - Олимпиакос, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В результатах «Олимпиакоса» в последнее время четко прослеживается одна закономерность: если кто-то и поражает ворота, то лишь одна команда. Как минимум один из нулей на табло неизменно «доживает» до финального свистка. Обратите внимание на пять предыдущих счетов пирейского клуба - 3:0, 0:1, 0:0, 0:2, 2:0.

«Байеру», к слову, эта особенность тоже присуща. Из пяти последних матчей четыре у него были без обмена голами - 3:0, 4:0, 2:0, 0:1.

«обе забьют - нет» отPARI выглядит весьма щедро.