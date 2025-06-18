Бавария — Бока Хуниорс, 21 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Партнерский проект
Самую крупную победу на старте клубного чемпионата мира по футболу одержала «Бавария», уничтожившая со счетом 10:0 «Окленд Сити». Какой еще сюрприз приготовили для зрителей подопечные Венсана Компани? Соперник теперь куда более серьезный. Оцениваем шансы команд и коэффициенты в линиях букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Бавария» (Мюнхен, Германия)
21.06.2025, Сб
04:00 МСК
«Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес, Аргентина)
|П1 - 1.20
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа С, 2-й тур
Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.11.2001
|«Бавария»
1:0 ДВ
«Бока Хуниорс»
Межконтинентальный кубок
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2025
|«Бавария»
10:0
«Окленд Сити»
Клубный ЧМ-2025
|17.05.2025
|«Хоффенхайм»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
|24.05.2025
|«Бавария»
2:0
«Боруссия М»
Бундеслига
|17.05.2025
|«Лейпциг»
3:3
«Бавария»
Бундеслига
|10.05.2025
|«Бавария»
3:0
«Майнц»
Бундеслига
|07.05.2025
|«Хайденхайм»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять игр «Бока Хуниорс»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2025
|«Бока Хуниорс»
2:2
«Бенфика»
Клубный ЧМ-2025
|20.05.2025
|«Бока Хуниорс»
0:1
«Индепендьенте»
плей-офф чемпионата Аргентины
|11.05.2025
|«Бока Хуниорс»
0:0, пен. 4:2
«Ланус»
плей-офф чемпионата Аргентины
|05.05.2025
|«Тигре»
1:1
«Бока Хуниорс»
чемпионат Аргентины
|27.04.2025
|«Ривер Плейт»
2:1
«Бока Хуниорс»
чемпионат Аргентины
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|1
|1
|0
|0
|10-0
|3
|2. Бенфика
|1
|1
|0
|0
|2-2
|1
|3. Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|2-2
|1
|4. Окленд
|1
|0
|0
|1
|0-10
|0
10 голов «Баварии» в дебютном для мюнхенцев матче на турнире произвели сильное впечатление. И пусть забиты они были в ворота новозеландской загадочной команды, этого достижения у команды Венсана Компани не отнять. Немецкий клуб является несомненным фаворитом предстоящей игры, победа в которой гарантирует «Баварии» выход из группы. А вот уверенности в том, что фаворит сможет сыграть на ноль - нет. «Бока Хуниорс» последний месяц демонстрировала далеко не выдающиеся результаты, но наиграть на хотя бы один мяч в ворота Мануэля Нойера аргентинская команда вполне способна. Букмекер предлагает довольно заманчивый коэффициент за вариант «обе забьют». На нем и остановим свой выбор.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Okko предоставляет болельщикам доступ ко всем матчам Клубного Кубка мира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|FONBET
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Бавария»: Ито, Ким, Дэвис (все - травмы)
«Бока Хуниорс»: Эррера, Фигаль (дисквалификация). Ромеро, Кавани, Пеллегрино (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «Бока Хуниорс»:
|Позиция
|«Бавария»
|«Бока Хуниорс»
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|25. Маркесин
|Вратарь
|Защитник
|4. Та
|17. Адвинкула
|Защитник
|Защитник
|44. Станишич
|18. Фабра
|Защитник
|Защитник
|22. Геррейру
|32. Коста
|Защитник
|Защитник
|23. Боэ
|23. Бланко
|Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|30. Бельмонте
|Полузащитник
|Полузащитник
|45. Павлович
|5. Батталья
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Мюллер
|22. Сенон
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Олисе
|8. Паласиос
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Коман
|20. Веласко
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|16. Мерентьель
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Мигель Руссо
|Главный тренер
Эксперты FONBET предлагают поставить на выигрыш мюнхенского клуба с коэффициентом 1.20, явно давая понять, кто фаворит предстоящей встречи. Ничья котируется за 6.80, а победа аргентинцев сулит поставившим на них 15-кратный выигрыш.
Получить до 15 тысяч рублей от FONBET
Наиболее вероятным исходом эксперты называют победу немецкого гранда со счетом 2:0. Сыгравшая ставка на такой результат будет рассчитана по коэффициенту 6.50. За 3:0 дают кэф 7.00.
Помимо «Баварии» и «Боки Хуниорс» в этот квартет попали «Бенфика» и новозеландский «Окленд Сити».
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
В плей-офф ведут два первых места в группе.
Финал пройдет 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.