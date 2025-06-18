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17 июня 13:37ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Бавария — Бока Хуниорс, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Чем удивит мюнхенский клуб после 10:0 в дебютном матче?
Руслан Ипполитов

Самую крупную победу на старте клубного чемпионата мира по футболу одержала «Бавария», уничтожившая со счетом 10:0 «Окленд Сити». Какой еще сюрприз приготовили для зрителей подопечные Венсана Компани? Соперник теперь куда более серьезный. Оцениваем шансы команд и коэффициенты в линиях букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

21.06.2025, Сб

04:00 МСК

 «Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

П1 - 1.20

Х - 6.80

П2 - 15.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа С, 2-й тур

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.11.2001«Бавария»

1:0 ДВ

«Бока Хуниорс»

Межконтинентальный кубок

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2025«Бавария»

10:0

«Окленд Сити»

Клубный ЧМ-2025

17.05.2025«Хоффенхайм»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

24.05.2025«Бавария»

2:0

«Боруссия М»

Бундеслига

17.05.2025«Лейпциг»

3:3

«Бавария»

Бундеслига

10.05.2025«Бавария»

3:0

«Майнц»

Бундеслига

07.05.2025«Хайденхайм»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять игр  «Бока Хуниорс»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2025«Бока Хуниорс» 

2:2

«Бенфика» 

Клубный ЧМ-2025

20.05.2025«Бока Хуниорс» 

0:1

«Индепендьенте»

плей-офф чемпионата Аргентины

11.05.2025«Бока Хуниорс» 

0:0, пен. 4:2

«Ланус»

плей-офф чемпионата Аргентины

05.05.2025«Тигре»

1:1

«Бока Хуниорс» 

чемпионат Аргентины

27.04.2025«Ривер Плейт»

2:1

«Бока Хуниорс»

чемпионат Аргентины

Турнирное положение 

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Группа С

КомандаИВНПМО
1. Бавария110010-03
2. Бенфика11002-21
3. Бока Хуниорс10012-21
4. Окленд10010-100

Прогноз на матч

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10 голов «Баварии» в дебютном для мюнхенцев матче на турнире произвели сильное впечатление. И пусть забиты они были в ворота новозеландской загадочной команды, этого достижения у команды Венсана Компани не отнять. Немецкий клуб является несомненным фаворитом предстоящей игры, победа в которой гарантирует «Баварии» выход из группы. А вот уверенности в том, что фаворит сможет сыграть на ноль - нет. «Бока Хуниорс» последний месяц демонстрировала далеко не выдающиеся результаты, но наиграть на хотя бы один мяч в ворота Мануэля Нойера аргентинская команда вполне способна. Букмекер предлагает довольно заманчивый коэффициент за вариант «обе забьют». На нем и остановим свой выбор.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Okko предоставляет  болельщикам доступ ко всем матчам Клубного Кубка мира.

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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Ито, Ким, Дэвис (все - травмы)

 «Бока Хуниорс»: Эррера, Фигаль (дисквалификация). Ромеро, Кавани, Пеллегрино (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Бока Хуниорс»:

Позиция«Бавария»«Бока Хуниорс»Позиция
Вратарь1. Нойер25. МаркесинВратарь
Защитник4. Та17. АдвинкулаЗащитник
Защитник44. Станишич18. ФабраЗащитник
Защитник22. Геррейру32. КостаЗащитник
Защитник23. Боэ23. БланкоЗащитник
Полузащитник 6. Киммих30. БельмонтеПолузащитник 
Полузащитник 45. Павлович5. БаттальяПолузащитник 
Полузащитник25. Мюллер22. СенонПолузащитник
Нападающий17. Олисе8. ПаласиосПолузащитник
Нападающий11. Коман20. ВеласкоНападающий
Нападающий9. Кейн16. МерентьельНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниМигель РуссоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET предлагают поставить на выигрыш мюнхенского клуба с коэффициентом 1.20, явно давая понять, кто фаворит предстоящей встречи. Ничья котируется за 6.80, а победа аргентинцев сулит поставившим на них 15-кратный выигрыш.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Бавария» «Бока Хуниорс»?

Наиболее вероятным исходом эксперты называют победу немецкого гранда со счетом 2:0. Сыгравшая ставка на такой результат будет рассчитана по коэффициенту 6.50. За 3:0 дают кэф 7.00. 

Кто еще играет в группе С?

Помимо «Баварии» и  «Боки Хуниорс» в этот квартет попали «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Сколько команд выходит из группы?

В плей-офф ведут два первых места в группе.

Где и когда состоится финал турнира?

Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

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