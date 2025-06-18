Бавария — Бока Хуниорс, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

С каким счетом завершится матч «Бавария» - «Бока Хуниорс»?

Наиболее вероятным исходом эксперты называют победу немецкого гранда со счетом 2:0. Сыгравшая ставка на такой результат будет рассчитана по коэффициенту 6.50. За 3:0 дают кэф 7.00.

Кто еще играет в группе С?

Помимо «Баварии» и «Боки Хуниорс» в этот квартет попали «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».

Сколько команд выходит из группы?

В плей-офф ведут два первых места в группе.

Где и когда состоится финал турнира?

Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.