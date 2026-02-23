Байер - Олимпиакос, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут ответные стыковые матчи в Лиге чемпионов УЕФА. 24 февраля в немецком Леверкузене «Байер» примет «Олимпиакос». Неделю назад в Пирее команда Каспера Юльманна сделала широкий шаг навстречу 1/8 финала. В ответном матче обойдется без неожиданностей?
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 2-й матч
Стадион: «БайАрена» (Леверкузен, Германия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Байер»
|2
|0
|2
|6-8
|«Олимпиакос»
|2
|0
|2
|8-6
Последние пять матчей «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Унион»
1:0
|«Байер»
Бундеслига
|18.02.2026
|«Олимпиакос»
0:2
|«Байер»
Лига чемпионов
|14.02.2026
|«Байер»
4:0
|«Санкт-Паули»
Кубок Англии
|07.02.2026
|«Боруссия» М
1:1
|«Байер»
Бундеслига
|03.02.2026
|«Байер»
3:0
|«Санкт-Паули»
Бундеслига
Последние пять матчей «Олимпиакоса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Олимпиакос»
2:01
|«Панетоликос»
Суперлига
|18.02.2026
|«Олимпиакос»
0:2
|«Байер»
Лига чемпионов
|14.02.2026
|«Левадиакос»
0:0
|«Олимпиакос»
Суперлига
|08.02.2026
|«Олимпиакос»
0:1
|«Панатинаикос»
Суперлига
|04.02.2026
|«Астерас»
0:3
|«Олимпиакос»
Суперлига
Стыковые матчи. Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2
25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0
В результатах «Олимпиакоса» в последнее время четко прослеживается одна закономерность: если кто-то и поражает ворота, то лишь одна команда. Как минимум один из нулей на табло неизменно «доживает» до финального свистка. Обратите внимание на пять предыдущих счетов пирейского клуба - 3:0, 0:1, 0:0, 0:2, 2:0.
«Байеру», к слову, эта особенность тоже присуща. Из пяти последних матчей четыре у него были без обмена голами - 3:0, 4:0, 2:0, 0:1.
«обе забьют - нет» отPARI выглядит весьма щедро.
Okko проведет трансляцию из Леверкузена на территории РФ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Байер»: Флеккен, Траоре (оба - запрет на участие в матчах), Телла, Бен Сегир (оба - травмы)
«Олимпиакос»: Весо, Ясыджи, Бакулас (все - запрет на участие в матчах), Ангелакис (травма)
БК PARI установила коэффициент 1.75 на победу немецкого клуба, 3.95 - на ничью и 4.40 - на успех греков.
На проход «Байера» в 1/8 финала предлагается поставить за 1.04. Сыгравшая ставка на выход «Оли» в следующий раунд обещает 14-кратный выигрыш относительно номинала пари.