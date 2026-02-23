Ведомости
Байер - Олимпиакос, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Немцы уже одной ногой в 1/8 финала
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут ответные стыковые матчи в Лиге чемпионов УЕФА. 24 февраля в немецком Леверкузене «Байер» примет «Олимпиакос». Неделю назад в Пирее команда Каспера Юльманна сделала широкий шаг навстречу 1/8 финала. В ответном матче обойдется без неожиданностей?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Байер» (Леверкузен, Германия) 

24.02.2026, Вт

23:00 МСК

«Олимпиакос» (Пирей, Греция) 

П1 - 1.75

Х - 3.95

П2 - 4.40

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 2-й матч

Стадион:  «БайАрена»   (Леверкузен, Германия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Байер»2026-8
«Олимпиакос»2028-6

Последние пять матчей «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Унион»

1:0

«Байер»

Бундеслига

18.02.2026«Олимпиакос»

0:2

«Байер»

Лига чемпионов

14.02.2026«Байер»

4:0

«Санкт-Паули»

Кубок Англии

07.02.2026«Боруссия» М

1:1

«Байер»

Бундеслига

03.02.2026«Байер»

3:0

«Санкт-Паули»

Бундеслига

Последние пять матчей «Олимпиакоса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Олимпиакос»

2:01

«Панетоликос»

Суперлига

18.02.2026«Олимпиакос»

0:2

«Байер»

Лига чемпионов

14.02.2026«Левадиакос»

0:0

«Олимпиакос»

Суперлига

08.02.2026«Олимпиакос»

0:1

«Панатинаикос»

Суперлига

04.02.2026«Астерас»

0:3

«Олимпиакос»

Суперлига

Календарь и результаты игр

Свернуть

Стыковые матчи. Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2  

25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0

Прогноз на матч

Свернуть

В результатах «Олимпиакоса» в последнее время четко прослеживается одна закономерность: если кто-то и поражает ворота, то лишь одна команда. Как минимум один из нулей на табло неизменно  «доживает» до финального свистка. Обратите внимание на пять предыдущих счетов пирейского клуба - 3:0, 0:1, 0:0, 0:2, 2:0.

«Байеру», к слову, эта особенность тоже присуща. Из пяти последних матчей четыре у него были без обмена голами - 3:0, 4:0, 2:0, 0:1. 

«обе забьют - нет» отPARI выглядит весьма щедро.

Трансляции

Свернуть

Okko проведет трансляцию из Леверкузена на территории РФ.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Байер»: Флеккен, Траоре (оба - запрет на участие в матчах), Телла, Бен Сегир (оба - травмы)

«Олимпиакос»: Весо, Ясыджи, Бакулас  (все - запрет на участие в матчах), Ангелакис (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI установила коэффициент 1.75 на победу немецкого клуба, 3.95 - на ничью и 4.40 - на успех греков.

На проход «Байера» в 1/8 финала предлагается поставить за 1.04. Сыгравшая ставка на выход «Оли» в следующий раунд обещает 14-кратный выигрыш относительно номинала пари.

